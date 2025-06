Wie der MI6 der HTS half, Syrien zu erobern

Von Kit Klarenberg

Am 12. Mai hielt Robert Ford, US-Botschafter in Syrien von 2011 bis 2014, eine Rede vor dem Baltimore Council on Foreign Affairs. Im Laufe seiner Rede machte er eine sensationelle Enthüllung: Im Jahr 2023 habe ihm eine britische „Nichtregierungsorganisation“, die sich auf „Konfliktlösung“ spezialisiert habe, ein außergewöhnliches Angebot unterbreitet. Sie bat Ford um seine persönliche Unterstützung dabei, Hayat Tahrir al-Sham – den Ableger von Al-Qaida und ISIS, der nun behauptet, Syrien zu regieren – von „Terroristen“ in Politiker zu verwandeln.

Die NGO war besonders daran interessiert, Ahmed Hussein Sharaa, auch bekannt als Abu Mohammad Jolani, der sich selbst zum Präsidenten Syriens ernannt hat, ein neues Image zu verpassen. Er war 2006 als hochrangiger Al-Qaida-Kommandeur in Mosul im Irak gefangen genommen worden, wurde aber 2011, gerade als die von ausländischen Mächten angezettelte „Revolution“ in Syrien brodelte, aus unerklärlichen Gründen aus US-Haft entlassen. Ford erklärte, er habe Sharaa bei zwei verschiedenen Gelegenheiten getroffen, zuerst im September 2023, dann im Januar 2024, nachdem HTS Damaskus eingenommen hatte. Berichten zufolge zeigte er keinerlei Reue für seine militante Vergangenheit:

„[Sharaa] hat sich nie für die Terroranschläge im Irak oder in Syrien entschuldigt … Aber er sagte auch: ‚Jetzt regiere ich ein von der Opposition kontrolliertes Gebiet im Nordwesten Syriens und lerne, dass die Taktiken und Prinzipien, denen ich im Irak gefolgt bin, nicht funktionieren, wenn man tatsächlich vier Millionen Menschen regieren muss‘ … Dieser Mann hat Wahlen im Irak abgelehnt … er hat Wahllokale in die Luft gesprengt und sich dafür nicht entschuldigt. Das möchte ich betonen.“

Fords Äußerungen liefern überzeugende Beweise dafür, dass HTS keineswegs Ende 2024 wie ein Blitz in einer dunklen Nacht die Macht in Syrien an sich gerissen hat, sondern dass die Gruppe bereits Jahre zuvor von westlichen Mächten unter Federführung Großbritanniens gezielt und heimlich darauf vorbereitet worden war, die Regierung von Baschar al-Assad zu ersetzen. Seit Fords Äußerungen öffentlich wurden, gibt es zahlreiche Spekulationen darüber, welche „Nichtregierungsorganisation“ für die Unterstützung der Gruppe und Sharaa in ihrem Kreuzzug verantwortlich ist. Am 22. Mai enthüllte Independent Arabia, dass es sich bei der fraglichen Firma um Inter-Mediate handelt.

Der arabischsprachige Bericht – und seine Bedeutung – wurde im Westen nur von wenigen beachtet, mit der bemerkenswerten Ausnahme der unabhängigen Journalistin Vanessa Beeley. Inter-Mediate wurde 2011 von Jonathan Powell gegründet, dem Stabschef des damaligen britischen Premierministers Tony Blair (1997–2007). Im November 2024, nur wenige Tage bevor HTS in Syrien die Macht übernahm, wurde er zum nationalen Sicherheitsberater des derzeitigen Premierministers Keir Starmer ernannt und „koordiniert alle außenpolitischen, sicherheitspolitischen, verteidigungspolitischen, europäischen und internationalen wirtschaftlichen Angelegenheiten von der Downing Street 10 aus“.

Jonathan Powell

Powells Rückkehr nach Whitehall war eine außergewöhnliche Entwicklung. Er hatte nicht nur zwei Jahrzehnte lang lukrativ in der Privatwirtschaft gearbeitet, sondern war auch eng in Blairs Vorstoß für die kriminelle anglo-amerikanische Invasion des Irak im Jahr 2003 involviert. Die meisten anderen Beamten und Staatsapparatchiks, die in diese Schande verwickelt waren, sind längst aus ihren Machtpositionen entfernt worden und haben keine Hoffnung auf eine Rückkehr. Nun aber, wie The Spectator berichtet, könnte Powell „nach dem Premierminister selbst mehr Einfluss auf die Außenpolitik haben als jeder andere in der Regierung“.

„Er ist einer der wenigen hochrangigen Beamten, die für den Irakkrieg verantwortlich sind und es geschafft haben, in die Korridore – und auf die Sofas – der Macht zurückzukehren. Die historischen Aufzeichnungen zeigen, dass er Zweifel an den Massenvernichtungswaffen des Irak hatte, aber der Meinung war, Saddam Hussein müsse weg, “weil er ein rücksichtsloser Diktator war, der sein Volk unterdrückte„. Blair nannte dies “liberalen Interventionismus“ … [Powell] hat heute denselben Instinkt. Nach dem Irak und Afghanistan will er immer noch die Welt retten.“

„Unsere Seite“

Eine solche Überheblichkeit zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Website von Inter-Mediate. Powells angebliche Inspiration für die Gründung des Unternehmens war, „die Lehren aus den Friedensgesprächen in Nordirland weiterzugeben und anderen Führungskräften in ähnlichen Dilemmata zu helfen“. Die erklärte ‚Mission‘ des Unternehmens besteht darin, „die Konfliktlösung und Versöhnung durch Dialog und Mediation voranzutreiben, mit dem Ziel, eine dauerhafte Beilegung gewaltsamer und komplexer Konflikte zu erreichen“. Es rühmt sich seiner Fähigkeit, die Ressourcen „von Regierungen und internationalen Institutionen, die jährlich Milliarden von Dollar für die Bewältigung der Folgen von Konflikten ausgeben“, zu ‚nutzen‘.

Inter-Mediate gibt vor, lediglich „den Dialog zwischen Konfliktparteien zu fördern“ und nicht „die Agenda einer Partei voranzutreiben“, während es „nachhaltige, langfristige Lösungen für Konflikte auf der ganzen Welt“ sucht, indem es „die Beteiligung aller wichtigen Parteien an Dialogprozessen fördert“. Das Unternehmen verpflichtet sich außerdem, „angesichts der heiklen Natur vieler Konflikte“ jederzeit ‚Vertraulichkeit‘ zu gewährleisten. Es räumt ein, dass „unter volatilen Umständen […] die potenziellen Kosten von Verhandlungen, sowohl in politischer Hinsicht als auch in Bezug auf die persönliche Sicherheit der Beteiligten“, bedeuten, dass „für erste Gespräche oft ein vertraulicher Prozess erforderlich ist“.

Das wäre alles schön und gut, wenn es nicht so wäre, dass es keinerlei „Dialog“ zwischen HTS und der Assad-Regierung gab, bevor erstere in Damaskus die Macht ergriff. Der Ableger der Al-Qaida stürzte die populäre Regierung und regiert seitdem mit mörderischer Gewalt. Die von Inter-Mediate in Bezug auf Syrien vermittelten vertraulichen Konsultationen fanden offensichtlich zwischen hochrangigen Vertretern der HTS und ihren westlichen Amtskollegen statt, um die Zustimmung zum Militärputsch der Gruppe zu sichern. Dies wiederum deutet stark darauf hin, dass die HTS der Kunde des Unternehmens ist.

Wenn dem so ist, bleibt die Frage offen, wer oder was die Rechnung für die HTS bezahlt hat, obwohl der MI6 ein überzeugender Kandidat ist. Abgesehen davon, dass die Mitarbeiter des Unternehmens aus zwielichtigen diplomatischen Veteranen bestehen und Berichte von Declassified UK darauf hindeuten, dass die Firma zwischen 2010 und 2020 über 4 Millionen Pfund vom Außenministerium erhalten hat, deuten die geleakten E-Mails der ehemaligen US-Außenministerin Hillary Clinton darauf hin, dass Inter-Mediate „eng“ mit dem britischen Auslandsgeheimdienst zusammenarbeitet.

Im März 2012 wurde in einer internen E-Mail des Außenministeriums an den hochrangigen Clinton-Berater Jake Sullivan festgehalten, dass Jonathan Powell „eine neue NGO gegründet hat, die bereits einige sehr interessante Arbeiten unter dem Radar initiiert hat“ und versucht, ihre Dienste hochrangigen Beamten des Ministeriums anzubieten. In einem beigefügten Schreiben erklärte Powell, Inter-Mediate habe in mehreren Ländern „geheime Kanäle zwischen Aufständischen und Regierungen eingerichtet“ und bereite die Aufnahme seiner Arbeit in Burma, Somalia, Syrien und Jemen vor. Powell fügte hinzu, Inter-Mediate arbeite „eng“ mit dem britischen Außenministerium, dem Nationalen Sicherheitsrat und dem MI6 zusammen.

Dass Powell dem US-Außenministerium zu diesem Zeitpunkt die dubiosen Dienste seines Unternehmens in Syrien anbot, lässt stark vermuten, dass Inter-Mediate bereits mehr als ein Jahrzehnt vor dem Sturz Assads versuchte, dessen Regierung durch „Aufständische“ zu ersetzen. Eine E-Mail von Sullivan an Clinton aus dem Vormonat zeigt deutlich, dass die westlichen Mächte genau wussten, welche Kräfte in ihrem Namen gegen Assad kämpften. Sie trug die Überschrift ‚AQ‘ – Al-Qaida – „ist in Syrien auf unserer Seite“.

Auszug aus Jake Sullivans E-Mail an Hillary Clinton

„Führende Rolle“

Es könnte durchaus an den langjährigen Beziehungen zwischen dem MI6 und HTS über Inter-Mediate liegen, dass Großbritannien als erstes westliches Land die Übernahme der Regierung in Syrien begrüßte und anerkannte. Starmer begrüßte die Nachricht herzlich und erklärte, die Machtübernahme der Gruppe bedeute „eine aktivere Rolle“ für London in der gesamten Region. Im Dezember 2024 trafen britische Diplomaten offiziell mit Vertretern der HTS zusammen, obwohl die Medien dies als völlig illegal anerkannten, da die HTS nach britischem Recht eine verbotene Terrororganisation ist.

Darüber hinaus enthüllte The National am 19. Februar, wie Großbritannien „durch eine Kombination aus politischen Verbindungen, Wohltätigkeitsaktionen und einer gut vernetzten Rückkehrer-Diaspora erheblichen Einfluss auf das Syrien nach Assad ausübt“. Powell ist ein zentraler Bestandteil dieses Netzwerks und verfügt über tief verwurzelte Verbindungen zu dem Land, die noch aus der Zeit vor dem jahrzehntelangen schmutzigen Krieg des Westens stammen. Sein Bruder Charles Powell ist Treuhänder der Said Foundation, die vom britisch-syrischen Geschäftsmann und Philanthropen Wafic Said gegründet wurde, der Sharaa Mitte Januar im Präsidentenpalast in Damaskus traf.

„Diese persönliche Verbindung und die Arbeit der Said Foundation“ haben Powell laut The National „langjährige und umfassende Kenntnisse über das Land und die Probleme, mit denen es konfrontiert ist“, verschafft. Die Zeitung berichtete auch, dass er nach dem Sturz Assads nicht nur persönliche Treffen mit HTS hatte, sondern „vermutlich schon seit einiger Zeit über Inter-Mediate einen geheimen Kontakt zu HTS aufgebaut hatte“. The National merkte an, dass die vom britischen Geheimdienst geleiteten Projekte in Syrien nach Assads Siegeserklärung in dem schmutzigen Krieg fortgesetzt wurden und bis heute andauern.

Dazu gehörten auch die White Helmets, eine vom britischen Geheimdienst ins Leben gerufene Schein-Hilfsorganisation. Hamish de Bretton-Gordon – der zuvor von diesem Journalisten als MI6-Agent entlarvt wurde, der Chemiewaffenangriffe in Syrien inszeniert hatte – wurde von The National nach einem kürzlichen Besuch in Damaskus mit überschwänglicher Begeisterung zitiert, als er vorschlug, die Weißhelme sollten „jetzt landesweit die Rettungsdienste leiten“. Er fügte hinzu, die kriminell verbotene HTS brauche in der Regierung „nicht, dass wir ihnen sagen, was sie tun sollen“, sondern „Rat und Ressourcen“, um ihre Ziele zu erreichen:

„Die Revolution, die die alte Garde in Damaskus gestürzt hat, ging vom Nordwesten Syriens aus, und der Interimspräsident … scheint ein fähiger Führer zu sein. Die Syrer, die ich kenne, darunter einige, die dem neuen Team sehr nahestehen, sagen mir, dass sie es ernst meinen. Großbritannien ist durch die britisch-syrische Diaspora in einer einzigartigen Position, um wirklich etwas zu bewegen, und die Eröffnung der britischen Botschaft in Damaskus kann nicht früh genug geschehen.“

Hamish de Bretton-Gordon

Mindestens seit 2013 war de Bretton-Gordon Teil einer MI6-Operation, bei der Bodenproben aus Syrien geschmuggelt wurden, um der US-Regierung zu beweisen, dass Assads Streitkräfte chemische Waffen eingesetzt hatten, in der Hoffnung, eine umfassende Intervention gegen Damaskus auszulösen, die Washington zögerte. Ein Mainstream-Bericht über diese Bemühungen, der sechs Tage nach dem mysteriösen angeblichen Chemiewaffenangriff in Ghouta im August desselben Jahres veröffentlicht wurde, zitierte eine anonyme „hochrangige westliche Quelle“ mit den Worten: „Der MI6 spielte die führende Rolle“ bei der Initiative zur Probenentnahme.

„Das amerikanische Militär will mehr Beweise, bevor es zustimmt, dass Assad mit dem Einsatz chemischer Waffen eine Grenze überschritten hat. Die Frage ist, was der Westen nun tun wird. Wenn niemand reagiert, hatten die Tests wenig Sinn.“

Angesichts der Enthüllung, dass eine undurchsichtige, mit dem MI6 verbundene britische „Nichtregierungsorganisation“ bereits 2023 damit begonnen hatte, die HTS für die Regierungsübernahme vorzubereiten, und zu diesem Zweck hochrangige US-Beamte um Hilfe gebeten hatte, müssen wir uns fragen, ob die Verschwörung zur Absetzung Assads letztlich immer von London aus gesteuert wurde. Zwar gelang es dem MI6 nicht, mit Hilfe von de Bretton-Gordon, den Weißhelmen und anderen eine Invasion nach irakischem Vorbild durch Inszenierung von Chemiewaffenangriffen auszulösen, doch letztlich setzte er sich durch und installierte seine handverlesenen Marionetten in Damaskus.