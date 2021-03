Was Menschen über die Kryptowährungen nicht verstehen

Es scheint eine RIESIGE Lücke in dem zu geben, was die Leute über Kryptowährungen denken. Die Europäische Zentralbank (EZB) arbeitet an einem Plan, um so bald wie möglich „digitales Euro-Zentralbankgeld“ einzuführen. Viele Ökonomen loben das Projekt als „Innovation“, als einen wichtigen und unverzichtbaren Schritt in einer zunehmend digitalisierten Welt. Aber Ökonomen plädieren typischerweise immer für den Sozialismus, ohne jemals wirklich darüber nachzudenken, was sein Endziel ist. Die sozialistische Presse, die den größten Teil des Mainstreams verschlungen hat, ist ebenfalls offensichtlich, was das Endziel ist.

Die EZB hat ihre Absichten bekannt gegeben, ebenso wie die Federal Reserve. Beide haben bei der Einführung einer digitalen Währung erklärt, dass es sich um eine Währung handeln wird, die für jeden zugänglich, robust, sicher, effizient und konform mit der neuen Agenda ist. Was übersehen wird, ist, dass dies eine Zentralbankwährung sein soll, und sie haben leise angedeutet, dass sie sogar direkte Einzahlungen von Nicht-Banken annehmen werden. Niemand scheint wirklich zu verstehen, was das bedeutet. Wie üblich, werden die Aussagen einfach überlesen. In Wahrheit ist es eine Umgehung des Bankensystems, denn sie werden auch in dieser neuen Welt die Banken nicht retten, weil sie auch das Ende der Staatsverschuldung ins Auge fassen. Wenn die Regierung keine Kredite aufnimmt, wer braucht dann die Bäcker?

Die Mainstream-Medien weigern sich auch, sich mit dem Thema Datenschutz zu befassen. Um es ganz klar zu sagen: Der Weg zur digitalen Währung ist auch einer zur totalen Überwachung durch ein staatliches Regime, die sich in dieser Welt, in der sie Ihr Gesicht aus einer Menge von Tausenden herauspicken können, erheblich beschleunigen wird.

Jeder, der glaubt, ein digitaler Euro sei irgendwie besser, weil er kein Fiat-Geld ist, nun, es ist einfach Fiat-Geld auf Steroiden. Die EZB wird ihr Monopol auf die Euro-Produktion nicht aufgeben. Was jedoch hinter dem Vorhang besprochen wird, ist, dass ein digitaler Euro entweder „kontobasiert“ sein kann, was bedeutet, dass Sie ihn auf einem Konto direkt bei der EZB halten, oder er kann „tokenbasiert“ sein, wobei die Banken einen „Token“ erhalten, der über eine App von Smartphone zu Smartphone übertragen werden kann.

Die EZB sagt, der digitale Euro sei ein „Kompliment“ zu Bargeld und Bankguthaben. Das ist natürlich so, als würde sie sagen, dass die Sperrung nur drei Wochen dauern wird, obwohl sie nie eine solche Absicht hatte. Offensichtlich finden diejenigen, die mit Bargeld bezahlen, es bequem und wollen ihre Anonymität wahren. Das wird der Vergangenheit angehören, und das ist ihre Absicht. Das Ziel ist es, jeden zu zwingen, elektronisch zu bezahlen, d. h. Guthaben über PayPal, Apple Pay oder Debit- oder Kreditkarten zu überweisen.

Bereits im Mai/Juni 1992 veröffentlichten wir einen Bericht über die langfristigen Auswirkungen dessen, was unser Computer voraussagte. Das Jahr 1998 markierte den russischen Zahlungsausfall, der die langfristige Kapitalverwaltungskrise auslöste, und das erste Mal, dass die US-Notenbank einen Hedge-Fonds aus der Patsche helfen musste. Auf dem Weg zum Ende dieses Zyklus im Jahr 2032 würden wir das Aussterben der 30-jährigen Anleihen und den Untergang des Systems der freien Wechselkurse erleben. Diesmal wird das, was nach 2032 kommt, tatsächlich eine neue Weltordnung sein, denn was sich am Horizont abzeichnet, ist der Zusammenbruch unseres derzeitigen Systems, der von Klaus Schwab und seinem Weltwirtschaftsforum beschleunigt wird. Diese Prognosen, zusammen mit der Tatsache, dass 2016 zum ersten Mal ein Nicht-Politiker gewinnen würde, klangen damals weit hergeholt. Aber so entwickeln sich einfach Volkswirtschaften und Gesellschaften. Es war keine Vorarbeit. Es war nur Geschichte, die sich wiederholte.

„Seit 1985 haben wir davor gewarnt, dass die neunziger Jahre eine Periode des Aufruhrs sein würden, die von größerer Volatilität und einer großen Krise der Weltverschuldung geprägt sein würde. Wir haben auch immer wieder erklärt, dass unsere Computermodelle das Aussterben der 30-jährigen Anleihen zusammen mit dem Zusammenbruch des Systems der freien Wechselkurse vorhersagten. Auch wenn diese Prognosen düster erscheinen mögen, bedeutet dies nicht unbedingt das Ende der Zivilisation. Eine ähnliche Krise, die diese Themen zusammen mit Krieg beinhaltete, war auch das Kennzeichen der letzten Jahre des 18. Jahrhunderts. Die neue Weltordnung, die danach entstand, brachte eine Ära der Demokratie und des Kapitalismus nicht nur in Europa, sondern auch in der Geburtsstunde der Vereinigten Staaten hervor.

Während viele über diese Prognosen lachen oder versuchen werden, sie einfach als zu weit hergeholt abzutun, um ernsthaft in Betracht gezogen zu werden, zeigen sie nur ihre eigene Schwäche eines geschlossenen Geistes.“