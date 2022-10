WHO versammelt vier globale Supermächte mit dem „One Health Plan“

Vier globale Supermächte schließen sich unter dem Vorwand zusammen, die Welt vor Infektionskrankheiten, dem Versagen des Lebensmittelsystems und anderen Problemen zu retten.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Im Oktober 2022 kündigte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine neue Initiative mit dem Namen One Health Joint Plan of Action

Der Plan wurde von der Quadripartite ins Leben gerufen, der neben der WHO auch die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) und die Weltorganisation für Tiergesundheit (WOAH) angehören.

Die Weltgesundheitsorganisation hat bereits zu viel Macht; diese neue Initiative wird ihr nur noch mehr Macht verleihen

Der Gemeinsame Aktionsplan „One Health“ vereint mehrere globalistische Organisationen und synchronisiert ihre Pläne, während er gleichzeitig ihre Ressourcen und ihre Macht bündelt, um eine globale Supermacht zu schaffen

Eine dezentralisierte Gesundheitsversorgung und Pandemieplanung ist sinnvoll, da sowohl die Medizin als auch die Regierung am besten funktionieren, wenn sie individuell und lokal ausgerichtet sind. Derzeit wird jedoch die gegenteilige globale Agenda verfolgt

Im Oktober 2022 kündigte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine neue Initiative mit dem Namen One Health Joint Plan of Action an. Der Plan wurde von der Quadripartite ins Leben gerufen, die neben der WHO aus den folgenden Organisationen besteht:

Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO)

Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP)

Weltorganisation für Tiergesundheit (WOAH, gegründet als OIE)

Die Weltgesundheitsorganisation hat bereits zu viel Macht. Diese neue Initiative läuft darauf hinaus, dass mehrere globalistische Organisationen ihre Pläne aufeinander abstimmen und gleichzeitig ihre Ressourcen und ihre Macht zu einem One Health-Plan bündeln.

„Die Vierergruppe wird ihre Kräfte bündeln, um die erforderlichen Ressourcen zur Unterstützung des gemeinsamen Ansatzes zur Bekämpfung kritischer Gesundheitsbedrohungen und zur Förderung der Gesundheit von Menschen, Tieren, Pflanzen und der Umwelt zu nutzen“, heißt es in einer Pressemitteilung der WHO. Man kann sich nur vorstellen, was dies wirklich bedeutet, zumal sie „aufkommende und wieder auftauchende Zoonose-Epidemien“ hervorheben.

Was ist der gemeinsame Aktionsplan von One Health?

Auf dem Papier erklärt die WHO, dass der Gemeinsame Aktionsplan One Health (OH JPA) darauf abzielt, die Gesundheit von Menschen, Tieren, Pflanzen und der Umwelt zu verbessern und gleichzeitig zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Der Fünfjahresplan, der sich von 2022 bis 2026 erstreckt, sieht vor, die Kapazitäten in sechs One-Health-Bereichen zu erweitern:

Gesundheitssysteme

Auftretende und wiederauftretende Zoonose-Epidemien, endemische Zoonose

Die Umwelt

Vernachlässigte tropische und vektorübertragene Krankheiten

Risiken für die Lebensmittelsicherheit

Antimikrobielle Resistenz

Der Plan umfasst ein technisches Dokument, das sich „auf Erkenntnisse, bewährte Verfahren und bestehende Leitlinien stützt“ und eine Reihe von Maßnahmen zur Förderung von One Health auf globaler, regionaler und nationaler Ebene umfasst.

„Zu diesen Maßnahmen gehört insbesondere die Entwicklung eines künftigen Leitfadens für Länder, internationale Partner und nichtstaatliche Akteure wie zivilgesellschaftliche Organisationen, Berufsverbände, Hochschulen und Forschungseinrichtungen“, heißt es in einer Pressemitteilung der WHO. Mit anderen Worten: Letztlich geht es darum, Regeln zu schaffen, die auf globaler Ebene befolgt werden sollen, darunter die folgenden „operativen Ziele“:

Schaffung eines Rahmens für kollektive und koordinierte Maßnahmen, um den One-Health-Ansatz auf allen Ebenen zu verankern

Beratung im Vorfeld von Politik und Gesetzgebung sowie technische Unterstützung bei der Festlegung nationaler Ziele und Prioritäten

Förderung der multinationalen, sektorübergreifenden und multidisziplinären Zusammenarbeit, des Lernens und des Austauschs von Wissen, Lösungen und Technologien

Die Generaldirektorin des WOAH, Dr. Monique Eloit, erklärte: „Die Verwendung einer One-Health-Linse, die alle relevanten Sektoren zusammenbringt, ist entscheidend, um globale Gesundheitsbedrohungen wie Affenpocken, COVID-19 und Ebola zu bekämpfen. „Unterdessen wiederholte WHO-Generaldirektor Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus die Rhetorik, dass ein „One Health“-Ansatz notwendig sei, um die Welt zu retten:

„Es ist klar, dass ein One-Health-Ansatz im Mittelpunkt unserer gemeinsamen Arbeit stehen muss, um die Abwehrkräfte der Welt gegen Epidemien und Pandemien wie COVID-19 zu stärken. Deshalb ist One Health eines der Leitprinzipien des neuen internationalen Abkommens für Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion, das unsere Mitgliedstaaten derzeit aushandeln.“

Versucht die WHO, den Status Quo zu bewahren?

Der von der WHO angekündigte Gemeinsame Aktionsplan „One Health“ dient möglicherweise dem Zweck, die Herkunft von SARS-CoV-2 aus dem Labor zu vertuschen, damit die WHO weiterhin in Höhlen und andere Gebiete vordringen, neue oder unbekannte Viren ausgraben und sie in dicht besiedelte Gebiete zurückbringen kann, in denen sich in der Regel Hochsicherheitslabors für biologische Sicherheit befinden.

Die WHO-Untersuchung zur Herkunft von COVID-19 war von Anfang an eine „gefälschte“ Untersuchung. China durfte sich die Mitglieder des WHO-Untersuchungsteams selbst aussuchen, zu dem auch Dr. Peter Daszak gehörte, der enge berufliche Verbindungen zum Wuhan Institute of Virology (WIV) unterhält.

Die Aufnahme von Daszak in dieses Team war praktisch eine Garantie dafür, dass die Theorie des Laborursprungs verworfen werden konnte, und im Februar 2021 sprach die WHO das WIV und zwei weitere Labors der Biosicherheitsstufe 4 in Wuhan, China, von jeglichem Fehlverhalten frei und erklärte, diese Labors hätten nichts mit dem COVID-19-Ausbruch zu tun.

Der Molekularbiologe Dr. Richard Ebright, Laborleiter am Waksman Institute of Microbiology und Mitglied des Institutional Biosafety Committee der Rutgers University sowie der Working Group on Pathogen Security des Bundesstaates New Jersey, bezeichnete die Mitglieder des von der WHO eingesetzten Untersuchungsteams als „Teilnehmer an Desinformation“.

Erst nach den Gegenreaktionen, darunter ein von 26 Wissenschaftlern unterzeichneter offener Brief, in dem eine vollständige und uneingeschränkte forensische Untersuchung der Ursprünge der Pandemie gefordert wurde, schaltete die WHO in den Modus der Schadensbegrenzung, wobei sich Ghebreyesus und 13 weitere führende Politiker der Welt der US-Regierung anschlossen und ihre „Frustration über den Umfang des Zugangs, den China einer internationalen Mission nach Wuhan gewährte“ zum Ausdruck brachten.

Bemerkenswert ist, dass laut Robert F. Kennedy Jr. in seinem Buch „Vax-Unvax “ , von dem ich ein Vorab-Exemplar erhalten habe, Ghebreyesus von Bill Gates zum Generaldirektor der WHO gewählt wurde – nicht wegen seiner Qualifikationen, da Tedros keinen medizinischen Abschluss hat und einen Hintergrund, der Anschuldigungen von Menschenrechtsverletzungen beinhaltet, sondern aufgrund seiner Loyalität zu Gates.

Durch seine milliardenschweren Spenden an die WHO hat Gates erheblichen Einfluss auf die Entscheidungen der WHO. Wer kontrolliert also letztlich den Gemeinsamen Aktionsplan der WHO für eine Gesundheit und ihre Initiativen, die darauf abzielen, die globale Gesundheit und Gesellschaft weiter zu kontrollieren?

Vertrauen Sie der WHO? Hier erfahren Sie mehr über die echte WHO

Direkt zum Video:

Der WHO und ihren Kumpanen mehr globale Kontrolle zu geben, ist eine schlechte Idee. Eine dezentralisierte Gesundheitsversorgung und Pandemieplanung – weg von der globalen und föderalen Ebene hin zur staatlichen und lokalen Ebene – ist sinnvoll, da sowohl die Medizin als auch die Regierung am besten funktionieren, wenn sie individuell und lokal ausgerichtet sind. Derzeit wird jedoch die gegenteilige globale Agenda verfolgt.

Falls Sie daran zweifeln sollten, sehen Sie sich den Dokumentarfilm TrustWHO (siehe oben) an, der von Lilian Franck produziert wurde und die Korruption hinter der herausragenden Organisation, der man die öffentliche Gesundheit anvertraut, aufdeckt. Darin erfahren Sie, dass die Einflüsse der Industrie, von Big Tobacco über die Atomindustrie bis hin zur Pharmaindustrie, die globale Agenda der WHO von Anfang an diktiert haben.

Die Reaktion der WHO auf die H1N1-Pandemie 2009 wurde stark von der Pharmaindustrie beeinflusst. Vielen ist auch nicht bewusst, dass die WHO 1959 ein Abkommen mit der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) zur „Förderung der friedlichen Nutzung der Atomenergie“ unterzeichnet hat, wodurch sie der Organisation in Bezug auf ionisierende Strahlung untergeordnet ist. Die WHO arbeitet eng mit der IAEO zusammen und hat die gesundheitlichen Auswirkungen der Atomkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima heruntergespielt.

Die starke Verbundenheit der WHO mit China

Wenn die Geschichte ein Hinweis darauf ist, dass die WHO als Zusammenschluss globaler Supermächte, die alles von der Gesundheit bis zur Umwelt kontrollieren wollen, nicht im Interesse der Öffentlichkeit handeln wird. Während der COVID-19-Pandemie handelte die WHO, um ihre Loyalität gegenüber China über alles zu stellen – einschließlich der öffentlichen Gesundheit.

Laut einer im August 2021 veröffentlichten Untersuchung der Sunday Times wurde die Loyalität der WHO gegenüber China bereits Jahre zuvor sichergestellt, als China sich die Stimmen der WHO sicherte, um zu gewährleisten, dass seine Kandidaten Generaldirektor werden würden. Weiter

„Als Covid-19 zum ersten Mal auftauchte, stellte die WHO-Führung die wirtschaftlichen Interessen Chinas über die Eindämmung der Ausbreitung des Virus. China übte die ultimative Kontrolle über die WHO-Untersuchung zur Herkunft von Covid-19 aus, indem es die von ihm ausgewählten Experten ernannte und einen Hinterzimmer-Deal aushandelte, um das Mandat zu verwässern.“

Die Beziehungen zu China spielten eine „entscheidende Rolle“ für den Verlauf der Pandemie. Am 28. Januar 2020, vier Wochen nachdem Taiwan die WHO alarmiert hatte, dass sich eine mysteriöse Atemwegserkrankung in China ausbreitet, hatte die WHO noch keine Maßnahmen ergriffen und lobte China weiterhin.

Ghebreyesus lobte China sogar für seine Transparenz und sagte, der chinesische Präsident habe „seltene Führungsstärke“ gezeigt und verdiene „Dankbarkeit und Respekt“ dafür, dass er gehandelt habe, um den Ausbruch im Epizentrum einzudämmen“, berichtete die Sunday Times. Diese „außergewöhnlichen Schritte“ hätten eine weitere Ausbreitung des Virus verhindert, und deshalb gebe es nur „einige wenige Fälle von Mensch-zu-Mensch-Übertragungen außerhalb Chinas, die wir sehr genau beobachten“.

In einem Gespräch mit der Sunday Times sagte Ebright, dass es diese enge Verbindung war, die letztlich den Verlauf der Pandemie steuerte:

„Sie hat nicht nur eine Rolle gespielt, sie hat eine entscheidende Rolle gespielt. Sie war die einzige Motivation. Es gab keine wissenschaftliche oder medizinische oder politische Rechtfertigung für die Haltung, die die WHO im Januar und Februar 2020 einnahm. Sie beruhte ausschließlich auf der Aufrechterhaltung zufriedenstellender Beziehungen zur chinesischen Regierung. Die WHO förderte also auf Schritt und Tritt die von der chinesischen Regierung angestrebte Position … die WHO widersetzte sich aktiv den Bemühungen anderer Nationen, wirksame Grenzkontrollen einzuführen, die die Ausbreitung des Ausbruchs hätten begrenzen oder sogar eindämmen können, und behinderte sie. Ich kann unmöglich glauben, dass die Beamten in Genf, die diese Erklärungen abgaben, glaubten, dass diese Erklärungen mit den Fakten übereinstimmten, die ihnen zum Zeitpunkt der Erklärungen vorlagen. Es ist schwer zu übersehen, dass der unmittelbare Ursprung dafür die Unterstützung der chinesischen Regierung für die Wahl von Tedros zum Generaldirektor ist … Dies war eine bemerkenswert hohe Rendite für die relativ kleinen Summen, die in die Unterstützung seiner Wahl investiert wurden. Es hat sich für die chinesische Regierung im großen Stil ausgezahlt“.

WHO setzt auf globalen Supermacht-Plan

Es ist bereits klar, dass die Nützlichkeit der WHO als Hüterin der öffentlichen Gesundheit neu bewertet werden muss. Jetzt steht sie kurz davor, noch mächtiger zu werden. Anstatt aus dem Verlauf der Pandemie etwas zu lernen, ist sie offenbar bereit, alles zu riskieren und das fortzusetzen, was uns überhaupt erst in diesen Schlamassel gebracht hat. Nur werden sie dies jetzt mit zusätzlichen Kooperationsbefugnissen tun.

Es ist aufschlussreich, dass sich der Gemeinsame Aktionsplan von One Health weiterhin auf „Zoonose-Epidemien“ konzentriert, obwohl die Beweise dafür sprechen, dass SARS-CoV-2 aus einem Labor stammt. Das Gleiche gilt für die Behauptung, dass nur One Health uns vor der „Zerstörung von Ökosystemen, dem Versagen von Lebensmittelsystemen, Infektionskrankheiten und Antibiotikaresistenzen“ retten kann.

Das Beunruhigende an One Health ist, dass es wie ein Märchen klingt, das zu einer utopischen Gesellschaft führen wird. In Wirklichkeit ist die „Gesundheit“, die verbreitet wird, nicht die Gesundheit, an die Sie denken, sondern eher die Gesundheit in Form eines Produkts, einer Technologie oder einer globalistischen Agenda, die sie vorantreiben. Wenn sie ihre Kräfte bündeln, ist es viel schwieriger, sie zu besiegen – und sie arbeiten bereits an der Finanzierung und den Plänen für die „Umsetzung“.

Laut WHO können „Bemühungen eines einzelnen Sektors oder Fachgebiets Infektionskrankheiten und andere komplexe Bedrohungen für One Health nicht verhindern oder beseitigen … Aufbauend auf bestehenden Strukturen und Vereinbarungen werden derzeit Mechanismen für eine koordinierte Finanzierung entwickelt, um die Umsetzung des Plans zu unterstützen.“

Artikel als PDF:

Quellen: