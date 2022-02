Was steckt wirklich hinter der neuen Angst mache, mittels AIDS?

Mercola.com

Während sich die Medien von COVID abwenden, nehmen sie stattdessen AIDS ins Visier. Das Timing der AIDS-bezogenen Artikel und Ankündigungen deutet auf eine koordinierte PR-Kampagne hin, die einen bestimmten Zweck verfolgen muss

Während Prinz Harrys Ruhm nach Kräften ausgenutzt wird, um die Menschen dazu zu bringen, sich einem HIV-Test zu unterziehen, wurde gleichzeitig die Entdeckung einer neuen HIV-Variante in den Niederlanden bekannt gegeben. Diese Variante ist ansteckender, verursacht schwerere Krankheiten und verläuft doppelt so schnell. In den Niederlanden gibt es 109 bekannte Fälle dieser HIV-Variante.

Die COVID-Impfung könnte eine AIDS-ähnliche Krankheit verursachen, indem sie die Immunfunktion dezimiert. Forscher haben auch davor gewarnt, dass die COVID-Impfung das Risiko einer HIV-Infektion erhöhen kann. Ist die Fokussierung der Medien auf AIDS ein Versuch, die Auswirkungen der COVID-Impfung zu vertuschen?

In der gleichen Woche, in der Prinz Harry in den Medien auftrat und der neue HIV-Stamm veröffentlicht wurde, kündigte Moderna den Start einer Humanstudie für den weltweit ersten mRNA-HIV-Impfstoff an

Die Parallelen zwischen der AIDS-Kampagne von Dr. Anthony Fauci in den 80er Jahren und COVID sind frappierend ähnlich. In den 80er Jahren propagierte Fauci das tödliche Medikament AZT als einzig zulässige Art der AIDS-Behandlung. Während der COVID-Pandemie erhielt Faucis gescheitertes und tödliches Ebola-Medikament Remdesivir grünes Licht auf Kosten von weitaus sichereren Behandlungsalternativen. Fauci drängt auch auf einen Übergang von herkömmlichen Impfstoffen zur mRNA-Plattform

Wenn die Medien ein Thema gleichzeitig aufgreifen, handelt es sich in der Regel um eine koordinierte Kampagne, die von einem PR-Unternehmen im Auftrag eines Kunden durchgeführt wird. Dafür gibt es einen Grund, und der Grund ist, ein gewünschtes Narrativ in den Köpfen der Menschen zu säen. Sie pflanzen Ideen ein, damit die Menschen, wenn etwas passiert, bereits mit bestimmten Vorurteilen oder Annahmen ausgestattet sind.

Was könnte also der Grund dafür sein, dass plötzlich alle über AIDS sprechen? Im Dezember 2021 kündigte Präsident Biden einen Plan des Weißen Hauses an, der darauf abzielt, „die HIV/AIDS-Epidemie bis 2030 zu beenden“. Genau dasselbe Versprechen hatte die britische Gesundheitsbehörde eine Woche zuvor abgegeben.

Noch während sie versuchen, diese Pandemie in einem flachen Grab zu versenken, bereiten sie die Öffentlichkeit bereits auf die nächste Gesundheitsbedrohung vor – AIDS. ~ Off-Guardian

In der Zwischenzeit rief Prinz Harry dazu auf, sich einem HIV-Test zu unterziehen, und niederländische Forscher gaben die Entdeckung eines bedenklichen HIV-Stamms bekannt. All dies geschieht zur gleichen Zeit, in der COVID langsam ausläuft.

Wie Off-Guardian feststellte, „bedeutet die Tatsache, dass COVID nachgelassen hat, nicht, dass die Agenda hinter COVID verschwunden ist. Weit gefehlt. Während sie versuchen, diese Pandemie in einem flachen Grab zu versenken, bereiten sie die Öffentlichkeit bereits auf die nächste Gesundheitsbedrohung vor – AIDS.“

Prinz Harry fordert alle auf, sich auf HIV testen zu lassen

In den letzten Wochen hat Prinz Harry die Menschen dazu aufgefordert, sich einem HIV-Test zu unterziehen. Einem Bericht der BBC vom 10. Februar 2022 zufolge „möchte der Herzog von Sussex … die ‚unvollendete‘ Arbeit seiner Mutter fortsetzen, um die Stigmatisierung des Virus zu beseitigen“.

Prinz Harry hat darauf hingewiesen, dass in den letzten zwei Jahren die Zahl der HIV-Tests bei heterosexuellen Männern und Frauen in Großbritannien um 33 % zurückgegangen ist, während die Testrate bei Schwulen und Bisexuellen nur um 7 % gesunken ist. Gleichzeitig übertreffen die AIDS-Diagnosen unter Heterosexuellen zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt die unter Schwulen.

In ähnlicher Weise betonte Ian Green, Geschäftsführer des Terrence Higgins Trust (einer britischen Wohltätigkeitsorganisation, die HIV-bezogene Dienste anbietet), in einem Meinungsbeitrag vom 9. Februar 2022 in The Guardian die Notwendigkeit einer „neuen Strategie“ zur Bekämpfung von HIV. „Es wird nicht funktionieren, weiterhin nur auf die traditionell am stärksten gefährdeten Personen abzuzielen“, sagte er. Die Antwort, so Green, sei ein umfassenderes Testen aller Menschen, unabhängig von vorgefassten Annahmen über das Risiko.

Neue, ansteckendere HIV-Variante entdeckt

Während der Ruhm von Prinz Harry nach Kräften ausgenutzt wird, um die Menschen dazu zu bringen, sich auf HIV testen zu lassen, wurde in den Niederlanden die Entdeckung einer neuen HIV-Variante bekannt gegeben. Ist das ein Zufall?

Den Forschern zufolge ist dieses mutierte HIV-Virus, das als VB-Variante bezeichnet wird, ansteckender und verursacht doppelt so schnell schwere Krankheiten. Anfang Februar 2022 gab es in den Niederlanden 109 bekannte Fälle der VB-Variante. Seltsamerweise erklärten Wissenschaftler, dass die Variante schon seit Jahrzehnten im Umlauf ist. Wie NPR am 4. Februar 2022 berichtete:

Sie entdeckten insgesamt 109 Personen, die diese spezielle Variante hatten und es nicht wussten, und die bis 1992 zurückreichen. Die Variante tauchte wahrscheinlich Ende der 80er Jahre auf … nahm um das Jahr 2000 an Fahrt auf und verlangsamte sich dann schließlich um 2010. Menschen mit dieser Variante haben eine Viruslast, die drei- bis viermal höher ist als bei HIV-Infizierten üblich. Diese Eigenschaft bedeutet, dass sich das Virus doppelt so schnell zu einer schweren Krankheit entwickelt – und macht es auch ansteckender …

Es besteht keine Notwendigkeit, spezielle Behandlungen für diese Variante zu entwickeln … Sie zeigt keinerlei Anzeichen von Medikamentenresistenz, wie es bei einigen HIV-Varianten der Fall ist. Aber da sich die Variante schnell verbreitet, müssen die Menschen so schnell wie möglich Medikamente erhalten.

Die Forscher sagten, dass sie auch einen starken Anstieg der Viruslast bei Personen mit dieser Variante um 3,5 bis 5,5 Punkte beobachtet haben. Dies bedeutet, dass infizierte Personen ohne sofortige Behandlung schneller AIDS entwickeln könnten, was den plötzlichen Ruf nach Massentests erklären könnte, schreiben sie:

Zum Zeitpunkt der Diagnose waren diese Personen gefährdet, innerhalb von 2 bis 3 Jahren AIDS zu entwickeln … Ohne Behandlung wird erwartet, dass fortgeschrittene HIV-Infektionen – CD4-Zellzahlen unter 350 Zellen pro Kubikmillimeter, mit langfristigen klinischen Folgen – bei Personen in den Dreißigern mit dieser Variante im Durchschnitt 9 Monate nach der Diagnose erreicht werden.

Haben wir es mit AIDS zu tun, das durch die Impfung ausgelöst wird?

Hinzu kommt die Sorge, dass die COVID-Impfung durch die Dezimierung der Immunfunktion eine AIDS-ähnliche Krankheit auslösen könnte. Damit soll nicht gesagt werden, dass die Impfung HIV/AIDS verursacht. Vielmehr wurde in einer Vorabveröffentlichung des Lancet, in der die Ergebnisse bei „geimpften“ und ungeimpften Schweden verglichen wurden, festgestellt, dass sechs Monate nach der Impfung bei einigen der anfälligeren geimpften Gruppen ein höheres Risiko für symptomatische COVID-Erkrankungen bestand als bei ihren ungeimpften Altersgenossen.

Offensichtlich machen die Impfungen einige Menschen eher anfälliger für Infektionen und schwere Krankheiten als weniger anfällig. In einem Artikel der amerikanischen Frontline Doctors vom Dezember 2021 heißt es:

Ärzte bezeichnen dieses Phänomen bei den wiederholt Geimpften als „Immunerosion“ oder „erworbene Immunschwäche“ und erklären damit die erhöhte Inzidenz von Myokarditis und anderen Krankheiten nach der Impfung, die entweder schneller zum Tod führen oder langsamer zu chronischen Krankheiten.

Mit anderen Worten: Sie vermuten, dass Myokarditis und andere chronische Gesundheitsprobleme, die mit den Impfungen in Verbindung gebracht werden, das Ergebnis eines durch Impfung erworbenen Immunschwächesyndroms oder „VAIDS“ sein könnten, das im Grunde genommen AIDS sehr ähnlich ist. Der Hauptunterschied ist der Auslöser. Im November 2021 meldete auch das Vereinigte Königreich einen 50-prozentigen Anstieg der Einweisungen von Patienten mit Problemen des Immunsystems in die Intensivstation in den vorangegangenen zwei Monaten.

Amerikas Frontline Doctors warnen davor, dass die Impfungen „Impfstoffsüchtige“ schaffen, da ihr Immunsystem ohne sie nicht in der Lage ist, COVID abzuwehren. Dennoch ist es ein aussichtsloses Unterfangen, da jede Impfung die Erosion des Immunsystems nur noch verschlimmert und den Menschen immer anfälliger für alle Arten von Infektionen macht – einschließlich HIV! Wie der Off-Guardian berichtet:

Wir haben bereits eine Fülle von Vorhersagen über die Zunahme von Schlaganfällen und Herzinfarkten gesehen, die alle auf Ursachen zurückgeführt werden, die nichts mit Impfungen zu tun haben. Alles, von gestiegenen Energiepreisen bis hin zu Depressionen im Zusammenhang mit der Abriegelung, wurde dafür verantwortlich gemacht. Das scheint auf jeden Fall ein präventives Verhalten zu sein, um den Arsch zu retten. Und diese „neue Variante“ von AIDS könnte es auch sein. Wenn die COVID-„Impfstoffe“ dazu führen, dass Millionen von Menschen plötzlich ein gestörtes Immunsystem oder eine Art von antikörperabhängiger Verstärkung entwickeln, ist ein „gefährlicherer neuer AIDS-Stamm“ eine ziemlich gute Tarnung, meinen Sie nicht auch? …

Im Oktober 2020 warnte eine Gruppe von Forschern, die in Forbes zitiert wurde, dass jeder potenzielle COVID-‚Impfstoff‘ das Risiko einer HIV-Infektion erhöhen könnte. Einer der wenigen aufgegebenen COVID-Impfstoffkandidaten von der Universität Queensland benutzte tatsächlich ein Protein von HIV als ‚molekulare Klammer‘, um ihre künstlichen Spike-Proteine miteinander zu verbinden, so die Forscher. Dieser potenzielle „Impfstoff“ wurde offenbar verworfen, nachdem Testpersonen bei HIV-Tests „falsch-positive“ Ergebnisse lieferten.

Was versucht die PR-Kampagne zu verbergen?

Wir haben es hier mit mehreren großen Puzzlestücken zu tun:

Prinz Harry und andere erinnern alle daran, wie wichtig es ist, sich auf HIV testen zu lassen

Die Regierungen Großbritanniens und der USA versprechen gleichzeitig, AIDS bis 2030 auszurotten

Die Entdeckung eines neuen, infektiöseren und gefährlicheren HIV-Stamms

Neue Daten, die darauf hindeuten, dass die COVID-Impfung Ihre Immunfunktion untergräbt

Die theoretische Möglichkeit, dass die COVID-Impfung das Risiko einer HIV-Infektion erhöht und damit möglicherweise in naher Zukunft eine Lawine von AIDS-Fällen auslöst

Könnte der Schwerpunkt auf HIV-Tests, insbesondere in Verbindung mit der Warnung vor einem neuen HIV-Stamm, ein Versuch sein, die Tatsache zu verbergen, dass die COVID-Impfung die Immunfunktion der Menschen zerstört und möglicherweise eine HIV-Infektion fördert?

Möglicherweise. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit. In der gleichen Woche, in der Prinz Harry in den Medien auftrat und der neue HIV-Stamm veröffentlicht wurde, kündigte Moderna auch den Start einer Humanstudie für den weltweit ersten mRNA-HIV-Impfstoff an. Der Zeitpunkt all dieser Berichte deutet stark darauf hin, dass es sich um einen koordinierten PR-Plan handelt.

Humanstudie für mRNA-HIV-Impfstoff ist im Gange

Wie Bloomberg berichtet:

Wie der COVID-Impfstoff von Moderna nutzt die Impfung die mRNA-Technologie, um die Anweisungen für Schlüsselproteine zu liefern, die für den Aufbau einer Immunreaktion benötigt werden … Forscher haben Jahrzehnte damit verbracht, einen möglichen Weg zu finden, Menschen gegen HIV zu impfen, und die mRNA wird es ermöglichen, die Theorie viel schneller als erwartet zu testen. Diese Arbeit sollte Unternehmen wie Pfizer, BioNTech und Sanofi, die alle ihre eigenen Bemühungen zur Entwicklung und Erprobung von mRNA-Impfstoffen beschleunigen, dabei helfen zu verstehen, wann die Technologie einen Unterschied in der Krankheitsvorbeugung machen kann – und wann nicht …

Die Entwicklung eines mRNA-Impfstoffs gegen HIV ist schwieriger als die Herstellung von SARS-CoV-2-Impfstoffen, mit denen wir bereits vertraut sind. Die mRNA-COVID-Impfstoffe liefern das Rezept für das Spike-Protein … Dies veranlasst die Immunzellen, neutralisierende Antikörper gegen COVID zu produzieren, ganz so, als hätten sie eine COVID-Infektion durchgemacht. Bei HIV gibt es kein so einfaches Rezept. Das HIV-Äquivalent zum Spike-Protein – sein Hüllglykoprotein – ist eigenwilliger. Es verbirgt seine verwundbaren Aspekte, was es den Immunzellen erschwert, Antikörper gegen es zu bilden. Ein noch größeres Problem besteht darin, dass HIV innerhalb weniger Stunden nach der Infektion eines Menschen zu mutieren beginnt …

HIV verhält sich wie ‚ein Schwarm leicht unterschiedlicher Viren‘ … Menschen mit HIV entwickeln nur selten neutralisierende Antikörper, und bei den wenigen, die es tun, dauert es Jahre, bis sich die Antikörper entwickeln – viel zu lange, um das Virus wirksam bekämpfen zu können. Das Immunsystem kann da nicht mithalten. Aber was wäre, wenn man dem Immunsystem einen Vorsprung verschaffen könnte? Das ist die Idee hinter dem Moderna/IAVI-Impfstoff … Die Forscher werden eine Reihe von Impfungen verabreichen, um zu versuchen, das Immunsystem in diesem jahrelangen Prozess vorzeitig zu überreden, sodass es, wenn es HIV ausgesetzt ist, sofort in Aktion treten kann.

Verschweigen von Verletzungen oder Herstellung von Impfstoffbedarf oder beides?

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Konzentration der Medien auf AIDS-Tests und das Auftauchen eines infektiöseren HIV-Stammes durchaus eine koordinierte Anstrengung sein kann, um beides zu erreichen:

a) die verheerenden Auswirkungen der COVID-Impfung zu verbergen, und

b) den Eindruck zu erwecken, dass wir dringend einen HIV-Impfstoff brauchen.

Wenn das stimmt, ist das einfach nur krank. Eine breit angepriesene mRNA-Injektion für eine Pandemie verursacht eine zweite Pandemie, die schlimmer ist als die erste, was es ihnen ermöglicht, einen zweiten mRNA-„Impfstoff“ auf den Markt zu bringen. Diese zweite Injektion untergräbt dann die Immunfunktion noch mehr, was zu einer dritten Epidemie und einer weiteren Injektion führt. Wo soll das enden? Dieser Plan ist von vornherein zum Scheitern verurteilt.

Als ich zum ersten Mal von der mRNA-COVID-Impfung erfuhr, kam sie mir sofort als schlechte Idee vor. Es gab mehrere ganz offensichtliche Mechanismen, durch die sie Schaden anrichten könnten. Heute werden diese Befürchtungen durch Statistiken über Verletzungen und Todesfälle untermauert. Die Möglichkeit, dass bei einem mRNA-HIV-Impfstoff etwas schief geht, ist ebenfalls gegeben, wenn Sie mich fragen. Wie Bloomberg berichtet, ist die gesamte Prämisse, die dahinter steht, spekulativ.

Der Moderna-HIV-Impfstoff zielt auf eine bestimmte Untergruppe von B-Zellen ab, von denen bekannt ist, dass sie HIV locker binden. Die Idee ist, dass diese B-Zellen durch eine Reihe von Injektionen mit mRNA-Anweisungen dazu gebracht werden könnten, neutralisierende Antikörper gegen HIV zu produzieren.

Meine Befürchtung ist, dass, wenn die COVID-Spritze nach wiederholter Verabreichung zu einer Schwächung des Immunsystems führen kann, welche Art von Funktionsstörung könnte dann eine Reihe von HIV-Spritzen auslösen? Endlose COVID-19-Auffrischungsimpfungen werden als Lösung für die Pandemie dargestellt, da wiederholte Injektionen den Antikörperspiegel im Körper erhöhen, aber künstlich aufgeblähte Antikörper, die durch wiederholte Auffrischungsimpfungen verursacht werden, signalisieren dem Körper, dass man immer infiziert ist.

Die daraus resultierende Immunreaktion kann mehr schaden als nützen und die Entwicklung von Autoimmunkrankheiten wie Parkinson, Kawasaki-Krankheit und Multipler Sklerose beschleunigen. Wird ein HIV-Impfstoff, der auf einem ähnlichen Verfahren beruht, sicherer sein? Ich bezweifle es.

Die Fauci-Verbindung

Wie James Corbett in dem Video oben in diesem Artikel anmerkt, gibt es eine weitere interessante Parallele zwischen COVID und AIDS, nämlich Dr. Anthony Fauci selbst. Er war für beide Epidemien verantwortlich, und ohne Zweifel wird er – wenn unser Justizsystem nicht vorher aufwacht – auch für die kommende AIDS-Kampagne verantwortlich sein.

Die Parallelen zwischen Faucis AIDS-Kampagne in den 80er Jahren und COVID sind so frappierend ähnlich, dass es fast wie ein Handbuch ist, das sich wiederholt, sagt Corbett. In den 80er Jahren propagierte Fauci das tödliche Medikament AZT als die einzig zulässige Art der AIDS-Behandlung. Während der COVID-Pandemie erhielt Faucis gescheitertes und tödliches Ebola-Medikament Remdesivir grünes Licht auf Kosten von weitaus sichereren Behandlungsalternativen.

Fauci ist auch ein Bindeglied zwischen den COVID-Impfungen und der HIV-Impfung, da er sich eifrig für den Übergang von herkömmlichen Impfstoffen zu dieser neuen mRNA-Plattform eingesetzt hat. Erst im Oktober 2019 nahm er an einer Podiumsdiskussion teil, bei der es darum ging, wie dieser Übergang angesichts der regulatorischen Hürden und des öffentlichen Misstrauens gegenüber Gentransfertechnologien erreicht werden könnte.

Fauci räumte ein, dass es in der Tat sehr schwierig sein würde, die Wahrnehmung der Menschen in Bezug auf Impfstoffe (in diesem speziellen Fall bezog er sich auf den Grippeimpfstoff) zu ändern. Sein Rat? „Machen Sie es von innen heraus und sagen Sie: ‚Es ist mir egal, wie Sie es sehen, wir werden das Problem angehen.'“

Fauci kümmert sich nicht nur nicht um die öffentliche Wahrnehmung, sondern auch nicht darum, wem er schadet. AIDS-Patienten waren ihm in den 80er Jahren egal, und COVID-Patienten sind ihm auch heute egal. Wenn es ihm wichtig wäre, würde er darauf bestehen, dass Ärzte alles verwenden, was funktioniert, und nicht nur die Produkte, an denen er persönlich beteiligt ist.

HIV-Entdecker stirbt

Ein merkwürdiger Zufall ist der unerwartete Tod von Dr. Luc Montagnier, der zusammen mit Harald zur Hausen und Françoise Barré-Sinoussi im Jahr 2008 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin für die Entdeckung des Humanen Immundefizienz-Virus (HIV) erhielt.

Montagnier starb am 8. Februar 2022 im Alter von 89 Jahren im Amerikanischen Krankenhaus von Paris in Neuilly-sur-Seine. Nähere Angaben zur Todesursache wurden nicht bekannt gegeben. Montagnier war von Anfang an ein entschiedener Kritiker der COVID-Impfung. Er vermutete auch, dass SARS-CoV-2 gentechnisch hergestellt wurde, da das Spike-Protein Ähnlichkeiten mit HIV aufweist.

Ist der AIDS-Hype eine echte Bedrohung?

Spiegelt der aufkommende AIDS-Hype also eine echte Bedrohung wider? Ist er nur ein Versuch, die Bevölkerung in Angst zu halten? Oder versucht man einfach, die Auswirkungen der COVID-Impfung zu vertuschen? Falls es sich um eine Vertuschung handelt, war die HIV-Infektion eine zufällige Folge oder eine beabsichtigte Wirkung der Impfung?

Könnte die neue HIV-Variante tatsächlich das Ergebnis einer massenhaften COVID-Injektion sein? Schließlich ist der Zeitpunkt des Auftretens dieses „Superstamms“ von HIV gelinde gesagt interessant. Warum hat es 40 Jahre gedauert, bis er aufgetaucht ist?

Werden HIV-Tests jetzt so forciert wie die COVID-Tests, und wenn ja, warum? Wie Off-Guardian anmerkt, könnte das AIDS-Screening nach allem, was wir wissen, einfach eine weitere Möglichkeit sein, dieses massive Gesundheitsexperiment zu überwachen. Im Moment haben wir weit mehr Fragen als Antworten, aber wenn wir sie weiter stellen, werden wir irgendwann die Wahrheit herausfinden.

