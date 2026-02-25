Was die Umfragen über die Pharmaindustrie und Impfstoffe aussagen

Von Jeffrey A. Tucker

Wir hören immer wieder Gerüchte, dass die Trump-Regierung vor den Zwischenwahlen den Fokus von Arzneimitteln und Impfstoffen weg lenken möchte. Stattdessen solle man sich auf die Verbesserung der Lebensmittelqualität konzentrieren, um die Gesundheit der amerikanischen Bevölkerung zu fördern. Botschaften rund um Lebensmittel kommen besser an, sagen sie, während der Druck auf Impfstoffhersteller und die Kürzung des Impfplans für Kinder politisch kontraproduktiv seien. So sagen sie.

Wir werden noch darauf zurückkommen, ob dies wahr ist (die Beweise sind schwach oder nicht vorhanden), aber zunächst ein Kommentar zur Wahlkampfführung anhand von Umfragen. Die Trump-Bewegung hat sich zehn Jahre lang ständig über Umfragen hinweggesetzt und stattdessen populistische Instinkte als Wahlkampfthemen gewählt. Das hat funktioniert. Wie oft müssen herkömmliche Umfragen noch scheitern, bevor die politische Klasse begreift, dass sie die Botschaft nicht bestimmen sollte?

Schauen wir uns jedenfalls die uns vorliegenden Beweise an.

Gallup misst seit einem Vierteljahrhundert das Vertrauen in die Industrie. In dieser Zeit ist der Status der Pharmaindustrie nur gesunken. Jetzt liegt sie auf Platz 25 von 25 Branchen, direkt vor der Regierung selbst.

Im Jahr 2020 hatten 34 Prozent der Befragten eine negative oder eher negative Meinung. Jetzt sind es 58 Prozent, während nur 28 Prozent ein gewisses Vertrauen äußern. Das ist ein Tiefpunkt.

Eine Gallup-Umfrage aus dem Jahr 2022 zeigt, dass die Unterstützung für Covid-Impfvorschriften in Schulen gering ist: Nur 13 Prozent der Republikaner befürworten sie in Grundschulen und nur 18 Prozent in Hochschulen. Im Allgemeinen lehnen mehr als 80 Prozent der Republikaner solche Vorschriften ab, was genau das Gegenteil der Demokraten ist, obwohl diese Umfrage bereits vier Jahre zurückliegt und sich die Lage wahrscheinlich geändert hat. Die Unabhängigen sind geteilter Meinung.

Im Jahr 1992 unterstützte die Öffentlichkeit Impfvorschriften im Allgemeinen noch mit überwältigender Mehrheit: 80 % waren dafür und nur 17 % dagegen. Laut Gallup stehen diese Zahlen kurz davor, sich umzukehren. Selbst bei einer vage formulierten Frage, die eindeutig auf positive Antworten ausgerichtet ist, sagen nun 45 %, dass sich die Regierung komplett heraushalten sollte, während nur 51 % Impfvorschriften befürworten.

Besonders auffällig sind die Antworten auf die folgende absurd voreingenommene Frage: „Wie wichtig ist es, dass Eltern ihre Kinder impfen lassen?“ Die einfache Antwort lautet: Es ist wichtig. Meinungsforscher wissen, dass man eine solche Frage nur stellt, wenn man eine überwältigend positive Antwort erwartet.

Zu sagen, dass es nicht wichtig ist, bedeutet, sich als Radikaler zu outen, der plötzlich die Beweislast trägt, die Wissenschaft zu belegen. Das ist fast so, als würde man fragen, ob Apfelkuchen amerikanisch ist. Und doch sehen wir selbst hier einen dramatischen Rückgang der Zahlen.

Diese Umfrage zeigt eine bemerkenswerte Intensität zu diesem Thema.

Laut Pew haben republikanische Eltern weitaus seltener als demokratische Eltern großes Vertrauen in die Wirksamkeit von Impfungen für Kinder (45 % gegenüber 71 %), in die Sicherheitsprüfungen (29 % gegenüber 63 %) und in den Impfplan (27 % gegenüber 58 %). Selbst beim MMR-Impfstoff, von dem man annehmen könnte, dass er in der breiten Öffentlichkeit nahezu unumstritten ist, zeichnen sich erste Veränderungen ab. Insbesondere Republikaner sind weniger bereit, selbst diesen Impfstoff zu befürworten. Unterdessen zeigt eine pharmavoreingenommene Annenberg-Umfrage einen „statistisch signifikanten Rückgang der Unterstützung” für gängige Impfstoffe aufgrund von Sicherheitsbedenken.

Die Ergebnisse einer Fabrizio-Umfrage vom Februar 2026 wurden nicht öffentlich zugänglich gemacht. Ein Memo von Tony Lyons von MAHA Action enthält jedoch noch aussagekräftigere Fakten. Eine Mehrheit aller Wähler ist der Meinung, dass Familien die Wahl zwischen Impfung und Nichtimpfung haben sollten.

Die gleiche Umfrage zeigt auch eine überwältigende Ablehnung der Haftungsfreistellung, die derzeit die Impfstoffhersteller schützt. Die Aufhebung dieser Schutzmaßnahmen für Pharmaunternehmen findet bei Republikanern, Demokraten und Unabhängigen überwältigende Zustimmung.

In derselben Umfrage wurde gefragt: „Sind Sie besorgt über mögliche negative Auswirkungen von obligatorischen oder optionalen Impfungen auf die Gesundheit?“ Eine deutliche Mehrheit der Republikaner (67 %) bejahte diese Frage. Bei den überzeugten Anhängern von Präsident Trump stieg dieser Wert sogar auf 79 %.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir in Zeiten leben, in denen große Zweifel an der Pharmaindustrie, der Verbreitung von Impfstoffen, der Impfstoffsicherheit und allem, was mit Regierung und Industrie im Zusammenhang mit Impfungen zu tun hat, bestehen. Tatsächlich ist dies ein Thema, das Trump an die Macht gebracht hat, wobei die MAHA-Wähler den Ausschlag für den Sieg gaben. Insbesondere die Aufhebung des Haftungsschutzes ist ein beliebter Punkt auf der Tagesordnung.

Warum also gibt es jetzt Leute, die flüstern, dass alle Republikaner zu diesem Thema den Mund halten sollten? Die Antwort scheint auf eine schrecklich voreingenommene Umfrage vom Dezember zurückzuführen zu sein. Sie hat alle erschreckt, obwohl die Umfrage ganz offensichtlich schlecht konstruiert ist.

Die schlechte Umfrage, die die Republikaner erschütterte

Schauen wir uns eine Fabrizio-Umfrage vom Anfang Dezember 2025 genauer an. Der Meinungsforscher sagte: „Republikanische und demokratische Kandidaten, die sich für die Abschaffung der seit langem bestehenden Impfvorschriften einsetzen, werden bei den Wahlen einen Preis dafür zahlen. … Impfskepsis ist schlechte Politik.“

Sheryl Gay Stolberg von der New York Times identifiziert diese Umfrage als diejenige, die die Republikaner verunsichert hat. „Nur jeder fünfte Wähler befürwortet die Rücknahme etablierter Impfempfehlungen … laut den republikanischen Meinungsforschern Tony Fabrizio und Bob Ward.“

Sehen Sie sich diese absurde Aussage an, zu der die Befragten um Zustimmung oder Ablehnung gebeten wurden: „Impfstoffe retten Leben.“ Außerdem: „Impfstoffe sind der beste Schutz gegen viele Infektionskrankheiten.“ Es überrascht nicht, dass eine überwältigende Mehrheit beiden Aussagen zustimmt.

Das ist eine fragwürdige Umfrage. Wer der Aussage „Impfstoffe retten Leben“ widerspricht, muss glauben, dass Impfstoffe in den 228 Jahren seit ihrer Erfindung kein einziges Leben gerettet haben. Das ist eine absurde Behauptung. Es ist offensichtlich, dass Impfstoffe Leben retten. Wenn Sie von einem tollwütigen Hund gebissen werden, lassen Sie sich dann gegen Tollwut impfen? Natürlich, und das wird Ihr Leben retten.

Die Aussage steht außer Frage, abgesehen von einigen wenigen Radikalen, zu denen ich mich nicht zählen kann. Tatsächlich ist es schockierend, dass 10 Prozent dieser Aussage widersprechen würden.

Dass eine solche Frage in einer Umfrage auftaucht, zeigt, dass sie nicht einmal ansatzweise objektiv ist.

Das Gleiche lässt sich über die zweite Frage zu Impfstoffen als Abwehrmechanismus sagen: Ja, einige Impfstoffe führen zur Sterilität. Kein Scherz. Die Windpockenimpfung verhindert in der Regel Windpocken. Das gilt auch dann, wenn man der Meinung ist, dass eine natürliche Infektion wegen ihrer breiteren und dauerhafteren Immunität vorzuziehen ist. Das Gleiche gilt für Masern.

Warum stehen solche absurden Fragen in einer Umfrage? Um die Ergebnisse zu verfälschen.

Diese Umfrage ist unbeschreiblich schlecht. Zum Beispiel wurden Meinungen zu folgendem Thema abgefragt: „Aufhebung der etablierten Impfempfehlungen für Kinder gegen Krankheiten wie Keuchhusten, Masern, Hepatitis und andere.“

Kein Wunder, dass die Leute Nein gesagt haben. Ändert man den Wortlaut ein wenig, erhält man eine völlig andere Antwort. Warum fügt man beispielsweise „etablierte“ in den Satz ein? Das führt zu einer Verzerrung.

Und warum „Empfehlungen“ statt Anforderungen – sie verwandeln sich auf magische Weise, sobald sie durch Behörden, Schulen und Arbeitsplätze gewaschen wurden –, was eigentlich die Frage ist. Diese Umfrage wurde so konzipiert, dass sie zu den Ergebnissen führte, die sie erzielt hat.

Schauen Sie sich zum Beispiel an, wie die Umfrage die Schwerpunkte der Kandidaten dargestellt hat. Die Meinungsforscher bieten fünf wohlklingende Optionen und dann drei kontroversere und provokativere, von denen die letzte völlig falsch formuliert und verworren ist. Ist es da verwunderlich, dass sie zu den Ergebnissen geführt hat, zu denen sie geführt hat?

Hier ist noch eine weitere Absurdität. In der Umfrage werden Eltern gefragt, ob sie die Impfempfehlungen „ihres Kinderarztes oder Gesundheitsdienstleisters“ befolgen oder befolgt haben. Es überrascht nicht, dass die überwiegende Mehrheit mit Ja antwortet. Eine einfache Frage, ob Eltern eher geneigt sind, die Empfehlungen der Regierung für alle bisherigen Impfungen auch in Zukunft zu befolgen, hätte offensichtlich zu ganz anderen Ergebnissen geführt.

Wer hat diese monströse Umfrage in Auftrag gegeben? Die Antwort lautet: Fabrizio sagt es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Läuten da die Alarmglocken? Das sollten sie.

Republikaner und alle anderen: Seht euch diese Umfragen genauer an, wie sie durchgeführt werden, welche Fragen gestellt werden und wie sie zu den Schlussfolgerungen passen, die die Meinungsforscher selbst zu Papier bringen. Benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand und fragen Sie sich, wie die Fragen anders gestellt werden könnten, um andere Ergebnisse zu erzielen.

Jemand hat diese Fabrizio-Umfrage im Dezember in Auftrag gegeben, um genau die Ergebnisse zu erzielen, die sie erzielt hat, und um allen, die wollen, dass Robert F. Kennedy Jr. sich nicht mehr zu den Themen Impfplan, Impfpflicht und Entschädigung der gesamten Industrie äußert, Munition zu liefern.

Im Großen und Ganzen wurde vor wenigen Jahren die ganze Welt lahmgelegt – wodurch unzählige Unternehmen, Gemeinden und Leben zerstört wurden –, damit wir auf ein pharmazeutisches Produkt warten konnten, das sich als unwirksam erwies und enormen Schaden anrichtete. Dies hat den Ruf der Branche in den Keller sinken lassen und eine große populistische Empörung ausgelöst, um diesem Wahnsinn ein Ende zu setzen.

Heute steht die gesamte Pharmaindustrie in Verruf, obwohl Regierungen und Schulen weiterhin verlangen, dass Menschen aller Altersgruppen ihre Produkte als Injektionen einnehmen. Sollen wir glauben, dass es für Republikaner politisch gefährlich ist, darüber zu sprechen, und das alles aufgrund dieser einen Umfrage, die im Grunde genommen ein Schwindel und offensichtlich eine Fälschung ist? Absurd.

Was wir jetzt brauchen, ist eine faire Umfrage in einfacher Sprache, die sich mit den bestehenden Realitäten befasst und objektive Ergebnisse liefert. Wer ist dieser Aufgabe gewachsen?