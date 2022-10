Wie die Ukraine den Krieg der sozialen Medien gewinnt

Vergessen Sie den realen Krieg. In der virtuellen Welt gewinnen die ukrainischen Nazis haushoch.

Vergessen Sie den realen Krieg. In der virtuellen Welt gewinnen die ukrainischen Nazis haushoch. Zelensky erhält auf Facebook und Twitter weit mehr Likes als General Armageddon. Hat jemand diese Nachricht per Snapchat an Putin geschickt?

Die BBC, der wichtigste Medienhammer der NATO, berichtet, dass die witzigen, gewandten und mutigen ukrainischen Trolle ihre russischen Gegenspieler in Grund und Boden stampfen und „wenn dies ein Krieg der Meme wäre, würden wir gewinnen“. Natürlich ist der Krieg in der Ukraine kein Meme-Krieg, und General Armageddon scrollt nicht bei seinem Morgenkaffee durch seine Facebook-Nachrichten. Er hat eine andere Denkweise und ist in einem anderen Alter. Er hat einen Offline-Job zu erledigen, und wenn die Berichte über Drohnenangriffe auf Kiew stimmen, dann scheint sein Vorschlaghammer-Ansatz ohne Ablenkung durch die sozialen Medien zu funktionieren.

Denn das ist der springende Punkt. General Armageddon macht sich an die Arbeit, den Krieg in der Ukraine zu beenden, und überlässt die heiße Luft den Troll-Armeen der NATO. Kein Wunder, dass einige mit Russland verbündete Länder getwittert haben, ihre Bürger sollten mit der ersten verfügbaren Postkutsche aus Dodge verschwinden. General Armageddon ist der neue Sheriff in der Stadt, und er ist nicht beeindruckt von dem Online-Geschwätz und den kindischen Memes, mit denen sich die BBC hervortut.

BBC News hat 48 Millionen Facebook-Abonnent. Der Twitter-Feed von BBC World News hat 38,6 Millionen Twitter-Abonnent und folgt nur 18 Konten, die alle zur BBC gehören und die alle zeigen, dass die BBC, vorwiegend in Verbindung mit ihren NATO-Verbündeten, ein notwendiger, wenn nicht der wichtigste Akteur in den sozialen Medien ist. Da das Pentagon zu Beginn des Ukraine-Krieges alle amerikanischen Social-Media-Influencer zusammenrief, um ihnen ihre Befehle zu erteilen, können wir uns leicht vorstellen, welche Bedingungen die NATO der BBC, The Economist und ihren anderen großen Propagandaorganisationen diktierte.

Nicht dass die Russen völlig unbedarft wären. Ich habe bereits auf die Russia Today-Interviews von George Galloway hingewiesen, die sich an eine Zielgruppe richten, die älter ist als die Snapchat-Gruppe der NATO. Allerdings wurde Russia Today über 10 Milliarden Mal auf YouTube angesehen, bevor die NATO es verbot. Girls Just Want To Have Fun, das ich auch im Zusammenhang mit dem Iran zitiert habe, wurde 1,1 Milliarden Mal angeklickt. Obwohl Russia Today mit anderen Worten keine große Sache war, fürchtete sich die NATO davor, so wie sie sich vor allen großen und kleinen Wahrheitsverkündern fürchtet.

Als ich zum ersten Mal den Iran besuchte, fielen mir unter anderem die Heerscharen junger, weiblicher Reporter und die japanischen Spitzenkameras auf, die sie mit sich führten. Mir kam der Gedanke, dass die Iraner, wenn sie eine Chance bekämen, schnell an die Erfolge anknüpfen könnten, die ihre Filmindustrie in letzter Zeit verzeichnen konnte.

Aber die BBC und die NATO wollen nichts davon wissen. Die BBC hat die Iraner, die Palästinenser, die Syrer und jetzt auch die Russen absichtlich daran gehindert, ihre Seite der Geschichte zu erzählen oder sich selbst als zivilisierte Menschen darzustellen, so wie wir Westler gerne so tun, als wären wir es, die in unserem unberührten Garten Eden sitzen, so wie dieser völlige EU-Idiot, Josep Borrell, uns und unsere Wiener Kaffeehäuser und dänischen Backwaren kürzlich beschrieben hat.

Ich vertraue darauf, dass ihre NATO-Verantwortlichen Borrell oder von der Leyen nicht in die Nähe der sozialen Medien lassen. Mit ihrer Vorliebe, sich in den schwedischen (oder ukrainischen?) Nationalfarben zu kleiden, wäre sie ein gefundenes Fressen für Meme, sollte sich jemand die Mühe machen. Die Generäle Armageddon und Shoigu werden das sicher nicht tun. Sie sind ernsthafte Soldaten, die ernsthafte Aufgaben zu erfüllen haben; Putin wird das nicht tun, denn er hat größere Fische zu braten. Und was den unglücklichen Lawrow angeht, der als erster die zum Scheitern verurteilte Liz Truss wie das leere NATO-Gefäß behandelt hat, das sie ist, so braucht es schon mehr als die Meme-Fabrik von Greta Thunbergs großer Schwester, um ihn zu beeindrucken.

Aber kommen wir zurück zum Kern des BBC-Artikels, wenn er denn einen Kern hat. Der Beginn des Krieges in der Ukraine, der militärischen Sonderoperation oder was auch immer, wurde von der BBC und anderen Social-Media-Influencern mit einer Flut von Aktivitäten begleitet, um die Russophobie zu schüren und zu rechtfertigen, dass die NATO Massenvernichtungswaffen in die Ukraine schickt und dass die ukrainischen Nazis ihre Frauen und Kinder in Länder wie Irland schicken, wo über 2 % der Bevölkerung jetzt ukrainische Wirtschaftsmigranten sind, die ihr unverdientes Willkommen überzogen haben.

In dem Maße, in dem diese NATO-Propagandakampagne erfolgreich war, sollten sich die BBC und die anderen Hauptakteure der NATO verbeugen. Wie bei der Kampagne der Weißhelme des MI5 und dem Einsatz von chemischem Gas in Syrien durch den MI5, der, wie Robert Stuart forensisch aufzeigte, mit der kriminellen Duldung der BBC erfolgte, muss man sich jedoch vor Augen halten, dass die ISIS-Legionen in Syrien, wie die Nazis in der Ukraine, nur eine Nebenrolle in dieser ganzen Farce spielen.

Ebenso wie der ehemalige Pornodarsteller Zelensky, der für diejenigen, die über die BBC hinausschauen, wiederholt als verkokster Bettler mit einer Vorliebe für grüne Leinwände und weißes Pulver entlarvt worden ist. Am Ende des Tages ist Zelensky eine Irrelevanz, die auf den Gräbern anderer reich geworden ist.

Nicht so die Generäle Schoigu und Armageddon, deren Streitkräfte der BBC, ihren Memes und ihren Greenscreens den Laufpass gegeben haben. Denn die Wahrheit ist, dass ihr Sieg weit über die Grenzen der Ukraine oder Russlands hinausgeht. Er erstreckt sich nach Westen und, was noch wichtiger ist, nach Osten und Südosten, wo die Völker Chinas, Irans, Westasiens, Lateinamerikas und Afrikas gebührend Notiz nehmen. Das gilt auch für den Multimilliardär Elon Musk, der nur Beschimpfungen und einen prominenten Platz auf der Todesliste der Ukraine zurückbekommen hat, weil er Zelenskys Rumpfreich mit seinen Starlink-Spionagesatelliten geholfen hat.

Was auch immer man von Musk halten mag, er hat uns einen Dienst erwiesen, indem er die Rolle der gefälschten NATO-Bots hervorgehoben hat, die im Zentrum von Twitter und seinen NATO-Partnern stehen. So wie sie auch das Herzstück der BBC des MI5 sind, die sich stolz damit brüstet, dass „der BBC World Service nicht von der Ofcom reguliert wird. Stattdessen ist die BBC für die Festlegung der allgemeinen strategischen Ausrichtung, des Budgets und die Wahrung der redaktionellen Unabhängigkeit des World Service verantwortlich“ und dass „der Vorsitzende des Verwaltungsrats der BBC und der Außenminister (oder die von ihnen benannten Vertreter) mindestens einmal jährlich zusammenkommen, um die Leistung des World Service zu überprüfen“. Das war’s also. Die BBC gehorcht nur ihren eigenen Regeln und wird nur durch die Befehle des Außenministeriums eingeschränkt, das von den Hardlinern des MI5 geleitet wird, die Männer, Frauen und Transsexuelle sind, die wild entschlossen sind, militärische Eroberungen zu machen und Wahrheitsverkünder wie Julian Assange, Darya Dugina und Dr. David Kelly zu bestrafen.

Und wenn Sie den Twitter-Feed von Gary Lineker, Orla Guerin, Paul Adams, Merlyn Thomas oder einem anderen BBC-Spinmeister überprüfen, werden Sie feststellen, dass sie nicht als BBC/MI5-Mitarbeiter gekennzeichnet sind, so wie George Galloway, der keine Verbindung zu „russischen staatsnahen Medien“ hat, den Achtung! Achtung“-Aufkleber auf seinem Konto hat.

Wenn wir also feiern, wie und warum die Kiewer NATO-Marionette den Meme-Krieg gewinnt, indem sie niedliche kleine Meme wie dieses schlägt, sollten wir uns General Armageddon anschließen und Rhett Butlers Abschiedsmemo an Scarlett O’Hara paraphrasieren, in dem es offen gesagt heißt, meine liebe BBC, Es ist mir scheißegal, denn ihr müsst euer unverschämtes Budget und eure eklatanten Voreingenommenheiten gegenüber euren MI5-Meistern rechtfertigen, indem ihr argumentiert, dass eure koksschnupfenden Kiewer Marionetten bessere Memes machen können als zehnjährige russische Kinder, und ihr seid zu sehr in eurem Narzissmus versunken, um zu erkennen, dass das russische Militär sich nicht für euren kindischen Unsinn interessiert. Genießen Sie Ihren morgendlichen Starbucks und Mars-Riegel, solange Sie noch können.