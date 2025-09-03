Wie der Regimewechsel in Iran durch die USA und Israel scheiterte

Von Kit Klarenberg

Am 29. Juli veröffentlichte das in Tel Aviv ansässige Institut für Nationale Sicherheitsstudien, ein Think Tank, der einen enormen Einfluss auf die „Verteidigungs-“ und Sicherheitspolitik der zionistischen Entität hat, ein Dokument, in dem ein Regimewechsel im Iran befürwortet und mögliche Methoden dargelegt werden, mit denen Israel dieses böswillige Ziel erreichen könnte. Es ist eine bittere Ironie, dass ein Großteil des Inhalts des Berichts nicht nur die Unplausibilität der Erreichung eines solchen Ziels belegt, sondern auch offenlegt, wie Benjamin Netanjahus katastrophaler „12-Tage-Krieg“ dieses Ziel noch unerreichbarer gemacht hat.

Im Kern des Dokuments steht eine eklatante Täuschung. Nämlich: „Israel hat den Sturz des Regimes im Iran nicht als Ziel des Krieges festgelegt.“ In Wirklichkeit erklärte Netanjahu am 15. Juni drohend, dass der unprovozierte Angriff seines Landes auf die Islamische Republik „mit Sicherheit“ zu einem Regimewechsel führen könnte. Er behauptete, die Regierung sei „sehr schwach“ und „80 % der Bevölkerung würden diese theologischen Schläger hinauswerfen“. Solch kühne Äußerungen wurden schnell durch einen beispiellosen und verheerenden Raketenbeschuss aus Teheran zum Schweigen gebracht, den Tel Aviv nicht abwehren konnte.

Stattdessen behauptet das INSS, dass „einige“ militärische Maßnahmen, die von der zionistischen Entität während des 12-tägigen Krieges ergriffen wurden, „darauf abzielten, die Grundlagen“ der Islamischen Republik zu untergraben und massive öffentliche Proteste auszulösen. Das Institut räumt jedoch ein, dass „es nicht nur keine Beweise dafür gibt, dass Israels Maßnahmen dieses Ziel vorangebracht haben, sondern dass zumindest einige von ihnen den gegenteiligen Effekt hatten“. Das „deutlichste Beispiel“ für dieses Scheitern war laut INSS der Blitzangriff Tel Avivs auf das Evin-Gefängnis am 23. Juni – ein „symbolischer Schlag …, der die Mobilisierung der Öffentlichkeit fördern sollte“.

Tatsächlich wurden Dutzende Zivilisten getötet, darunter Gefangene und ihre Familienangehörigen, medizinisches Personal, Verwaltungsangestellte und Anwälte, was „harte Kritik an Israel“ selbst unter „Kritikern und Gegnern“ der iranischen Regierung „innerhalb und außerhalb“ des Landes hervorrief, wie das Institut festhält. Westliche Medien und große Menschenrechtsorganisationen verurteilten die Aktion, wobei Amnesty International sie als „schwerwiegenden Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht“ brandmarkte, der „als Kriegsverbrechen untersucht werden muss“.

Ebenso hatten Angriffe auf das Hauptquartier der iranischen Sicherheitskräfte und die IRGC-Abteilung Basij „keine spürbaren Auswirkungen und führten nicht zum Ausbruch öffentlicher Proteste“. Das INSS vermutet, dass Israels rücksichtsloses, wahlloses Vorgehen gegen zivile Infrastruktur während des Konflikts auch jegliche Aussicht auf Straßenproteste der Bürger zunichte gemacht habe, selbst wenn diese dazu geneigt gewesen wären, aus Angst, in Kreuzfeuer zu geraten. Darüber hinaus löste die Aggressivität Tel Avivs eine intensive „Anti-Israel-Welle“ in der Öffentlichkeit aus.

Das Institut beobachtet, wie die Iraner während des 12-tägigen Krieges „ein bemerkenswertes Maß“ an „Sammelbewegung um die Flagge“ zeigten – „die Bereitschaft, ihr Heimatland in einem kritischen Moment gegen einen äußeren Feind zu verteidigen“. Das IINS beklagt, dass nach dem Konflikt jegliche Spuren öffentlicher Dissidenz in der Islamischen Republik „fast vollständig verschwunden“ sind. Heute gibt es weder innerhalb noch außerhalb des Landes eine „organisierte, strukturierte Opposition“, die in der Lage wäre, Demonstranten zu mobilisieren, geschweige denn die populäre Regierung der Islamischen Republik zu stürzen.

Stattdessen hat die mutwillige Kriegslust Tel Avivs nur die Befürchtungen der Iraner verstärkt, dass ausländische Mächte versuchen, „Anarchie und Bürgerkrieg“ anzuzetteln und auszunutzen, um Teheran „eine alternative politische Ordnung aufzuzwingen“. Dies war auch „das traumatischste Ereignis für die iranische Öffentlichkeit“ seit dem Iran-Irak-Krieg in den 1980er Jahren. Millionen von Bürgern, insbesondere jüngere Generationen, die von externen Akteuren in der Regel als Fußsoldaten für einen Regimewechsel angesehen werden, „waren nun den Schrecken“ eines „aufgezwungenen“ Konflikts ausgesetzt – und sind infolgedessen mehr denn je gegen externe Bedrohungen vereint.

„Unbeabsichtigte Auswirkungen“

Unterdessen zeigte die Islamische Republik ein „hohes Maß an innerer Geschlossenheit“ und „die Fähigkeit, sich relativ schnell“ von den ersten Angriffen der zionistischen Entität zu erholen. Das INSS beklagt, dass „es keine Anzeichen für eine erhebliche und unmittelbare Bedrohung der Stabilität“ Teherans gibt. Nicht nur, dass die Regierung „erhebliche Unterstützung“ durch die „Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden“ des Iran genießt, auch die vom Mossad kontrollierten internen Netzwerke, die zu Beginn des 12-tägigen Krieges für Chaos sorgten, wurden systematisch aufgespürt und zerschlagen. Es wird schwierig, wenn nicht sogar unmöglich sein, sie wieder aufzubauen.

Iranische Rettungskräfte durchsuchen nach dem israelischen Angriff die Trümmer im Evin-Gefängnis

Trotz alledem erklärt das Institut unerklärlicherweise, dass ein Regimewechsel in Teheran „eine mögliche Lösung“ und „ein erstrebenswertes Ziel“ bleibe – nicht nur für die zionistische Entität, sondern „für die Region und den Westen“. Der Bericht legt vier „unterschiedliche Strategien zum Sturz“ der iranischen Regierung dar, von denen eine fantastischer ist als die andere. Das INSS befürwortet die „Enthauptung der herrschenden Führung“ – die Ermordung „hochrangiger Regierungsbeamter, darunter der Oberste Führer, sein innerer Kreis und die Spitzen der politischen und militärischen Führung“ – mit dem Argument, dies könnte „eine Realität schaffen, die zu einem politischen Wandel führen könnte“.

Alternativ schlägt das Institut „eine verdeckte Kampagne zur Förderung eines Regimewechsels unter der Führung von militärischen, sicherheitspolitischen und politischen Kräften im Iran“ vor, um einen gewaltsamen Palastputsch anzuzetteln. Eine weitere Option besteht darin, „Oppositionsorganisationen im Exil zu ermutigen, zu organisieren und zu unterstützen und sie für eine schnelle Rückkehr in den Iran und die Übernahme der Machtzentren der Regierung auszubilden“. Schließlich wird „die Bereitstellung von Hilfe und Unterstützung für ethnisch-sprachliche Minderheiten bei gleichzeitiger Förderung separatistischer Tendenzen und interner Spaltungen innerhalb des Iran“ diskutiert.

Das INSS räumt jedoch ein, dass jeder der vorgeschlagenen Wege „zu dem gegenteiligen Ergebnis führen könnte, nämlich einer Stärkung des Zusammenhalts der Regierung in Teheran und einer ‚Mobilisierung der Öffentlichkeit hinter der Flagge‘“, und daher vermieden werden sollte. So stießen beispielsweise die wenigen iranischen Exilanten, die die Aggression der zionistischen Entität gegen ihr Heimatland begrüßten, wenn sie nicht sogar einen umfassenden Aufstand in Teheran unterstützten – vor allem Monarchisten –, beim heimischen Publikum auf Ablehnung. „Große Teile der iranischen Öffentlichkeit“ betrachten sie daher als „Verräter, die den Iran in seiner Not im Stich gelassen haben“:

„Obwohl es naheliegend erscheinen mag, sich mit pro-westlichen und pro-israelischen Diasporagruppen zu verbünden, die auf revolutionäre Veränderungen drängen, können solche Verbindungen in Wirklichkeit die Glaubwürdigkeit der internen Opposition untergraben und letztendlich das gewünschte Ergebnis behindern.“

Ebenso warnt das Institut davor, dass die Ermordung von Ali Khamenei – „die während des Krieges als Möglichkeit ins Spiel gebracht wurde“ – „nicht unbedingt zu einem Regimewechsel führen würde“ und wahrscheinlich spektakulär nach hinten losgehen würde. Die Islamische Republik „hätte wahrscheinlich keine Schwierigkeiten, einen Nachfolger zu finden, der sich als noch extremer oder fähiger erweisen könnte“, und die Ermordung des Obersten Führers „könnte auch unbeabsichtigte Auswirkungen haben, wie beispielsweise seine Erhebung zum Märtyrer“. Dies würde die Regierung stärken, die öffentliche Meinung gegen Tel Aviv festigen und „die Bemühungen, das Regime durch Volksproteste zu destabilisieren, erschweren“.

Darüber hinaus wird es als Staat, der stolz auf seine religiöse und ethnische Vielfalt und Inklusion ist, ebenfalls als ungünstiger Ansatz angesehen, „separatistische Tendenzen“ im Iran zu fördern. Das INSS beobachtet „eine erhöhte Sensibilität der Öffentlichkeit gegenüber jeglichen wahrgenommenen Versuchen des Auslands, die ethnische Fragmentierung“ vor Ort zu fördern. Bemühungen Israels oder seiner angloamerikanischen Drahtzieher in dieser Richtung würden unweigerlich „als Versuch angesehen werden, das Land zu spalten“ und hätten den gegenteiligen Effekt, „große Teile der iranischen Öffentlichkeit gegen Israel zu vereinen“.

„Kapazitätsprobleme“

Aus Sicht Tel Avivs zweifellos enttäuschend kommt das INSS zu dem Schluss, dass der Sturz der Islamischen Republik „hauptsächlich von Faktoren abhängt, die außerhalb der Kontrolle Israels liegen, sowie von einem Katalysator, dessen Eintreten schwer vorhersehbar ist und der möglicherweise nie eintreten wird“. Trotz angeblich „beeindruckender operativer Erfolge“ im 12-Tage-Krieg hat der Konflikt deutlich gezeigt, dass militärische Aktionen der zionistischen Entität „keine politischen Veränderungsprozesse im Iran fördern“ können. Allgemeiner gesagt, „zeigt die historische Erfahrung, dass ein Regimewechsel durch ausländische Interventionen in Westasien bestenfalls höchst fragwürdige Ergebnisse bringt“:

„Die USA haben in den allermeisten Fällen, in denen sie Maßnahmen zum Regimewechsel gefördert haben, nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt, und Israel selbst hat problematische Erfahrungen mit Interventionen in anderen Ländern zum Regimewechsel gemacht – sowohl im Ersten Libanonkrieg als auch bei den erheblichen Bemühungen, die Hamas im Gazastreifen zu stürzen.“

An anderer Stelle wird angedeutet, dass der Iran „in ein strategisches Wettrüsten mit Israel hineingezogen werden könnte, was seine ohnehin schon angespannten wirtschaftlichen Ressourcen weiter erschöpfen und das Leiden der Zivilbevölkerung noch verschlimmern würde“. Das INSS räumt jedoch ein, dass ein fast unvermeidliches Ergebnis darin bestehen würde, dass Teheran nach nuklearer Bewaffnung streben würde, da ein solches Arsenal „als existenzielle Versicherung dienen würde“. Auf jeden Fall „steckt auch Israel in Bezug auf seine militärischen und wirtschaftlichen Fähigkeiten an Grenzen“ – was eine ziemliche Untertreibung ist. Dennoch befürwortet das Institut letztendlich „die Entscheidung Israels, aktiv auf einen Regimewechsel in Teheran hinzuarbeiten“.

Aus der Perspektive Tel Avivs und seiner westlichen Sponsoren ist der Weg zum Regimewechsel in Teheran offensichtlich noch nicht frei. Daher ist es unerlässlich, dass die iranischen Behörden und die Öffentlichkeit gleichermaßen wachsam gegenüber sichtbaren und unsichtbaren Bedrohungen aus dem Ausland bleiben. Der INSS-Bericht unterstreicht jedoch nachdrücklich, dass die zionistische Entität nach dem 12-tägigen Krieg keine guten Optionen mehr hat, sondern nur noch die Möglichkeit, weitaus schlimmere Folgen für sich selbst auszulösen. Und das Institut spielt das Ausmaß, in dem der Konflikt für Israel eine kontraproduktive Katastrophe war, erheblich herunter.

Es wurde berichtet, dass hochrangige Vertreter der Entität seit März Vorbereitungen für den 13. Juni getroffen hatten, um zuzuschlagen, bevor der Iran „seine Luftabwehr bis zur zweiten Jahreshälfte wieder aufgebaut hat“. Der zugrunde liegende Plan, Teheran militärisch zu schwächen und eine Volksrevolution auszulösen, sei wiederum „monate- und jahrelang sorgfältig vorbereitet“ worden und sei in Zusammenarbeit mit der Biden-Regierung speziell in Kriegsspielen durchgespielt worden. Israel hat Teheran alles gegeben, ist jedoch bei jedem einzelnen Ziel gescheitert und wurde schwer geschlagen.

Tel Avivs groß angelegter Plan, die Islamische Republik zu zerschlagen, erforderte einen außerordentlich hohen Verbrauch an endlichen Munitionsvorräten und verursachte astronomische Kosten. Ein ehemaliger Finanzberater des Stabschefs der ZOF schätzt, dass allein die ersten 48 Stunden der gescheiterten Kampagne 1,45 Milliarden Dollar gekostet haben, wobei fast 1 Milliarde Dollar allein für Verteidigungsmaßnahmen ausgegeben wurden. Regierungsökonomen beziffern die täglichen Kosten der Militäroperationen auf 725 Millionen Dollar. Haaretz schätzt, dass sich die finanziellen Schäden für die Zivilbevölkerung und das Inland auf viele Milliarden belaufen könnten. Und das, obwohl die Wirtschaft des Landes ohnehin schon kaum noch funktioniert.

Die israelische Luftabwehr versucht, iranische Raketen abzufangen

Darüber hinaus soll die Organisation innerhalb von fünf Tagen einen gefährlich niedrigen Bestand an Raketenabwehrsystemen gehabt haben, obwohl die USA seit Monaten über „Kapazitätsprobleme“ informiert waren und in den dazwischenliegenden Monaten „die Verteidigungsanlagen Israels mit Systemen zu Lande, zu Wasser und in der Luft verstärkt“ hatten. In einem Bericht der zionistischen Lobbygruppe JINSA vom Juli wurde gewarnt, dass Washington und Israel „nachdem sie einen Großteil ihrer verfügbaren Abfangraketen verbraucht haben“, „beide dringend ihre Vorräte auffüllen und die Produktionsraten drastisch erhöhen müssen“.

Es gibt zahlreiche ernsthafte Fragen hinsichtlich der Fähigkeit der beiden Länder, beides zu tun. JINSA stellt fest, dass US-THAAD-Abfangraketen 60 % der Luftabwehr der Entität ausmachten und dabei etwa 14 % der gesamten THAAD-Vorräte Washingtons verbraucht wurden – was „bei den aktuellen Produktionsraten“ drei bis acht Jahre dauern wird, um wieder aufgefüllt zu werden. Die „groß angelegte Raketenoffensive“ des Iran habe darüber hinaus „Schwachstellen in den Luftabwehrsystemen Israels und der USA offenbart und damit Lehren geliefert, die der Iran oder andere Gegner der USA in Zukunft ausnutzen könnten“.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die zionistische Entität ein umzingeltes Biest ist, das aus Verzweiflung und nicht aus Stärke heraus schlägt. Seine Fähigkeit, nicht nur gegen den Iran, sondern gegen die gesamte Achse des Widerstands vorzugehen, ohne seine ohnehin schon prekäre Lage weiter zu gefährden, ist äußerst begrenzt, wenn nicht gar nicht existent. Tel Aviv ist vollständig von ausländischer Unterstützung abhängig, obwohl Umfragen zeigen, dass es das meistgehasste „Land“ der Welt ist, und geht dennoch davon aus, dass es in der Lage ist, den nächsten Schritt gegen seine Gegner zu unternehmen. Der Bericht des INSS deutet stark darauf hin, dass dies sein letzter sein könnte.