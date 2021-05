Wenn Sie COVID gehabt haben, lassen Sie sich bitte nicht impfen

mercola.com

Eine internationale Studie mit 2002 Personen ergab, dass Personen, die zuvor COVID-19 hatten, nach der COVID-19-Impfung eine „signifikant erhöhte Inzidenz und Schwere“ von Nebenwirkungen aufwiesen

Dr. Hooman Noorchashm hat die FDA wiederholt gewarnt, dass eine „klare und gegenwärtige Gefahr“ für diejenigen besteht, die COVID-19 hatten und anschließend geimpft werden

Es handelt sich um virale Antigene, die nach einer natürlichen Infektion im Körper verbleiben; die durch den COVID-19-Impfstoff reaktivierte Immunreaktion kann Entzündungen in Geweben auslösen, in denen die viralen Antigene vorhanden sind

Die innere Auskleidung der Blutgefäße, die Lunge und das Gehirn können besonders gefährdet sein durch solche Entzündungen und Schäden, die zu schweren thromboembolischen Komplikationen führen können

Noorchashm ist der Meinung, dass Menschen vor einer COVID-19-Impfung auf SARS-CoV-2-Virusproteine untersucht werden sollten, während die Impfung bei Menschen mit symptomatischen oder asymptomatischen COVID-19-Infektionen sowie bei Personen, die sich kürzlich von dem Virus erholt haben, verschoben werden sollte

In ihrem Rennen um die gesamte erwachsene US-Bevölkerung zu impfen, drängen Gesundheitsbehörden alle zu einem Covid-Schuss, unabhängig davon, ob sie bereits mit SARS-CoV-2 infiziert wurden oder nicht und verbringen Milliarden von Dollar in Steuerzahler finanzierte Propaganda, um Menschen zu überzeugen, den Impfstoff zu bekommen.

Dies ist jedoch ein wichtiger Unterschied, denn mindestens ein Wissenschaftler warnt die U.S. Food and Drug Administration, dass eine „klare und gegenwärtige Gefahr“ für diejenigen besteht, die COVID-19 gehabt haben und sich anschließend impfen lassen.

Dieser Wissenschaftler – Dr. Hooman Noorchashm, ein Herzchirurg und Patientenfürsprecher – warnte die FDA, dass ein Vorscreening auf SARS-CoV-2-Virusproteine das Risiko von Verletzungen und Todesfällen nach der Impfung verringern könnte, da der Impfstoff bei Personen, die bereits mit dem Virus infiziert sind, eine unerwünschte Immunreaktion auslösen kann.

Leider behaupten die Gesundheitsbehörden weiterhin, dass sich jeder impfen lassen sollte, auch wenn er bereits eine natürliche Immunität durch eine frühere Infektion erworben hat.

CDC: Lassen Sie sich impfen, auch wenn Sie bereits COVID hatten

Die U.S. Centers for Disease Control and Prevention geben zu, dass es selten ist, erneut zu erkranken, wenn man bereits COVID-19 hatte. Trotzdem sagen sie, dass diejenigen, die sich von COVID-19 erholt haben, sich trotzdem impfen lassen sollten:

„Sie sollten geimpft werden, unabhängig davon, ob Sie bereits COVID-19 hatten. Das liegt daran, dass Experten noch nicht wissen, wie lange man nach der Genesung von COVID-19 vor einer erneuten Erkrankung geschützt ist. Auch wenn Sie sich bereits von COVID-19 erholt haben, ist es möglich – wenn auch selten – dass Sie sich erneut mit dem Virus, das COVID-19 verursacht, infizieren.“

Ihr Immunsystem ist so konzipiert, dass es als Reaktion auf den Kontakt mit einem infektiösen Erreger arbeitet. Nach der Genesung sind Sie in der Regel immun gegen dieses infektiöse Agens. Aus diesem Grund ist zum Beispiel der Nachweis einer früheren Diagnose von Windpocken, Masern und Mumps anstelle einer Impfung für den Besuch der meisten öffentlichen Schulen in den USA zulässig – wenn Sie die Krankheit hatten und sich erholt haben, sind Sie immun.

Wenn Sie COVID-19 hatten, haben Sie einen gewissen Grad an Immunität gegen das Virus. Es ist nicht bekannt, wie lange diese anhält, genauso wie es nicht bekannt ist, wie lange der Schutz durch den Impfstoff anhält. Laut der schwedischen Gesundheitsbehörde:

„Wenn Sie COVID-19 gehabt haben, haben Sie einen gewissen Schutz gegen eine erneute Infektion. Das bedeutet, dass es weniger wahrscheinlich ist, dass Sie sich infizieren und ernsthaft erkranken, und dass es weniger wahrscheinlich ist, dass Sie andere anstecken, wenn Sie dem Virus erneut ausgesetzt sind.

Mit der Zeit lässt der Schutz, den Sie nach einer Infektion erhalten, nach und es besteht ein erhöhtes Risiko, sich erneut zu infizieren. Derzeit schätzen wir, dass der Schutz nach einer Infektion mit COVID-19 mindestens sechs Monate anhält.“

Menschen mit früherer COVID-Impfung haben mehr Impfnebenwirkungen

Eine internationale Studie mit 2002 Personen, die eine erste Dosis des COVID-19-Impfstoffs erhalten hatten, ergab, dass bei Personen, die zuvor COVID-19 erhalten hatten, die Häufigkeit und der Schweregrad von Nebenwirkungen nach der COVID-19-Impfung „signifikant erhöht“ waren. Diejenigen, die zuvor COVID-19 erhalten hatten, hatten ein höheres Risiko, eine beliebige Nebenwirkung zu erleiden, sowie insbesondere die folgenden:

Fieber

Kurzatmigkeit

Grippeähnliche Erkrankung

Müdigkeit

Lokale Reaktionen

Schwere Nebenwirkungen, die zu einer Krankenhausbehandlung führen

Die mRNA-COVID-19-Impfstoffe waren im Vergleich zu den viralen vektorbasierten COVID-19-Impfstoffen mit einer höheren Inzidenz von Nebenwirkungen verbunden, aber die mRNA-Nebenwirkungen waren tendenziell mildere, lokale Reaktionen. Systemische Reaktionen, wie Anaphylaxie, grippeähnliche Erkrankungen und Atemnot, traten bei den viralen COVID-19-Vektoren häufiger auf.

Den Forschern zufolge sollten die Ergebnisse die Gesundheitsbehörden dazu veranlassen, ihre Impfempfehlungen für Menschen, die COVID-19 erhalten haben, neu zu bewerten:

„Personen mit vorheriger COVID-19-Exposition waren von den Impfstoffstudien weitgehend ausgeschlossen, und daher wurden die Sicherheit und Reaktogenität der Impfstoffe in dieser Population bisher nicht vollständig bewertet. Diese Studie zeigt zum ersten Mal einen signifikanten Zusammenhang zwischen einer früheren COVID-19-Infektion und einer signifikant höheren Inzidenz und Schwere von selbstberichteten Nebenwirkungen nach der Impfung mit COVID-19.

Im Vergleich zur ersten Dosis des Impfstoffs fanden wir eine erhöhte Inzidenz und Schwere der selbstberichteten Nebenwirkungen nach der zweiten Dosis, wenn die Empfänger zuvor dem viralen Antigen ausgesetzt gewesen waren.

Angesichts der sich rasch ansammelnden Daten, die zeigen, dass Überlebende von COVID-19 im Allgemeinen eine ausreichende natürliche Immunität für mindestens 6 Monate besitzen, könnte es angebracht sein, die Empfehlung zur sofortigen Impfung dieser Gruppe neu zu bewerten.“

Chirurg warnt vor immunologischen Gefahren, Blutgerinnseln

Noorchashm hat mehrere Briefe an die FDA geschrieben und sie gewarnt, dass Menschen vor einer COVID-19-Impfung auf SARS-CoV-2-Virusproteine untersucht werden sollten. Ohne ein solches Screening, so schrieb er in einem Brief an die FDA, „stellt diese wahllose Impfung eine klare und gegenwärtige Gefahr für eine Untergruppe der bereits Infizierten dar“.

Er beschreibt den Fall des 32-jährigen Benjamin Goodman aus New York, der innerhalb eines Tages nach der Impfung mit dem COVID-19-Impfstoff von Johnson & Johnson starb. „Es wird in den kommenden Monaten noch viele weitere geben, da wir achtlos und wahllos die bereits Infizierten impfen, Millionen pro Tag … Es ist eine fast sichere Sache“, fuhr er fort. Es geht um virale Antigene, die im Körper verbleiben, nachdem eine Person natürlich infiziert wurde.

Die Immunantwort, die durch den COVID-19-Impfstoff reaktiviert wird, kann eine Entzündung in den Geweben auslösen, in denen die viralen Antigene vorhanden sind. Die innere Auskleidung der Blutgefäße, die Lunge und das Gehirn können besonders gefährdet sein für solche Entzündungen und Schäden. Laut Noorchashm:

„Wenn virale Antigene im vaskulären Endothel vorhanden sind, und insbesondere bei älteren und gebrechlichen Menschen mit kardiovaskulären Erkrankungen, ist es fast sicher, dass die durch den Impfstoff ausgelöste antigenspezifische Immunantwort das vaskuläre Endothel schädigt.

Eine solche durch den Impfstoff ausgelöste Endothelentzündung führt mit Sicherheit zur Bildung von Blutgerinnseln mit dem Potenzial für schwerwiegende thromboembolische Komplikationen, zumindest bei einer Untergruppe solcher Patienten. Wenn eine Mehrheit der jüngeren, robusteren Patienten eine solche Gefäßverletzung durch eine Impfstoff-Immunantwort tolerieren könnte, werden viele ältere und gebrechliche Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen dies nicht tun.“

Darüber hinaus zitiert Noorchashm einen seiner früheren Medizinprofessoren, der sagte: „Die Augen sehen nicht, was der Verstand nicht weiß.“ Im Falle einer impfstoffinduzierten antigenspezifischen Immunantwort, die 10 bis 20 Tage nach der Impfung thromboembolische Komplikationen auslösen kann, auch bei Menschen, die bereits älter und gebrechlich sind, wird die Reaktion wahrscheinlich nicht als impfstoffbedingte Nebenwirkung registriert.

Sofortige Verzögerung der Impfung für diese Schlüsselgruppen

In seinen wiederholten Briefen an die FDA schlägt Noorchashm vor, dass die FDA „sofort und mindestens“ die COVID-19-Impfung für Menschen mit symptomatischen oder asymptomatischen COVID-19-Infektionen sowie für Menschen, die sich kürzlich von dem Virus erholt haben, verschiebt.

Da so viele Fälle asymptomatisch sind, empfiehlt er den Ärzten, „so viele Patienten mit hohem kardiovaskulärem Risiko wie möglich aktiv zu untersuchen, um das Vorhandensein von SARS-CoV-2 zu erkennen, bevor sie geimpft werden“. Wie es aussieht, weist Noorchashm darauf hin, dass die Glaubwürdigkeit der FDA und der Massenimpfkampagne im Allgemeinen in Gefahr ist, wenn sie ignoriert, was seiner Meinung nach ein drohendes Risiko für eine beträchtliche Minderheit von Menschen darstellt:

„Können Sie sich vorstellen, dass die Öffentlichkeit, ohne eine wirkliche Warnung von der FDA erhalten zu haben, von einer zunehmenden Anzahl solcher vaskulären/thromboembolischen Komplikationen erfährt? Was glauben Sie, wird dann mit dem Niveau der ‚Impfstoff-Zögerlichkeit‘ passieren?

Und, was glauben Sie, welche Art von Verantwortlichkeit wird die Öffentlichkeit von unseren Experten und den Bundesbehörden verlangen – vor allem, wenn diese wussten oder hätten wissen müssen, dass diese immunologische Gefahr bestehen könnte?

Das Ziel, der Mehrheit unserer Öffentlichkeit zu helfen und die Nation durch schnelle und aggressive Impfungen vor dieser Pandemie zu bewahren, ist ethisch einwandfrei – aber wenn wir von realen oder wahrscheinlichen Risiken der Schädigung und Sterblichkeit wissen, sollten wir die Risiken für diejenigen, die potenziell gefährdet sind, abmildern.

Dies zu tun ist die einzige vernünftige, ethische und wahrscheinlich auch legale Option, die Sie als Regulierungsbehörden für die öffentliche Gesundheit verfolgen können – denn in Amerika opfern wir nicht länger das Leben einer Minderheit zum Wohle der Mehrheit.“

Mindestens 62 Fälle von Myokarditis oder Herzentzündung bei Personen, die den Impfstoff COVID-19 von Pfizer erhalten haben, werden vom israelischen Gesundheitsministerium untersucht. Die meisten Fälle traten bei Männern unter 30 Jahren auf, die bei guter Gesundheit waren, und zwei Todesfälle wurden als Folge davon gemeldet.

Kein Nachweis der Wirksamkeit bei Menschen, die COVID-19 erhalten haben

In einem viel beachteten Bericht des CDC’s Advisory Committee on Immunization Practices (Beratendes Komitee für Immunisierungspraktiken) erklärten 15 Wissenschaftler, dass der Impfstoff COVID-19 von Pfizer-BioNTech eine „konsistent hohe Wirksamkeit“ von 92% oder mehr bei Menschen mit Hinweisen auf eine frühere SARS-CoV-2-Infektion hat.

Aber laut Rep. Thomas Massie, R-Ky, „ist dieser Satz falsch. Es gibt keine Wirksamkeit, die in der Pfizer-Studie bei Teilnehmern mit Hinweisen auf frühere SARS-CoV-2-Infektionen nachgewiesen wurde, und tatsächlich gibt es auch keinen Beweis in der Moderna-Studie. In Frankreich empfiehlt die Gesundheitsbehörde la Haute Autorité de Santé (HAS) nicht, routinemäßig diejenigen zu impfen, die sich bereits von COVID-19 erholt haben, und erklärt:

„Zum jetzigen Zeitpunkt besteht keine Notwendigkeit, Menschen, die bereits eine symptomatische Form von Covid-19 entwickelt haben, systematisch zu impfen, es sei denn, sie wünschen dies nach einer mit dem Arzt gemeinsam getroffenen Entscheidung und innerhalb eines Zeitraums von mindestens 3 Monaten ab dem Auftreten der Symptome.“

Als Massie feststellte, dass die Impfung das Infektionsrisiko bei Menschen, die bereits an COVID-19 erkrankt waren, nicht veränderte, war er alarmiert und wandte sich direkt an die CDC, wobei er seine Anrufe aufzeichnete.

„Er [der CDC-Bericht] sagt das genaue Gegenteil von dem, was die Daten sagen. Sie erwecken den Eindruck, dass dieser Impfstoff Ihr Leben rettet oder Sie vor Leiden bewahrt, auch wenn Sie das Virus bereits hatten und genesen sind, was weder in der Pfizer- noch in der Moderna-Studie nachgewiesen wurde“, sagt Massey in einem „Full Measure“-Bericht.

CDC lässt Fehlinformationen weiter zu

Massie sprach bei zahlreichen Gelegenheiten mit mehreren Beamten, die die Fehlinformation einräumten und andeuteten, dass sie korrigiert werden würde. Erst in Massies letztem Telefonat mit der CDC, mit der stellvertretenden Direktorin Dr. Anne Schuchat, wurde eingeräumt, dass eine Korrektur notwendig war.

„Wie Sie richtig anmerken, gibt es keine ausreichende Analyse, um zu zeigen, dass in der Untergruppe von nur den Leuten mit vorheriger Infektion, es eine Wirksamkeit gibt. Sie haben also recht, dass dieser Satz falsch ist und dass wir eine Korrektur vornehmen müssen. Ich entschuldige mich für die Verzögerung“, sagte Schuchat. Am 29. Januar 2021 gab die CDC schließlich eine Korrektur heraus, die lautet:

„Eine gleichbleibend hohe Wirksamkeit (≥92%) wurde über alle Alters-, Geschlechts-, Rassen- und Ethnizitätskategorien und bei Personen mit medizinischen Grunderkrankungen beobachtet. Die Wirksamkeit war ähnlich hoch in einer sekundären Analyse, die Teilnehmer mit oder ohne Nachweis einer früheren SARS-CoV-2-Infektion einschloss.“

Anstatt den Fehler zu korrigieren, glaubt Massie, dass die Formulierung den Fehler nur anders ausdrückt und immer noch irreführend suggeriert, dass die Impfung bei zuvor Infizierten wirksam ist. Inzwischen werden immer mehr Durchbruchsfälle von COVID-19 unter den vollständig Geimpften gemeldet, was die CDC berichtet hat.

Bis zum 26. April 2021 gab es 9245 gemeldete Fälle von COVID-19 bei vollständig geimpften Personen, darunter 132 Todesfälle. Beachten Sie, dass dies nicht die Gesamtzahl der Todesfälle durch den Impfstoff ist, die sich schnell auf 4000 nähert.

Am 14. Mai 2021 kündigte die CDC jedoch an, keine Durchbruchsfälle mehr zu melden, es sei denn, sie sind mit einer Krankenhauseinweisung oder einem Todesfall verbunden, was die tatsächliche Anzahl der auftretenden Durchbruchsfälle verschleiert, die Raten künstlich nach unten treibt und die Impfstoffe als effektiver erscheinen lässt.

Die CDC änderte auch die Empfehlungen zu PCR-Tests für die vollständig Geimpften, was das Auftreten von Durchbruchsfällen weiter nach unten treiben wird, indem es sie weniger wahrscheinlich macht, „positiv zu testen“.

Die von der WHO empfohlenen PCR-Tests waren früher auf 45 Zyklusschwellen (CTs) eingestellt, doch der wissenschaftliche Konsens ist seit langem, dass alles über 35 CTs den Test unbrauchbar macht, da die Genauigkeit extrem niedrig ist und falsch positive Ergebnisse die Fallzahlen künstlich in die Höhe treiben.

Im April 2021 empfahl die CDC, den CT-Wert auf 28 zu senken, aber nur für Personen, die vollständig geimpft sind. Nach dieser Richtlinie würde jemand mit einem CT-Wert von 30 nicht als COVID-19-Infizierter gelten, wenn er vollständig geimpft ist, aber wenn er es nicht ist, dann wäre sein Test „positiv“.

Es ist mehr als offensichtlich, dass sie das System manipulieren, um Daten zu erzeugen, die zu ihrer gefälschten Erzählung passen, die die gesamte Bevölkerung dazu drängt, einen Impfstoff zu bekommen, den sie nicht brauchen, der ihnen schaden oder sie töten wird und der den Pharmafirmen zig Milliarden Dollar an jährlich wiederkehrenden Einnahmen einbringt.

Im Gegenzug haben die Pharmafirmen kein rechtliches Risiko für irgendwelche Komplikationen, unerwünschte Wirkungen oder Todesfälle und erhalten Milliarden von Dollar an kostenloser Werbung von den US-Steuerzahlern, um diese gefährliche Gentherapie zu bekommen.

Die große Lüge – Natürliche Infektion ist unzureichend

Wie kommt es, dass die Medien weiterhin das falsche Narrativ verbreiten, dass die natürliche Immunität – die Art von Immunität, die man durch die Infektion mit einem Virus und die anschließende Genesung davon erwirbt – nicht so stark oder langanhaltend ist wie die durch einen Impfstoff erworbene Immunität? Glauben Sie, dass dies der Fall sein könnte, um den Verkauf von Impfstoffen zu unterstützen?

Haben sie vergessen, dass COVID-19-Impfstoffe nicht als Langzeitlösung gedacht sind und NIE gezeigt haben, dass sie Immunität bieten? Der ursprüngliche Warp-Geschwindigkeitstest zeigte nur reduzierte Symptome.

Der CEO von Pfizer, Albert Bourla, verschärfte diese Scharade noch, indem er erklärte, dass die Menschen nicht nur eine dritte Auffrischungsdosis des COVID-19-Impfstoffs innerhalb von 12 Monaten nach der vollständigen Impfung benötigen werden, sondern dass wahrscheinlich jährliche Impfungen notwendig sein werden.

Eine robuste natürliche Immunität wurde jedoch für mindestens acht Monate nach der Infektion bei mehr als 95 % der Menschen nachgewiesen, die sich von COVID-19 erholt haben. Eine Nature-Studie zeigte auch eine robuste natürliche Immunität bei Menschen, die sich von SARS und SARS-CoV-2 erholt haben.33

Es gibt weiterhin viele unbeantwortete Fragen rund um die COVID-19-Impfung, von denen der Großteil der Öffentlichkeit noch nie etwas gehört hat, wie z. B. Imprinting und Th2-Immunpathologie. Wenn Sie sich für einen COVID-19-Impfstoff entscheiden, nehmen Sie an einem riesigen Experiment teil und fungieren als Versuchskaninchen, um zu sehen, was sich letztendlich bewährt.

