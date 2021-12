WHO trifft sich, um ein globales Pandemie-Abkommen zu entwerfen, das auch die Möglichkeit bietet zu bestrafen

Es geht um eine signifikante Erweiterung der WHO-Befugnisse

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat durch bilaterale Abkommen und Memoranden bereits großen Einfluss auf die Staaten, doch nun will sie ihre Macht durch einen globalen Vertrag festigen, der dem Pariser Abkommen zum Klimawandel ähneln würde. Wer dagegen verstößt, muss mit Strafen rechnen. ⁃ TN-Redakteur

Die europäischen Staats- und Regierungschefs drängen auf ein globales Abkommen zum Schutz vor künftigen Gesundheitskrisen

zum Schutz vor künftigen Gesundheitskrisen Beobachtern zufolge sträuben sich jedoch einige Länder dagegen, der UN-Organisation mehr Macht zu geben oder ohne Zugang zu Impfstoffen zu unterschreiben

Wenn Gesundheitsminister aus aller Welt diese Woche zu einem historischen Treffen zusammenkommen, wird nur eine Sache auf der Tagesordnung stehen.

Am Montag beginnt das Leitungsgremium der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit der erst zweiten „Sondersitzung“ in der 73-jährigen Geschichte des Gremiums, bei der es um die Frage geht, ob eine Art Vertrag oder ein Abkommen zur Abwehr künftiger Pandemien erforderlich ist.

Die WHO und die Europäische Union drängen seit Monaten auf einen „Pandemievertrag“, und der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, wiederholte letzte Woche seine Forderung.

„Das anhaltende Chaos dieser Pandemie unterstreicht nur, warum die Welt ein unumstößliches globales Abkommen braucht, das die Spielregeln für die Pandemievorsorge und -bekämpfung festlegt“, sagte Tedros am Mittwoch.

„Die Welt hat Verträge zur Bewältigung anderer Bedrohungen. Sicherlich können sich die Länder darauf einigen, dass ein verbindlicher Pakt über die Bedrohung durch Pandemien notwendig ist.“

Es ist jedoch noch nicht sicher, ob sich die Länder bei dem dreitägigen Treffen darauf einigen werden, in diese Richtung zu gehen.

Das Treffen – das sowohl online als auch persönlich in Genf stattfand – fand fast zwei Jahre nach dem ersten Nachweis von Covid-19 bei Patienten in China statt, doch die Pandemie bleibt eine Krise. Die Zahl der Neuinfektionen nimmt zu, der Zugang zu lebensrettenden Impfstoffen ist ungleich, es tauchen immer wieder neue Varianten auf, und es ist immer noch nicht sicher, wie das Virus zum ersten Mal auf den Menschen übertragen wurde.

In den letzten Monaten haben Experten auf Schwachstellen im internationalen Gesundheitssystem hingewiesen. Nach den zuletzt im Jahr 2005 überarbeiteten Vorschriften gibt es keine Möglichkeit, einen gerechten Zugang zu Impfstoffen zu gewährleisten oder die Länder für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen zur Vorbereitung auf Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit, zur Berichterstattung darüber und zur Reaktion darauf verantwortlich zu machen.

Ayelet Berman, Leiterin der Abteilung für globale Gesundheit am Zentrum für internationales Recht der Nationalen Universität Singapur, sagte, dass die internationalen Vorschriften viele Lücken aufwiesen.

„Dazu gehören die Verhinderung von Zoonoseübertragungen, ein globales Warnsystem [für Krankheitsausbrüche], Regeln zur Biosicherheit … und es fehlen Regeln für einen fairen und gerechten Zugang zu Medikamenten und Impfstoffen“, so Berman.

Auch das „Fehlen von Instrumenten zur Einhaltung, Überwachung und Durchsetzung“ müsse angegangen werden, sagte sie.

Ein „Pandemievertrag“ könnte viele dieser Probleme angehen. Er könnte auch Konsequenzen für Länder vorsehen, die ihn unterzeichnen, aber nicht einhalten.

Die Idee wurde vor einem Jahr vom Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, vorgeschlagen, aber bisher hat die Idee wenig öffentliche Unterstützung von Großmächten wie den Vereinigten Staaten, China und Russland erhalten, und Gesundheitssicherheitsanalysten sagen, dass diese Länder möglicherweise nicht bereit sind, eine signifikante Erweiterung der WHO-Befugnisse zu unterstützen.

„Es besteht ein globaler Konsens darüber, dass Reformen dringend notwendig sind, aber es gibt wenig Einigkeit darüber, wie kühn die Reformen sein sollten“, sagte Lawrence Gostin, Fakultätsleiter des O’Neill Institute for National & Global Health Law an der Georgetown University in Washington.

Andere Optionen wie die Überarbeitung bestehender internationaler Gesundheitsvorschriften – auf die die USA gedrängt haben – oder die Schaffung nicht rechtsverbindlicher Leitlinien sind ebenfalls im Gespräch.

Jaemin Lee, Juraprofessor an der Nationalen Universität Seoul, sagte, dass ein Vertrag aufgrund politischer Empfindlichkeiten die schwierigste und zeitaufwändigste der Optionen sein könnte.

„Selbst ein verwässerter Vertrag wäre immer noch besser als die andere Alternative, nämlich das Fehlen von Rechtsnormen“, so Lee.

Andere wiederum argumentieren, dass sich der Prozess ohne Garantien in die Länge ziehen könnte und stattdessen dringende Reformen durch die Überarbeitung bestehender Vorschriften vorgenommen werden könnten.

Analysten zufolge wird das dreitägige Treffen in dieser Woche wahrscheinlich mit der Einleitung eines Prozesses zur Ausarbeitung eines Vertrags oder einer anderen Vereinbarung enden und damit die nächste Phase der Pandemiepolitik einleiten.

Die Verhandlungen werden ein hartes Stück Arbeit sein“, sagte Gostin, der darauf hinwies, dass die USA zwar offen für einen Vertrag sein könnten, aber nicht „etwas Unvorhergesehenes unterschreiben“ würden.

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass große Weltmächte wie China, die USA, Brasilien und Russland starken WHO-Mächten zustimmen werden, die ihre Souveränität verletzen würden.

Wenn diese Großmächte nicht mit an Bord sind, wird das jeden künftigen Vertrag erheblich schwächen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass eine ‚Koalition der Willigen‘ unter der Führung Europas einem Pandemievertrag zustimmt.

Yanzhong Huang, Direktor des Center for Global Health Studies an der Seton Hall University in New Jersey, sagte, es gebe eine offensichtliche Kluft zwischen den Großmächten und den führenden Politikern in Europa und anderswo.

Huang sagte, dass der Sars-Ausbruch von 2002-2003 dazu beigetragen habe, die Länder dazu zu bewegen, die Überarbeitung der internationalen Gesundheitsvorschriften zu beschleunigen.

„Diesmal, da wir uns immer noch in einer verheerenden Pandemie befinden, sollte man meinen, dass es eine solidarische Unterstützung für die Aushandlung eines solchen Vertrages geben würde, aber die Spaltung ist bereits deutlich“, sagte er.

Das chinesische Außenministerium erklärte, China sei „offen für alle Bemühungen und Maßnahmen, die zur Stärkung der weltweiten Solidarität und zur Koordinierung der Reaktion auf künftige Pandemien beitragen“.

Es erklärte auch, dass es „bereit sei, die Kommunikation und Koordination mit allen Parteien in Bezug auf einen ‚Pandemie-Vertrag‘ aufrechtzuerhalten“.

Zha Daojiong, Professor an der Schule für internationale Studien der Universität Peking, sagte, es könnte für China einfacher sein, sich auf allgemeine Ziele zu einigen und die internationale Gesundheit als Teil der Entwicklung zu behandeln – ähnlich wie beim Klimawandel.

Eine weitere Herausforderung könnte laut Experten darin bestehen, die Verantwortung für die Überwachung und Meldung neuer Krankheitserreger mit der Gewährleistung eines fairen Zugangs zu Medikamenten und Impfstoffen in Einklang zu bringen.

Thomas Bollyky, Direktor des globalen Gesundheitsprogramms beim Council on Foreign Relations in New York, sagte, dass es für reichere Länder schwierig sei, darauf zu bestehen, dass andere ihr Engagement für Überwachung, Früherkennung und Informationsaustausch ausweiten, ohne diesen Ländern gleichzeitig zu versichern, dass sie in Zukunft schnellen Zugang zu Impfstoffen haben werden.

Zha stimmte zu, dass es wichtig sei, die Lücke in der Fähigkeit der Länder zu schließen, mit neuen Ausbrüchen umzugehen und darauf zu reagieren.

„Die Ungleichheiten zwischen den Mitgliedsstaaten bei wissenschaftlichen, technischen und therapeutischen Aspekten des Pandemiemanagements beeinträchtigen weiterhin die Bereitschaft, nach der Entdeckung eines neuen Virus zu handeln“, sagte er.

„Wenn die Vertragsverhandlungen darauf abzielen, die Mitgliedstaaten politisch [oder] diplomatisch verantwortlich zu machen, anstatt die Unterstützung von Netzwerken für den Austausch von Grundlagenwissenschaft, Technologie und Industrie zu verstärken, besteht die Gefahr, dass das Ergebnis bei der nächsten Pandemie hohl klingt.“