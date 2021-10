Weverton Silva ist im Alter von 13 Jahre an einem Pfizer-Impfstoff gestorben

Weverton Silva, gerade einmal 13 Jahre alt, erhielt am 25. August 2021 seinen Pfizer-Impfstoff und litt kurz darauf an verschiedenen Symptomen. Er brach zusammen und starb am 8. Oktober 2021 in einer Klinik im Stadtgebiet von Vale do Anari. Sein plötzlicher Tod war die Folge eines Herzstillstandes und wird nun untersucht.

Das schockierende Video zeigt, wie Ärzte und Umstehende mehrere Minuten lang versuchen, ihn wiederzubeleben, aber er reagierte nicht.

Seine Mutter, Fernanda Graziela, sagt, ihr Sohn sei 44 Tage vor seinem Tod geimpft worden. Sie sagt: „Betet für uns und die ganze Welt“.

Am Ende dieses Clips hat sie ein Tribut-Video für ihren kleinen Sohn gedreht.

Rondônia, BRASILIEN