Was ist eine „multipolare“ Welt? China sagt Gleichheit, Trump und Marco Rubio sagen imperiale Rivalität

Von Ben Norton

Was ist „Multipolarität“? Donald Trump und Marco Rubio sprechen von einem Wettbewerb der Großmächte mit imperialen Einflusssphären. China und ein Großteil des globalen Südens vertreten eine einfache antiimperialistische Ansicht: „Gleichheit“

Es ist mittlerweile allgemein anerkannt, dass die Welt multipolar ist. Dies ist so unumstritten, dass die Münchner Sicherheitskonferenz den Titel „Multipolarisierung“ für ihren Jahresbericht 2025 gewählt hat.

Es gibt jedoch keine einheitliche Definition von „Multipolarität“. Im Münchner Sicherheitsbericht wurde festgestellt, dass die „Multipolarisierung der Welt zwar eine Tatsache ist“, das „internationale System jedoch Elemente von Unipolarität, Bipolarität, Multipolarität und Nichtpolarität aufweist“, in denen „mehrere Ordnungsmodelle nebeneinander existieren, miteinander konkurrieren oder kollidieren“.

Regierungen haben ein radikal unterschiedliches Verständnis von der Bedeutung der Multipolarität.

Die von den Vereinigten Staaten und insbesondere von der Regierung Donald Trump verwendete Definition ist das Gegenteil der von China vertretenen Idee der Multipolarität.

Wenn China von einer multipolaren Welt spricht, dann meint es damit eine Welt ohne Imperialismus und ohne Hegemonie, mit „Gleichheit unter allen Ländern, unabhängig von ihrer Größe“, in der alle Nationen in multilateralen Institutionen gleichberechtigt sind und ihren eigenen unabhängigen Entwicklungsweg ohne ausländische Einmischung verfolgen können.

„Die Rivalität zwischen Großmächten hat der Menschheit Unheil gebracht“, warnte Chinas Außenminister Wang Yi. ‚Gleiche Rechte, gleiche Chancen und gleiche Regeln sollten die Grundprinzipien einer multipolaren Welt werden‘, argumentierte er und forderte ‚mehr Demokratie in den internationalen Beziehungen‘.

Diese Ansicht wird von vielen Ländern des globalen Südens geteilt. Nicaraguas Präsident Daniel Ortega, der Anführer der sandinistischen Revolution, hat eine antiimperialistische Sicht auf die Multipolarität. Er argumentierte, dass „eine neue Weltordnung entsteht, die den Imperialismus und die Kolonialisten begräbt und den Weg für eine Demokratie der Nationen ebnet, einen Multipolarismus, der sich auf verschiedene Weise manifestiert“, aber er warnte auch: „Auf der anderen Seite sehen wir, wie der nordamerikanische Imperialismus versucht, seine Hegemonie um jeden Preis aufrechtzuerhalten, selbst auf die Gefahr hin, dass seine eigene Wirtschaft untergeht.“

Die Sichtweise in Washington könnte kaum unterschiedlicher sein.

Wenn US-Außenminister Marco Rubio von Multipolarität spricht, meint er damit, dass es nun andere Großmächte gibt, die in der Lage sind, die Vorherrschaft der USA in Frage zu stellen.

Die Trump-Regierung kommt zu dem Schluss, dass die USA ihren imperialen „Einflussbereich“ in der westlichen Hemisphäre wieder behaupten müssen. Deshalb droht Trump so aggressiv Grönland, Kanada, Mexiko, Panama und anderen Ländern in Lateinamerika.

Mit anderen Worten: China hat eine antiimperialistische Sicht auf eine multipolare Welt, während Trump und Rubio glauben, dass dies eine Rückkehr zum „Wettbewerb der Großmächte“ und zur „interimperialistischen Rivalität“ bedeutet.

Peking betrachtet die Multipolarität als einen wünschenswerten Schritt in Richtung internationaler Zusammenarbeit und Entwicklung, der den Frieden fördern wird; Washington betrachtet die Multipolarität als eine Bedrohung seiner Hegemonie, die weitere Konflikte fördern wird.

Vom unipolaren Moment zum „Wettstreit der Großmächte“

In den 1990er Jahren wurde die Welt überwiegend von den Vereinigten Staaten dominiert, die den meisten Ländern ihren Willen aufzwingen konnten. Der Sturz der Sowjetunion und ihrer sozialistischen Verbündeten bedeutete, dass es kein Gegengewicht mehr zur US-Hegemonie gab.

Neokonservative Experten wie der Kolumnist der Washington Post, Charles Krauthammer, erklärten dies zum „unipolaren Moment“. Dennoch warnte er 1990: „Genießt es jetzt. Es wird nicht lange dauern.“

Wann genau der unipolare Moment endete, wurde heiß diskutiert. Einige argumentieren, dass es die Finanzkrise im Nordatlantikraum von 2007-09 war. Andere sagen, es sei der Konflikt in der Ukraine gewesen, der mit einem von den USA unterstützten Putsch im Jahr 2014 begann und 2022 zu einem Stellvertreterkrieg zwischen Russland und der NATO eskalierte.

Weitere wichtige Entwicklungen waren die Gründung der BRICS-Staaten im Jahr 2009 sowie das rasante Wirtschaftswachstum in China, das zur „einzigen verarbeitenden Supermacht der Welt“ wurde und 2016 die USA als größte Volkswirtschaft der Erde ablöste, wenn man das BIP an der Kaufkraftparität misst.

Es ist zu einfach zu sagen, dass die Unipolarität der USA in einem bestimmten Moment endete, aber unabhängig davon war es in den 2020er Jahren nicht mehr umstritten, dass die Welt multipolar war.

Neokonservative Kriegstreiber wie Marco Rubio erkannten diese Realität widerwillig an, betrachteten sie jedoch als Tragödie – und als Bedrohung.

„Heute haben wir nahezu ebenbürtige Gegner“, beklagte Rubio in einer Anhörung des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen im Jahr 2022. “Vor 25 Jahren hatten wir das nicht; die Vereinigten Staaten lebten in einer unipolaren Welt, in der wir die einzige Show in der Stadt waren.“

„Jetzt gibt es mindestens einen beispiellosen Gegner, der uns fast ebenbürtig ist“, sagte Rubio. “Die Kommunistische Partei Chinas ist eine Herausforderung für die Vereinigten Staaten, die größer ist als die der Sowjetunion, weil sie ein wirtschaftlicher, technologischer, geopolitischer, diplomatischer und wirtschaftlicher Rivale ist. Und darüber hinaus stellen sie auch eine militärische Bedrohung für das Land dar, da sie sich ständig weiterentwickeln.“

Das US-Verteidigungsministerium bezeichnet dies als „großen Machtwettbewerb“. Das Pentagon warnte 2019, dass die „Vereinigten Staaten derzeit einen Vorsprung haben, aber andere Nationen ihnen dicht auf den Fersen sind“.

China hat die Rhetorik Washingtons über den „Wettbewerb“ kritisiert. Stattdessen hat Peking das gefördert, was es als „gegenseitigen Nutzen und Win-Win-Kooperation“ bezeichnet.

Bei einer Veranstaltung im Jahr 2023 betonte der chinesische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Xie Feng: „Präsident Xi Jinping hat die drei Prinzipien des gegenseitigen Respekts, der friedlichen Koexistenz und der Win-Win-Kooperation vorgeschlagen.“

China hat klargestellt, dass es kein Imperium schaffen will und nicht versucht, die US-Hegemonie durch eine chinesische Hegemonie zu ersetzen.

Wenn China von Multipolarität spricht, meint es damit eine Welt ohne Imperialismus und ohne Hegemonie.

Diese Definition wird von vielen Ländern im globalen Süden und insbesondere in den BRICS-Staaten geteilt.

Chinas Außenminister Wang Yi erläuterte die Sichtweise seiner Nation auf die Multipolarität in einer Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2025.

Die Welt sei „auf dem Weg zur Multipolarisierung“, sagte Wang. „Als die Vereinten Nationen vor 80 Jahren gegründet wurden, hatten sie nur 51 Mitgliedstaaten; heute sitzen 193 Länder in einem Boot.“

„Eine multipolare Welt ist nicht nur eine historische Unvermeidlichkeit, sie wird auch Realität“, argumentierte der chinesische Außenminister.

Dennoch betonte Wang, dass Multipolarität nicht „Chaos, Konflikte und Konfrontation“ mit sich bringen dürfe und nicht „die Vorherrschaft großer Länder und die Unterdrückung der Schwachen durch die Starken“ bedeuten dürfe.

„Chinas Antwort lautet, dass wir uns für eine gleichberechtigte und geordnete multipolare Welt einsetzen sollten„, sagte Wang.

Nach Ansicht Chinas sollte Multipolarität vier Merkmale aufweisen:

Der chinesische Außenminister erklärte (Hervorhebung hinzugefügt):

Chinas Verständnis von Multipolarität ist das Gegenteil von dem, was die Vereinigten Staaten propagieren.

Marco Rubios Eingeständnis, dass die Welt multipolar ist, ist keineswegs ein Zeichen dafür, dass die Vereinigten Staaten ihre imperialistischen Ambitionen aufgeben. Im Gegenteil.

Die Trump-Regierung hat deutlich gemacht, dass sie die westliche Hemisphäre als Teil der imperialen „Einflusssphäre“ der USA betrachtet und die US-Hegemonie gewaltsam durchsetzen und den Einfluss Chinas in der Region minimieren will.

Deshalb hat Trump versprochen, Grönland zu kolonisieren, obwohl 85 % der Grönländer nicht Teil der Vereinigten Staaten sein wollen und nur 6 % dies wollen.

Deshalb hat Trump wiederholt die Idee geäußert, Kanada zum „51. Bundesstaat“ zu machen.

Deshalb ist Trump in Lateinamerika besonders aggressiv aufgetreten, hat versprochen, den Panamakanal zu kolonisieren, Pläne für eine Invasion Mexikos erwogen, Kolumbien angegriffen und Venezuela, Nicaragua und Kuba bedroht.

In seiner Antrittsrede berief sich Trump auf die kolonialistische Idee des „Manifest Destiny“ und versprach, „unser Territorium zu erweitern“.

Bei einer Veranstaltung am 25. Januar sagte der US-Präsident seinen Anhängern, er wolle ein „sehr wesentlich vergrößertes Land“:

Trumps Verbündete haben sich häufig auf die 202 Jahre alte Monroe-Doktrin berufen, die Lateinamerika als kolonialen „Hinterhof“ des US-Imperiums betrachtet. Sie haben lateinamerikanische Staats- und Regierungschefs bedroht und ihnen gesagt, sie sollten die Beziehungen zu China und Russland abbrechen.

Rubios erste Auslandsreise als US-Außenminister führte ihn nach Panama, wo er die zentralamerikanische Nation erfolgreich unter Druck setzte, sich aus dem globalen Infrastrukturprojekt Chinas, der Belt and Road Initiative, zurückzuziehen.

Die Associated Press fasste Rubios Botschaft an Panama wie folgt zusammen: „Reduzieren Sie sofort den, wie Präsident Donald Trump es ausdrückt, chinesischen Einfluss auf das Gebiet des Panamakanals oder Sie müssen mit möglichen Vergeltungsmaßnahmen der Vereinigten Staaten rechnen.“

Anschließend reiste Rubio nach El Salvador, Costa Rica, Guatemala und in die Dominikanische Republik, wo seine Drohung dieselbe war: Minimieren Sie Ihre Beziehungen zu China, sonst wird das US-Imperium Sie angreifen.

Marco Rubio gab im Januar sein erstes Interview als US-Außenminister bei der konservativen Talkshow-Moderatorin Megyn Kelly.

Einige Trump-Anhänger verwiesen auf Rubios Äußerungen, um zu behaupten, er habe sich angeblich von seiner kriegstreiberischen neokonservativen Vergangenheit abgewandt und sei stattdessen ein außenpolitischer „Realist“ geworden. Aber sie haben seine Kommentare aus dem Zusammenhang gerissen.

In dem Interview erklärte Rubio:

Es ist nicht normal, dass die Welt einfach eine unipolare Macht hat … Das war eine Anomalie. Es war das Ergebnis des Endes des Kalten Krieges. Aber irgendwann würden Sie wieder an einen Punkt gelangen, an dem Sie eine multipolare Welt haben, [mit] mehreren Großmächten in verschiedenen Teilen des Planeten.

Im Kontext zeigen diese Bemerkungen, dass Rubios Definition von Multipolarität völlig anders ist als die Chinas. Der Außenminister sieht das US-Imperium in einem „Großmachtwettbewerb“ mit China und Russland.

Tatsächlich verbrachte Rubio einen Großteil seines Interviews mit Megyn Kelly damit, Angst vor China zu schüren. Er erwähnte die Wörter „China“ oder „chinesisch“ 65 Mal in etwa einer Stunde.

Rubio stellte seine außenpolitische Strategie als allumfassenden Versuch dar, China zu schwächen.

„China will das mächtigste Land der Welt sein, und das auf unsere Kosten, und das ist nicht in unserem nationalen Interesse, und wir werden uns damit befassen“, erklärte Rubio.

Der Außenminister behauptete fälschlicherweise, dass China den Panamakanal kontrolliere, und wiederholte damit die Rhetorik von Trump, der in seiner Antrittsrede fälschlicherweise erklärte: „China betreibt den Kanal“ und „wir holen ihn uns zurück“.

Auf die Frage, warum die Trump-Regierung Grönland ins Visier nimmt, antwortete Rubio, dass dies dazu diene, China entgegenzuwirken und Peking daran zu hindern, Einfluss auf die Arktis zu nehmen. Seine Antwort lautete laut dem offiziellen Protokoll des Außenministeriums wie folgt (Hervorhebung hinzugefügt):

Nun, die Arktis, die bisher kaum Beachtung gefunden hat, aber der Polarkreis und die Arktis werden für die Schifffahrtswege von entscheidender Bedeutung sein, für die Art und Weise, wie man einen Teil dieser Energie erhält, die unter Präsident Trump produziert werden wird – diese Energien sind auf Schifffahrtswege angewiesen. Die Arktis verfügt über einige der wertvollsten Schifffahrtswege der Welt. Da ein Teil des Eises schmilzt, wird sie immer schiffbarer. Wir müssen in der Lage sein, dies zu verteidigen.

Wenn man also davon ausgeht, was die Chinesen getan haben, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie – da sie keine Arktis-Macht sind. Sie sind in der Arktis nicht präsent, daher müssen sie in der Lage sein, einen Ort zu haben, von dem aus sie agieren können. Und es ist durchaus realistisch anzunehmen, dass die Chinesen irgendwann – vielleicht sogar schon in naher Zukunft – versuchen werden, in Grönland das zu tun, was sie am Panamakanal und an anderen Orten getan haben, nämlich Anlagen zu installieren, die ihnen Zugang zur Arktis verschaffen, und zwar unter dem Deckmantel eines chinesischen Unternehmens, die aber in Wirklichkeit einem doppelten Zweck dienen: Sie könnten in einem Konfliktfall Marineschiffe zu dieser Anlage schicken und von dort aus operieren. Und das ist für die nationale Sicherheit der Welt und der Vereinigten Staaten völlig inakzeptabel – für die Sicherheit der Welt und die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten.

Die Frage ist also: Wenn die Chinesen anfangen, Grönland zu bedrohen, können wir dann wirklich darauf vertrauen, dass dies nicht der Ort ist, an dem solche Geschäfte gemacht werden? Können wir wirklich darauf vertrauen, dass dies nicht der Ort ist, an dem sie nicht eingreifen würden, vielleicht mit Gewalt?