Was Irans „Tanker-Beschlagnahmung“ uns über die MSM-„Realität“ lehren kann

Kit Knightly

Früher heute veröffentlichten iranische Staatsmedienkanäle ein Video, das Kommandos der Islamic Revolutionary Guard Corps zeigt, wie sie ein Containerschiff in der Strait of Hormuz beschlagnahmen.

Ich denke, wir sollten darüber sprechen. Es kann uns viel lehren.

Schaut es euch einfach an.

Iranian state TV aired a video of the IRGC seizing container ships in the Strait of Hormuz. Iran said the ships were operating without permits and tampering with the navigation system https://t.co/7Upc7Phlk8 pic.twitter.com/qY1XnfNeVr — Reuters (@Reuters) April 23, 2026

Reuters beschreibt es so…

Das iranische Staatsfernsehen sendete ein Video der IRGC bei der Beschlagnahmung von Containerschiffen.

Aber das ist nicht ganz richtig. Treffender wäre zu sagen, dass das iranische Staatsfernsehen ein Video der IRGC sendete, in dem diese so tut, als beschlagnahme sie Containerschiffe.

Denn das Filmmaterial muss in gewissem Maße gefälscht sein.

Das Realistischste, was es überhaupt sein kann, ist, dass die IRGC tatsächlich ein Schiff beschlagnahmte, dann per Funk das Festland informierte, eine Kameradrohne und ein Filmteam ausfliegen ließ und anschließend die Beschlagnahmung für die Kameras nachstellte.

Mitten in einem Kriegsgebiet.

Das ist das höchste Maß an denkbarer Realität. Es ist durchaus möglich, dass es noch weniger real ist als das.

Beachtet die Kamerawinkel. Ich habe gezählt – es sind mindestens vier.

Die eröffnende Drohnenaufnahme in der Totalen. Die POV-Nahaufnahme der Soldaten beim Erklimmen der Leiter. Die Handkamera-Aufnahmen der Soldaten, wie sie Ecken sichern und das Deck durchsuchen. Die Weitwinkelaufnahmen auf Wasserhöhe, aufgenommen von einem Boot aus.

Das ist keine Realität. Das ist Kinematografie.

Die Drohnenaufnahme ist eine „Establishing Shot“. Die Nahaufnahmen versetzen uns mitten ins Geschehen. Die Handkamera, die den Truppen folgt, macht das Material dynamisch. Das ist Filmproduktion 101.

Es ist inszeniert. Es musste inszeniert sein – und trotzdem sagt es niemand.

Das erinnert an die berauschenden Tage des Jahres 2015, als ISIS irgendwie und aus unbekanntem Grund ihre Konvois makelloser, identischer Toyota pickup trucks filmte, wie sie zur goldenen Stunde durch die Wüste fuhren, und das dann in sozialen Medien hochlud.

Der IRGC-Clip ist genau dasselbe – das Produkt offensichtlicher Künstlichkeit, die wir ignorieren sollen.

Bedeutet das, dass die Schiffe nicht existieren? Oder dass sie nicht wirklich beschlagnahmt wurden? Oder dass der Krieg vollständig gefälscht ist?

Nein. Zumindest nicht notwendigerweise – und das ist auch nicht wirklich der Punkt.

Der Punkt reicht weiter als dieses Video oder jene Schiffe oder den Krieg im Allgemeinen.

Der Punkt ist, dass die Mainstream-Medien euren Konsum audiovisueller Inhalte konditionieren. Sie trainieren uns darauf, ein Video zu sehen und es vollständig aus dem Kontext seiner Entstehung zu lösen. Den Kameramann, die Lichttechnik, die Schnittsoftware und all die anderen Schritte mental auszublenden, die zwischen einem Ereignis und dem Erscheinen des Videos in sozialen Medien liegen.

Wir sind so daran gewöhnt, Filme und Fernsehen zu schauen, dass wir dieselben erzählerischen Schnitttechniken auch in unseren „Nachrichten“ akzeptieren. So daran gewöhnt, dass überall Kameras alles aufnehmen, dass wir vergessen haben, dass jemand sie dort platzieren und einschalten muss.

Schaut euch das IRGC-Video noch einmal an. Wenn dieser Schauspieler und/oder Soldat die Schiffswand zur Kamera hinaufklettert, weiß er, dass keine Gefahr besteht, weil bereits ein „Freundlicher“ an Bord ist und ihn filmt. Seine Energie und Aggression sind eine Performance.

Außerdem hat der Mann oben an der Leiter mindestens eine Kamera. Vielleicht sogar Lichttechnik oder ein Mikrofon. Wahrscheinlich sagt er dem Darsteller, wie schnell er klettern soll und dass er darauf achten soll, sein Gesicht im Bild zu behalten.

Das ist keine Realität.

Das Leben wird nicht automatisch aus mehreren Winkeln gefilmt, damit man daraus eine spannende Montage schneiden kann.

Merkt euch einfach diesen Clip…

Er ist eine perfekt prägnante Erinnerung daran, dass die überwältigende, ÜBERWÄLTIGENDE Mehrheit von „echtem“, „viral gegangenem“ oder „spontanem“ Filmmaterial genau das nicht ist.

Wie jemand in den Antworten anmerkt: Die Leute müssen einfach „eine Ebene höher denken“.

Wann immer ihr ein Video seht, hat irgendjemand irgendwo ganz bewusst entschieden, es aufzunehmen. Wann immer ihr einen Perspektivwechsel seht, hat jemand mehrere Blickwinkel aufgenommen und sie anschließend zusammengeschnitten.

Falschheit durchdringt den Medienmarkt, und ihr werdet darauf konditioniert, es nicht zu bemerken.

Denkt also immer daran, euch zu fragen, wer die Kamera hält, wie diese Person dorthin kam – und warum.