WHO: Die WHO ist reif. Philipp Kruse

Der Züricher Rechtsanwalt Philipp Kruse sprach am Rande der MWGFD-Pressekonferenz im Mai in München davon, die WHO zu Fall zu bringen. Alle Menschen, die sich wohlmeinend auf die WHO-Pandemie-Strategien eingelassen hätten, müssten jetzt erkennen, wie falsch das war.

Grundvoraussetzung für diese Erkenntnis ist laut Kruse die Information. Dazu braucht es euch, die Medien, die das „raushauen“, so Philipp Kruse. Dazu braucht es euch, die Juristen, dass wir was haben, das wir „raushauen“ können, so Stef Manzini in einem lebhaften Gespräch mit dem ambitionierten Juristen. „Politiker-Marionetten“ reisten nach Genf, um sich dort neue Instruktionen für eine „Antigesundheits-Medizin“ zu holen, sagte der Anwalt aus der Schweiz im Interview mit stattzeitung.org.

Die Weltgesundheits-Organisation und in ihrem Gefolge die Staatsregierungen und die Staatsmedien wären regelrechte Meister darin, und hätten unglaubliche „Power“ zur Verbreitung und Durchsetzung ihres Willens. Jetzt käme es ganz darauf an, bis Mai 2024 „das Ding zu drehen“. Natürlich wäre es unklug bereits jetzt alles, was man im Köcher habe, zu verschießen, beziehungsweise bekannt zu machen, auf was sich die Klagen zu WHO stützten, erklärt der Vollblut-Jurist, der mit seiner markanten Ausdrucksweise keinen Zweifel an seiner Entschlossenheit lässt.