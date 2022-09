Wie Google Ihre Kinder bedroht

Direkt zum Video:

Mehr als die Hälfte der amerikanischen K-12-Schulen verwenden Chromebooks und Google-Apps, so dass Google schon in jungen Jahren Markentreue aufbauen kann

Das Hauptgeschäft von Google ist das Erfassen, Sammeln, Speichern und Verkaufen persönlicher Daten. Durch die Erfassung von Kindern in einem frühen Alter wird es in der Lage sein, die umfassendsten Persönlichkeitsprofile der Bevölkerung zu erstellen, die je erdacht wurden

Wenn diese Kinder erwachsen sind, wird jede einzelne Vorliebe, jeder Gedanke, jeder Glaube und jede Neigung über sie bekannt sein, was sie extrem anfällig für Manipulation macht.

Google erlaubt Hunderten von Softwareentwicklern von Drittanbietern den Zugriff auf die E-Mails von Google Mail-Nutzern, und sie verwenden nicht nur Software, um nach Schlüsselwörtern zu suchen. In einigen Fällen lesen die Mitarbeiter tatsächlich die E-Mails

Standardmäßig erlaubt Google Chrome allen Tracker-Cookies, jede Ihrer Bewegungen im Internet zu verfolgen

Google ist zweifelsohne das größte und eindeutigste Monopol auf dem Planeten. Es dominiert die Online-Suche und -Werbung, was an und für sich schon zu einer automatischen Verzerrung führt. Wie die Google-Gründer Sergey Brin und Lawrence Page in ihrem 1998 veröffentlichten Papier „The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine“ feststellten, „… [W]ir erwarten, dass werbefinanzierte Suchmaschinen von Natur aus gegenüber den Werbetreibenden und nicht gegenüber den Bedürfnissen der Verbraucher voreingenommen sind.“

Google ist auch in viele andere Bereiche unseres täglichen Lebens eingedrungen und hat Dutzende anderer Unternehmen übernommen, von denen Sie vielleicht nicht wissen, dass sie zu Google oder seiner Muttergesellschaft Alphabet gehören.

Zu den bekanntesten gehören YouTube, die größte Videoplattform im Internet, und Android, eines der beliebtesten Betriebssysteme weltweit. Google hat auch großen Einfluss auf die Stadtentwicklung, die Gesundheitsversorgung und die Kindererziehung.

Google ist in amerikanischen Klassenzimmern allgegenwärtig geworden

Der Einfluss von Google auf junge Kinder ist seit Jahren ein Problem. In einem Artikel der International Business Times aus dem Jahr 2014 heißt es: „How Google Took Over the American Classroom and Is Creating a Gmail generation“:

„Google-Apps, -Dienste und in zunehmendem Maße auch Chromebooks sind im amerikanischen Klassenzimmer allgegenwärtig, und es ist nicht schwer zu verstehen, warum: Sie benötigen keine teure Hardware, sie müssen nie aktualisiert werden und sie sind kostenlos, ein wichtiger Faktor für Gemeinden mit knappen Kassen … Der Richland-Schulbezirk 2 in South Carolina verfügt über 22.000 Chromebooks für fast 27.000 Schüler, die auch Google Apps nutzen. Das sorgt für eine beträchtliche Anzahl von Schülern, die sich an die Nutzung von Google-Diensten gewöhnen werden … ‚Bildung ist der Kern von Googles Mission – die vier Wände des Klassenzimmers zu entfernen und die Informationen der Welt allen Schülern zugänglich zu machen‘, sagte eine Google-Sprecherin.“

Und wenn Sie glauben, dass sich dies im Laufe der Jahre verlangsamt hat, ist es jetzt sogar noch weiter verbreitet. Im Juni 2022 verglich die Washington Post dies mit einem Fremden, der Ihr Kind durch das Schlafzimmerfenster bei fast jedem Tastendruck und jeder App beobachtet, die Ihr Kind verwendet. „Apple und Google betreiben die App-Stores“, so die Post, „und was tun sie dagegen? Sie ermöglichen es.“

Seit der Pandemie sind die Tracking-Apps in den Schulen Ihres Kindes noch stärker verankert, da die Lehrer nicht nur beobachten können, was Ihr Kind am Computer macht, sondern ihm sogar die Maus wegnehmen und Registerkarten schließen können, auf die es während der Aktivitäten im heimischen Klassenzimmer nicht schauen soll.

Und wenn sie in die Schule zurückkehren, wollen die Lehrer ihre Schüler weiterhin auf diese Weise überwachen: „Laut einem Bericht … des Zentrums für Demokratie und Technologie haben 89 % der Lehrer gesagt, dass ihre Schulen weiterhin Software zur Überwachung der Schüler einsetzen werden, das sind 5 Prozentpunkte mehr als im letzten Jahr“, berichtet Wired.

Ein Hoffnungsschimmer ist, dass die Federal Trade Commission gegen diese Überwachungsaktivitäten vorgehen will und im Mai 2022 eine entsprechende Warnung verschickte.

Die Kommission kündigte an, dass sie plant, „gegen Bildungstechnologieunternehmen vorzugehen, wenn diese Kinder illegal überwachen, wenn sie online lernen“, und erinnerte Tracking-Unternehmen und Schulen daran, dass „es gegen das Gesetz verstößt, wenn Unternehmen Eltern und Schulen dazu zwingen, die Datenschutzrechte ihrer Kinder aufzugeben, damit sie Schularbeiten online erledigen oder aus der Ferne am Unterricht teilnehmen können“. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob Google und andere Tracking-Agenturen dies beachten.

Google wird alles über Ihr Kind wissen

Trotz aller Annehmlichkeiten stellt Google immer noch eine sehr reale Bedrohung für all diese Kinder dar. In einem Artikel der New York Times aus dem Jahr 2017, in dem die strategischen Schritte beschrieben werden, die es Google ermöglichten, das amerikanische Klassenzimmer zu erobern, heißt es: „Schulen geben Google möglicherweise mehr, als sie bekommen: Generationen von zukünftigen Kunden.

Im Jahr 2012 waren weniger als 1 % der im US-Schulsystem verwendeten Tablets und Laptops Google Chromebooks. Im Jahr 2015 waren mehr als die Hälfte der an K-12-Schulen verkauften Geräte Chromebooks, ausgestattet mit einer kostenlosen Suite von Google-Apps und bildungsspezifischen Programmen.

Wenn man bedenkt, dass das Hauptgeschäft von Google das Verfolgen, Sammeln, Speichern und Verkaufen von persönlichen Daten ist, kann Google durch die Erfassung von Kindern in einem frühen Alter die umfassendsten Persönlichkeitsprofile der Bevölkerung erstellen, die je erdacht wurden – und es gibt keine Opt-out-Funktion für diese Datensammlung. Wie die Washington Post 2015 berichtete:

„… [I]n einer Einreichung bei der Federal Trade Commission argumentierte die Electronic Frontier Foundation (EFF), dass Google fast alles verfolgt, was Schüler tun, wenn sie in ihren Google-Konten angemeldet sind, und in einigen Fällen diese Informationen verwendet, um Profile zu erstellen und ihnen gezielte Werbung in bestimmten Google-Programmen zu schalten.“

Wenn diese Kinder erwachsen sind, wird jede einzelne Vorliebe, jeder Gedanke, jeder Glaube und jede Neigung über sie bekannt sein, was sie extrem anfällig für Manipulationen macht, nicht nur durch gezielte Werbung , sondern auch durch das, was man als maßgeschneiderte Zensur oder gezieltes Social Engineering bezeichnen könnte – im Wesentlichen die Strategie, die Informationen, die eine bestimmte Person zu sehen bekommt, so zuzuschneiden, dass ihre Vorurteile und Ideen geformt und gestaltet werden. Die Washington Post schreibt:

Google verdient 30 Dollar pro Gerät durch den Verkauf von Verwaltungsdiensten für die Millionen von Chromebooks, die an Schulen geliefert werden. Aber indem Google die Schüler schon in jungen Jahren an seine Angebote gewöhnt, erhält es etwas viel Wertvolleres. Jedes Jahr schließen mehrere Millionen amerikanische Schüler die High School ab. Und Google macht es denjenigen, die ein Schul-Google-Konto haben, nicht nur leicht, ihren Bestand an Schul-Gmail, Docs und anderen Dateien in reguläre Google-Verbraucherkonten hochzuladen – sondern die Schulen ermutigen sie, dies zu tun… Das gefällt einigen Eltern gar nicht. Sie warnen davor, dass Google davon profitieren könnte, indem es persönliche Daten aus den Schul-E-Mails ihrer Kinder verwendet, um leistungsfähigere Marketing-Profile von ihnen als junge Erwachsene zu erstellen … Im Gegensatz zu Apple oder Microsoft, die ihr Geld in erster Linie mit dem Verkauf von Geräten oder Softwarediensten verdienen, erzielt Google den größten Teil seiner Einnahmen mit Online-Werbung, die zum großen Teil durch eine ausgeklügelte Nutzung der Daten der Nutzer gezielt eingesetzt wird … ‚Solange wir nicht wissen, was gesammelt wird, warum es gesammelt wird, wie es verwendet wird und eine Überprüfung möglich ist, können wir nie mit Sicherheit verstehen, wie diese Informationen verwendet werden könnten, um einem Kind zu helfen oder es zu verletzen‘, sagte Bill Fitzgerald von Common Sense Media, einer Interessengruppe für Kinder, die die Sicherheit und den Datenschutz von Klassenraum-Apps prüft.“

Google lehrt Kinder, den am wenigsten vertrauenswürdigen Personen zu vertrauen

Während die meisten Erwachsenen inzwischen zumindest einigermaßen wissen, dass Google jeden ihrer Schritte ausspioniert und ihre persönlichen Daten verkauft, sind Kinder einfach noch zu jung, um die langfristigen Auswirkungen dieser allgegenwärtigen Datenerfassung zu verstehen. (Um eine Vorstellung von der Art der verfolgten und gespeicherten Informationen zu bekommen, siehe „Welche Art von Informationen haben Google und Facebook über dich?“)

Kinder sind extrem anfällig für Beeinflussungen aller Art, und Google macht sich dies zunutze. Wie ein Lehrer aus Berkeley, Kalifornien, in einem Artikel in The Outline vom Mai 2018 hervorhob:

„Das Videospiel Interland ist Teil von Googles ‚Be Internet Awesome‘-Lehrplan, der darauf abzielt, ‚Kindern dabei zu helfen, sichere, selbstbewusste Entdecker der Online-Welt zu sein‘ … Die Veröffentlichung des Spiels wurde mit positiven Kritiken bedacht, die völlig am Thema vorbeigehen … Interland vermittelt den Kindern die Botschaft, dass Google ein vertrauenswürdiger Vermittler von Online-Sicherheit und Datenschutz ist. Und Interland ist nur eine von vielen Möglichkeiten, diese Botschaft in den Klassenzimmern der K-12-Schulen zu verankern … Abgesehen von der Datenauswertung haben einige Eltern und Datenschützer ihre Besorgnis darüber geäußert, dass selbst dann, wenn den Kindern ausdrücklich beigebracht wird, wie sie ihre persönlichen Daten online schützen können, die von der Schule vorgeschriebenen Chromebooks und Google-Konten die Kinder implizit dazu erziehen, Überwachung zu akzeptieren und persönliche Daten weiterzugeben… Be Internet Awesome signalisiert den Schülern implizit, dass Google ein Synonym für Datenschutz und Sicherheit ist. Durch die ausschließliche Konzentration auf persönliche Entscheidungen suggeriert das Programm, dass die Macht, persönliche Informationen zu schützen, vollständig in den eigenen Händen liegt, und weist die Verantwortung dafür dem Einzelnen zu. Es ist nichts Falsches daran, Studenten davon abzuraten, Geld an jemanden zu schicken, der behauptet, ein nigerianischer Prinz zu sein, aber für die meisten Menschen besteht in den meisten Fällen eine größere Gefahr in all den üblichen und völlig legalen Methoden, uns dazu zu bringen, unser Geld abzugeben … Die größte Bedrohung für unsere Privatsphäre geht, wie jeder, der durch den Experian-Hack kompromittiert wurde, bestätigen kann, nicht oder nicht nur von beschissenen Passwörtern aus, sondern von den zahlreichen Möglichkeiten, mit denen wir ohne unsere Zustimmung oder unser Wissen verfolgt werden.“

Google und Drittanbieter haben Zugriff auf Ihr Gmail

Ein besonders offensiver Eingriff in die Privatsphäre ist das Schnüffeln von Google in Gmail-E-Mails. Einem Bericht des Wall Street Journal vom Juli 2018 zufolge erlaubt Google Hunderten von Softwareentwicklern von Drittanbietern den Zugriff auf die E-Mails von Gmail-Nutzern, und diese verwenden nicht unbedingt nur Software, um nach Schlüsselwörtern zu suchen. In einigen Fällen gehen die Mitarbeiter tatsächlich hinein und lesen die E-Mails.

„Eines dieser Unternehmen ist Return Path Inc., das Daten für Vermarkter sammelt, indem es die Posteingänge von mehr als zwei Millionen Menschen scannt, die sich mit einer E-Mail-Adresse von Gmail, Microsoft Corp. oder Yahoo für eine der kostenlosen Apps im Partnernetzwerk von Return Path angemeldet haben“, schreibt das Wall Street Journal. „Normalerweise übernehmen Computer das Scannen und analysieren etwa 100 Millionen E-Mails pro Tag. Vor etwa zwei Jahren lasen Mitarbeiter von Return Path etwa 8.000 ungeschwärzte E-Mails, um die Software des Unternehmens zu trainieren, so Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. In einem anderen Fall haben Mitarbeiter von Edison Software, einem anderen Gmail-Entwickler, der eine mobile App zum Lesen und Organisieren von E-Mails herstellt, die E-Mails von Hunderten von Nutzern persönlich überprüft, um eine neue Funktion zu entwickeln, sagt Mikael Berner, der CEO des Unternehmens. Dass Mitarbeiter die E-Mails von Nutzern lesen, ist für Unternehmen, die diese Art von Daten sammeln, inzwischen „gängige Praxis“, sagt Thede Loder, der ehemalige Chief Technology Officer von eDataSource Inc. … Weder Return Path noch Edison haben die Nutzer ausdrücklich gefragt, ob sie ihre E-Mails lesen dürfen. Beide Unternehmen sagen, dass diese Praxis durch ihre Nutzungsvereinbarungen abgedeckt ist … Weder Return Path noch Edison erwähnen in ihren Datenschutzrichtlinien die Möglichkeit, dass Menschen die E-Mails der Nutzer einsehen können. Herr Berner sagt, er glaube, dass die Datenschutzbestimmungen von Edison diese Praxis abdecken, indem sie den Nutzern mitteilen, dass das Unternehmen persönliche Nachrichten sammelt und speichert, um seine Algorithmen mit künstlicher Intelligenz zu verbessern.“

Nach Angaben des Wall Street Journal hatte Gmail 2018 weltweit 1,4 Milliarden Nutzer – „mehr Nutzer als die nächsten 25 größten E-Mail-Anbieter zusammen“.

Im Jahr 2022 ist diese Zahl auf 1,8 Milliarden gestiegen, und obwohl Google behauptet, das Scannen von Gmail-E-Mails zum Zweck der Erstellung gezielter Werbung eingestellt zu haben, nachdem es 2017 mit einer Sammelklage konfrontiert wurde, in der das Unternehmen des illegalen Abhörens beschuldigt wurde, scheint es ziemlich klar zu sein, dass der Schutz der Privatsphäre keine Garantie ist, wenn Sie Gmail für Ihre private oder geschäftliche Korrespondenz nutzen.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Entwicklervereinbarung von Google es Dritten zwar nicht erlaubt, die privaten Daten eines Nutzers zu speichern, dauerhaft zu kopieren oder offenzulegen, Google jedoch keinen Wert auf die Durchsetzung dieser Richtlinien legt, wie Entwickler gegenüber dem Wall Street Journal erklärten.

Entwickelt Google Dossiers über Kinder? Darauf können Sie wetten

Zurück zu Ihren Kindern: Entwickelt Google Persönlichkeitsdossiers über sie? Einem Bericht der Electronic Frontier Foundation aus dem Jahr 2017 zufolge, einer gemeinnützigen Organisation, die sich auf die „Verteidigung der bürgerlichen Freiheiten in der digitalen Welt“ konzentriert, lautet die Antwort: Ja. Wie in der Zusammenfassung des Berichts beschrieben:

„Während der EFF-Untersuchungen in den letzten zwei Jahren haben wir festgestellt, dass Bildungstechnologiedienste oft weit mehr Informationen über Kinder sammeln als nötig und diese Informationen auf unbestimmte Zeit speichern. Diese die Privatsphäre beeinträchtigenden Informationen gehen über personenbezogene Daten (PII) wie Name und Geburtsdatum hinaus und können den Browserverlauf, Suchbegriffe, Standortdaten, Kontaktlisten und verhaltensbezogene Informationen umfassen. Einige Programme laden diese Schülerdaten automatisch und standardmäßig in die Cloud hoch. All dies geschieht oft ohne das Wissen oder die Zustimmung der Schüler und ihrer Familien. Kurz gesagt, die Technologieanbieter spionieren die Schüler aus – und die Schulbezirke, die oft nur unzureichende oder gar keine Datenschutzrichtlinien zur Verfügung stellen, helfen ihnen dabei unwissentlich.“

Die Schule Ihres Kindes kann auch Ihr Privatleben ausspionieren

Wenn Sie Ihre Kinder ausspionieren, während sie Schularbeiten erledigen oder ihre von der Schule zur Verfügung gestellten Laptops benutzen, berichtet PJ Media, dass es auch Vorfälle gegeben hat, bei denen Schulangestellte aus der Ferne auf die Computer von Schülern zugegriffen haben, während sie zu Hause waren und nicht für die Schule genutzt wurden. Dieser überraschende Trend wurde von der ACLU im Sommer 2017 aufgedeckt. In einem Artikel vom 15. Juni auf UCLA.org schreibt Marcela Betancur:

„Die meisten Schulbezirke in Rhode Island nehmen an ‚1-1‘-Programmen teil, bei denen Dritte den Schülern für das Schuljahr kostenlos Laptops zur Verfügung stellen … Wir haben vor kurzem herausgefunden, dass die meisten der teilnehmenden Schulen des Bundesstaates sich selbst die Möglichkeit geben, ihre Schüler über diese geliehenen Geräte aus der Ferne auszuspionieren. Wir haben unsere Ergebnisse Anfang des Monats in einem Bericht mit dem Titel ‚High School Non-Confidential: How School-Loaned Computers May Be Peering Into Your Home‘ veröffentlicht … Der Bericht ergab, dass heute mehr als 60 Prozent der Schulbezirke in Rhode Island am 1-1-Programm teilnehmen. Außerdem wurde festgestellt, dass die Mehrheit dieser Bezirke Schulbeamten oder Verwaltungsangestellten den Fernzugriff auf das Gerät erlaubt – während ein Schüler zu Hause ist, ohne sein Wissen und ohne Verdacht auf Fehlverhalten. Aus einem skandalösen Fall in Pennsylvania, in dem Schulverwalter Webcams aktiviert hatten, um Schüler in ihren Wohnungen auszuspionieren, wissen wir, dass diese offensichtlichen Datenschutzbedenken nicht hypothetisch sind. Dennoch haben nur sechs Bezirke in ihren Richtlinien ausdrücklich festgelegt, dass sie keinen Fernzugriff auf die Webcams oder Mikrofone von Geräten gewähren, die über die Programme verteilt werden.“

Wenn es um mögliche Eingriffe in die Privatsphäre durch die Schule Ihres Kindes geht, müssen Sie solche Bedenken mit der Schulverwaltung besprechen. Es gibt jedoch einige Möglichkeiten, die Menge der Informationen, die Google über Ihr Kind sammeln kann, zu begrenzen. In seiner Ausgabe vom 23. Januar 2018 gibt das Laptop Magazine unter dem Titel „How to keep Google From Spying on Your Kid’s Chromebook“ (Wie Sie Google davon abhalten, das Chromebook Ihres Kindes auszuspionieren) detaillierte Anweisungen, welche Einstellungen Sie aktivieren oder deaktivieren können, um den Datenfluss zu minimieren.

Google Chrome ist eine Einladung zum Spionieren mit offenen Türen

Wenn Sie Wert auf Ihre Privatsphäre legen, sollten Sie CHROME sofort ABSCHALTEN. Ich habe den Brave-Browser Anfang dieses Jahres installiert und er hat bereits eine Viertelmillion Anzeigen und 34.000 Tracker blockiert.

In einem Artikel vom 21. Juni 2019 hebt der Technologie-Kolumnist der Washington Post, Geoffrey Fowler, die Probleme mit Google Chrome hervor und stellt fest, dass Chrome in einem einwöchigen Experiment beim Surfen „mehr als 11.000 Tracker-Cookies in unseren Browser einschleuste“ und dass „von innen gesehen [Googles] Chrome-Browser einer Überwachungssoftware sehr ähnlich sieht“.

Das Experiment veranlasste Fowler dazu, zu Mozillas Firefox-Browser zu wechseln, in dem der Schutz der Privatsphäre Standard ist. In Fowlers einwöchigem Test blockierte Firefox automatisch 11.189 Tracker-Anfragen – Cookies, die von Unternehmen und Datenverfolgungsfirmen verwendet werden, um Informationen über die von Ihnen besuchten Websites zu sammeln und so ein Persönlichkeitsprofil zu erstellen.

Überraschenderweise entdeckte Fowler Tracking-Cookies von Websites, „von denen man annehmen würde, dass sie privat sind“, wie z. B. Aetna und das Federal Student Aid Department. Beide „erzählten den Datenriesen heimlich jedes Mal, wenn ich die Anmeldeseiten der Versicherungs- und Darlehensdienste aufrief“, schreibt Fowler.

Er entdeckte auch, dass Chrome Sie automatisch anmeldet, wenn Sie Gmail verwenden, wodurch Google Ihre Aktivitäten nachverfolgen und Informationen für personalisierte Anzeigen sammeln kann, ohne dass Sie davon wissen (da Sie sich nicht ausdrücklich angemeldet haben). Wenn Sie eine Online-Suche mit Chrome auf Ihrem Android-Handy durchführen, wird auch Ihr Standort mit Google geteilt, selbst wenn Sie die Standortfreigabe deaktiviert haben.

„Zumindest kann das Schnüffeln im Internet lästig sein. Cookies sorgen dafür, dass eine Hose, die Sie sich auf einer Website ansehen, Ihnen auf anderen Websites in Form von Werbung folgt. Grundsätzlich geht Ihr Internetverlauf – wie die Farbe Ihrer Unterhosen – niemanden etwas an, außer Sie selbst. Wenn man jemandem erlaubt, diese Daten zu sammeln, sind sie reif für den Missbrauch durch Tyrannen, Spione und Hacker“, schreibt Fowler, und fügt hinzu: „Es gibt Möglichkeiten, Chrome zu entschärfen, was viel komplizierter ist, als nur den ‚Inkognito-Modus‘ zu verwenden. Aber es ist viel einfacher, zu einem Browser zu wechseln, der nicht im Besitz eines Werbeunternehmens ist … Ich habe mich für Firefox entschieden, der auf Telefonen, Tablets, PCs und Macs funktioniert. Apples Safari ist ebenfalls eine gute Option für Macs, iPhones und iPads, und der Nischenbrowser Brave34 geht sogar noch weiter und versucht, die Werbetechnologie-Industrie zu unterdrücken.“

Google-Plan: Den Ausgang der Präsidentschaftswahlen 2020 diktieren

Google (oder genauer gesagt Alphabet, die umbenannte Muttergesellschaft, in der alle Abteilungen untergebracht sind) hat sich zu einem gigantischen, krakenartigen Superunternehmen entwickelt, dessen Tentakel in die Bereiche Regierung, Lebensmittelproduktion, Gesundheitswesen, Bildung, militärische Anwendungen und die Entwicklung von KI reichen, die mehr oder weniger unabhängig laufen kann.

Eine Schlüsselkomponente vieler dieser Unternehmen sind Daten – Ihre persönlichen Nutzungsdaten; die Verfolgung jeder Webseite, die Sie jemals besucht haben, und jedes einzelnen Gedankens, den Sie jemals auf einem Google-fähigen Gerät geschrieben haben, zusammen mit der geografischen Verfolgung jeder Ihrer Bewegungen.

Was kann man letztendlich mit diesen Informationen anfangen, abgesehen von personalisierter Werbung? Wie könnte man sie in Kombination mit militärischen, mit KI ausgestatteten Robotern nutzen? Wie könnte man damit Ihre Entscheidungen im Gesundheitswesen beeinflussen? Wie könnte man sie nutzen, um Ihre Entscheidungen über Ihren Lebensstil zu beeinflussen?

Wie könnte (oder wird) sie genutzt werden, um Politik und Gesellschaft im Allgemeinen zu gestalten? Wie Project Veritas am 24. Juni 2019 berichtete, zeigen verdeckte Aufnahmen die Google-Führungskraft Jen Gennai bei Aussagen, die den starken Verdacht aufkommen lassen, dass das Unternehmen die US-Präsidentschaftswahlen 2020 manipulieren will. Das Video erregte die Aufmerksamkeit des US-Abgeordneten Louie Gohmert, R-Texas, der eine Erklärung abgab:

„Dieses Video zeigt, dass Googles Voreingenommenheit jetzt eine Bedrohung für freie und faire Wahlen darstellt, während sie sich hinter der Immunität verstecken, die ihnen der Kongress vor Jahren gewährt hat, als sie ein einfaches „Stadtviereck“ sein sollten, in dem die Stimme jedes Einzelnen ohne voreingenommene Ergebnisse gehört werden konnte. In der Tat verweist Google auf eine wichtige Rolle, die es bei den Wahlen 2020 spielen will. Diese Entdeckung sollte im ganzen Land die Alarmglocken schrillen lassen. Es ist kein Geheimnis, dass Google eine politische Agenda hat. Mehrere mutige Tech-Insider sind an die Öffentlichkeit getreten und haben Googles Zensur von Inhalten und speziellen Algorithmen aufgedeckt. Die „soziale Gerechtigkeit“ dieses Mediengiganten sollte alle Amerikaner beunruhigen, die eine freie und offene Gesellschaft schätzen. Google sollte nicht darüber entscheiden, ob ein Inhalt wichtig oder trivial ist, und es sollte sich ganz sicher nicht in unseren Wahlprozess einmischen. Ihnen muss die Immunität entzogen und sie müssen von denjenigen, die sie wissentlich geschädigt haben, durch Sammelklagen angemessen verfolgt werden.“

Ich habe keinen Zweifel daran, dass sich die Online-Zensur mit der Zeit auf alle Bereiche ausbreiten wird, indem Meinungen, die ihren Zielen und finanziellen Vorstellungen zuwiderlaufen, eliminiert werden.

Es ist an der Zeit, Google zu entthronen

Ein bewusster Verbraucher zu sein, bedeutet heute auch, kluge, fundierte Entscheidungen über Technologie zu treffen. Jeder, der auch nur ein wenig Zeit damit verbracht hat, über die Auswirkungen des ständig wachsenden Monopols von Google auf unser tägliches Leben nachzudenken, wird wahrscheinlich angesichts der Möglichkeiten erschaudern und zustimmen, dass wir nicht zulassen können, dass dies so weitergeht. Um Teil der Lösung zu sein, fordere ich Sie auf, die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:

Boykottieren Sie Google, indem Sie alle Google-Produkte meiden:

Verwenden Sie keine Google-Suchmaschinen mehr. Versuchen Sie Brave oder Freespoke.com, um unzensierte und nicht verfolgte Informationen zu finden.

Deinstallieren Sie Google Chrome und verwenden Sie stattdessen Brave oder Opera Browser, die für alle Computer und Mobilgeräte verfügbar sind. Aus der Sicht der Sicherheit ist Opera Chrome weit überlegen und bietet einen kostenlosen VPN-Dienst (virtuelles privates Netzwerk), um Ihre Privatsphäre weiter zu schützen

Wenn Sie ein Gmail-Konto haben, versuchen Sie es mit einem E-Mail-Dienst, der nicht von Google stammt, z. B. ProtonMail, einem verschlüsselten E-Mail-Dienst mit Sitz in der Schweiz

Hören Sie auf, Google Docs zu benutzen. Digital Trends hat einen Artikel veröffentlicht, der eine Reihe von Alternativen vorschlägt

Wenn Sie ein Schüler sind, wandeln Sie die Google-Konten, die Sie als Schüler erstellt haben, nicht in persönliche Konten um

