Weitere Gründe, ultraverarbeitete Lebensmittel zu meiden

In der bisher umfassendsten Bewertung wurden ultraverarbeitete Lebensmittel mit einem erhöhten Risiko für bestimmte Krankheiten in Verbindung gebracht.

In der bisher umfassendsten Bewertung wurden ultraverarbeitete Lebensmittel mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung und den Tod durch Krebs in Verbindung gebracht

Der Verzehr von mehr ultraverarbeiteten Lebensmitteln wurde mit einem höheren Risiko in Verbindung gebracht, an Krebs jeglicher Art zu erkranken, sowie speziell an Eierstock- und Gehirnkrebs

Der Konsum von ultraverarbeiteten Lebensmitteln wurde auch mit einem erhöhten Risiko in Verbindung gebracht, an Krebs zu sterben, einschließlich Eierstock- und Brustkrebs

Jede 10-prozentige Zunahme des Verzehrs von ultraverarbeiteten Lebensmitteln war mit einem um 6 % erhöhten Risiko verbunden, an Krebs zu sterben, sowie mit einem um 16 % erhöhten Risiko, an Brustkrebs zu sterben, und einem um 30 % erhöhten Risiko, an Eierstockkrebs zu sterben

Die Gesundheitsrisiken von ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln sind so besorgniserregend, dass ein Forscher die Anbringung von Warnhinweisen auf den Verpackungen forderte, damit die Verbraucher fundierte Entscheidungen über ihre Ernährung treffen können

Weltweit wird jeder sechste Todesfall durch Krebs verursacht – eine besonders tragische Statistik, da schätzungsweise mindestens 50 % der Krebsursachen vermeidbar sind. Ein wichtiger Risikofaktor, den Sie ändern können, um Ihr Risiko zu senken? Die Ernährung, einschließlich des Verzehrs von stark verarbeiteten Lebensmitteln.

In der bisher umfassendsten Bewertung des Zusammenhangs zwischen dem Verzehr von ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln und Krebserkrankungen kamen Forscher der School of Public Health des Imperial College London zu dem Ergebnis, dass diese billigen Fertignahrungsmittel mit einem erhöhten Risiko verbunden sind, an Krebs zu erkranken und daran zu sterben.

Der Verzehr von ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln nimmt weltweit zu. In den USA und im Vereinigten Königreich stammt mehr als die Hälfte der täglichen Kalorienzufuhr aus diesen Junkfoods. Was genau sind ultraverarbeitete Lebensmittel (UPFs)? Die Forscher des Imperial College London definieren sie als:

„… Lebensmittel, die industriell hergestellt werden, indem industriell hergestellte Lebensmittel und Lebensmittelzusatzstoffe in einer Abfolge umfangreicher industrieller Prozesse zusammengefügt werden. UPFs enthalten wenig oder gar keine Vollwertkost und sind oft energiedicht, salz-, zucker- und fetthaltig, ballaststoffarm und neigen zum Überkonsum. Sie werden aggressiv mit starken Marken vermarktet, um den Konsum zu fördern, und verdrängen allmählich die traditionellen Ernährungsmuster, die auf frischen und möglichst wenig verarbeiteten Lebensmitteln basieren.“

Ultrahochverarbeitete Lebensmittel mit Eierstock- und Hirntumoren in Verbindung gebracht

Für die Studie wurden die Daten der Ernährungsgewohnheiten von 197 426 Personen im Alter zwischen 40 und 69 Jahren ausgewertet. Der Gesundheitszustand der Teilnehmer wurde 10 Jahre lang überwacht; der durchschnittliche Konsum von ultraverarbeiteten Lebensmitteln lag bei 22,9 %.

Insgesamt war der Verzehr von ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln mit einem höheren Risiko für alle Krebsarten sowie speziell für Eierstock- und Hirntumore verbunden. Er war auch mit einem erhöhten Risiko verbunden, an Krebs zu sterben, einschließlich Eierstock- und Brustkrebs. Weiter:

Jede 10-prozentige Zunahme des Verzehrs ultraverarbeiteter Lebensmittel war mit einer um 2 % erhöhten Krebsinzidenz insgesamt und einer um 19 % erhöhten Inzidenz von Eierstockkrebs verbunden.

Jede 10-prozentige Zunahme des Verzehrs ultraverarbeiteter Lebensmittel war mit einem um 6 % erhöhten Risiko der Krebssterblichkeit insgesamt sowie mit einem um 16 % erhöhten Risiko der Sterblichkeit an Brustkrebs und einem um 30 % erhöhten Risiko der Sterblichkeit an Eierstockkrebs verbunden.

Studienautorin Kiara Chang von der School of Public Health des Imperial College London sagte in einer Pressemitteilung:

„Die durchschnittliche Person im Vereinigten Königreich nimmt mehr als die Hälfte ihrer täglichen Energiezufuhr durch ultraverarbeitete Lebensmittel zu sich. Dies ist außergewöhnlich hoch und besorgniserregend, da ultra-verarbeitete Lebensmittel mit industriell hergestellten Zutaten hergestellt werden und oft Lebensmittelzusatzstoffe verwendet werden, um Farbe, Geschmack, Konsistenz und Textur zu verändern oder die Haltbarkeit zu verlängern. Unser Körper reagiert auf diese ultraverarbeiteten Zutaten und Zusatzstoffe möglicherweise nicht so wie auf frische und nährstoffreiche, minimal verarbeitete Lebensmittel. Ultrahochverarbeitete Lebensmittel sind jedoch allgegenwärtig und werden mit günstigen Preisen und attraktiven Verpackungen vermarktet, um den Konsum zu fördern. Dies zeigt, dass unser Lebensmittelumfeld dringend reformiert werden muss, um die Bevölkerung vor ultra-verarbeiteten Lebensmitteln zu schützen.“

UPFs mit 29% höherem Risiko für Darmkrebs verbunden

Bei der Studie des Imperial College London handelt es sich um eine Beobachtungsstudie, so dass kein kausaler Zusammenhang hergestellt werden kann. Frühere Untersuchungen haben jedoch ähnliche Krebsrisiken ergeben. In einer Studie hatten Männer, die die meisten ultraverarbeiteten Lebensmittel konsumierten, ein 29 % höheres Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, als diejenigen, die am wenigsten konsumierten.

Unter den Untergruppen ultraverarbeiteter Lebensmittel wurden verzehrfertige Fleisch-, Geflügel- und Meeresfrüchteprodukte sowie mit Zucker gesüßte Getränke mit einem erhöhten Darmkrebsrisiko in Verbindung gebracht.

Es gibt eine Reihe von Gründen, warum ultraverarbeitete Lebensmittel wahrscheinlich das Krebsrisiko erhöhen, nicht zuletzt wegen ihrer Verbindung zu anderen Erkrankungen, die das Krebsrisiko erhöhen, wie Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes. Außerdem sind ultraverarbeitete Lebensmittel ernährungsphysiologisch schlechter als ihre frischen Gegenstücke.

Die Ultraverarbeitung eines Lebensmittels führt jedoch auch zu einer „Veränderung der Lebensmittelmatrix“, die „zu einer Verschlechterung des Gesundheitspotenzials von Lebensmitteln und einer Verschlechterung der Bioverfügbarkeit und Biozugänglichkeit von Nährstoffen führt“, erklären die Forscher. Weiter:

„Neue Forschungsergebnisse deuten auf weitere gemeinsame Eigenschaften von UPFs hin, die zu ungünstigen Krebsresultaten beitragen können, unter anderem durch die Verwendung umstrittener Lebensmittelzusatzstoffe, neu gebildete Verunreinigungen während der Ultraverarbeitung und toxische Verunreinigungen, die aus Lebensmittelverpackungen migriert sind.“

Phthalate und Bisphenol-F gehören zu den gängigen endokrin wirksamen Chemikalien in ultrahochverarbeiteten Lebensmittelverpackungen, die mit Krebserkrankungen und DNA-Schäden in Verbindung gebracht werden.

„Wir brauchen … Warnhinweise auf der Vorderseite von Verpackungen“.

Die Gesundheitsrisiken ultraverarbeiteter Lebensmittel sind so besorgniserregend, dass Chang dazu aufrief, Warnhinweise auf den Verpackungen anzubringen, damit die Verbraucher fundierte Ernährungsentscheidungen treffen können. Sie sagte:

„Wir brauchen klare Warnhinweise auf der Vorderseite der Packung für ultraverarbeitete Lebensmittel, um den Verbrauchern die Wahl zu erleichtern, und unsere Zuckersteuer sollte auf ultraverarbeitete kohlensäurehaltige Getränke, Getränke auf Frucht- und Milchbasis sowie andere ultraverarbeitete Produkte ausgedehnt werden. Haushalte mit niedrigem Einkommen sind besonders anfällig für diese billigen und ungesunden ultra-verarbeiteten Lebensmittel. Minimal verarbeitete und frisch zubereitete Mahlzeiten sollten subventioniert werden, um sicherzustellen, dass jeder Zugang zu gesunden, nahrhaften und erschwinglichen Optionen hat.“

In der Tat ist ein Warnhinweis nicht weit hergeholt, wenn man bedenkt, dass der Verzehr von ultraverarbeiteten Lebensmitteln laut Forschern der Universität von São Paulo in Brasilien auch eine bedeutende Ursache für vorzeitige Todesfälle ist.

Diese Studie ergab, dass etwa 57.000 vorzeitige Todesfälle auf den Verzehr von ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln zurückzuführen waren, was 10,5 % aller vorzeitigen Todesfälle und 21,8 % der vorzeitigen Todesfälle durch nicht übertragbare Krankheiten in dieser Altersgruppe.

Bei den Amerikanern machen ultraverarbeitete Lebensmittel im Durchschnitt etwa 57 % der täglichen Kalorien aus, was die Forscher zu der Annahme veranlasst, dass die Zahl der vorzeitigen Todesfälle im Zusammenhang mit diesen Lebensmitteln in den USA wahrscheinlich noch höher ist. In Brasilien hingegen ergab die Studie, dass jährlich zwischen 5.900 und 29.300 Todesfälle verhindert werden könnten, wenn der Anteil ultraverarbeiteter Lebensmittel an der gesamten Kalorienzufuhr um 10 % bis 50 % gesenkt würde.

Darüber hinaus schätzten die Forscher, dass etwa 20.000 vorzeitige Todesfälle pro Jahr verhindert werden könnten, wenn der Anteil ultraverarbeiteter Lebensmittel an der täglichen Kalorienzufuhr von Erwachsenen weniger als 23 % betragen würde. Eine Studie an 22 985 Erwachsenen in Italien ergab ebenfalls, dass diejenigen, die die meisten ultraverarbeiteten Lebensmittel konsumierten, das höchste Risiko für die Gesamtmortalität und die kardiovaskuläre Mortalität hatten.

UPFs erhöhen das Risiko eines kognitiven Rückgangs

Der Verzehr von stark verarbeiteten Junk Food belastet den gesamten Körper, einschließlich des Gehirns. In der Fachzeitschrift JAMA Neurology veröffentlichte Forschungsergebnisse zeigen, dass der Verzehr von Fertiggerichten wie Frühstücksflocken, Tiefkühlkost und Limonade zu einem kognitiven Abbau führen und das Alzheimer-Risiko erhöhen kann.

An der Studie nahmen 10.775 in Brasilien lebende Personen über einen Zeitraum von acht Jahren teil. Die Daten zeigten einen Zusammenhang zwischen dem „hohen Konsum“ ultraverarbeiteter Lebensmittel und einem um 28 % schnelleren Rückgang der globalen kognitiven Werte, einschließlich Gedächtnis, Sprachgewandtheit und Exekutivfunktionen.

Anstatt jedoch 50 % oder 60 % der täglichen Kalorienzufuhr an ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln als hohen Konsum zu definieren, wurde in dieser Studie ein hoher Konsum als „mehr als 20 %“ definiert. In der Studie wurde nicht ermittelt, ob es einen dosisabhängigen Effekt gab. Mit anderen Worten, es wurde nur untersucht, ob der Verzehr von mehr als 20 % der täglichen Kalorienzufuhr an ultraverarbeiteten Lebensmitteln den kognitiven Verfall beeinflussen würde. Wäre die Geschwindigkeit des kognitiven Abbaus größer, wenn eine Person die doppelte oder dreifache Menge verzehrt?

In einer anderen Studie wurden ebenfalls Risiken für das Gehirn durch ultrahochverarbeitete Lebensmittel festgestellt. Sie umfasste 72 083 Teilnehmer im Alter von 55 Jahren oder älter. Über einen Nachbeobachtungszeitraum von 10 Jahren war der Verzehr von ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln mit einem erhöhten Risiko für Demenz und vaskuläre Demenz verbunden.

Wurden dagegen nur 10 % der ultraverarbeiteten Lebensmittel in der Ernährung durch unverarbeitete oder minimal verarbeitete Lebensmittel ersetzt, so war dies mit einem um 19 % geringeren Demenzrisiko verbunden – was verdeutlicht, wie wirkungsvoll selbst minimale gesunde Veränderungen in der Ernährung sein können.

„Als Neurowissenschaftlerin, die erforscht, wie die Ernährung die kognitiven Fähigkeiten im späteren Leben beeinflussen kann, sind zwar noch weitere Untersuchungen erforderlich, aber ich finde, dass diese ersten Studien eine neue Ebene für die Betrachtung der grundlegenden Bedeutung der Ernährung für die Gesundheit des Gehirns darstellen“, schrieb Sara Burke, außerordentliche Professorin für Neurobiologie und kognitives Altern an der Universität von Florida, in Science Alert.

Sind gefälschte Lebensmittel die am stärksten verarbeiteten Lebensmittel überhaupt?

Angesichts der zahlreichen Forschungsergebnisse über die Gesundheitsrisiken ultraverarbeiteter Lebensmittel ist es eine Ironie des Schicksals, dass künstliches Fleisch und andere im Labor hergestellte pflanzliche Pseudonahrungsmittel immer noch als gesund verkauft werden. Es ist schwer, ein Lebensmittel stärker zu ultraverarbeiten als einen im Labor hergestellten Burger.

Pflanzliche oder im Labor gezüchtete Fleisch- und Milchalternativen sind die eigentliche Definition von ultraverarbeiteten Lebensmitteln, die keine gesunden tierischen Fette enthalten, sondern stark verarbeitete Fette aus industriellen Samenölen wie Soja- und Rapsöl.

Ein Markenzeichen ultraverarbeiteter Lebensmittel sind ihre langen Zutatenlisten. „Die Zutaten, aus denen die meisten dieser Lebensmittel bestehen, werden Sie in Ihrer heimischen Küche wahrscheinlich nicht finden“, so Burke. Die Fleischimitat-Patties von Beyond Burger enthalten beispielsweise 22 Zutaten. Darunter befinden sich expellergepresstes Rapsöl, Erbsenproteinisolat, Zellulose aus Bambus, modifizierte Lebensmittelstärke und Methylzellulose – kaum „gesunde“ Lebensmittel.

Um aus diesen Zutaten eine fleischähnliche Frikadelle zu formen, ist ein erheblicher Verarbeitungsprozess erforderlich, also fallen Sie nicht auf den Hype herein, dass gefälschte Lebensmittel irgendwie gut für Sie sind. Sie verursachen wahrscheinlich die gleichen Gesundheitsprobleme, die jetzt mit den offensichtlicheren ultraverarbeiteten Lebensmitteln in Verbindung gebracht werden, wie z. B. Diabetes, Herzkrankheiten und Krebs sowie die Gesamtmortalität.

Ist es also ein Zufall, dass laut dem Weltwirtschaftsforum und anderen Befürwortern des Great Reset eine traditionelle Vollwertkost als nicht nachhaltig und umweltzerstörerisch verunglimpft wird? Stattdessen drängen sie auf einen Übergang von der Vollwertkost zu einer höchst unnatürlichen, ultraverarbeiteten Ernährung.

So hat das vom Wellcome Trust mitbegründete EAT Forum eine Planetary Health Diet die für die gesamte Weltbevölkerung gelten soll. Sie sieht vor, den Verzehr von Fleisch und Milchprodukten um bis zu 90 % zu reduzieren und sie größtenteils durch Lebensmittel zu ersetzen, die im Labor hergestellt wurden, sowie durch Getreide und Öl.

Ihre größte Initiative nennt sich FReSH, die darauf abzielt, das Lebensmittelsystem umzugestalten, indem sie mit Biotech- und Fleischfälschungsunternehmen zusammenarbeitet, um ganze Lebensmittel durch im Labor hergestellte Alternativen zu ersetzen, die mit Sicherheit schädlich für die menschliche Gesundheit sind.

Beginnen Sie mit dem Verzicht auf giftige Samenöle

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass ultraverarbeitete Lebensmittel keinen Platz in einer gesunden Ernährung haben. Sie zu eliminieren bedeutet, Junk Food, Fast Food und viele verpackte Produkte in Ihrem Lebensmittelgeschäft zu meiden, von Brot und Pizza bis hin zu Keksen, gesalzenen Crackern und Fleischprodukten wie Mittagsfleisch und Hot Dogs. Wenn Sie eine Zutat ins Visier nehmen wollen, sollten Sie mit Samenölen, auch Pflanzenöle genannt, wie Mais-, Soja-, Sonnenblumen- und Rapsöl beginnen.

In den letzten 50 Jahren hat sich die weltweite Pflanzenölproduktion verzehnfacht: von 17 Millionen Tonnen in den 1960er Jahren auf 170 Millionen Tonnen im Jahr 2014 – und 218 Millionen Tonnen im Jahr 2018. Pflanzen- und Samenöle enthalten einen hohen Anteil an der Omega-6-Fettsäure Linolsäure (LA).

Obwohl es sich um ein essenzielles Fett handelt, wirkt LA bei übermäßigem Verzehr wie ein Stoffwechselgift. Der Grund dafür ist, dass mehrfach ungesättigte Fette wie LA sehr anfällig für Oxidation sind.

Als die Amerikaner größere Mengen an Samenölen mit hohem LA-Gehalt verzehrten, stieg die Konzentration von LA im subkutanen Fettgewebe an, was mit einer Zunahme von Asthma, Fettleibigkeit und Diabetes korreliert. Der Verzicht auf ultrahochverarbeitete Lebensmittel in Ihrer Ernährung ist unerlässlich, um Ihre LA-Aufnahme niedrig zu halten, und umgekehrt, da beide Hand in Hand gehen.

Wenn Ihnen der Gedanke, Ihre Ernährung umzustellen und auf ultrahochverarbeitete Lebensmittel zu verzichten, abschreckend vorkommt, sollten Sie sich von einer Bewegung des Mangels zu einer des Überflusses lösen. Indem Sie auf diese giftigen Junkfoods verzichten, schaffen Sie in Ihrer Ernährung Platz für vollwertige Lebensmittel, die Ihrem Körper die Nährstoffe zuführen, die er braucht, um zu heilen und gesund zu bleiben, anstatt ihm eine Mahlzeit nach der anderen wegzunehmen.

