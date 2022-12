Weltwirtschaftsforum meidet offensichtlich Twitter und verweist seine Anhänger auf chinesische Social-Media-Apps

Im Vorfeld seiner Konferenz in Davos im nächsten Monat scheint sich das Weltwirtschaftsforum (WEF) der Annullierungskampagne gegen Twitter anzuschließen, indem es chinesische, staatlich kontrollierte Social-Media-Apps empfiehlt, um mit dem Davos Man in die Zukunft zu gehen“.

Twitter ist in der Liste der Unternehmen, die in der Broschüre der Organisation „How to follow Davos 2023“ aufgeführt sind, nicht zu finden, und das scheint kein Zufall zu sein.

Um auf dem Laufenden zu bleiben, was innerhalb der nur für geladene Gäste zugänglichen Räumlichkeiten der Konferenz der herrschenden Klasse geschieht, empfiehlt das WEF, eine Handvoll sozialer Medienseiten zu nutzen. Dazu gehören das US-amerikanische Facebook, LinkedIn, Instagram und YouTube sowie die chinesischen Social-Media-Apps TikTok, WeChat und Weibo, die sich an den Erzählungen orientieren. Twitter, das sich aus der Umklammerung der vom WEF befürworteten zensurkompatiblen sozialen Apps befreit hat, ist nicht mehr dabei.

Durch seinen Gründer Klaus Schwab und seine Partnerorganisationen unterhält das WEF ein sehr enges Verhältnis zur chinesischen Regierung. Davos hat kürzlich bekannt gegeben, dass das Büro in China inzwischen 40 Vollzeitmitarbeiter beschäftigt. Außerdem veranstaltet das WEF jedes Jahr in Peking sein „Annual Meeting of the New Champions„, das Partnerschaften zwischen internationalen Unternehmen und der chinesischen Gemeinschaftspartei fördert. Im Jahr 2018 verlieh die KPCh Klaus Schwab die China Reform Friendship Medal, eine Medaille für Nichtchinesen, die im Ausland für die KPCh tätig sind.

In Davos 2023 wird Shou Zi Chew, der CEO von TikTok, auf der Bühne stehen. Wie The Dossier zuerst berichtete, wird er bei einer Veranstaltung mit dem Titel „Tackling Harm in The Digital Era“ auftreten.

Für den Fall, dass Sie es verpasst haben, hat The Dossier eine frühe, unvollständige Liste der beiden Veranstaltungen und bestätigten Redner für Davos 2023 erhalten. Auf der Agenda für die Konferenz 2023 stehen Veranstaltungstitel wie Why We Need Battery Passports, Leading The Charge Through Earth’s New Normal, A Living Wage For All, Enabling An Equitable Transition und Beyond The Rainbow: Advancing LGBTQ+ Rights, unter anderem.

Die Twitter-App sah sich nach dem Wechsel des Managements mit einer heftigen Annullierungskampagne konfrontiert. Das Versprechen von Elon Musk, Twitter in eine Plattform für freie Meinungsäußerung zu verwandeln, stößt auf großen Widerstand seitens der herrschenden Klasse der institutionellen Unternehmen und Regierungen. Mehrere WEF-Partner wie BlackRock haben sich den Angriffen gegen Twitter angeschlossen und boykottieren die Plattform aus Protest gegen deren Politik der „Inhaltsmoderation“. Es sollte nicht überraschen, dass die bevorzugte Erzählung und Ideenwerkstatt der herrschenden Klasse für technokratische Tyrannei über Twitter kommt, da die letztgenannte App jetzt als die einzige große globale Social-Media-Plattform für offene Debatten und Dialog dient.