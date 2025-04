Was können wir von den Friedensverhandlungen erwarten?

Paul Craig Roberts

Führen die Friedensverhandlungen dorthin, wo wir hinwollen, oder führen sie nirgendwohin oder zu mehr Konflikt? Wenn ich wetten müsste, würde ich eine der beiden letzten Möglichkeiten wählen. Höchstwahrscheinlich zu mehr Konflikten.

Friedensverhandlungen führen in der Regel nirgendwo hin, außer zu einem Waffenstillstand, der sofort wieder gebrochen wird. Was die Verhandlungen in der Ukraine betrifft, so sind die Russen die einzige Partei des begrenzten Waffenstillstands in der Ukraine, die die Vereinbarung eingehalten hat. Putins Belohnung besteht darin, dass Trump ihm sagt, er solle aufhören zu kämpfen und das Schicksal Russlands in die Hände Washingtons legen, sonst werde es weitere Sanktionen geben.

Die Verhandlungen werden in der Regel fortgesetzt, weil dies im Interesse der Verhandlungsteams liegt. Es ist ihre Zeit des Ruhmes. Sie stehen im Rampenlicht. Sie genießen es, wichtig zu sein. Eine Einigung würde sie wieder unsichtbar machen. Es sind ihre 15 Minuten Ruhm, die sie in Monate und Jahre ausdehnen. Bedenken Sie, wie lange die Friedensverhandlungen zwischen Israel und Palästina schon andauern – ohne Ergebnis, außer der völligen Zerstörung Palästinas und seines Volkes. Dasselbe könnte mit Russland passieren, da der Kreml aus naiven Liberalen des 19. Jahrhunderts zu bestehen scheint.

In meinem jüngsten Interview bei Dialogue Works (> LINK) fragte ich mich, warum der Iran verhandelt, wenn die Lösung darin besteht, Inspektoren einzuladen, um zu prüfen, ob es Beweise für die Herstellung von Atomwaffen gibt. Ich habe mich gefragt, warum Putin verhandelt, während seine eigentliche Verantwortung gegenüber Russland darin besteht, den Konflikt zu gewinnen und die Friedensbedingungen zu diktieren. Warum will Putin nach all seinen traurigen und kostspieligen Erfahrungen mit Verhandlungen mit Washington eine weitere traurige Erfahrung machen?

Nach meinem Kenntnisstand, bin ich die einzige Person, die diese Frage beantwortet hat. Putin versucht, den Konflikt zu nutzen, um ein Großmächteabkommen wie in Jalta auszuhandeln. Wenn er den Krieg gewinnt, was er schon längst hätte tun sollen, verliert er seiner Meinung nach die Chance auf ein neues Jalta, von dem naive russische außenpolitische Kommentatoren sprechen.

Ich habe eine andere Meinung als Putin. Hätte er den Krieg gewonnen, vor allem, wenn er dies sofort getan hätte, wäre Russland als Großmacht anerkannt worden, die eines Großmachtabkommens würdig ist. Stattdessen hat Putin, indem er das russische Militär am Sieg hinderte, den Westen davon überzeugt, dass Russland keine beeindruckende Militärmacht ist und dass seine Führung unentschlossen ist. Zu den Folgen gehört, dass die Franzosen und die Briten heute erwägen, ihre Soldaten in den Kampf gegen Russland in der Ukraine zu schicken. Nur die Unentschlossenheit Putins konnte die Briten und Franzosen davon überzeugen, dass sie es mit Russland aufnehmen können.

Wir haben auch baltische Länder mit kleiner Bevölkerung, die unwiderstehliche und unbeantwortete Aggressionen gegen Russland unternehmen. Sowohl Estland als auch Finnland haben militärische Gewalt eingesetzt, um russische Öltanker zu kapern und festzuhalten.

Wenn Sie der Kapitän eines russischen Öltankers wären, der irgendwo in Europa Öl anliefert, würden Sie sich vielleicht schon fragen, warum Ihre Regierung ihren Feinden die Möglichkeit gibt, einen Krieg gegen Russland zu führen. Aber was denken Sie über den Respekt, den die Welt Ihrem Land entgegenbringt, wenn Sie von einem kleinen Land geentert werden, dessen Bevölkerung kleiner ist als die Moskaus, und der Kreml nicht eingreift? Ihr müsst untröstlich sein. Das mächtige Russland wird von Estland gedemütigt!

Putin denkt nicht über solche Dinge nach. Er konzentriert sich nur auf die Verhandlungen. Er ist fest darauf eingeschworen. Vielleicht ist er sogar ein wenig verrückt danach. Das ist alles, was wichtig ist. Er wird nicht auf Demütigungen reagieren, weil das die so wichtigen Verhandlungen stören könnte. So können die kleinsten Länder der Welt Russland nach Belieben demütigen.

Das muss sich auf die russische Bevölkerung auswirken, es sei denn, sie ist durch die westliche „Kultur“ so korrumpiert worden, dass sie nicht mehr russisch ist. Das ist bei vielen russischen Intellektuellen der Fall. Wenn Russland nicht Teil des Westens sein kann, fühlen sie sich isoliert und allein. Die jahrzehntelange Propaganda Washingtons hat es geschafft, das Russische in ihnen zu schwächen.

Seit dem Tag, an dem Putin, der fälschlicherweise auf Verhandlungen gesetzt hatte, von Washington gezwungen wurde, im Donbass zu intervenieren, haben Putin und sein Außenminister nicht aufgehört zu blöken, wie sehr sie Friedensverhandlungen begrüßen würden. Folglich dachte und denkt heute niemand in den westlichen Regierungen, dass der Kreml auf dem Schlachtfeld auch nur einen Funken Entschlossenheit besitzt.

Das ist das Problem, das Putin selbst verursacht hat.

Erinnern Sie sich an Prigozhin und die Wagner-Gruppe? Die Wagner-Gruppe war die im Wesentlichen private Militärtruppe unter dem Kommando von Jewgeni Prigoschin, auf die sich Putin stützen musste, als er verspätet in der Ukraine intervenierte. Da er sich fälschlicherweise auf das Minsker Abkommen verlassen hatte, mit dem der Westen Putin getäuscht hatte, verfügte Putin über keine Streitkräfte, die auf die massive ukrainische Armee, die Washington ausgebildet und ausgerüstet hatte, vorbereitet gewesen wären.

Prigozhin fand Putins Art, einen Krieg zu führen, problematisch. Er sagte, seine Truppen in der obersten Führungsebene müssten Verluste hinnehmen, dürften aber nicht um den Sieg kämpfen. Die Unzufriedenheit der Truppen mit den strengen Auflagen Putins, die einen Sieg verhinderten, führte zu einem Protestmarsch auf Moskau, den der eifersüchtige russische Generalstab fälschlicherweise als „Rebellion“ darstellte. Prigoschin wurde abgesetzt und kam später bei einem mysteriösen Flugzeugabsturz ums Leben, und die Wagner-Gruppe wurde aufgelöst, wodurch Russland seiner schlagkräftigsten militärischen Kräfte beraubt wurde. Dies ist ein großes Opfer für eine weit entfernte mögliche Verhandlungslösung.

Prigozhin war nicht allein. Die zweitstärkste russische Kraft waren die muslimischen Truppen aus Tschetschenien. Ihr Anführer beklagte sich ebenfalls darüber, dass seine Truppen Verluste hinnehmen mussten, aber nicht siegen konnten. Er fragte öffentlich: „Warum können wir diesen Konflikt nicht hinter uns bringen?

Ich denke, die Antwort ist, dass Putin eine Verhandlungslösung, die möglicherweise zu einem Großmachtabkommen führt, für wichtiger hält als den Ruf der russischen Waffen und die russischen und ukrainischen Opfer.

Wenn Washington zu meinem Schluss kommt, wird die Putin aufgezwungene Einigung auf dem Papier gut aussehen, aber die amerikanische Hegemonie aufrechterhalten.

Ich habe schon oft gesagt, dass Putin kein gegenseitiges Sicherheitsabkommen mit dem Westen braucht. Er braucht kein neues Jalta. Russland braucht ein gegenseitiges Sicherheitsabkommen mit China und dem Iran. Ein gegenseitiges Sicherheitsabkommen zwischen diesen drei Mächten würde alle Kriege beenden. Die USA, die NATO und Israel können diesen drei Ländern unmöglich militärisch entgegentreten.

Aber es gibt kein Abkommen. Und warum? Liegt es an der mangelnden Weitsicht der russischen, chinesischen und iranischen Führer? Oder ist es das Misstrauen zwischen ihnen? Russland und der Iran haben sich aus Syrien zurückgezogen und das Land Israel, Washington und der Türkei überlassen. Warum sollten sie sich nicht gegenseitig im Stich lassen?

China weiß, dass es, wenn es wollte, Taiwan mit oder ohne US-Unterstützung für Taiwan in wenigen Stunden vernichten könnte. Aber Putin kann die unterlegene Ukraine nicht in mehr als drei Jahren besiegen, länger als Stalins Rote Armee brauchte, um die mächtige deutsche Wehrmacht zu vernichten, die Deutschen aus Tausenden von Kilometern in Russland und Osteuropa zu vertreiben und in kürzerer Zeit in den Straßen von Berlin zu landen, als Putin um ein paar Kilometer im Donbas kämpft. China muss sich fragen, was für eine Art von militärischer Hilfe Russland sein würde?

Meine Schlussfolgerung ist, und ich bedaure es sehr, es ist keine Schlussfolgerung, die ich mir wünsche, dass Putin die ukrainische Situation, die Pipeline und alle anderen Angelegenheiten mit Washington so schlecht gehandhabt hat, dass die einzige Vereinbarung, die erreicht werden kann, die Kapitulation Russlands ist.

Putin hat keinen Kampfeswillen gezeigt, sondern nur die Bereitschaft, sich auf fruchtlose Verhandlungen einzulassen.

Putin stellt alle überlegenen Waffensysteme Russlands vor, die allem, was der Westen hat, eindeutig überlegen sind. Aber niemand im Westen glaubt, dass er sie einsetzen würde. Putin hat es versäumt, sich und sein Land als Wesen darzustellen, mit denen man zu ihren Bedingungen verhandeln muss. Folglich wird Putin von Trump als jemand abgetan, den man herumkommandieren muss, und von den militärisch machtlosen Briten und Franzosen, die davon sprechen, ihre Soldaten in die Ukraine zu schicken, um Russland zu besiegen.