Weltwirtschaft: Wie ist das Marktgeschehen der vergangenen Woche einzuordnen?

Im Nachfolgenden einige Gedanken zu den Entwicklungen an den Märkten in der vergangenen Woche.

Anleihen, Zinssätze und der US-Dollar

Es ist davon auszugehen, dass die Federal Reserve – langsam und zu spät, um tatsächlich dauerhaft etwas bewirken zu können – auf die steigenden Inflationsrisiken in den USA reagieren wird. Das FOMC und der Fed-Chef Powell haben am Mittwoch erste Hinweise darauf gegeben. Obwohl sie ihre Politik an sich nicht änderten, erhöhten sie ihre BIP- und Inflationsschätzungen, was zu einer Beschleunigung ihres Zeitplans für Erhöhungen der Fed Funds Rate bis 2023 führte. Dies deutet darauf hin, dass sie eher bereit sind, die Zinsen früher als bisher erwartet zu senken.

Die Fed gibt offiziell an, auf Wirtschaftswachstum und einen nachhaltigen Rückgang der Arbeitslosenzahlen hinzuarbeiten, sodass noch mindestens mit 6-9 Monaten unveränderte QE-Ankäufe zu rechnen ist.