Weltberühmter Schauspieler schockiert Publikum: „Sie entnehmen Adrenochrom aus kleinen Kindern“

In den USA fand eine Veranstaltung mit sehr wenig Publicity statt. Dennoch nahmen Tausende von Menschen an der Konferenz für Gesundheit und Freiheit teil, die von General Michael Flynn und Rechtsanwalt Sidney Powell geleitet wurde.

„Wir versammeln uns hier, um die Wahrheit zu teilen“, sagte Organisator Clay Clark vor der Konferenz in die Kamera von One America News. „Dass die Modelle, die den Tod von 2,2 Millionen Menschen vorhersagten, falsch sind. Dass die PCR-Tests, die zur Rechtfertigung der Sperren verwendet wurden, falsch sind. Und Corona ist zu 100 Prozent mit Ivermectin und Hydroxychloroquin behandelbar.“

Clark rief daraufhin zu zivilem Ungehorsam auf. „Wir ermutigen Menschen, die sich an Orten befinden, an denen eine Abriegelung in Kraft ist, diese zu missachten. Das ist der Weg, wie wir solchen Dingen entgegen treten müssen“, sagte Clark. Wir können nicht zulassen, dass die Globalisten die Macht übernehmen und uns unsere Freiheit wegnehmen, fügte er hinzu.

Mehr als 50.000 Menschen wollten ein Ticket kaufen, während es nur Platz für 4.000 gab. „Ich glaube nicht, dass es überhaupt möglich sein wird, einen Abstand zu halten“, sagte Clark. Weitere 500.000 Menschen verfolgten die Veranstaltung über das Internet, trotz schwerer Cyber-Attacken.

Würde CNN über das Ereignis berichtet, hätte der Sender wahrscheinlich gesagt, dass es sich um ein Superspreading-Ereignis handelt. Clark antwortete, „CNN ist eine korrupte Organisation. Sie ist der Propaganda-Arm der kommunistischen Partei. CNN hat null Glaubwürdigkeit.“

Das vielleicht bemerkenswerteste Ereignis der Veranstaltung war der Auftritt des weltbekannten Schauspielers Jim Caviezel, der durch seine Rolle in der Serie Person of Interest bekannt ist. Er spielte auch Jesus in dem Film Die Passion Christi. Der Schauspieler konzentrierte sich auf den Kinderhandel und speziell auf die Extraktion von Adrenochrom.

Jim Caviezel further pushes the "adrenochrome" conspiracy theory (https://t.co/E3q2Fe2H25): (clip 2/2) pic.twitter.com/xAqNcyJOcz — Eric Hananoki (@ehananoki) April 17, 2021

Caviezel spielt die Rolle des Schriftstellers Tim Ballard in einem neuen Film über Kinderhandel. Der Schauspieler sagte darüber, warum Ballard nicht teilnehmen konnte: „Er ist gerade da draußen und rettet Kinder. Sie holen die Kinder aus den tiefsten Höhlen der Hölle und aus allen möglichen anderen Orten.“ Er bezog sich auf Deep Underground Military Bases, also Armeestützpunkte, die tief unter der Erde liegen.

Laut Caviezel wird Adrenochrom von Kindern extrahiert. Er erklärte es folgendermaßen: Wenn Sie Angst haben, produzieren Sie Adrenalin. Wenn ein Kind weiß, dass es sterben wird, wird eine Art Adrenalin ausgeschüttet, für das es verschiedene Begriffe gibt. „Das ist das Schrecklichste, was ich je gesehen habe“, sagte der Schauspieler mit zitternder Stimme.

„Für die Leute, die das tun, wird es keine Gnade geben“, sprach Caviezel, woraufhin das Publikum zu applaudieren begann. Etwa 460.000 Kinder werden jedes Jahr in den Vereinigten Staaten vermisst.