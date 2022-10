WHO bemüht sich um direkte Finanzierung durch die Leitung eines ehemaligen Mitarbeiters der Bill Gates Foundation und verspricht „wirtschaftliche Erträge für Investoren“!

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt sich offenbar nicht mit den Milliarden von Dollar zufrieden, die sie bereits von multinationalen Unternehmen und verwandten, nicht staatlichen Geldgebern erhält, und hat im Stillen damit begonnen, sich um weitere Finanzmittel direkt von Unternehmen zu bemühen.

Die neue Finanzierungsinitiative, die über eine wenig bekannte WHO-Stiftung abgewickelt wird, die in den ersten Tagen der COVID-19-Pandemie gegründet wurde, steht unter der Leitung von Anil Soni, einem ehemaligen leitenden Angestellten der Pharmaindustrie, der als Berater für die Bill & Melinda Gates Foundation tätig war. Angesichts der Tatsache, dass die Vorstandsmitglieder der WHO-Stiftung und andere hochrangige Beamte zusätzliche widersprüchliche Vorgeschichten und Verbindungen zu Organisationen wie dem Weltwirtschaftsforum (WEF) haben, hat die Vereinnahmung der WHO und ihrer Aktivitäten durch Unternehmen eine neue Stufe der Kontrolle erreicht.

Die im Mai 2020 gegründete WHO-Stiftung behauptet, sie existiere, weil die WHO selbst nicht über ausreichende Ressourcen verfüge, um ihren Auftrag zu erfüllen. Tatsächlich ist die WHO bereits so abhängig von der Finanzierung durch Unternehmen geworden, dass ihre 194 Mitgliedsstaaten nur 16 Prozent ihrer Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge bereitstellen. Der Rest stammt aus sogenannten „freiwilligen Beiträgen“, von denen 88 Prozent in Projekte fließen, die von den Gebern vorgegeben werden. Der Großteil dieser Spenden kommt von multinationalen Unternehmen und verwandten nicht staatlichen Geldgebern, wobei die Bill & Melinda Gates Foundation Hunderte von Millionen Dollar pro Jahr bereitstellt und der bei Weitem größte nicht staatliche Geldgeber ist.

Versprechen von „wirtschaftlichen Erträgen“ für Investoren

Die WHO-Stiftung hat ihren Sitz in Genf, Schweiz, in unmittelbarer Nähe der WHO selbst. Sie ist der WHO angegliedert und steht, obwohl sie rechtlich unabhängig von ihr ist, in enger Beziehung zu ihrer Führung. Es finden regelmäßige Treffen zwischen Vertretern der beiden Organisationen statt, wobei ein stellvertretender Generaldirektor der WHO als Beobachter im Vorstand der WHO-Stiftung sitzt.

Eine besonders beunruhigende Entwicklung ist, dass sich die WHO-Stiftung kürzlich mit der Risikokapitalfirma OurCrowd zusammengetan hat, um einen „Global Health Equity Fund“ in Höhe von 200 Millionen Dollar aufzulegen. Bei der Vorstellung des Projekts, die im September 2022 auf der Clinton Global Initiative in New York stattfand, prahlte der CEO der WHO-Stiftung, Anil Soni, ganz offen damit, dass der Fonds nach „renditeorientiertem Privatkapital“ und „wirtschaftlichen Erträgen“ für die Investoren suche. Auch wenn ein Teil der Gewinne an die WHO geht, ist es schwierig, dieses Unternehmen als etwas anderes zu betrachten als unverhohlenes Profitieren von Krankheiten.

Es überrascht daher nicht, dass die Biografien des Vorstands und der Führung der WHO-Stiftung Verbindungen zu Branchen, Organisationen und Einzelpersonen offenbaren, die von vielen als solche angesehen werden, die den Profit über die Gesundheit stellen. CEO Anil Soni war unter anderem Leiter der Abteilung für globale Infektionskrankheiten beim Pharmaunternehmen Viatris. Er war auch CEO der Clinton Health Access Initiative und leitender Berater der Bill & Melinda Gates Foundation. Chief Operating Officer Karen Hitschke war zuvor Finanzvorstand des Pharmaunternehmens Affectis AG, während Vorstandsmitglied Clare Akamanzi ein Young Global Leader des Weltwirtschaftsforums von Klaus Schwab war. Vorstandsmitglied Dr. Silvia Gold war Mitbegründerin des multinationalen Pharmaunternehmens Insud Pharma.

Finanzielle Unterstützung durch die Gates Foundation

Angesichts ihrer umfangreichen laufenden Spenden an die WHO ist es kaum verwunderlich, dass auch die Bill & Melinda Gates Foundation begonnen hat, der WHO-Stiftung Geld zukommen zu lassen. Eine erste Spende in Höhe von 280.000 Dollar wurde im Mai 2021 zur „Unterstützung von Fundraising-Bemühungen für COVAX AMC und Impfstoffkapital“ geleistet, weitere 1.000.000 Dollar wurden im April 2022 zur „Unterstützung der organisatorischen Kapazität der WHO-Stiftung“ bereitgestellt. Angesichts der wachsenden Besorgnis über den Einfluss, den Gates bereits auf die WHO ausübt, wird seine Finanzierung der neuen WHO-Stiftung nur noch mehr Misstrauen hervorrufen.

Die globale Gesundheit hat sicherlich etwas Besseres verdient. Wie die COVID-19-Pandemie einmal mehr gezeigt hat, betrachten die Pharmaindustrie und ihre Verbündeten das menschliche Leben lediglich als Quelle endloser Gewinne aus dem Verkauf patentierter Medikamente und Impfstoffe. Die WHO und die WHO-Stiftung sind weit davon entfernt, dieses unethische Geschäftsmodell zu ändern, sondern scheinen es vielmehr uneingeschränkt zu unterstützen. Es ist daher zwingend erforderlich, dass ein neues Gremium geschaffen wird, das die korporative Struktur der WHO ersetzt und die Aufgabe hat, natürliche präventive Gesundheit weltweit zu einem Menschenrecht zu machen. Die Verwirklichung von „Gesundheit für alle“ auf globaler Ebene hängt davon ab.