Wie aus den Pfizer-Akten hervorgeht, ist die kriminelle Vergangenheit von Pfizer UMFASSEND.

Lange bevor die „Impfstoffe“ der Operation Warp Speed freigesetzt wurden, beging der Pharmariese Pfizer de facto Massenvölkermord durch Drogenkriminalität, einschließlich illegaler und korrupter Marketingpraktiken, Bestechung von Ärzten und Unterdrückung negativer Studienergebnisse, um nur einige zu nennen.

All dies und noch viel mehr wird in den Pfizer-Akten detailliert aufgedeckt, einer Fülle überzeugender Beweise, die Pfizer als langjährige kriminelle Organisation und illegale Drogenkriminalität entlarven, die das Leben und die Lebensgrundlage von unzähligen Millionen Menschen auf der ganzen Welt gekostet hat.

Obwohl die von den Globalisten kontrollierten Medien und der politische Apparat nie darüber berichten werden, ist Pfizer des Massenmordes schuldig, weil Unternehmen nach US-Recht jetzt „Menschen“ sind. Und die Pfizer-Akten bringen alles ans Licht wie nie zuvor in der Geschichte.

Ein kurzer Blick zurück in das Jahr 1994 zeigt, dass Pfizer das Justizministerium (DoJ) bezahlte, um verschiedene Vorwürfe beizulegen, dass das Unternehmen über ein Herzklappenprodukt gelogen habe, um die bundesstaatliche Zulassung zu erhalten. Pfizer hatte Sicherheitsbedenken bezüglich des Produkts verschwiegen, an dem Hunderte Patient starben.

Am Ende dieser Saga musste Pfizer eine Vergleichszahlung in Höhe von 200 Millionen Dollar leisten – ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu den Gewinnen, die das Unternehmen mit dem Produkt gemacht hat. Es zeigt sich, dass Vergleiche und Strafzahlungen nur ein Posten in den Betriebskosten von Big Pharma sind.

1996 verabreichte Pfizer 200 nigerianischen Kindern ein experimentelles Medikament, ohne die Eltern zu informieren, geschweige denn die Erlaubnis einzuholen, sie als menschliche Versuchskaninchen zu missbrauchen. Elf dieser Kinder starben, viele andere entwickelten Hirnschäden, Organversagen und/oder Lähmungen.

Einige Jahre später, im Jahr 2001, verklagten die Familien der Opfer Pfizer mit der Begründung, dass ihre Kinder als menschliche Versuchskaninchen missbraucht wurden“. Pfizer wurde außerdem beschuldigt, gegen den Nürnberger Kodex verstoßen zu haben, indem es die Kinder einer „grausamen, unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung“ ausgesetzt habe. Das Verfahren wurde schließlich eingestellt, sodass Pfizer seinen Massenmord fortsetzen konnte.

Pfizer heuerte Auftragsmörder an, um Personen zu erpressen, die versuchten, das Unternehmen für Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft zu ziehen.

Im Jahr 2007 verklagte die nigerianische Regierung Pfizer auf 7 Milliarden US-Dollar. In der Klage wurde Pfizer beschuldigt, „illegale Experimente durchgeführt“ zu haben, „bei denen Kinder getötet oder behindert wurden“, und es versäumt zu haben, die lokalen Gesundheitsbehörden oder die Eltern der Kinder über diese Experimente zu informieren.

Drei Jahre später enthüllten durchgesickerte Depeschen des Außenministeriums, dass Pfizer Ermittler, sogenannte Killer, angeheuert hatte, um den nigerianischen Generalstaatsanwalt zu erpressen, die Klage fallen zu lassen. Diese Bemühungen waren erfolgreich und führten dazu, dass Nigeria die Klage 2009 fallen ließ.

In den Vereinigten Staaten stimmte Pfizer 2002 einem Vergleich in Höhe von 49 Millionen US-Dollar in einem anderen Fall zu, der sein Cholesterinmedikament Lipitor betraf. Pfizer hatte die Bundesregierung und 40 Bundesstaaten betrogen, indem es für Lipitor überhöhte Preise verlangte, die dem Unternehmen allein im Jahr 2001 6,45 Milliarden Dollar einbrachten.

Und dann sind da noch die zahlreichen „Studien“, die Pfizer im Laufe der Jahre manipuliert hat. Tatsächlich schrieb die New York Times im Jahr 2008 über diese Manipulationen und kam zu dem Schluss, dass Pfizer die Veröffentlichung „negativer“ Studien, die seine Medikamente, darunter damals auch Neurontin, als unsicher und unwirksam entlarvten, verzögert oder gestoppt hatte.

Dr. Kay Dickersin, Professor für Medizin an der Johns Hopkins University, kam bei der Durchsicht der Pfizer-Studien zu dem Schluss, dass erstaunliche 80 Prozent der „positiven“ Studien in vollständigen Zeitschriftenartikeln veröffentlicht wurden. Umgekehrt erschienen nur 38 Prozent der „negativen“ Studien überhaupt in Fachzeitschriften – und davon wiederum nur ein Bruchteil als Vollpublikation.

Im Jahr 2009 musste Pfizer nach der Veröffentlichung seines Lebermedikaments Rezulin 750 Millionen US-Dollar zahlen, um 35.000 Einzelklagen beizulegen, wonach das Medikament zu Leberversagen oder Tod geführt habe. Dank eines Vergleichs mit der Food and Drug Administration (FDA) durfte Rezulin jedoch für weitere drei Jahre auf dem Markt bleiben.

Im selben Jahr wurde Pfizer wegen illegaler Bestechungs- und Werbepraktiken im Zusammenhang mit vier Pfizer-Medikamenten verurteilt: Bextra, Geodon, Zyvox und Lyrica, zu einer Strafe von 2,3 Milliarden US-Dollar verurteilt – bis dahin die höchste Strafe in den USA.

Ein Jahr später wurde Pfizer zu einer weiteren Schadensersatzzahlung in Höhe von 142 Millionen US-Dollar verurteilt, weil das Unternehmen durch den betrügerischen Verkauf und die Vermarktung von Neurontin gegen Bundesgesetze zur Bekämpfung von Erpressung verstoßen hatte. Die Geschworenen entschieden in diesem Fall, dass Pfizer gegen das RICO-Gesetz verstoßen hatte.

Pfizer hat auch eine lange Tradition darin, Ärzte und andere Angehörige der Gesundheitsberufe dafür zu bezahlen, dass sie für seine tödlichen Produkte werben und an Konferenzen und anderen Vortragsveranstaltungen teilnehmen. Im Jahr 2010 zahlte das Unternehmen diesen Personen 20 Millionen US-Dollar für illegale Drogenwerbung.

Im selben Jahr reichte Blue Cross eine Klage gegen Pfizer ein und beschuldigte das Unternehmen, 5.000 Ärzte illegal bestochen zu haben, indem es ihnen verschwenderische Urlaube in der Karibik, Golfspiele, Massagen und pauschale Barzahlungen für den Verkauf von Medikamenten und medizinischen Geräten von Pfizer gewährte.

Zwei Jahre später wurde Pfizer von der US-Börsenaufsicht SEC wegen Verstoßes gegen den Foreign Corrupt Practices Act angeklagt, weil das Unternehmen außerhalb der USA in Ländern wie Bulgarien, China, Kroatien, der Tschechischen Republik, Italien, Kasachstan, Russland und Serbien ähnlich verfahren war. In diesem Fall gab sich Pfizer mit der Zahlung von nur 60 Millionen US-Dollar zufrieden.