Wie auf der Titanic… Die Band spielt weiter

Es heißt, dass die Tanzkapelle auf der Titanic weiterspielte, als das Schiff unterging. All dies geschah in dem Bemühen, die Passagiere zu beruhigen und die Panik in ihren Herzen zu lindern. Vielleicht steckt hinter all dem Lärm, den wir heute hören, ein ähnlicher Versuch, uns zu beruhigen und von dem hoffnungslosen Gefühl abzulenken, das aufkommt, wenn die Dinge unter unseren Füßen weggezogen wird. In den letzten Monaten habe ich den Eindruck gewonnen, dass sich hier eine ähnliche Geschichte abspielt. Die Biden-Yellen-Powell-Wirtschaft ist alles andere als inspirierend.

Während das Schiff untergeht, spielt die Band weiter

Rückblickend ist klar, dass die Politik der Fed den Sparern geschadet hat. Sie hat die Sparer veranlasst, auf der Suche nach höheren Renditen in risikoreichere Anlagen zu flüchten, die Spekulation angeheizt, die Gleichheit erhöht und die Inflation verstärkt. Anstatt die Kanzel zu nutzen und vor höheren Zinsen zu warnen, um die Staatsausgaben einzudämmen, hat sich die Fad als Ermöglicher für die Leute im Kongress betätigt, die nichts lieber tun, als Steuergelder nach Hause zu schicken, indem sie sich einreden, es sei ein Geschenk und ein Beweis dafür, dass sie „hart für ihren Bezirk arbeiten“.

Mit historisch niedrigen Zinsen, steigender Inflation und vielen Verbrauchern, die darum kämpfen, über die Runden zu kommen. Die Wirtschaft ist an einem Punkt angelangt, an dem es nicht mehr möglich ist, den Konsum zu steigern, ohne Geld aus einem Hubschrauber zu werfen und die Staatsverschuldung massiv zu erhöhen. Das Problem dabei ist, dass solche Konjunkturprogramme wenig zielgerichtet sind. Wenn wir uns in dieser Post-Pandemie-Ära umsehen, sehen wir, wie die Lieferketten zerbröckeln, die Stagflation zunimmt und Arbeitsplätze durch Automatisierung verloren gehen. All dies sind immense Probleme, selbst in den besten Zeiten.

Vor diesem Hintergrund hat sich der Präsident zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt für ein riesiges Infrastrukturgesetz stark gemacht. Diese Art von Gesetzesentwürfen, die zu einem Zeitpunkt vorgelegt werden, zu dem die Arbeitgeber bereits Schwierigkeiten haben, Arbeitsplätze zu besetzen, weil viele Arbeitnehmer ihre Motivation zur Arbeit verloren haben, wird den Arbeitskräftemangel nur noch vergrößern und die Inflation in die Höhe treiben. Während er Phrasen wie „die Verantwortung liegt bei mir“ und „ich übernehme die volle Verantwortung“ murmelt, hat Biden die Angewohnheit, mit dem Finger auf andere zu zeigen und in Sekundenschnelle die Schuld auf sich zu nehmen.

Präsident Biden kritisierte am Montag die Vorgehensweise der republikanischen Gesetzgeber bei der Anhebung des Kreditlimits und warnte vor den Gefahren eines Scheiterns. „Ein Meteor ist auf dem Weg, in unsere Wirtschaft einzuschlagen“, sagte Biden in einer Rede im Weißen Haus. „Die Demokraten sind bereit, alles zu tun, um ihn zu stoppen. Die Republikaner müssen uns nur unsere Arbeit machen lassen – einfach aus dem Weg gehen.“

Geldmengenwachstum deutet auf ein Problem hin

Es scheint, dass Biden es einfach nicht kapiert. Anstatt sich auf die Seite der amerikanischen Arbeiter zu stellen, ist er Teil einer größeren Koalition, die aus den Armen, dem tiefen Staat und den globalistischen Eliten besteht. Alle diese Gruppen haben eines gemeinsam: Sie sind bereit, unsere Zukunft für mehr Geld und Macht in der Gegenwart zu opfern.

Das zeigt sich in einer Reihe von politischen Maßnahmen, die von dieser Koalition abgesegnet wurden und die ständig große Unternehmen wie Amazon gegenüber den weitaus kleineren Unternehmen bevorzugen, die Amerika berühmt gemacht haben. Wenn man den Menschen Geld gibt, damit sie zu Hause bleiben und online bestellen, ist das verheerend für die stationären Geschäfte, die die Straßen unserer Gemeinden säumen. Das sind die Unternehmen, die Steuern zahlen und Arbeitsplätze für unsere Freunde und Familien schaffen. Der große Arbeitskräftemangel und der Rückgang der Produktivität werden langfristige Auswirkungen haben und sich in Form einer Stagflation bemerkbar machen.

Amazon ist das Aushängeschild für ein scheiterndes Amerika. In einem sich ständig verändernden wirtschaftlichen Umfeld hat die Regierung Amazon dabei geholfen, Amerika zu zerstören. Dinge wie der USPS, der das Unternehmen für spezielle Dienstleistungen und Preise ausschaltet. Die Genehmigung der Teilnahme von Amazon an der Lieferung von Lebensmitteln nach Hause im Rahmen des SNAP-Programms und das Einsperren von Menschen in ihren Häusern, während viele kleine Unternehmen während der Pandemie zur Schließung gezwungen wurden – all das hat Amazon zu seinem Vorteil genutzt.

Kleine Unternehmen haben nicht nur Umsatzeinbußen erlitten, sondern können es sich auch nicht leisten, zu automatisieren und Arbeiter durch Roboter zu ersetzen, wie ihr riesiger Konkurrent Amazon. Kleine Unternehmen haben keinen Zugang zu dem billigen Geld, das von der Wall Street fließt. Das bedeutet, dass kleine Unternehmen nicht konkurrenzfähig sind und oft nicht die gleichen Löhne zahlen können wie große Unternehmen. Stattdessen sind kleine Unternehmen in ganz Amerika gezwungen, die Arbeitszeit zu verkürzen oder sogar zu schließen, weil sie keine Mitarbeiter finden. Wenn die Kunden feststellen, dass sie geschlossen sind, neigen sie dazu, sich woanders umzusehen, um etwas zu kaufen.

Hinzu kommen die teuren und sich ständig ändernden Vorschriften, die ihnen von den Machthabern auferlegt werden, was vielen kleineren Unternehmen noch mehr zu schaffen macht. Nachdem das Schiff untergegangen ist, sollte man nicht erwarten, dass alles schön wird. Statistiken zeigen bereits, dass jeder vierte Amerikaner hauptsächlich von staatlicher Unterstützung lebt. Die Idee, diesen Menschen einfach mehr Geld zu geben, in der Hoffnung, dass dies den Konsum ankurbelt, ist unhaltbar, weil die Zahlen nicht stimmen.

Während die Band weiter spielt und uns das Wasser zu Füßen liegt, ignorieren die meisten Amerikaner die Anzeichen, dass wir uns in echten Schwierigkeiten befinden. Seien Sie nicht überrascht, wenn wir in eine Rezession eintreten, die wahrscheinlich langwieriger, tiefer und schädlicher sein wird als die im Jahr 2008. Ohne die verrückten Defizitausgaben in Washington wären wir bereits dort. In der Tat ist eine Depression zu erwarten, Zahlungsausfälle und Insolvenzen sind erst im Anfangsstadium. Die Fed hat dem System eine enorme Menge an Liquidität zugeführt, um die Kreditspreads zu reparieren und die Schwachstellen im Finanzsystem zu überdecken, aber das wird die hässliche Zukunft nur verzögern.

Weil so viel los ist, übertönen die aktuellen Ereignisse die Realität und machen es schwer, sich auf den Kern der finanziellen und wirtschaftlichen Probleme zu konzentrieren. Die Musik, die von der Tanzkapelle kommt, ist eine Ablenkung, die nur schwer zu ignorieren ist. Es gibt kein Drehbuch für das, was passieren wird, wenn das Schiff untergeht, und es gibt auch niemanden, der alle Antworten kennt. Jeder von uns muss sich des Risikos bewusst sein und seine Finanzen entsprechend verwalten.

Eines wissen wir jedoch: In einer solchen Situation haben die Armen wenig zu verlieren, und die Reichen haben oft die Möglichkeit, einen Großteil des Schmerzes zu umgehen oder sich einen Platz im Rettungsboot zu sichern. Es ist die sogenannte Mittelschicht, die in das kalte Wasser geworfen wird, um zu sterben, wenn die Realität sie schließlich trifft. Eine Wirtschaft, die auf Konsum und riesigen Defiziten basiert, ist unhaltbar. Wir brauchen eine Wirtschaft, in der die Menschen produzieren, und das scheint uns zu entgleiten.