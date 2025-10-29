Widerstand gegen Denkverbote in Zürich: Drei unbequeme Männer verteidigen das offene Wort

In Zürich formiert sich eine bemerkenswerte Allianz: Der Leonhard-Kreis, angeführt von Ueli Maurer, Thilo Sarrazin und Hans-Georg Maaßen, will die Meinungsfreiheit im deutschsprachigen Raum verteidigen.

Der heilige Leonhard, Schutzpatron der Gefangenen, ist Namensgeber eines Vereins, der sich der geistigen Befreiung verschrieben hat. Der Leonhard-Kreis, gegründet 2024 und seit einigen Monaten aktiv, will nach eigenen Angaben die „Ketten“ sprengen, die die freie Rede zunehmend einschränken. Alt-Bundesrat Ueli Maurer präsidiert, Hans-Georg Maaßen fungiert als Vizepräsident, Thilo Sarrazin ist Gründungsmitglied. Als Geschäftsführer wirkt der ehemalige SVP-Nationalrat