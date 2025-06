Wenn Ost und West sich nicht treffen können: Zwischen Leviathan, Behemoth und Mandala

Pepe Escobar

Der erste trilaterale ASEAN-China-GCC-Gipfel war de facto eine Feier des Geistes der Neuen Seidenstraße.

Der erste trilaterale Gipfel ASEAN-China-GCC Anfang dieser Woche in Malaysia – mit 17 Nationen des Globalen Südens am Tisch – war de facto eine Feier des Geistes der Neuen Seidenstraße.

Der malaysische Premierminister und derzeitige ASEAN-Vorsitzende Anwar Ibrahim brachte es auf den Punkt:

„Von der alten Seidenstraße über die pulsierenden maritimen Netzwerke Südostasiens bis hin zu den modernen Handelskorridoren sind unsere Völker seit langem durch Handel, Kultur und den Austausch von Ideen miteinander verbunden.“

Das regt sehr zum Nachdenken an. Versuchen wir einen ersten, knappen Ansatz, der Ost und West – und das, was sie trennt – zusammenbringt und sich an einer außergewöhnlichen Studie orientiert: La Méditerranée Asiatique: XVI–XXI Siècle des CNRS-Forschungsdirektors François Gipouloux, der auch ein Spezialist für die chinesische Wirtschaft ist.

Die europäische Tradition ist weit davon entfernt, monolithisch zu sein – und sie ist nur ein Teil des Bildes –, wenn es um die globale Wahrnehmung der politischen Philosophie und der Konzeption des Staates geht. Selbst wenn man sich auf Hobbes, Locke und Rousseau bezieht, gibt es große Unterschiede.

Der Kern der Sache war früher der Gegensatz zwischen Land und Meer. Für Carl Schmitt bezieht sich Land/See auf Freund/Feind – die Matrix der Politik – und stellt eine Schlüsselinterpretation der Weltgeschichte dar, jedoch eine unter vielen.

In Kontinentaleuropa – um die englische Terminologie zu verwenden –, vor allem in Frankreich und Preußen, und nicht in England, hat sich das Hobbes’sche Konzept des Staates entwickelt. England wurde dank seiner Marine und seines Handels zu einer Weltmacht und verzichtete auf die charakteristischen Institutionen des Staates wie eine schriftliche Verfassung und eine gesetzliche Kodifizierung des Rechts.

Das angelsächsische Völkerrecht hat die kontinentale Konzeption des Staates und auch des Krieges faktisch außer Kraft gesetzt. Nach Schmitt entwickelte es aus See- und Handelskonflikten seine eigenen Konzepte von „Krieg“ und „Feind“, die keinen Unterschied zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten machten (man denke an sein bleibendes Erbe: den „Krieg gegen den Terror“).

Mein Krieg ist gerecht, weil ich es sage

Damit verfestigte sich der Gegensatz zwischen dem Recht, einen Krieg zu Lande zu führen – ein Krieg ist „gerecht“, wenn er zwischen souveränen Staaten, mit regulären Armeen und unter Schonung der Zivilbevölkerung geführt wird – und der Kriegsführung zur See, die keine Beziehung zwischen Staaten voraussetzt. Was zählte, war der Angriff auf den Handel und die Wirtschaft des Feindes. Und die Methoden des totalen Krieges richteten sich entweder gegen Kombattanten oder Nichtkombattanten.

Dies führte zu einem neuen westlichen Konzept des „gerechten Krieges“ und des Völkerrechts: Wenn der Feind zum Verbrecher gemacht wird, wird die rechtliche und moralische Gleichheit zwischen den Kriegsparteien zerstört. Das ist die perverse Logik hinter den psychopathologischen Völkermorden, die die Zerstörung Palästinas legitimieren.

Diese Unterschiede in der Formulierung des Rechts ergaben sich aus zwei unterschiedlichen Auffassungen von Raum: geschlossen, über Land – mit souveränen Staaten, territorial abgegrenzt – und offen, über die Meere – ein einzigartiger Raum, unbegrenzt, frei von jeder staatlichen Kontrolle, wo es in erster Linie um die Sicherung von Kommunikationsverbindungen geht. Die Briten dachten den Raum nicht als Territorium, sondern als Kommunikationswege, genau wie die Portugiesen und die Niederländer vor ihnen.

Schmitt sieht im Staat eine Entität, die mit dem Land und dem Territorium verbunden ist. So verblüffend es auch scheint, es ist Behemoth, das Landtier des Alten Testaments, und nicht das Meeresungeheuer Leviathan, das von Hobbes als Symbol für den Staat hätte gewählt werden sollen.

In der Entwicklung des Abendlandes konkurrierten drei institutionelle Formen, die gleichermaßen lebensfähig waren: Städtebünde – wie die Hanse; Stadtstaaten – vor allem in Italien; und der Nationalstaat, vor allem in Frankreich.

Nur wenige im Westen mögen sich daran erinnern, dass die Hanse und die mächtigen italienischen Stadtstaaten mindestens zwei Jahrhunderte lang tragfähige Alternativen zum Territorialstaat waren. Zwei Spitzenforscher, Douglass North und Robert Paul Thomas, vertreten in The Rise of the Western World: A New Economic History die Argumentation, dass der moderne Staat Westeuropa aufgezwungen wurde, weil er am besten in der Lage war, zwei zentrale Aufgaben zu erfüllen: die effiziente Gewährleistung von Eigentumsrechten und die physische Sicherheit von Menschen und Gütern.

Wenn wir ins Europa des 14. Jahrhunderts zurückgehen, gab es vor der Renaissance mindestens tausend Staaten aller Größen. Das bedeutet keine Machtkonzentration, sondern eine Art kreativen Wettbewerb. Es gab eine vernünftige Auswahl für diejenigen, die bessere Orte zur Ausübung ihrer Freiheit finden wollten.

Wir hatten zum Beispiel Deutschland mit den drei Hauptakteuren Kaiser, Adel und Städte; Italien mit den Hauptakteuren Papsttum, Kaiser und Städte. Und Frankreich mit seinen drei Hauptakteuren: dem König, dem Adel und den Städten. In jedem Fall bildeten sich verschiedene Allianzen.

In Deutschland verbündete sich der Kaiser mit dem Adel gegen die Städte. In Italien wurde der Adel urbanisiert, und die Städte profitierten von den endlosen Streitereien. In Frankreich war der Adel dem Bürgertum gegenüber sehr misstrauisch, und der König verbündete sich mit den Städten gegen den Adel. England wählte einen völlig anderen Weg. Noch vor Frankreich schufen die Briten einen zentralisierten Staat, allerdings mit einem recht originellen politischen System.

Asien und der Mandala-Staat

Asien ist eine völlig andere Geschichte. Hier können wir die Terminologie „Staat“ nicht verwenden, um die politischen Konstruktionen Südostasiens vor der Entkolonialisierung zu bezeichnen. In Südostasien waren die Grenzen zwischen den Stämmen, den sogenannten „primitiven“ politischen Formationen (aus westlicher Sicht) und dem Staat willkürlich.

Ausgehend von den in Indien, im Islam und im Westen vorherrschenden politischen Konzepten entstanden Staaten beispielsweise im Archipel von Insulindien (maritimes Südostasien) als höfische Bürokratien, die auf einem Netz komplexer Bündnisse beruhten. Unabhängig vom Grad der Institutionalisierung war die Unterscheidung zwischen dem König, dem Vasallen und dem Banditen bestenfalls schwach ausgeprägt.

Der vietnamesische Forscher Nguyen The-Anh hat bemerkt, dass „die politische Zersplitterung im Allgemeinen die erste Schlussfolgerung der ersten Europäer ist, die mit Südostasien in Kontakt kamen. Marco Polo sah im Norden Sumatras ‚acht Königreiche und acht gekrönte Könige … jedes Königreich besitzt seine eigene Sprache‘.“

In China hingegen herrschte ein Einheitsstaat, der mit Hilfe einer recht effizienten Verwaltung die soziale Ordnung über ein riesiges Gebiet durchsetzte. Es gab keine Konkurrenz zu dem zentralisierten Staat, der aus einer Landaristokratie hervorging, kein städtisches Bürgertum und kein Militär, das die kaiserliche Ordnung angriff, wie in Europa. Das ist der Hauptunterschied zwischen China und dem Westen.

Thomas von Aquin dekretierte, dass, wenn die Macht des Königs einer Vielzahl von Menschen gehört, es nicht ungerecht ist, dass der König abgesetzt wird oder seine Macht durch eben diese Vielzahl eingeschränkt wird, wenn er zum Tyrannen wird und die königliche Macht missbraucht.

Diese Unterscheidung ist der chinesischen Tradition völlig fremd. Im Laufe des letzten Jahrhunderts hat sich in China aufgrund der besonderen Konstellation – und des Wettbewerbs – zwischen lokalen Akteuren und der Zentralmacht ein sogenanntes unstrukturiertes Reich herausgebildet, dessen Kraft aus den sich verändernden Grenzen und dem diffusen Charakter der transnationalen Netzwerke resultiert.

In einer globalen Wirtschaft verleiht dies China eine außergewöhnliche Projektionsfähigkeit. Wenn die Grenzen verschwimmen und die Verbindung zwischen Staat und Individuum unscharf wird, ermöglicht der unstrukturierte Charakter dieses Reiches, dass sich die asiatische Peripherie Chinas in einem Bogen von Japan und der DVRK bis nach Singapur und Indonesien entwickelt. Dies ist genau der Subtext einiger der wichtigsten Diskussionen in Kuala Lumpur auf dem ASEAN-China-GCC-Gipfel. Jeffrey Sachs hat das schon im Vorfeld genau erkannt.

Der Gegensatz zwischen einem System der internationalen Beziehungen, das in Asien als „rückständig“ und irrational gilt, und einem modernen und rationalen – weil auf Realpolitik basierenden – System im Westen ist nun überwunden. Kulturelle Faktoren prägen nun sowohl in Asien als auch im Westen die Realität in Bezug auf die Konzeption des Staates und der internationalen Beziehungen.

China ist endlich selbstbewusst genug, um sich vom derzeitigen, westlich dominierten System der internationalen Beziehungen zu lösen – denn es hat die Mittel dazu.

Das chinesische Konzept der Harmonie in den internationalen Beziehungen war früher mit der Proklamation einer natürlichen Ordnung verbunden, deren Garant China sein würde – Jahrhunderte entfernt, als das internationale Umfeld des Chinas der 18 Provinzen aus Korea, der Mandschurei, der Mongolei, Chinesisch-Turkestan, Tibet, Birma, Annam, dem Ryukyu-Archipel und Japan bestand. Die Qin-Dynastie war bestrebt, ihre Oberherrschaft auf politischem und kulturellem Gebiet wiederherzustellen, indem sie den Schutz Chinas durch die Verwaltung eines Gürtels wohlwollender Staaten sicherstellte.

Heute sieht ein selbstbewusstes China ein neues System internationaler Beziehungen, das direkt mit einem Gürtel- und Straßennetz verbunden ist, das geoökonomische Chancen für alle bietet. Das ist die Grundlage für die Beziehungen zwischen China und ASEAN, GCC, CELAC, Zentralasien und ganz Afrika.

Willkommen in der archipelagischen Welt

Die Welt hat das Dilemma „über Land“ oder „maritim“ hinter sich gelassen, jenseits von Mackinder und Mahan. Die Welt lässt sich nun am besten als archipelagisch (Kursivschrift von mir) definieren, indem sie urbane Nebel unterschiedlicher Größe und Berufe miteinander verbindet, wie Gipouloux es formulierte.

Die Globalisierung beschleunigte die Umwandlung einer terrestrischen Welt in eine archipelagische Welt. Neue Technologien, wirtschaftlicher und finanzieller Druck, massenhafte Desinformation – all diese Klippen umschifft China in seinem Bestreben, sich als Weltmacht zu etablieren.

All dies impliziert den progressiven, thalassokratischen Vormarsch Chinas: ein flexibles und tolerantes Reich („Schicksalsgemeinschaft der Menschheit“), ein reicher Bund mit der Fähigkeit zu globalem Einfluss, der von polymorphen Gemeinschaften – dem „Bambus-Internet“ der chinesischen Diaspora – getragen wird.

Das war in Kuala Lumpur zu sehen – und wird sich über eine Reihe von multilateralen Organisationen weiterentwickeln. Mandala bei der Arbeit – im chinesischen Stil.