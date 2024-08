WHO entfernt Hunderte Affenpockentodesfälle, da die Sterblichkeitsrate auf 0,2% gesunken ist. Ein „globaler Notfall“

Von Dr David Bell

Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit sind am wirksamsten, wenn sie auf der Realität beruhen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Reaktion auf einen „Notfall“ abzielt und den Transfer großer Mengen an öffentlichen Geldern beinhaltet. Wenn wir Ressourcen umverteilen, entstehen Kosten, da die Mittel von einem anderen Programm abgezogen werden. Wenn die Reaktion darin besteht, dass viele Produkte von einem Hersteller gekauft werden, ist das auch ein Gewinn für das Unternehmen und seine Investoren.

Es gibt hier also drei offensichtliche Anforderungen, um eine gute Praxis zu gewährleisten:

Genaue Informationen sind erforderlich, und zwar im Zusammenhang. Diejenigen, die davon finanziell profitieren, dürfen bei der Entscheidungsfindung keine Rolle spielen. Die mit der Koordinierung jeglicher Maßnahmen beauftragte Organisation muss transparent handeln und Kosten und Nutzen öffentlich abwägen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die von den Ländern mit der Koordinierung des internationalen Gesundheitswesens beauftragt wurde, hat gerade Mpox (Affenpocken) zu einem internationalen Notfall erklärt. Sie betrachtete einen neuen Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) und den benachbarten zentralafrikanischen Ländern als eine globale Bedrohung, die eine dringende globale Reaktion erfordert. Bei der Ausrufung des Notstands gab die WHO an, dass es in diesem Jahr unter den 15 600 Verdachtsfällen 537 Todesfälle gegeben hat. Auf ihrer Dringlichkeitssitzung zu Mpox am 19. August hat die WHO ihre Zahlen präzisiert:

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 machen die 1.854 bestätigten Mpox-Fälle, die von den Vertragsstaaten in der afrikanischen Region der WHO gemeldet wurden, 36% (1.854 von 5.199) der weltweit beobachteten Fälle aus.

Die WHO wies erneut darauf hin, dass es 15.000 „klinisch kompatible“ Fälle und etwa 500 vermutete Todesfälle gegeben habe. Die Auswirkungen dieser 500 unbestätigten Todesfälle, die nur 1,5 % der Malaria-Todesfälle in der Demokratischen Republik Kongo im selben Zeitraum ausmachen, wurden in einem früheren Artikel erörtert.

Zeitschriften wie das Lancet haben pflichtbewusst die „Notfall“-Linie der WHO verfolgt, obwohl sie interessanterweise anmerkten, dass die Sterblichkeitsrate weitaus niedriger sein könnte, wenn eine „angemessene Versorgung“ gewährleistet worden wäre. Die CDC in Afrika stimmt dem zu: Auf dem gesamten Kontinent wurden mehr als 17.000 Fälle (2.863 bestätigte) und 517 (vermutlich vermutete) Todesfälle von Mpox gemeldet.

Mpox ist in Zentral- und Westafrika endemisch und kommt bei Eichhörnchen, Ratten und anderen Nagetieren vor. Obwohl die Krankheit 1958 in einem dänischen Labor bei Affen nachgewiesen wurde (daher auch die falsche Bezeichnung „Affenpocken“), gibt es sie wahrscheinlich schon seit Tausenden von Jahren, denn sie verursacht intermittierende Infektionen bei Menschen, zwischen denen sie durch engen Körperkontakt übertragen wird.

Kleine Ausbrüche in Afrika blieben vom Rest der Welt meist unbemerkt, vor allem weil sie (wie heute) klein und begrenzt waren. Auch die Massenimpfung gegen Pocken könnte die Zahl der Ausbrüche vor einigen Jahrzehnten noch weiter zurückgedrängt haben, da die Pocken zur gleichen Gattung der Orthopoxviren gehören. Es ist also möglich, dass diese im Allgemeinen mildere Krankheit (Fieber, Schüttelfrost und Bläschenausschlag) in den letzten Jahrzehnten, seit die Pockenimpfung eingestellt wurde, einen Aufwärtstrend zeigt. Das Smithsonian Magazine hat im Jahr 2022, nach dem ersten Ausbruch außerhalb Afrikas, der durch sexuelle Kontakte innerhalb einer begrenzten Bevölkerungsgruppe verbreitet wurde, eine informative Zusammenfassung zusammengestellt.

Wir befinden uns also im Jahr 2024, nach einem massiv profitgetriebenen (und verarmenden) Ausbruch namens COVID-19, der den größten Wohlstandstransfer von vielen zu wenigen in der Geschichte der Menschheit ermöglichte. Die Ankündigung der WHO, dass 5.000 (oder weniger) Mpox-Verdachtsfälle eine internationale gesundheitliche Notlage (PHEIC) darstellen, ermöglicht es ihr, Impfstoffe im Schnellverfahren zu verabreichen, indem sie die normale Strenge, die für die Zulassung solcher Arzneimittel erforderlich ist, umgeht, und deutet darauf hin, dass die Pharmaunternehmen Schlange stehen. Mindestens ein Arzneimittelhersteller spricht bereits über die Lieferung von 10 Millionen Dosen vor Jahresende. Aus Sicht der Unternehmen ist die Wirtschaftlichkeit dieses Ansatzes erwiesen. Das Gleiche gilt für den Schaden in Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo, da ein derartiges Massenimpfprogramm die Umleitung von Millionen von Dollar und Tausenden von Gesundheitsfachkräften erfordert, die sich ansonsten mit Krankheiten befassen würden, die eine weitaus größere Belastung darstellen.

Die WHO ist eine große Organisation, und während einige in der WHO auf der Jagd nach Geld waren, haben andere hart daran gearbeitet, die Öffentlichkeit genau zu informieren (eine Kernaufgabe der WHO, die einige engagierte Mitarbeiter hat). Wie vieles von dem, was die WHO in der Vergangenheit getan hat, ist dies gründlich und lobenswert. Einige dieser Informationen sind in den folgenden Grafiken zusammengefasst:

Diese Diagramme enthalten Daten über bestätigte Fälle, bei denen jemand mit eher unspezifischen Symptomen getestet wurde und bei denen das Mpox-Virus in Blut oder Sekreten nachgewiesen wurde. Natürlich kann nicht jeder Verdächtige getestet werden, da Mpox für Menschen, die mit Bürgerkriegen, Massenarmut und weitaus gefährlicheren Krankheiten zu kämpfen haben, ein sehr geringes Problem darstellt. Die WHO hat jedoch viel Geld für die Untersuchung von Ausbrüchen in die Hand genommen, ebenso wie Partnerorganisationen, so dass wir davon ausgehen können, dass ziemlich große Anstrengungen unternommen werden, um Zahlen zu ermitteln und zu bestätigen (oder wo ist dieses Geld geblieben?)

In den letzten zweieinhalb Jahren hat die WHO weltweit 223 Todesfälle bestätigt, im Juli 2024 waren es nur sechs (zu diesem Zeitpunkt warnte die WHO-Generaldirektorin die Welt vor einer rasch wachsenden Bedrohung). Dabei ist zu beachten, dass 223 Todesfälle nur 0,2 % der 102 997 bestätigten Fälle ausmachen. In Afrika wurden im Jahr 2024 nur 26 Todesfälle bei 3.562 Fällen (0,7 %) bestätigt, die sich auf fünf Länder (und 12 Länder mit Fällen) verteilen. Dies sind grippeähnliche Sterblichkeitsraten, keine Ebola-ähnlichen. Da schwere Fälle eher getestet werden als leichte Fälle, könnte die Sterblichkeitsrate weitaus geringer sein. Wir wissen auch nicht (obwohl uns das jemand sagen sollte), welche Merkmale die Sterbenden haben. Die meisten in Afrika sind Berichten zufolge Kinder, so dass es wahrscheinlich ist, dass sie unterernährt oder anderweitig immungeschwächt sind (z. B. durch HIV) und Anfälligkeiten haben, die behandelt werden könnten.

Wie aus der dritten Grafik unten ersichtlich ist, waren fast alle der oben aufgeführten Todesfälle weltweit auf den letzten Ausbruch im Jahr 2022 zurückzuführen. Dabei handelte es sich um einen anderen Klon (Variante), der hauptsächlich außerhalb von Afrika auftrat.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, einige Dinge zu beachten. Es ist schwierig, in Gebieten mit schlechter Infrastruktur und Sicherheit alle Fälle zu bestätigen. Mpox-Symptome und -Anzeichen sind außerdem häufig mild und überschneiden sich mit anderen Krankheiten (z. B. Windpocken oder sogar Grippe), so dass viele Fälle unbemerkt bleiben können. Auch die Bekanntgabe der Ergebnisse kann sich verzögern, so dass einige neuere Ergebnisse möglicherweise noch nicht veröffentlicht wurden. Die 19 bestätigten Mpox-Todesfälle in der Demokratischen Republik Kongo stehen jedoch im Verhältnis zu den rund 40 000 Malaria-Todesfällen in der Demokratischen Republik Kongo, die in diesem Jahr bisher aufgetreten sind, also etwa einer zu 2 000. Unabhängig davon, wie man es zählt, wird es nicht viel bedeutender werden. So sieht der neue internationale Notstand in konkreten Zahlen aus. Selbst wenn Sie zur Bevölkerung der Demokratischen Republik Kongo gehören, die sich am Nullpunkt der Mpox-Infektion befindet, würden Sie wahrscheinlich überhaupt nichts bemerken.

Warum hat die WHO einen internationalen Notstand ausgerufen? Manche behaupten, dies helfe bei der Mobilisierung von Ressourcen, was ein wenig lächerlich ist. Erstens sollten Erwachsene in der Lage sein, eine Situation, die seit zwei Jahren andauert, vernünftig zu diskutieren und zu entscheiden, was nötig ist, ohne auf die Pauke zu hauen. Zweitens ist ein Ausbruch, der nur einen winzigen Bruchteil der Malaria- (oder Tuberkulose- oder HIV-) Todesfälle ausmacht, und weit weniger als die, die derzeit im Krieg sterben, ein zweifelhafter „internationaler Notfall“.

Und was sollte getan werden? Würden Ressourcen von den wichtigsten Prioritäten der Demokratischen Republik Kongo abgezogen, würden zweifellos weit mehr Menschen sterben, als derzeit an Mpox sterben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass allein die direkten Nebenwirkungen der Impfung mehr Todesopfer fordern als die 19 in diesem Jahr bestätigten Mpox-Opfer in der DRK. Wahrscheinlich werden die Mpox-Todesfälle unterschätzt, aber auch die pharmazeutischen Todesfälle werden unterschätzt. Vielleicht wäre es sinnvoll, die Immunkompetenz durch Ernährung zu verbessern, was sehr weitreichende Vorteile mit sich brächte (aber im Hinblick auf den Profit der Pharmaindustrie völlig versagt). Die halbe Milliarde Dollar, die Gavi zur Verfügung stellt, würde einen enormen und breit angelegten Nutzen bringen, wenn sie für die sanitäre Versorgung eingesetzt würde. Vielleicht könnten auch begrenzte, gezielte Impfungen einigen Gemeinschaften helfen, aber es gibt keinen Business Case für solche Ansätze.

Klar ist, wie bereits erwähnt, Folgendes:

Die Daten zu Mpox und anderen konkurrierenden Prioritäten müssen weiterhin im Zusammenhang mit den Kosten und Opportunitätskosten der Reaktion dargestellt werden. Diejenigen, die von der Impfung von Millionen von Menschen finanziell profitieren, dürfen nicht in den Entscheidungsprozess einbezogen werden (ob ein so großer Ressourcentransfer für eine so geringe Krankheitslast überhaupt unterstützt werden kann oder nicht). Die WHO sollte weiterhin transparent handeln, denn die Öffentlichkeit hat ein absolutes Recht darauf zu wissen, wofür sie bezahlt und welchen Schaden (und vielleicht auch Nutzen) sie davon zu erwarten hat.

Die Zahl der Mpox-Todesfälle wird steigen, wenn sich mehr Menschen infizieren und vielleicht auch, wenn sich einige Verdachtsfälle bestätigen. Wir haben es jedoch mit einem kleinen Problem in einem Gebiet zu tun, in dem es weitaus größere Probleme gibt. Es stellt ein geringes lokales Risiko und ein minimales globales Risiko dar. Nach jeder vernünftigen, rationalen und auf die öffentliche Gesundheit bezogenen Definition handelt es sich nicht um einen globalen Notfall.

Der Rest der Welt wird mit der Entsendung von Impfstoffen und einer Vielzahl von Ausländern reagieren, um deren Bedürfnisse sich gekümmert werden muss, so dass einheimisches Gesundheits- und Sicherheitspersonal abgezogen wird und mit ziemlicher Sicherheit insgesamt mehr Einwohner der DRK getötet werden. Oder wir können ein lokales Problem erkennen, lokale Maßnahmen unterstützen, wenn die lokale Bevölkerung darum bittet, und uns, wie es die WHO einst tat, auf die Bekämpfung der Ursachen endemischer Krankheiten konzentrieren. Das sind die Dinge, die das Leben der Menschen in der DRK so schwierig machen.