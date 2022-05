Weitere neue schlechte Nachrichten über COVID-Impfstoffe

Mercola.com

Eine zuvor gesunde 36-jährige Mutter von zwei Kindern starb 11 Tage nach der Verabreichung einer COVID-19-Spritze von Pfizer; es wurde angenommen, dass ihr Tod durch eine Myokarditis aufgrund der Spritze verursacht wurde

Die Zahl der Notrufe wegen Herzstillstand und akutem Koronarsyndrom ist bei den 16- bis 39-Jährigen von Januar bis Mai 2021 um mehr als 25 % gestiegen, verglichen mit dem gleichen Zeitraum in den Jahren 2019 und 2020

Pfizer schloss schwangere Frauen absichtlich von den Studien zur COVID-19-Impfung aus; die Empfehlung, dass die Impfung für schwangere Frauen sicher und wirksam ist, basierte auf einer 42-tägigen Studie mit 44 Ratten

Untersuchungen der Gesundheitsbehörde des Bundesstaates New York ergaben, dass die Wirksamkeit der Impfung bei 5- bis 11-Jährigen rapide abnahm und von 68 % auf nur noch 12 % sank.

In Anbetracht der nachteiligen Auswirkungen und der mangelnden Wirksamkeit haben viele die sofortige Einstellung der Impfungen gefordert.

Eine zuvor gesunde 36-jährige Mutter von zwei Kindern starb 11 Tage nach der Verabreichung einer COVID-19-Spritze von Pfizer.1 Zunächst wurde ihre Todesursache als nicht eindeutig eingestuft, doch bei einer Untersuchung erklärte der Pathologe Dr. Sukhvinder Ghataura, dass er die COVID-19-Spritze für schuldig hält. Er sagte dem Gerichtsmediziner:

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie Probleme mit dem Impfstoff hatte. Es gibt für mich nichts anderes, woran ich mich halten könnte. Meiner Meinung nach ist dies der wahrscheinlichste Grund. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass Dawn als Reaktion auf die Covid-Impfung gestorben ist.

Regierungsbeamte bestreiten weiterhin Todesfälle im Zusammenhang mit der mRNA-Spritze COVID-19 von Pfizer. In den USA wurden bis zum 10. Mai 2022 nur neun Todesfälle als kausal mit der COVID-19-Spritze von Johnson und Johnson in Verbindung gebracht. Dieser Fall, der sich in Großbritannien ereignete, verdeutlicht jedoch die potenziellen Gefahren einer durch die Spritze ausgelösten Myokarditis.

Nach Angaben von Ghataura wies die Frau mehrere Anzeichen einer Myokarditis, d. h. einer Entzündung des Herzmuskels, auf, darunter eine Entzündung des Herzens, Flüssigkeit in der Lunge und ein kleines Gerinnsel in der Lunge.

Sie hatte auch über Menstruationsunregelmäßigkeiten, Kiefer- und Armschmerzen berichtet. Auf die Frage eines Familienmitglieds, ob er glaube, dass die Frau heute noch leben würde, wenn sie die Spritze nicht erhalten hätte, sagte Ghataura: „Das ist eine schwierige Frage, aber ich würde ja sagen.

COVID-19-Impfung erhöht Herzinfarktrisiko bei Jugendlichen um 25%

Am Ende der Untersuchung des Todes der Frau erklärte die stellvertretende Gerichtsmedizinerin Alison McCormick: „Ich komme zu dem Schluss, dass ihr Tod durch eine akute Myokarditis verursacht wurde, die auf die jüngste Covid-19-Impfung zurückzuführen ist. Myokarditis ist eine anerkannte unerwünschte Wirkung der mRNA-COVID-19-Impfung, die auch bei anderen Todesfällen festgestellt wurde.

Dr. Neil Singh Dhalla, Geschäftsführer einer großen Klinik, schlief vier Tage nach einer COVID-19-Auffrischungsimpfung ein – und starb an einem Herzinfarkt. Die Autopsie ergab eine Myokarditis. Er war erst 48 Jahre alt und hatte in seinem Leben noch nie Herzprobleme gehabt. In einem anderen Beispiel bestätigten Epidemiologen, dass zwei Teenager aus verschiedenen US-Bundesstaaten wenige Tage nach der Pfizer-Impfung an Myokarditis starben.

Beide hatten die zweite Dosis der Impfung erhalten. In einer Studie, die die Autopsieergebnisse untersuchte, wird berichtet, dass die bei den Todesfällen der Jungen beschriebene „Myokarditis“ „keine typische Myokarditis-Pathologie“ ist:

Die Myokardschädigung, die in diesen Herzen nach der Impfung zu sehen ist, unterscheidet sich von einer typischen Myokarditis und ähnelt am ehesten einer Katecholamin-vermittelten (toxischen) Stress-Kardiomyopathie. Die Erkenntnis, dass sich diese Fälle von der typischen Myokarditis unterscheiden und dass der Zytokinsturm eine bekannte Rückkopplungsschleife mit Katecholaminen hat, kann bei der Früherkennung und Therapie helfen.

Eine erstaunliche Studie, die in der Fachzeitschrift Scientific Reports veröffentlicht wurde, ergab außerdem, dass die Zahl der Anrufe beim israelischen Rettungsdienst wegen Herzstillstand und akutem Koronarsyndrom von Januar 2021 bis Mai 2021 bei den 16- bis 39-Jährigen um mehr als 25 % gestiegen ist, verglichen mit dem gleichen Zeitraum in den Jahren 2019 und 2020.

Die Forscher untersuchten den Zusammenhang zwischen dem Volumen der Anrufe und anderen Faktoren, einschließlich COVID-19-Impfungen und COVID-19-Infektionen, aber ein Zusammenhang wurde nur für die Impfungen gefunden:

Die Anzahl der wöchentlichen Notrufe stand in signifikantem Zusammenhang mit den Raten der ersten und zweiten Impfdosis, die dieser Altersgruppe verabreicht wurden, nicht aber mit den COVID-19-Infektionsraten. Auch wenn kein kausaler Zusammenhang hergestellt werden kann, geben die Ergebnisse Anlass zur Besorgnis hinsichtlich unerkannter schwerer kardiovaskulärer Nebenwirkungen von Impfstoffen und unterstreichen den bereits nachgewiesenen kausalen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Myokarditis, einer häufigen Ursache für unerwarteten Herzstillstand bei jungen Menschen.

COVID-Spritzen wurden nicht an schwangeren Frauen getestet

Die US-Arzneimittelbehörde FDA und Pfizer versuchten 75 Jahre lang, die Daten der klinischen Studie zur COVID-19-Spritze zu verbergen. „Als ich das gesehen habe, bin ich sehr laut geworden und habe gesagt, dass es einen Betrug gegeben hat. Woher soll ich das wissen? Sie wollen uns die klinischen Daten nicht zeigen“, sagte der ehemalige Blackrock-Portfoliomanager Edward Dowd. Dies sollte allen Amerikanern ein Warnsignal sein.

Jetzt, da die FDA durch eine Klage gezwungen wurde, Tausende von Dokumenten freizugeben, kommen Daten darüber ans Licht, was sie zu verbergen versucht haben. Zu den Enthüllungen gehören Beweise dafür, dass Pfizer schwangere Frauen absichtlich von den COVID-19-Studien ausgeschlossen hat. Wie kam es dann zu der Empfehlung, dass die Impfung für Schwangere sicher und wirksam ist?

Grundlage dafür war eine 42-tägige Studie mit 44 Ratten. Darüber hinaus ergab eine Pfizer-BioNTech-Studie an Ratten, dass die Spritze die Häufigkeit von Präimplantationsverlusten mehr als verdoppelte und außerdem zu einer geringen Häufigkeit von Mund-/Kieferfehlbildungen, Gastroschisis (einem Geburtsfehler der Bauchdecke) und Anomalien des rechtsseitigen Aortenbogens und der Halswirbel bei den Föten führte.

Eine von der CDC gesponserte Studie, die weithin zur Unterstützung der US-Empfehlung für Schwangere, sich impfen zu lassen, herangezogen wurde, „präsentiert falsch beruhigende Statistiken in Bezug auf das Risiko eines Spontanaborts in der Frühschwangerschaft“, so das Institute for Pure and Applied Knowledge (IPAK).

Als das Risiko einer Fehlgeburt neu berechnet wurde, um alle Frauen einzubeziehen, die sich vor der 20. Schwangerschaftswoche spritzen ließen, war die Inzidenz sieben- bis achtmal höher als in der ursprünglichen Studie angegeben, wobei die kumulative Inzidenz von Fehlgeburten zwischen 82 % und 91 % lag.

Ebenfalls in einem der Dokumente versteckt ist die Aussage: Die klinische Laborauswertung zeigte eine vorübergehende Abnahme der Lymphozyten, die in allen Alters- und Dosisgruppen nach der ersten Dosis beobachtet wurde und die innerhalb von etwa einer Woche abklang … Das bedeutet, dass Pfizer wusste, dass in der ersten Woche nach der Injektion bei Menschen aller Altersgruppen eine vorübergehende Immunsuppression oder, anders ausgedrückt, eine vorübergehende Schwächung des Immunsystems nach der ersten Dosis auftrat.

Pfizer und FDA wussten, dass die Impfstoffe nicht „sicher und wirksam“ waren

„Es sieht für mich so aus – und das ist keine Übertreibung -, dass es sich um eine klinische Studie handelte, von der Pfizer und die FDA im August 2021 wussten, dass sie gescheitert war, dass die Impfstoffe nicht sicher und wirksam waren“, sagte die Autorin der Studie, Naomi Wolf. „Dass sie nicht funktionierten. Dass die Wirksamkeit nachließ … und dass sie ernsthaft gefährlich waren. Und sie brachten sie trotzdem auf den Markt.

In Bezug auf die Impfungen für schwangere Frauen sagte Wolf in einem Interview mit Stephen Bannon in der Sendung „War Room“, dass ein Anstieg schwerer unerwünschter Ereignisse bei schwangeren Frauen mit der Einführung der COVID-19-Impfung zusammenfällt.

Whistleblower des US-Verteidigungsministeriums (DOD) untersuchten die Gesundheitsdatenbank des DOD und fanden heraus, dass die Zahl der Fehl- und Totgeburten sowie Krebs und neurologische Erkrankungen seit der Einführung der COVID-19-Impfung deutlich zugenommen haben. „Das ist ehrlich gesagt eines der schlimmsten Dinge, die ich in meinen 35 Jahren als Reporter je gesehen habe“, sagte Wolf.

Die Daten des IPAK zeigen nicht nur, dass COVID-19-Injektionen vor der 20. Schwangerschaftswoche für schwangere Frauen unsicher sind, sondern 12,6 % der Frauen, die die Impfung im dritten Trimester erhielten, meldeten unerwünschte Ereignisse der Stufe 3, d. h. schwere oder medizinisch bedeutsame, aber nicht unmittelbar lebensbedrohliche Ereignisse. Weitere 8 % berichteten von Fieber über 38 Grad Celsius, was zu einer Fehlgeburt oder vorzeitigen Wehen führen kann.

Auch bei Kleinkindern treten schwere Hepatitiden auf, und niemand weiß, warum Die COVID-19-Impfung wurde mit Fällen von Lebererkrankungen in Verbindung gebracht, und Leberschäden nach der Impfung wurden als „plausibel“ eingestuft.

Bestätigt: COVID-Spritzen beeinflussen den Menstruationszyklus

Es ist klar, dass es viele Unbekannte darüber gibt, wie sich COVID-19-Impfungen auf Schwangerschaft und Fortpflanzung auswirken, einschließlich ihrer Auswirkungen auf den Menstruationszyklus. Frauen auf der ganzen Welt haben über Veränderungen ihrer Menstruationszyklen nach COVID-19-Impfungen berichtet, und die Gesundheitsbehörden haben versucht, diese Berichte abzutun oder sie als anekdotisch abzutun.

Eine in der Zeitschrift Obstetrics & Gynecology veröffentlichte Studie, die vom National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) und dem Office of Research on Women’s Health der National Institutes of Health (NIH) finanziert wurde, bestätigt jedoch einen Zusammenhang zwischen der Länge des Menstruationszyklus und COVID-19-Impfungen.

In den klinischen Studien für die COVID-19-Impfung wurden keine Daten über den Menstruationszyklus nach der Injektion erhoben, und auch das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) sammelt nicht aktiv Informationen über den Menstruationszyklus, so dass es zunächst schwierig war, festzustellen, ob die Impfung eine Wirkung hatte. Es gibt jedoch zahlreiche anekdotische Berichte in den sozialen Medien, die laut der Studie „darauf hindeuten, dass Menstruationsstörungen viel häufiger vorkommen … „

An der Studie von Obstetrics & Gynecology nahmen 3.959 Personen im Alter zwischen 18 und 45 Jahren teil. Diejenigen, die keine COVID-19-Spritze erhalten hatten, stellten während der Studie im vierten Zyklus keine signifikanten Veränderungen im Vergleich zu ihren ersten drei Zyklen fest.

Diejenigen, die eine COVID-19-Spritze erhalten hatten, hatten jedoch längere Menstruationszyklen, in der Regel um weniger als einen Tag, wenn sie die Spritze erhalten hatten. Die längeren Zyklen wurden für beide Dosen der Injektion festgestellt, mit einem Anstieg von 0,71 Tagen nach der ersten Dosis und 0,91 Tagen nach der zweiten Dosis.

Während die Forscher die Veränderung als klinisch nicht signifikant bezeichneten, was bedeutet, dass sie aus gesundheitlicher Sicht nicht bemerkenswert ist, gab es einige Frauen, die sogar noch stärkere Menstruationsveränderungen erfuhren, insbesondere diejenigen, die zwei Injektionen im selben Menstruationszyklus erhielten. Diese Veränderungen umfassten eine Verlängerung der Zyklusdauer um zwei Tage und in einigen Fällen sogar um acht Tage oder mehr.

Pfizer-Impfung bei Kindern nur zu 12 % wirksam

Eine vom Gesundheitsministerium des Bundesstaates New York durchgeführte Untersuchung zeigt, dass die Wirksamkeit der COVID-19-Impfung bei Kindern noch viel schlimmer ist. Vom 13. Dezember 2021 bis zum 24. Januar 2022 wurden die Ergebnisse von 852 384 Kindern im Alter von 12 bis 17 Jahren und 365 502 Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren analysiert, die zwei Dosen der Impfung erhalten hatten.

Die Wirksamkeit nahm bei den 5- bis 11-Jährigen rapide ab und fiel von 68 % auf nur noch 12 %. Der Schutz vor Krankenhausaufenthalten ging ebenfalls zurück, von 100 % auf 48 %. Allein bei den 11-Jährigen sank die Wirksamkeit des Impfstoffs auf 11 %. Die schwache Reaktion wurde auf die unterschiedlichen Dosierungen in den einzelnen Altersgruppen zurückgeführt, da die 5- bis 11-Jährigen zwei 10-Mikrogramm-Spritzen von Pfizer erhalten, während die 12- bis 17-Jährigen 30-Mikrogramm-Spritzen erhalten.

In der jüngeren Altersgruppe boten die Impfungen fast überhaupt keinen Schutz. Und nicht nur Kinder sind von der rasch nachlassenden Wirksamkeit der Impfungen betroffen. Auch die COVID-19-Auffrischungsimpfungen verlieren rasch an Wirksamkeit, wobei der Schutz im vierten Monat nach der Impfung stark abnimmt. Eine vom CDC finanzierte Studie umfasste Daten aus zehn Staaten, die zwischen dem 26. August 2021 und dem 22. Januar 2022 erhoben wurden, also in einem Zeitraum, in dem sowohl Delta- als auch Omicron-Varianten im Umlauf waren.

Analysiert wurden Besuche in Notaufnahmen und dringenden Pflegeeinrichtungen sowie Krankenhausaufenthalte von Personen, die wegen COVID-19 medizinische Hilfe suchten. Leichtere COVID-19-Fälle, bei denen keine ärztliche Hilfe in Anspruch genommen wurde, wurden nicht in die Studie einbezogen.

Während die anfängliche Wirksamkeit des Impfstoffs gegen COVID-19-bedingte Besuche in Notaufnahmen und Krankenhäusern nach der Auffrischungsimpfung höher war als nach der zweiten COVID-19-Injektion, nahm die Wirksamkeit mit der Zeit seit der Impfung ab.

Innerhalb von zwei Monaten nach der zweiten COVID-19-Impfung lag der Schutz vor Besuchen in der Notaufnahme und dringenden Behandlungen im Zusammenhang mit COVID-19 bei 69 %. Dieser Wert sank fünf Monate nach der Impfung auf 37 %. Die geringe Wirksamkeit fünf Monate nach der ersten Impfung veranlasste die Behörden, eine Auffrischungsimpfung zu empfehlen – und die dritte Impfung erhöhte die Wirksamkeit auf 87 %.

Diese Steigerung war jedoch nur von kurzer Dauer. Innerhalb von vier bis fünf Monaten nach der Auffrischungsimpfung sank der Schutz vor Besuchen in Notaufnahmen und dringenden Behandlungen auf 66 % und fiel dann fünf Monate oder länger nach der Auffrischung auf nur noch 31 %.

Angesichts der unerwünschten Wirkungen und der mangelnden Wirksamkeit haben viele eine sofortige Rücknahme der Impfung gefordert. IPAK ist der Ansicht, dass die Daten bereits überzeugend genug sind, um die Impfungen für gefährdete Bevölkerungsgruppen, einschließlich schwangere und stillende Frauen, Kinder und Personen im gebärfähigen Alter, zurückzuziehen.

Janci Chunn Lindsay, Ph.D., eine bekannte Toxikologin und Molekularbiologin, die am M.D. Anderson Cancer Center-Houston arbeitet, sprach auf der Sitzung des CDC Advisory Committee on Immunization Practices am 23. April 2021 und forderte ebenfalls, dass „alle Gentherapie-Impfstoffe“ aufgrund von Sicherheitsbedenken an mehreren Fronten, einschließlich der Fruchtbarkeit, „sofort gestoppt werden sollten“.

Quellen: