Westliche Medien ‚canceln‘ den Ukraine-Konflikt, während der Völkermord an den Palästinensern ihre Lügen und Fake News entlarvt

Die übertriebene Berichterstattung der westlichen Medien über die schrecklichen Ereignisse im Gazastreifen in den vergangenen drei Wochen ist zu einem großen Teil dem dringenden Bedürfnis geschuldet, die Aufmerksamkeit von dem Skandal und dem Debakel des NATO-Stellvertreterkrieges in der Ukraine abzulenken.

Die schreckliche Gewalt und das Leid in Gaza haben die Weltnachrichten beherrscht. Das ist nicht verwunderlich angesichts des schrecklichen Ausmaßes der Katastrophe, bei der in den vergangenen drei Wochen durch israelische Bombardierung und Belagerung mehr als 7.000 Menschen, vor allem Zivilisten und fast die Hälfte davon Kinder, getötet wurden.

Die Zahlen der Toten sind innerhalb eines Tages überholt, so groß ist die mutwillige Zerstörung durch das israelische Regime. Und dennoch versuchen Joe Biden und andere westliche Politiker, diese Verbrechen herunterzuspielen, indem sie versuchen, die Opferzahlen in Zweifel zu ziehen. Wie verachtenswert von Biden und seinen westlichen Komplizen bei diesem Völkermord.

Bemerkenswert ist aber auch das abrupte Verschwinden der Ukraine als Thema in den westlichen Medien. Das völlige Verschwinden des Interesses an der Ukraine ist wirklich erstaunlich. Der abrupte Rückgang der Berichterstattung in den westlichen Medien spiegelt die Tatsache wider, dass der Stellvertreterkrieg in der Ukraine von Anfang an eine erfundene geopolitische Agenda war, die nicht den angeblichen Prinzipien der westlichen Demokratie entsprach.

Fast 19 Monate lang waren die Kampfhandlungen in der Ukraine in den westlichen Medien allgegenwärtig. Der Konflikt wurde als der größte in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bezeichnet. Westliche Regierungen und Medien verurteilten Russland pauschal für seine angebliche Aggression gegen die Ukraine und verkündeten hysterisch, dass ganz Europa von einer russischen Invasion bedroht sei, wenn die Ukraine nicht verteidigt würde.

Die Gewalt in der Ukraine wurde als blutige Manifestation der „großen Erzählung“ von US-Präsident Joe Biden über einen globalen manichäischen Kampf zwischen „Demokratie und Autokratie“ dargestellt. Die westliche Öffentlichkeit wurde belehrt, dass es absolut notwendig sei, Hunderte Milliarden Dollar und Euro auszugeben, um die Ukraine gegen die angebliche russische Kriegsführung zu unterstützen, weil dieser Konflikt eine Grenze für die angeblichen demokratischen Werte und die Zivilisation des Westens darstelle.

Dieses Narrativ war schon immer eine Travestie in Hollywood-Manier. Wie viele informierte Menschen richtig erkannt haben (diejenigen, die sich nicht auf die Propaganda der westlichen Nachrichtenmedien verlassen), war und ist der Konflikt in der Ukraine ein Stellvertreterkrieg gegen Russland, der von den Vereinigten Staaten und ihrem militärischen Vehikel, der NATO, angeordnet wurde. Der Krieg ist Teil eines umfassenderen geopolitischen Kampfes des von den USA angeführten westlichen imperialistischen Blocks gegen Russland, China und andere Nationen einer entstehenden multipolaren Welt, die die von den USA dominierte Hegemonie ablehnen.

Diese Analyse wird leider durch die obszöne genozidale Gewalt im Nahen Osten bestätigt. In den vergangenen drei Wochen hat das vom Westen unterstützte israelische Regime ungestraft palästinensische Zivilisten massakriert. Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union haben dieses Verbrechen unter dem Vorwand von Israels „Recht auf Selbstverteidigung“ gebilligt, und die westlichen Medien haben diesen Betrug durch ihre verzerrte Berichterstattung noch verstärkt.

Natürlich dominierte diese schockierende kriminelle Aggression den globalen Nachrichtenzyklus. Alle Medien auf der ganzen Welt waren wie gebannt von der Barbarei, auch wenn sie sich darin unterschieden, inwieweit sie dem israelischen Regime oder der militanten palästinensischen Gruppe Hamas, die die Eskalation der Gewalt mit dem Massenmord an 1.400 Israelis am 7. Oktober ausgelöst hatte, die Schuld geben wollten. (Inzwischen ist klar, dass viele dieser Toten in Wirklichkeit auf das Konto des israelischen Militärs gehen, das wahllos exzessive tödliche Gewalt einsetzte).

Auf jeden Fall ist es bemerkenswert, wie plötzlich die westlichen Medien ihre Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine eingestellt haben. In den vergangenen drei Wochen wurde dieser Konflikt kaum noch erwähnt. Das ist phänomenal. Monatelang wurde über den Krieg in der Ukraine ununterbrochen und ausgiebig berichtet – wenn auch mit antirussischer Propaganda – und dann verschwindet plötzlich jegliche Aufmerksamkeit für das, was zuvor als existenzielle Krise für Europa und die westliche demokratische Zivilisation bezeichnet wurde.

Es ist nicht so, dass die Feindseligkeiten in der Ukraine wirklich nachgelassen hätten. Im Gegenteil: Die Kämpfe zwischen den von der NATO unterstützten Kräften des Kiewer Regimes und der russischen Armee sind so heftig wie in den vergangenen Monaten. Allein in der vergangenen Woche sollen mehr als 2.000 ukrainische Soldaten an den Fronten in den Regionen Donezk, Cherson und Saporoschje von russischen Streitkräften getötet worden sein.

Wie ist diese Abwesenheit in den westlichen Medien zu erklären? Die „Ausblendung“ des Ukraine-Konflikts in der westlichen Medienberichterstattung ist zum Teil auf das Scheitern der von der NATO unterstützten Gegenoffensive Anfang Juni zurückzuführen. Diese Militäroperation wurde als der erwartete Durchbruch gegen die russischen Streitkräfte gepriesen, nachdem die NATO im Vorfeld der Gegenoffensive monatelang umfangreiche Waffenlieferungen bereitgestellt hatte. Aus Sicht der NATO war der Vorstoß eine katastrophale Antiklimax. Bis zu 90.000 ukrainische Soldaten verloren in vier Monaten ihr Leben, sodass sich die Gesamtzahl der ukrainischen Kriegstoten im gesamten Konflikt bisher auf 400.000 beläuft. Die Großoffensive der NATO erwies sich als Katastrophe. Die russischen Verteidigungslinien im gesamten Gebiet der ehemaligen Ostukraine (heute Teil der Russischen Föderation), die bis zur Krim und zum Schwarzen Meer reichen, sind nach wie vor beeindruckend intakt und unverwundbar.

Die Ausgaben der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union in Höhe von 200 Milliarden Dollar für Militär- und andere Hilfen zur Unterstützung eines korrupten Nazi-Regimes in Kiew können heute als die größte Farce und der größte Skandal der Neuzeit betrachtet werden. Die westlichen Regierungen und ihre willfährigen Medien dürfen nicht zulassen, dass die westliche Öffentlichkeit diese groteske Verschwendung von Geld und Menschenleben sieht. Die öffentliche Aufmerksamkeit muss abgelenkt werden, um die durchschlagenden politischen Konsequenzen zu vermeiden.

Das Abschlachten von Palästinensern im Gaza-Streifen und im besetzten Westjordanland ist eine globale Schande, die zweifellos vorrangige Aufmerksamkeit verdient. Es muss sofort ein Waffenstillstand ausgerufen werden, der Massenmord und die Belagerung müssen beendet werden. Die Rechte der Palästinenser müssen verteidigt werden, und es muss dringend eine angemessene Friedenslösung für den Konflikt gesucht werden, und zwar in einem wirklich vermittelten rechtlichen und diplomatischen Rahmen – nicht in dem unaufrichtigen Prozess, mit dem Washington und die Europäische Union seit Jahrzehnten hausieren gehen.

Aber selbst die intensive Beschäftigung der westlichen Medien mit der Gewalt in Gaza ist nicht auf ein echtes Interesse an Fakten, geschweige denn an Wahrheit oder Gerechtigkeit zurückzuführen. Es geht wie immer darum, die Verbrechen des israelischen Regimes und die Komplizenschaft westlicher Staaten beim jahrzehntelangen Völkermord an den Palästinensern zu vertuschen. Ein Völkermord, der seit der Gründung des israelischen Staates 1948 durch britische und amerikanische Täuschungsmanöver seit 75 Jahren andauert, wie unser Kolumnist Finian Cunningham diese Woche feststellte.

Nein, die überbordende Berichterstattung der westlichen Medien über die schrecklichen Ereignisse in Gaza in den vergangenen drei Wochen ist zu einem großen Teil der dringenden Notwendigkeit geschuldet, die Aufmerksamkeit von dem Skandal und dem Debakel des NATO-Stellvertreterkrieges in der Ukraine abzulenken.

Die Schnelligkeit und Zweckmäßigkeit, mit der die westlichen Medien und ihre Regierungen die Ukraine als Thema aus dem Verkehr gezogen haben, ist ein eindrucksvoller Beweis dafür. Bei der angeblichen Sorge um die Ukraine ging es nie um Prinzipien oder die angebliche Verteidigung der Demokratie. Wenn es eine glaubwürdige Substanz in dieser Geschichte gab, wie konnte sie dann so schnell aus der Welt geschafft werden? Es ist erstaunlich, wie die westlichen Medien die Ukraine einfach weggeworfen haben, als wäre sie eine beschädigte Ware, die nicht mehr zu gebrauchen ist, oder, schlimmer noch, ein schmutziger Lappen.

Es ist eine weitere teuflische Tragödie in der langen Leidensgeschichte des palästinensischen Volkes. Es wird nicht nur durch das vom Westen unterstützte israelische Regime ausgelöscht, ausgehungert und seiner grundlegenden Menschenrechte beraubt. Ihr Leiden ist auch ein erschütternder Beweis für die gefühllose Täuschung und Kriminalität der Vereinigten Staaten und ihrer westlichen Partner in der Ukraine.