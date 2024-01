Wegen ausbleibender Finanzhilfe: Ukraine droht riesiges Haushaltsloch

Von Alexander Männer

Angesichts der katastrophalen Situation an der Front und in der ukrainischen Wirtschaft zeichnet sich im Westen in Bezug auf die weitere finanzielle Unterstützung der Ukraine eine Trendwende ab. Vor allem die Bereitschaft der Vereinigten Staaten, den Haushalt dieses osteuropäischen Krisenlandes mitzufinanzieren, ist in den vergangenen Monaten deutlich gesunken.

Dabei sorgen die inzwischen seit mehr als anderthalb Jahren in die Ukraine fließenden Finanzmittel, die hauptsächlich mit US-amerikanischen und europäischen Steuergeldern finanziert werden, in hohem Maße dafür, dass der ukrainische Staat unter anderem die Gehältern, Renten und sozialen Zahlungen an seine Bürger