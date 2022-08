WHO drängt erneut auf ein globales Pandemie-Abkommen, während die Weltbank einen 1-Milliarde-Dollar-Fonds für Impfpässe einrichtet

childrenshealthdefense.org: Während die Weltgesundheitsorganisation die Pläne für ein neues oder überarbeitetes internationales Abkommen zur Pandemievorsorge vorantreibt, arbeiten die Weltbank und andere Organisationen an neuen Impfpassregelungen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) treibt ihre Pläne für ein neues oder überarbeitetes internationales Abkommen zur Pandemievorsorge weiter voran, obwohl sie in diesem Sommer einen Rückschlag erlitten hat, nachdem Dutzende von Ländern, vor allem außerhalb der westlichen Welt, Einwände gegen den Plan erhoben hatten.

Eine Mehrheit der WHO-Mitgliedsstaaten hat sich am 21. Juli während einer Sitzung des zwischenstaatlichen Verhandlungsgremiums (INB) der WHO darauf geeinigt, ein rechtsverbindliches Pandemie-Instrument zu erarbeiten, das „sowohl rechtsverbindliche als auch nicht rechtsverbindliche Elemente“ enthalten soll.

STAT News bezeichnete die Vereinbarung, mit der ein neuer globaler Rahmen für die Reaktion auf Pandemien geschaffen werden soll, als „den transformativsten Aufruf zum Handeln im Bereich der globalen Gesundheit seit der Gründung der WHO als erste Sonderorganisation der Vereinten Nationen im Jahr 1948“.

In der Zwischenzeit entwickeln das Weltwirtschaftsforum, die Afrikanische Union und die Weltbank – die einen Fonds in Höhe von 1 Milliarde Dollar für die „Krankheitsüberwachung“ und die „Unterstützung gegen aktuelle und künftige Pandemien“ eingerichtet haben – ihre eigenen Mechanismen zur Reaktion auf Pandemien, einschließlich neuer länderübergreifender Impfstoffpässe.

Pandemievertrag“ der WHO: Was wurde vorgeschlagen und was würde er bedeuten?

Die laufenden Gespräche zur Formulierung eines neuen oder überarbeiteten „Pandemievertrags“ bauen auf dem bestehenden internationalen Rahmen für die globale Pandemiebekämpfung auf, den Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) der WHO, die als verbindliches Instrument des Völkerrechts gelten.

Am 1. Dezember 2021 leitete die WHO als Reaktion auf die Forderungen verschiedener Regierungen nach einer „verstärkten globalen Pandemiestrategie“ und als Zeichen für die Dringlichkeit, mit der diese Einrichtungen handeln, auf einer Sondertagung – der zweiten in der Geschichte der Organisation – offiziell den Prozess zur Schaffung eines neuen Vertrags oder zur Änderung der IHR ein

Auf der Tagung am 10. und 11. Mai beschlossen die 194 Mitgliedsländer der WHO einstimmig, den Prozess, der zuvor nur informell diskutiert worden war, einzuleiten.

Die Mitgliedsländer beschlossen Folgendes:

„einen globalen Prozess zur Ausarbeitung und Verhandlung einer Konvention, eines Abkommens oder eines anderen internationalen Instruments im Rahmen der Verfassung der Weltgesundheitsorganisation anzustoßen, um die Prävention, Bereitschaft und Reaktion auf Pandemien zu stärken“.

Die IHR, eine relativ neue Entwicklung, wurden erstmals 2005 nach dem Ausbruch von SARS-CoV-1 in Kraft gesetzt.

Der rechtliche Rahmen der IHR ist einer von nur zwei verbindlichen Verträgen, die die WHO seit ihrer Gründung abgeschlossen hat, der andere ist das Rahmenübereinkommen zur Eindämmung des Tabakkonsums.

Der IHR-Rahmen ermöglicht es der WHO-Generaldirektorin bereits, in jedem Land einen Gesundheitsnotstand auszurufen, ohne dass die Regierung des betreffenden Landes zustimmen muss, auch wenn die beiden Seiten zunächst versuchen müssen, eine Einigung zu erzielen.

Die Vorschläge für einen neuen oder überarbeiteten Pandemievertrag, die auf der Sonderministertagung der WHO im Mai vorgelegt wurden, würden die Befugnisse der WHO im Zusammenhang mit Pandemien „etwas“ stärken, einschließlich der Einrichtung eines „Einhaltungsausschusses“, der beratende Empfehlungen für Staaten abgeben würde.

Laut Daily Sceptic sind die IHR zwar bereits rechtsverbindlich, doch würden die im Mai vorgeschlagenen Änderungen die bestehenden rechtlichen Verpflichtungen oder Anforderungen nicht verstärken:

„Die bestehenden Vertragsregelungen zwingen die Staaten, wie das gesamte (oder das meiste) internationale Recht, nicht dazu, etwas anderes zu tun, als mit der WHO zu reden und ihr zuzuhören, und sie legen auch keine Sanktionen für die Nichteinhaltung fest; fast alle ihre Ergebnisse sind Ratschläge.

„Die vorgeschlagenen Änderungen ändern daran nichts. Sie erlauben es der WHO nicht, einseitig rechtlich bindende Maßnahmen für oder innerhalb von Ländern zu verhängen.

The Daily Sceptic wies darauf hin, dass eines der Risiken, die sich aus den Verhandlungen für einen neuen oder aktualisierten Vertrag ergeben, die potenzielle Kodifizierung der „neuen Orthodoxie für künftige Pandemien“ ist, die „die soliden, wissenschaftlich fundierten Empfehlungen aus der Zeit vor COVID“ ersetzen würde, die bisher galten.

Laut Dr. Joseph Mercola würde ein solcher Vertrag der WHO „absolute Macht über die globale Biosicherheit einräumen, wie z. B. die Macht, digitale Identitäten/Impfpässe, Pflichtimpfungen, Reisebeschränkungen, standardisierte medizinische Versorgung und mehr einzuführen“.

Mercola stellte auch einen „Einheitsansatz für die Reaktion auf Pandemien“ in Frage und wies darauf hin, dass „Pandemiebedrohungen nicht in allen Teilen der Welt gleich sind“. Seiner Meinung nach ist die WHO nicht qualifiziert, Entscheidungen über die globale Gesundheit zu treffen“, sagte er.

Ähnliche Bedenken trugen zumindest teilweise zum Widerstand gegen die Vorschläge bei, die auf der Sondersitzung der Minister vorgelegt wurden, auf der ein Block überwiegend nicht-westlicher Länder, darunter China, Indien, Russland und 47 afrikanische Staaten, den Abschluss einer Vereinbarung verhinderte.

Wird sich der Widerstand auflösen?

Obwohl auf der Tagung im Mai keine endgültige Einigung erzielt werden konnte, wurde ein Konsens darüber erzielt, eine neue Sondertagung der WHO auf Ministerebene zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr abzuhalten, möglicherweise nach der Weltgesundheitsversammlung der WHO, die für den 29. November bis 1. Dezember geplant ist, wie Reuters berichtete.

Mxolisi Nkosi, Südafrikas Botschafter bei den Vereinten Nationen, sagte auf der jährlichen Ministerversammlung der WHO, die neue Sondersitzung werde „die Vorteile einer solchen Konvention, eines Abkommens oder eines anderen internationalen Instruments prüfen“.

Nkosi fügte hinzu:

„Die wohl wichtigste Lektion, die uns COVID-19 gelehrt hat, ist die Notwendigkeit einer stärkeren und flexibleren kollektiven Abwehr von Gesundheitsbedrohungen sowie der Aufbau von Widerstandsfähigkeit im Hinblick auf künftige potenzielle Pandemien.

„Ein neues Pandemie-Abkommen ist dabei von zentraler Bedeutung.“

Der britische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Simon Manley, twitterte damals mit Blick auf das Ausbleiben einer sofortigen Einigung und den Konsens, ein neues Treffen abzuhalten: „Die Verhandlungen mögen Zeit brauchen, aber dies ist ein historischer Schritt in Richtung globale Gesundheitssicherheit.“

2️⃣ Second resolution – led by 🇬🇧 🇨🇱 🇪🇺 with 60+ co-sponsors – calls for discussions on a #PandemicTreaty to start later this year.



Negotiations may take time, but this is a historic step towards global health security.



(3/4) — Simon Manley (@SimonManleyFCDO) May 25, 2021

Auch das INB stimmte auf seiner Sitzung vom 18. bis 21. Juli in Genf dieser Auffassung zu und einigte sich darauf, dass seine Mitglieder bis Mai 2024 an der Fertigstellung eines neuen rechtsverbindlichen internationalen Pandemieabkommens arbeiten werden.

Im Rahmen dieses Prozesses wird das INB im Dezember erneut tagen und der 76. Weltgesundheitsversammlung der WHO im Jahr 2023 einen Fortschrittsbericht vorlegen.

Der WHO zufolge wird „jedes neue Abkommen, wenn es von den Mitgliedstaaten beschlossen wird, von den Regierungen selbst entworfen und ausgehandelt, [die] alle Maßnahmen im Einklang mit ihrer Souveränität ergreifen werden.“

Die WHO behauptet weiter, dass „die Regierungen selbst die Maßnahmen im Rahmen des Abkommens unter Berücksichtigung ihrer eigenen nationalen Gesetze und Vorschriften festlegen werden“.

Die Biden-Administration hat breite Unterstützung für ein neues oder aktualisiertes Pandemie-Abkommen geäußert, wobei die USA bei früheren Verhandlungen zu diesem Thema an der Spitze standen, zusammen mit der Europäischen Kommission über ihre Präsidentin Ursula von der Leyen, die, wie The Defender bereits berichtet hat, auch eine starke Befürworterin von Impfpässen und der obligatorischen COVID-19-Impfung ist.

In einer Analyse der Alliance for Natural Health International wird spekuliert, dass eine endgültige Einigung lediglich eine Stärkung der bestehenden IHR oder aber eine Änderung der WHO-Satzung beinhalten könnte – oder beides.

Nur zwei Tage nach der INB-Vereinbarung vom 21. Juli twitterte Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Generaldirektor der WHO:

„Ich freue mich, dass die Mitgliedstaaten der WHO parallel zu den Verhandlungen über ein neues [internationales] Abkommen über Pandemiebereitschaft und -reaktion auch gezielte Änderungen der [IHR] in Erwägung ziehen, einschließlich Möglichkeiten zur Verbesserung des Verfahrens zur Ausrufung eines [internationalen Gesundheitsnotfalls oder PHEIC].“

"I’m pleased that alongside the process of negotiating a new intl accord on pandemic preparedness & response, WHO’s Member States are also considering targeted amendments to the [IHR], incl. ways to improve the process for declaring a [PHEIC]."-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 23, 2022

Im selben Twitter-Thread erklärte er den laufenden Ausbruch der Affenpocken zu einem „internationalen Gesundheitsnotfall“, der „vor allem Männer betrifft, die Sex mit Männern haben, insbesondere solche mit mehreren Sexualpartnern“.

Die Generaldirektorin der WHO setzte sich damit über ein Expertengremium hinweg, das sich nicht einig war, ob der Ausbruch als globaler Gesundheitsnotfall eingestuft werden sollte.

Mit dieser Erklärung gibt es nun drei „globale Gesundheitsnotfälle“, die von der WHO festgelegt wurden: COVID-19, Affenpocken und Polio.

Ein arbeitsreicher Sommer für Impfpass-Vorschläge

Während die WHO und die Regierungen weltweit Pläne für ein aktualisiertes oder neues Pandemie-Abkommen abwägen, arbeiten andere Organisationen an Technologien und Partnerschaften für den Impfpass.

Am 8. Juli kündigte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die sich aus vielen Industrienationen der Welt zusammensetzt, an, dass sie die Vereinheitlichung der verschiedenen Impfpass-Systeme, die derzeit weltweit im Einsatz sind, fördern werde.

Sechsunddreißig Länder und internationale Organisationen nahmen an einem Treffen im Juli mit dem Ziel teil, „einen multilateralen Rahmen für die Einführung eines globalen Impfpasssystems zu schaffen“, so Nick Corbishley von Naked Capitalism.

Die Entwicklung ist eine Fortsetzung der Bemühungen der WHO um eine Harmonisierung der weltweiten Impfpass-Regelungen.

Im Februar wählte die WHO das deutsche Unternehmen T-Systems als „Industriepartner für die Entwicklung des Impfvalidierungsdienstes“ aus, der es ermöglichen würde, „Impfbescheinigungen über nationale Grenzen hinweg zu überprüfen“.

T-Systems, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, war zuvor maßgeblich an der Entwicklung der Interoperabilität von Impfpasssystemen in Europa beteiligt.

Ebenfalls im Juli haben 21 afrikanische Regierungen in aller Stille“ ein Impfpass-System eingeführt, das wiederum mit anderen derartigen Systemen weltweit vernetzt werden soll.

Am 8. Juli, dem Tag der Integration Afrikas, starteten die Afrikanische Union und die Afrikanischen Zentren für Seuchenkontrolle einen digitalen Impfpass, der in der gesamten Afrikanischen Union gültig ist, und bezeichneten ihn als das „E-Health-Rückgrat“ der „neuen Gesundheitsordnung“ Afrikas.

Dies folgt auf die Entwicklung der Trusted-Travel-Plattform im Jahr 2021, die inzwischen von mehreren afrikanischen Ländern, darunter Äthiopien, Kenia, Togo und Simbabwe, sowie von Fluggesellschaften wie EgyptAir, Ethiopian Airlines und Kenya Airways für ein- und ausgehende Reisen verlangt wird.

Außerhalb Afrikas führt Indonesien, das derzeit den turnusmäßigen Vorsitz der G20 innehat, „Pilotprojekte“ durch, die die Interoperabilität der verschiedenen digitalen Impfpasssysteme, die derzeit weltweit im Einsatz sind, herstellen sollen. Das Projekt soll bis November, also rechtzeitig zum G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs, abgeschlossen sein.

Naked Capitalism hob die Rolle des südafrikanischen Unternehmens Cassava Fintech bei den Bemühungen um die Entwicklung eines interoperablen Impfpasses für ganz Afrika hervor.

Cassava, eine Tochtergesellschaft des afrikanischen Telekommunikationsunternehmens Econet, entwickelte zunächst die App „Sasail“, die das Unternehmen als Afrikas erste „globale Super-App“ bezeichnete, die „soziale Zahlungen“ mit der Möglichkeit kombiniert, Geld zu senden und zu empfangen, Rechnungen zu bezahlen, mit anderen zu chatten und Spiele zu spielen.

Cassava und Econet sind eine strategische Partnerschaft mit Mastercard eingegangen, „um die digitale Inklusion in ganz Afrika voranzutreiben und bei einer Reihe von Initiativen zusammenzuarbeiten, einschließlich der Ausweitung des Africa CDC TravelPass“.

Wie bereits von The Defender berichtet, unterstützt Mastercard die Good Health Pass Impfpass-Initiative, die auch von der ID2020-Allianz unterstützt und vom umstrittenen ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair befürwortet wird.

Mastercard hat auch eine Technologie gefördert, die in die DO Card eingebettet werden kann, eine Kredit-/Debitkarte, die den Überblick über die „persönliche Kohlenstoffmenge“ behält.

ID2020, gegründet 2016, behauptet, „ethische, die Privatsphäre schützende Ansätze für die digitale Identität“ zu unterstützen. Zu den Gründungspartnern gehören Microsoft, die Rockefeller Foundation, Accenture, GAVI-The Vaccine Alliance (selbst ein Kernpartner der WHO), UNICEF, die Bill & Melinda Gates Foundation und die Weltbank.

Die beiden größten Anteilseigner von Mastercard sind Vanguard und BlackRock, die erhebliche Anteile an Dutzenden von Unternehmen halten, die die Entwicklung von Impfpässen unterstützt oder Impfverpflichtungen für ihre Mitarbeiter eingeführt haben. Die beiden Investmentfirmen halten auch große Anteile an Impfstoffherstellern, darunter Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson.

Mastercard finanziert das Identity for Development (ID4D)-Programm der Weltbank, das sich auf die Förderung digitaler Identifikationssysteme konzentriert, um die Entwicklungsergebnisse zu verbessern und gleichzeitig das Vertrauen und die Privatsphäre zu wahren.

Das Center for Human Rights and Global Justice an der New York School of Law beschrieb das ID4D-Programm, das mit seiner Ausrichtung auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) wirbt, kürzlich als ein Programm, das den Weg zu einer „digitalen Straße zur Hölle“ ebnen könnte.

Dem Zentrum zufolge würde dies durch die Priorisierung der „wirtschaftlichen Identität“ und die Nutzung einer Infrastruktur geschehen, die in mehreren Ländern „mit schweren und groß angelegten Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht wurde“.

Mastercard ist auch in Afrika durch seine gemeinsame Initiative mit einem anderen Fintech-Unternehmen (Finanztechnologie), Paycode, aktiv, um „den Zugang zu Finanzdienstleistungen und staatlicher Unterstützung für abgelegene Gemeinden in ganz Afrika“ über ein biometrisches Identitätssystem zu verbessern, das die Daten von 30 Millionen Personen enthält.

Weltbank und WHO fördern „Pandemievorsorge“ und Impfpässe

Die Weltbank kündigte Ende Juni die Einrichtung eines Fonds an, der „Investitionen zur Stärkung des Kampfes gegen Pandemien“ finanzieren und „Prävention, Bereitschaft und Reaktion … mit Schwerpunkt auf Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen“ unterstützen soll.

Der Fonds wurde unter der Leitung der USA, Italiens und des derzeitigen G20-Präsidenten Indonesien „mit breiter Unterstützung der G20“ entwickelt und soll noch in diesem Jahr aktiv werden.

Er wird mehr als 1 Milliarde Dollar für Bereiche wie „Krankheitsüberwachung“ und „Unterstützung im Kampf gegen aktuelle und zukünftige Pandemien“ bereitstellen.

Auch die WHO ist an dem Projekt beteiligt und wird nach Angaben der WHO-Generaldirektorin „technisches Fachwissen“ bereitstellen.

Die Vereinbarung folgt auf eine strategische Partnerschaft zwischen den Vereinten Nationen und dem Weltwirtschaftsforum aus dem Jahr 2019, um die Umsetzung der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und ihrer SDGs zu „beschleunigen“.

Obwohl die Vereinbarung erst kürzlich in den sozialen Medien kursierte, wurde sie bereits im Juni 2019 angekündigt, also noch vor der COVID-19-Pandemie. Es umfasst sechs Schwerpunktbereiche, darunter „Gesundheit“ und „digitale Zusammenarbeit“.

In Bezug auf die Gesundheit heißt es in der Vereinbarung, dass sie „die Länder [sic] dabei unterstützen wird, im Rahmen der Agenda 2030 eine gute Gesundheit und ein gutes Wohlergehen für alle zu erreichen, wobei der Schwerpunkt auf den wichtigsten neu auftretenden globalen Gesundheitsbedrohungen liegt, die eine stärkere Partnerschaft und ein stärkeres Handeln aller Beteiligten erfordern.“

Die durch das Abkommen geförderte „digitale Zusammenarbeit“ wiederum soll angeblich „den Anforderungen der vierten industriellen Revolution gerecht werden und gleichzeitig die globale Analyse, den Dialog und die Standards für die digitale Governance und die digitale Inklusion vorantreiben“.

Doch trotz der Rhetorik, die „Inklusion“ predigt, haben Einzelpersonen und Einrichtungen, die sich geweigert haben, Anwendungen wie Impfpässen zuzustimmen, mit Auswirkungen auf ihr persönliches und berufliches Leben zu kämpfen.

So wurde beispielsweise eine kanadische Ärztin im Juni zu einer Geldstrafe von 6.255 Dollar verurteilt, weil sie sich geweigert hatte, die Gesundheitsinformations-App ArriveCAN – die wegen Datenschutzbedenken untersucht wird – für die Einreise in das Land zu nutzen.

Dr. Ann Gillies sagte, dass sie bei der Wiedereinreise nach Kanada nach der Teilnahme an einer Konferenz in den USA mit einer Geldstrafe belegt wurde.

Andrew Bud, der CEO des biometrischen ID-Unternehmens iProove, eines Auftragnehmers des US-Heimatschutzministeriums, beschrieb Impfstoffzertifikate als treibende Kraft für „den gesamten Bereich der digitalen ID in der Zukunft“ und fügte hinzu, dass es „nicht nur um COVID [sondern] um etwas noch Größeres“ gehe und dass „sie, sobald sie für COVID angenommen wurden, schnell für alles andere verwendet werden“.