WEF: Zelenskyys Eröffnungsrede, Geld-Waffen-Berater und dafür gab es Standing Ovation – Was sagt das über das WEF, über seine Mitglieder aus: Die Welt zu einem besseren Ort zu machen?

Von Peter Koenig: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang in der ganzen Welt tätig war. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Mitautor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Das Davoser Weltwirtschaftsforum (WEF) hat heute, am 23. Mai 2022, offiziell sein 51. Forum eröffnet. Klaus Schwab hat den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy eingeladen, die Eröffnungsrede zu halten. Die Key Note für das WEF, sozusagen. Zelenskyy sprach per Video von irgendwo in der Ukraine aus, in seinem traditionellen militärgrünen Hemd. Er sprach mit seiner inzwischen wohlbekannten fordernden statt bittenden Art in ziemlich gewitzter Sprache.

Zunächst lobte Zelenskyy den Westen ein wenig dafür, dass er die Ukraine mit Geld, Waffen und NATO-Beratern unterstützt, um Russland zu bekämpfen, das in den Augen der meisten Davoser der Aggressor ist. Aber das ist nicht genug. Dann kam der Hammer: Zelenskyy verlangte mehr. Viel mehr, Geld, Waffen – hoch entwickelte Waffen – Milliarden um Milliarden. Um Russland zu bekämpfen.

Man fragt sich, wie ein Land wie die Ukraine all die Milliarden aufnehmen kann, die es bereits erhalten hat oder noch erhalten wird, z. B. die 40 Milliarden US-Dollar, die Biden zusätzlich bereitgestellt hat, plus all die Milliarden und Abermilliarden von anderen, von der Europäischen Union und von einzelnen EU-Mitgliedern. Wer zählt da noch mit?

Und was ist mit den hochentwickelten Waffen, für die die Ukraine nicht einmal ausgebildete Militärspezialisten hat, die wissen, wie man sie einsetzt und bedient? Das spielt keine Rolle. Niemand fragt, niemand zählt. Niemand kümmert sich.

Dieser Mann, Zelenskyy, nachdem er um mehr Geld und mehr Tötungsinstrumente gebettelt, nein – gebeten hatte, verlangte er mehr Sanktionen gegen Russland, totale Öl- und Gasembargos, den vollständigen Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem.

Abgesehen davon, dass der Westen verhungern, einfrieren und wirtschaftlich zusammenbrechen würde, was mit den derzeitigen Sanktionen bereits absehbar ist, würde der Westen, wenn er der SWIFT-Forderung (SWIFT = internationales Zahlungssystem) nachkäme, auf die Zahlung russischer Schulden und ausstehender Rechnungen verzichten und sich damit noch mehr in die eigenen Füße schießen, oder schlimmer.

Zelenskyy präsentierte eine aggressive Wunschliste, die nur von mehr Gewalt, mehr Tod, mehr Elend, mehr Töten sprach, kein einziges Wort von Frieden, von Vermittlung, von der Suche nach einem Waffenstillstandsabkommen, von der Bitte um Hilfe des WEF bei Friedensverhandlungen.

Nichts. Null. Null Wunsch nach Versöhnung. Nur mehr Krieg, mehr Zerstörung. Mehr Armut und, wie wir wissen, oft hinter den Kulissen, oder nicht einmal so sehr verdeckt, KORRUPTION. Tut mir leid, das muss gesagt werden: Die Ukraine ist bekannt, war schon lange vor dem Krieg bekannt für Korruption, sowie für den Handel mit Kindern, Frauen, Organen und Drogen.

Was glauben Sie, wohin die ganzen Milliarden fließen?

Das Land hat eine so schwache, so zerstörte Wirtschaft – schon lange vor dem Krieg -, dass es nicht einmal eine Milliarde – ob Dollar oder Euro, ist egal – konstruktiv verkraften kann.

Aber jetzt kommt ein weiterer Hammer. Als Zelenskyy sein „Plaidoyer“ beendet hatte, bekam er stehende Ovationen.

Ich wiederhole – ein reiner, offener, völlig unverhohlener Kriegshetzer erhält von der WEF-Elite stehende Ovationen. Das kann nicht an der Blindheit dieser Koryphäen liegen. Es muss politisch sein. Es müssen die zugrunde liegenden Lehren der politischen und physischen Zerstörung sein – des weiteren Abtauchens in die Dunkelheit, um das Leben, wie wir es kennen, zu zerstören – um unsere Zivilisation selbst zu zerstören.

Das ist das Ziel der wenigen, die glauben, luxuriös leben zu können, wenn alles digitalisiert ist, einschließlich des menschlichen Gehirns der überlebenden Massen; Sie träumen von einem Leben in mehr Luxus, in mehr Fülle – keine Worte sind stark genug, um die Arroganz dieser selbsternannten Elite-Crowd zu beschreiben, Privatjet-Klimawandel-Betrüger, sogenannte 4. Revolutionäre.

Würden Sie nicht denken, dass die WEF-Reichtumsprominenz, diese enormen Machtmakler, die konservativ geschätzt etwa 25 Billionen US-Dollar des Weltvermögens und buchstäblich etwa 90 % der weltweiten Industrie und Lebensmittelhersteller kontrollieren, ganz zu schweigen von Waffen, sowohl in Form von Waffen als auch von Pharmazeutika, daran interessiert wäre, diesen Krieg zu beenden, um zu verhindern, dass er zu einer alles zerstörenden nuklearen Konfrontation wird, einer potenziellen Vernichtung der Zivilisation, wie wir sie kennen?

Wenn Zelenskyy den Frieden und den Wiederaufbau seines Landes für das ukrainische Volk wollte, würde er dann nicht das WEF und seine illustren Teilnehmer um Hilfe bei der Schaffung des Friedens bitten?

Oder, wenn Zelenskyy keinen Geist des Friedens hat, würden Sie nicht erwarten, dass der Erfinder und ewige Vorsitzende des WEF, Professor Dr. Klaus Schwab, die Inspiration hätte, seinem Gelehrten, Zelenskyy, sowie den Anhängern des WEF, den Reichsten der Reichen, den Frieden vorzuschlagen?

Das WEF und seine Partner hätten die Macht – die Geldmacht, die politische Macht und die schiere Macht des Rampenlichts, um Frieden zu erreichen, zur Mäßigung zwischen Russland und der Ukraine beizutragen, die Sorgen Russlands anzuerkennen, das vom Westen gebrochene Minsk-II-Abkommen einzugestehen, die Versprechen gegenüber Russland, zumindest seit 1991 – und sogar davor, während der Zeit der Sowjetunion – keine NATO-Erweiterung östlich von Berlin vorzunehmen.

Und das alles mit dem Weitblick des FRIEDENS. Der WEF könnte es tun.

Warum führt der WEF eine solche Initiative nicht an und bringt all seine wohlhabenden und einflussreichen Unterstützer mit, um die Welt zu einem Ort des Friedens zu machen – um Kriege zu beenden, diesen Ukraine-Krieg und alle zukünftigen Kriege?

Dies läge eindeutig im Einflussbereich des WEF.

Stattdessen geben sie Zelenskyy, der Waffen statt Frieden sucht, eine stehende Ovation.

Was sagt das über das WEF, über seine Mitglieder, über die gesamte westliche Welt – und über die eigenen erklärten Ziele des WEF aus: Die Welt zu einem besseren Ort zu machen?

Nach den Forderungen von Zelenskyy haben sich bereits die EU und 20 weitere Länder verpflichtet, mehr Waffen und mehr Geld an die Ukraine zu liefern. Mit anderen Worten, um den Krieg, das Elend, die Zerstörung und die Flüchtlingsströme zu verlängern. Ein großer Teil dieses Geldes fließt in private Taschen.

Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) schätzt, dass inzwischen rund 6,4 Millionen Ukrainer aus ihrem Land geflohen sind. Aber nicht alle in den Westen. Einige sind sogar nach Russland geflohen. Aber sie werden nicht gezählt. Nicht vom Westen.

*

Zurück zum WEF – wäre es nicht ein vernünftiger Appell an das WEF, den selbsternannten „Wohltäter“ der Welt, Gutes für die Menschheit zu tun, diesen Krieg zu beenden, alle Kriege zu stoppen, die Digitalisierung des Globus und der Menschen in Humanoide oder Transhumane zu stoppen?

Mit all den finanziellen Mitteln, die Sie kontrollieren, Dr. Professor Klaus Schwab, und all Ihren wohlhabenden WEF-Unterstützern – nicht zuletzt Ihrem Gastgeberland, der Schweiz, einem friedliebenden Land, das Hunderte von Millionen ausgibt, um Sie bei der Organisation und dem polizeilichen und militärischen Schutz Ihrer Davos-Veranstaltungen Jahr für Jahr zu unterstützen – könnten Sie dazu beitragen, die Welt zu einem friedlichen Ort zu machen.

Etwas, worüber Sie nachdenken sollten, während Ihr „Partner im Verbrechen“, die Weltgesundheitsorganisation (WHO), fast zur gleichen Zeit – am 22. Mai – es gibt keine Zufälle – ihre 75. Weltgesundheitsversammlung begonnen hat, um darüber zu debattieren, die WHO zum Weltgesundheitstyrannen zu machen, der sich über die nationale Souveränität aller 194 Mitgliedsländer hinwegsetzt, und zwar mit einem so genannten „Pandemievertrag“, der der WHO im Namen von Big Pharma und Big Money absolute Befugnisse bei der Definition von Pandemien einräumen würde.

Die WHO könnte buchstäblich willkürlich Pandemien ausrufen, wenn es der Weltelite passt. Sie hätte die Macht zu entscheiden, wo welche Art von Pandemie ausgebrochen ist, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen und für wie lange.

Sie hätten die einseitige Macht, Abriegelungen, Zwangsimpfungen, Reiseverbote, obligatorische Impf-Zertifikate zu verhängen – das ganze Paket.

Das alles könnten sie in enger Zusammenarbeit mit GAVI tun, der von Gates gegründeten Impf-Allianz, die direkt neben der WHO in Genf untergebracht ist.

Und das alles auf der Grundlage einer totalen, absoluten Kontrolle à la Bill Gates‘ ID2020, die als Instrument den berüchtigten QR-Code (QR =Quick Response) verwendet, ein trojanisches Pferd, das bereits jeden Winkel unseres Lebens infiltriert hat, um die absolute Kontrolle über jede einzelne der überlebenden Bevölkerungen, heute etwa 7,9 Milliarden, zu erlangen.

Um Henry Kissingers berüchtigte Aussagen zu erweitern: „Wer die Nahrungsmittelversorgung kontrolliert, kontrolliert die Menschen; wer die Energie kontrolliert, kann ganze Kontinente kontrollieren; wer das Geld kontrolliert, kann die Welt kontrollieren“, kann man hinzufügen: „Wer die Gesundheit kontrolliert, entscheidet über Leben und Tod“. Das passt perfekt zur eugenistischen Agenda der Eliten.

Vor mehr als 100 Jahren hat der Visionär Rudolf Steiner (1861-1925) bereits angedeutet, welches Übel die Welt und unsere Geister heimsuchen wird.

Der Philosoph Rudolf Steiner hatte den „Impf-Wahn“ vorausgesehen, dem die Menschen unterworfen werden würden, um unsere Seele zu zerstören, kurz nachdem wir geboren wurden, um unser natürliches Immunsystem außer Kraft zu setzen, damit wir von einer seelenlosen Pharmakultur abhängig werden, um unfähig zu sein, ein Gewissen zu entwickeln und „den Ätherleib im physischen Leib loszumachen.“

Nach der Umsetzung der UN-Agenda 2030 und/oder dem Great Reset des WEF und der 4. Industriellen Revolution – alles Synonyme -, die der Entvölkerung verpflichtet sind, müssen wir, die Menschen, aus unserer „kognitiven Dissonanz“ herauskriechen, aufwachen und es stoppen, es in Solidarität zu stoppen ist der einzige Weg.

Freiheit gibt es nicht umsonst.

Wir müssen für sie kämpfen.

Was braucht es, um das WEF auf die Seite des Volkes zu bringen?

Wir, das Volk, haben die Macht, die Welt des WEF zu verlassen, um alternative Lebensmethoden außerhalb der globalistischen Matrix zu entwickeln.

Wir könnten einen Sprung in die Vergangenheit wagen, als viele Gesellschaften Wirtschaftsmodelle bevorzugten, die auf der „lokalen Produktion für den lokalen Verbrauch mit lokalem, souveränem, wirtschaftsgestütztem Geld basieren, während der Handel nach den Prinzipien des komparativen Vorteils erfolgt – mit dem Ziel einer Win-Win-Situation für alle Partner.“

Eine große Mehrheit der Bevölkerung rund um den Globus würde nationale politische Souveränität und kulturelle und wirtschaftliche Unabhängigkeit einer globalistischen Welt, einer One World Governance oder einer möglichen One World Tyranny vorziehen.

Dies wird nicht geschehen.

Glaubt einfach daran und meditiert:

Wir, das Volk, wollen Frieden.

Wir, das Volk, sind vom Licht.

Wir, das Volk, werden überwinden!