WEF-Mann Harari: Machen Sie Social-Media-Besitzer „haftbar“, wenn ihre Algorithmen „unzuverlässige“ Nachrichten verbreiten.

Die Eigentümer der sozialen Medien müssen die Verantwortung für ihre Algorithmen übernehmen. Sie verstecken sich immer hinter der Meinungsfreiheit und sagen, dass sie ihre Nutzer nicht zensieren wollen. Das sagte WEF-Mann Yuval Harari bei CNBC, wo er zu Gast war, um über sein neues Buch „Nexus“ zu sprechen. Darin warnt er vor einer Verschärfung der Informationskriege.

Harari sagte, er sei nicht dafür, Nutzer zu zensieren, aber „Unternehmen müssen Verantwortung für ihre Algorithmen übernehmen“.

Auf die Frage, ob Social-Media-Unternehmen seiner Meinung nach für ihre Algorithmen zur Verantwortung gezogen werden sollten, antwortete er mit „Ja“.

NEU: WEF’s Harari sagt, dass Besitzer von Social Media Firmen wie @elonmusk ‘haftbar’ sein sollten, wenn ihre Algorithmen ‘unzuverlässige’ Inhalte fördern.



“Sie versuchen immer, sich selbst zu schützen, indem sie an die Redefreiheit appellieren."



Harari sagt, das Vertrauen in Institutionen wie alte Zeitungen und… pic.twitter.com/VJDXV4xWwM — Western Lensman (@WesternLensman) September 9, 2024

Was wir 𝕏 und Facebook sagen müssen, so Harari, ist Folgendes: Sie sind nicht verantwortlich für das, was Ihre Nutzer schreiben, aber wenn Ihre Algorithmen es schreiben, sind Sie verantwortlich.

Die meisten Informationen, die im Umlauf sind, seien „Müll“ und bestünden aus „Lügen“ und „Fälschungen“.

Wir wollen es nicht verbieten, aber wenn man die Welt mit Informationen überschwemmt, geht die Wahrheit verloren. Deshalb brauche es Zeitungen, Universitäten und Gerichte, um die Spreu vom Weizen zu trennen.

Übersetzung, was er genau meint: “Wenn ein Algorithmus die Anzeige von Beiträgen ermöglicht, die nicht vom WEF oder nahestehenden Institutionen genehmigt wurden, sind es Desinformationen”.