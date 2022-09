Wie das Weltwirtschaftsforum den Transhumanismus fördert

Das Weltwirtschaftsforum fördert den Great Reset in zwei Teilen: Technokratie, die Gesellschaft, Wirtschaft und Politik umgestaltet, und Transhumanismus, der H+ oder Humanität 2.0 schafft. Dies ist der Herzschlag von Klaus Schwabs vierter industrieller Revolution: unsterbliche Götter, die in einer ewigen Utopie leben. ⁃ TN-Redakteur

Die Gesellschaft sollte sich eine allgemeine Regel zu eigen machen: Wenn das Weltwirtschaftsforum etwas für eine gute Idee hält, tun wir das Gegenteil.

Im Rahmen des Denkfests Davos 2022 erschien auf der Website des Weltwirtschaftsforums ein Artikel aus der Feder von Kathleen Philips, Vizepräsidentin für Forschung und Entwicklung bei imec und Geschäftsführerin des Standorts Eindhoven in den Niederlanden, zum Thema Transhumanismus.

In diesem Artikel wurde beiläufig angedeutet, dass wir eines Tages erwägen könnten, Kinder „zu ihrer Sicherheit“ mit Mikrochips zu versehen.

So ziemlich jede gefährliche und schreckliche Idee ist heutzutage „zu unserer Sicherheit“, aber selbst die Helikopter-Eltern, die für Blasenfolie sind, haben eine Augenbraue hochgezogen. Es macht ihnen zwar nichts aus, ihre Kinder mit Rucksäcken auszustatten, von denen eine Leine herabhängt, mit der sie ihre Kinder wie Hunde spazieren führen – aber wenigstens können die Rucksäcke abgenommen werden.

Sobald wir anfangen, über die Veränderung der Menschheit aus freien Stücken und nicht aus medizinischer Notwendigkeit zu sprechen, muss die Zivilisation eine andere Diskussion führen.

Die Furcht vor einer technischen Dystopie ist nichts Neues. In meinem früheren Job stellten wir ein halbes Dutzend echter Millennials ein – Kinder, die um das Jahr 2000 herum geboren wurden – und begannen dann eine lockere Bürodiskussion darüber, „wie es für sie war, mit dem Millennial-Projekt zu leben“. Es gelang uns schnell, ihnen durch die Macht des Konsenses der Erwachsenen vorzugaukeln, dass allen im Jahr 2000 Geborenen ein Mikrochip hinter den Ohren eingesetzt wurde, damit ihre Eltern ihre Gesundheit überwachen konnten. Nach etwa 20 Minuten mussten wir das Spiel aufgeben, als einer einen Nervenzusammenbruch erlitt, weil er überzeugt war, den nicht vorhandenen Mikrochip unter seiner Haut zu spüren. Es dauerte länger, sie davon zu überzeugen, dass wir gelogen hatten, als es dauerte, den anfänglichen Scherz zu inszenieren. Hätten wir das Gleiche mit den iGen-Leuten (die ab 2010 geboren sind) versucht, wäre es ihnen vielleicht egal gewesen, oder sie hätten uns gefragt, ob ihr Chip eine WLAN-Verbindung hat.

Unsere Einstellung zur Technologie ändert sich, vorwiegend bei den Jüngsten, die aus dem Mutterleib direkt in die Linse eines Tik Tok-Videos geraten sind.

Egal, wie viele rationale Argumente es für das Mikrochippen von Haustieren gibt, Menschen tun es, weil sie ihre Tiere besitzen. Wenn Menschen mit einem Mikrochip ausgestattet werden, dann deshalb, weil jemand sie besitzt, sei es ein Elternteil, ein Unternehmen oder eine Regierung.

In Schweden – einem Land, das den Transhumanismus befürwortet – gibt es ein funktionierendes Beispiel dafür: Chip-Implantate werden verwendet, um Firmentüren zu öffnen. Eine der ersten Fragen, als die Pandemie aufkam, war: „Warum nicht unsere Impfpässe unter die Haut stecken?

Der Transhumanismus begann eigentlich als subkultureller Fetisch der Tech-Community, die sich Gedanken darüber machte, ob sie ihren Körper „verbessern“ könnte, um den Tod zu überlisten. Leider wurde er bereits von der Regierung und den Unternehmen als Kontrollsystem vereinnahmt. Dies ist zu einer unausweichlichen Gefahr der erweiterten Biotechnologie geworden.

Der WEF-Artikel enthält nun eine frustrierte Eröffnungsbotschaft, in der er sich darüber beklagt, dass sein plötzlicher Aufstieg in den Weltmedien in dieser Woche eher auf „Desinformation“ als auf echten Alarm zurückzuführen ist.

Helfen Sie uns, die Verbreitung von Desinformation zu verhindern.

Dieser Artikel wurde auf Websites, die falsche Informationen verbreiten, absichtlich falsch dargestellt. Bitte lesen Sie den Artikel selbst, bevor Sie ihn teilen oder kommentieren.

Das Weltwirtschaftsforum ist bestrebt, ein breites Spektrum von Meinungen zu veröffentlichen. Eine falsche Darstellung von Inhalten schadet einer offenen Diskussion.

Oder wurde das WEF durch die Stacheln und Peitschen der Empörung in den sozialen Medien gezogen, weil es sich wieder einmal für eine menschenfeindliche, unethische und inakzeptable „Zukunft“ ausgesprochen hat, die sich als „Sicherheit“ und „Fortschritt“ verkleidet?

Bringen wir den Artikel in den Kontext“. Er beginnt damit, dass er das höchst umstrittene Thema des Transhumanismus (die Verschmelzung der menschlichen Biologie mit der Technologie) mit „Superhelden“ vergleicht. Das ist ein ziemlich abgedroschenes und überstrapaziertes Konzept in der transhumanistischen Gemeinschaft, wird aber selten auf Kinder angewandt. Falls es Ihnen bekannt vorkommt: In Australien wurde es zuletzt von den medizinischen Behörden in Werbekampagnen propagiert, in denen Kindern gesagt wurde, dass „Impfungen sie zu Superhelden machen“. Der ACT veranstaltete sogar einen „Superheldentag“ für Kinder, die geimpft wurden.

Nur für den Fall, dass es da draußen Familien mit Kindern gibt, die sich gegen das Impfen gewehrt haben, dachten wir uns, wir helfen ihnen und veranstalten einen superlustigen, superentspannten Superheldentag nur für Kinder“, sagte der stellvertretende Direktor der Krankenpflege.

Also ja, entschuldigen Sie die Öffentlichkeit, wenn sie nach zwei Jahren Covid-Propaganda ein wenig müde von diesem altbekannten Dogma ist.

Das WEF beginnt:

Superhelden beherrschen schon seit einiger Zeit die großen und kleinen Bildschirme, aber es gibt eine subtile Veränderung. Viele Kinder erwarten, dass sie selbst Superkräfte entwickeln.

Diese Erwartungen mögen unerreichbar klingen, aber wir machen bereits die ersten Schritte in Richtung einer „augmentierten Gesellschaft“. Auf Messen werden Augmented-Reality-Brillen (AR) vorgestellt, die Technikern zeigen, wo eine bestimmte Schraube hingehört. Das eigene Handy gibt in Echtzeit Auskunft über die eigene Fitness oder informiert über den neuesten Trend.

An dieser Stelle müssen wir innehalten.

Technologie und Transhumanismus in einen Topf zu werfen, ist ein Irrtum. Der Mensch hat sich schon immer Technologien zunutze gemacht, die seine Evolutionsbiologie nicht verändern – sei es, dass er herausgefunden hat, wie man Stöcke zu Speeren spitzt, oder dass er eine coole Schutzbrille trägt. Das Thema der chirurgisch eingefügten, aufgepfropften und parasitären Technologie, die nicht für medizinische Zwecke bestimmt ist, ist eine ganz andere Sache. Allein vom Konzept her mag es ähnlich klingen – aber glaubt wirklich jemand, dass eine inerte Metallplatte in der Hüfte dasselbe ist wie ein Mikrochip im Handgelenk, der einem den Zugang zu öffentlichen Räumen verwehren kann? Es ist der Unterschied zwischen einer Tätowierung und einem Strichcode.

Der Kommentar geht auch davon aus, dass der Aufstieg einer stark integrierten, technischen Welt eine gute Sache ist. Es gibt eine offene Debatte darüber, ob das Sammeln privater Daten durch Big Tech zu weit gegangen ist und zurückgedrängt werden sollte, um zu verhindern, dass sie sowohl unsere biometrischen als auch unsere sozialen Daten ausnutzen.

Der Artikel geht dann auf medizinische Eingriffe wie Cochlea-Implantate und Prothesen ein und setzt damit die Verwirrung zwischen Medizintechnik und Transhumanismus fort.

Augmented Reality hört hier [bei medizinischen Geräten usw.] nicht auf. Ihr Telefon mag sich wie ein Teil Ihres Körpers anfühlen, aber es wurde nicht durch eine Operation implantiert. Die Technologie wird in Form von Implantaten immer stärker mit dem Körper verwoben sein, aber sie wird sich auch nahtlos in die Umgebung integrieren – man könnte unter anderem Sensoren in einem Stuhl haben.

Bewegen wir uns auf eine „schöne neue Welt“ zu? So beängstigend Chip-Implantate auch klingen mögen, sie sind Teil einer natürlichen Entwicklung, die Wearables einst durchliefen. Hörgeräte oder Brillen sind nicht mehr mit einem Stigma behaftet. Sie sind Accessoires und werden sogar als Modeartikel betrachtet.

Nennen Sie mir ein Kind, das ein Cochlea-Implantat als modisches Accessoire trägt.

Ich werde warten.

Ein Implantat zu bekommen ist natürlich ein größerer Eingriff als eine Brille. Im Allgemeinen werden Implantate wahrscheinlich mit medizinischen Bedingungen in Verbindung gebracht. […] Hirnimplantate gehen noch einen Schritt weiter und ermöglichen es uns, direkt auf das ‚Betriebssystem‘ des Körpers zuzugreifen.

Der Artikel wechselt dann von der nicht mit der Medizin verbundenen Industrie zu Spielen und Bildung. Es ist dieser Sprung, den die breite Öffentlichkeit, die im Allgemeinen mit grundlegenden medizinischen Eingriffen einverstanden ist, verächtlich betrachtet.

Spiele sind das nächste Ziel. Die Frage ist, ob Implantate eine ähnliche Entwicklung durchlaufen werden. Gesundheit? Plausibel. Bildung und Beruf? Möglicherweise.

Dann wird vorgeschlagen, dass Kinder mit Lernschwierigkeiten diese Chips nutzen könnten, um Probleme wie Legasthenie zu überwinden, und hier beginnen die ethischen Probleme.

Sich bei der Lösung von Problemen auf die Technologie zu verlassen, anstatt auf Bildung und die Erweiterung unseres Verstandes, ist bedenklich. Es ist nicht anders, als wenn man Kindern das Buchstabieren nicht mehr beibringt und ihnen stattdessen einen Wörterbuch-Chip implantiert. Haben sie dadurch das Buchstabieren gelernt? Nein. Wie bei den Millennials ohne Internetanschluss ist in ihren Gehirnen weniger Allgemeinwissen vorhanden als in der Generation, die vor ihnen lebte.

Diese Abhängigkeit von der Technologie macht die Menschen im Grunde dümmer. Wir sehen bereits Beispiele dafür (und die sozialen Folgen), wo weniger invasive Technologien zu einem Rückgang der Lese- und Schreibfähigkeiten, der Rechenfertigkeiten und des Erinnerungsvermögens geführt und – als Folge davon – die Fähigkeiten zum kritischen Denken stark abgenommen haben. Wenn Menschen anfangen, sich bei der Erledigung grundlegender geistiger Aufgaben auf die Technologie zu verlassen, wird ihr Verstand faul. Das mag für die ersten Generationen funktioniert haben, die von einer traditionellen Ausbildung profitierten und dann die Technologie als Erweiterung ihrer Wissensbasis nutzten, aber die jüngeren Generationen nutzen die Technologie als Ersatz für ihren Verstand. Sie werden im weltweiten Vergleich immer dümmer.

Abgesehen davon, dass die Implantation von Technologie eine schlechte Idee für unseren Verstand ist, kommen wir zu dem Punkt, der den Zusammenbruch der sozialen Medien und der Talkshows verursacht hat.

Die Grenzen für Implantate werden eher durch ethische Argumente als durch wissenschaftliche Kapazitäten gesetzt. Sollte man beispielsweise seinem Kind einen Ortungschip implantieren? Es gibt solide, rationale Gründe dafür, wie z. B. Sicherheit. Würden Sie es tatsächlich tun? Ist das zu weit hergeholt? […] Die Technologie hatte schon immer das Potenzial, die Gesellschaft zu verändern und unser tägliches und berufliches Leben zu verbessern. Das gilt auch für die Augmentationstechnologie. Sie geht Hand in Hand mit der Entwicklung von der Gesundheitsfürsorge zur ‚Wohlfühlpflege‘, bei der es nicht mehr nur darum geht, eine Beeinträchtigung zu beheben. Es geht um Technologien, die Sie unterstützen und Ihre Lebensqualität insgesamt verbessern.

Das ist klar. Das rationale Argument ist immer die Sicherheit. Zu unserer Sicherheit“ wurde in den letzten zwei Jahren eine Unterklasse von Menschen geschaffen und aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Es war die Sicherheit, die die Menschen- und Bürgerrechte zerstört hat. Es war die Sicherheit, die die Gesellschaft blind machte für die Gefahren einer invasiven technischen Welt.

Lassen Sie uns den Transhumanisten am WEF eine Frage stellen.

Was passiert, wenn die digitale Identität im Stil des chinesischen Sozialkredits (ein WEF-Projekt, das inzwischen in den meisten Ländern, einschließlich Australien, gesetzlich verankert ist) im Spiel ist und die Regierung beschließt, diesen Tracking-Chip gegen Bürger einzusetzen, die ihren Beitrag zum „Klimawandel“ oder zur „globalen Gesundheit“ nicht geleistet haben?

Wie schnell wird ein Mikrochip zu einem Gefängnis?

Schließlich ist die Definition von Sklaverei, dass man im Besitz der Mächtigen ist. Mit einem Chip im Arm oder einem Stück Technik im Gehirn sind wir keine unabhängigen Wesen mehr.