Was die Medien über Lord Jacob Rothschild verschweigen

Am Montag gab die Familie Rothschild den Tod von Lord Jacob Rothschild bekannt. Er wurde 87 Jahre alt.

Die Rothschilds stammen von Mayer Amschel ab, der 1744 in Frankfurt geboren wurde und in einem Haus mit rotem Schild mit Geld handelte. Seine fünf Söhne gründeten Banken in Frankfurt, Wien, Neapel, London und Paris.

Damit hat es nicht angefangen. Die Rothschilds waren zum Judentum konvertierte Chasaren. Das ist ein heikles Thema – ehe man sich versieht, wird man als Verschwörungstheoretiker oder Antisemit gebrandmarkt -, aber die Bibel warnt vor Menschen, die vorgeben, Juden zu sein, es aber nicht sind.

„Ich kenne deine Werke und deine Trübsal und deine Armut und deinen Reichtum; und ich kenne die Lästerung derer, die sich Juden nennen und es doch nicht sind; denn sie sind die Synagoge des Satans. – Offenbarung 2:9

„Ich werde euch Menschen senden, die dem Satan angehören. Sie sagen, sie seien Juden, Kinder Gottes, aber sie sind Lügner. Ich werde sie zu deinen Füßen niederknien lassen, und sie werden keine andere Wahl haben, als anzuerkennen, dass ich dich liebe.“ – Offenbarung 3,9

Ihr Name ist nicht Rothschild, sondern Bauer. Sie waren nicht nur am Opium- und Sklavenhandel beteiligt, sondern finanzierten auch die amerikanischen Kolonien und den amerikanischen Bürgerkrieg. Sie unterstützten und finanzierten beide Seiten. Krieg ist ein großes Geschäft, die Banken verdienen an den Zinsen.

Abraham Lincoln benötigte einmal mehr Geld. Die Zinsen der New Yorker Bankiers waren ihm zu hoch. Also begann er, selbst Staatsgeld zu drucken. Er verlangte keine Zinsen und schaffte es so, die Rothschilds zu umgehen.

Keine zwei Monate vor dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs wurde Präsident Lincoln ermordet. Sehen Sie hier ein Muster? Ihre Strategie ist: Kriege provozieren, beide Seiten mit Krediten zu exorbitanten Zinsen versorgen, und wenn die Regierungen die Kredite nicht zurückzahlen können, installieren die Rothschilds eine selbst geschaffene Zentralbank.

Ein Jahr nach der Gründung der Federal Reserve, der amerikanischen Zentralbank, brach der Erste Weltkrieg aus. Die Rothschilds finanzierten beide Kriegsparteien. Und wer finanzierte im Zweiten Weltkrieg die Achsenmächte und die Alliierten? Sie ahnen es: die Rothschild-Bankiers.

Sie haben nicht nur während des Zweiten Weltkriegs Kredite vergeben. In seinem Buch „The Mind of Adolf Hitler: The Secret Wartime Report“ schreibt der Psychoanalytiker Walter C. Langer, dass Hitler nicht nur von den Rothschilds unterstützt wurde, sondern selbst ein Rothschild war. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Staat Israel gegründet.

Wie viele Menschen sind in Kriegen umgekommen, die von Bankiers finanziert wurden? Ohne Krieg versiegt das Geld. Und das ist ein großes Problem für diejenigen, die vom Krieg abhängig sind.

Am 4. Juni 1963 unterzeichnete Präsident John F. Kennedy ein Dekret, das der Regierung die Macht zurückgab, Geld auszugeben, was bedeutete, dass sie sich nicht mehr an die Federal Reserve der Rothschilds wenden musste.

Wenige Monate später wurde JFK ermordet.

In den folgenden Jahrzehnten schossen Zentralbanken wie Pilze aus dem Boden. 1998 wurde die Europäische Zentralbank in Frankfurt gegründet, wo sie einst ihren Anfang nahm.