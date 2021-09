Was stimmt nicht mit Gold?

Gold. Was stimmt damit nicht? Angesichts der steigenden Inflation, der sinkenden Realzinsen und der massiven Gelddruckerei scheint es logisch, dass Gold, das als Inflationsschutz angepriesen wird, steigen sollte. Doch bisher hat Gold in diesem Jahr nur wenig zugelegt. Was stimmt also nicht mit diesem Edelmetall? Gar nichts.

Ist Gold wirklich eine Inflationsabsicherung?

Eines der Hauptargumente für den Besitz von Edelmetallen, insbesondere von physischem Gold, ist die effektive Absicherung gegen Inflation. Doch ist das heute noch der Fall? Der nachstehende Chart zeigt den nicht inflationsbereinigten Preis und die wichtigsten Ereignisse in der Geschichte.