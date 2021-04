Wie Imperien enden

„Die Erfahrung hat gezeigt, dass selbst unter den besten Regierungsformen diejenigen, denen Macht anvertraut wird, diese mit der Zeit und durch langsames Vorgehen in Tyrannei pervertieren.“ – Thomas Jefferson

Historien werden im Allgemeinen von Akademikern geschrieben. Sie neigen natürlich dazu, sich auf die wichtigsten Ereignisse zu konzentrieren: die Kriege und die Kämpfe zwischen Führern und ihren Gegnern (sowohl extern als auch intern). Obwohl diese Geschichten interessant zu lesen sind, übersehen Akademiker naturgemäß oft die tieferen Ursachen für den Niedergang eines Reiches.

Heute, wie in jeder Epoche, sind die meisten Menschen in erster Linie an den „Nachrichten“ interessiert – den täglichen Informationen über die politischen Führer der Welt und ihre Kämpfe miteinander, um ihre Macht zu erhalten, zu bewahren und zu erweitern. Wenn die Geschichte über die Ära, die wir gerade durchlaufen, geschrieben werden wird, wird sie zu einem großen Teil einen Aufguss der Nachrichten widerspiegeln. So wie die Medien des Tages dazu neigen, die Tatsache zu übersehen, dass die gegenwärtigen Ereignisse lediglich Symptome eines allgemeinen Niedergangs sind, so neigen auch die Historiker dazu, sich auf die großen Ereignisse zu konzentrieren, anstatt auf die „langsamen Vorgänge“, die die zugrunde liegenden Ursachen bildeten.

Das Persische Reich

Als ich als Junge über den Niedergang und den Fall des persischen Reiches „unterrichtet“ wurde, erfuhr ich von der endgültigen Übernahme durch Alexander den Großen, aber es wurde mir nie gesagt, dass die persischen Steuern während des Niedergangs immer höher und erdrückender wurden, was zu wirtschaftlicher Depression und Aufständen führte, die wiederum zu noch höheren Steuern und verstärkter Unterdrückung führten. In zunehmendem Maße horteten die Könige Gold und Silber und hielten es aus dem Verkehr der Gemeinschaft heraus. Dies lähmte den Markt, da der Geldumlauf nicht ausreichte, um Geschäfte zu tätigen. Zu der Zeit, als Alexander kam, war Persien, geschwächt durch Kriege und interne wirtschaftliche Streitigkeiten, nur noch die Hülle eines Reiches und relativ leicht zu besiegen.

Die Tang-Dynastie

Damals lernte ich auch, dass die Tang-Dynastie als Folge der zunehmenden Macht der Eunuchen, der Kämpfe mit den Fanzhen-Separatisten und schließlich der Bauernrevolten endete. Das ist richtig, aber mir wurde nicht beigebracht, dass die auf Expansion basierende Kriegsführung der Dynastie Steuererhöhungen verlangte, was zu den Revolten führte. Die fortgesetzte Kriegsführung erforderte eine zunehmende Geld- und Landerpressung durch die Eunuchen, was zu einem abrupten Rückgang der Nahrungsmittelproduktion und weiteren Steuern führte. Schließlich, als sich der wirtschaftliche Verfall und die Unterdrückung der Bürger verschlimmerte, verließen die Bürger das Gebiet ganz, um anderswo mehr Verheißungen zu finden.

Gibt es hier ein Muster? Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf ein anderes Reich werfen.

Das Spanische Reich

1556 erbte Philipp II. von Spanien das Land, das als die reichste Nation Europas galt und keine offensichtlichen wirtschaftlichen Probleme hatte. Doch 1598 war Spanien bankrott. Wie war das möglich?

Spanien ging es gut, aber es strebte danach, eine Großmacht zu werden. Um dies zu erreichen, brauchte Philipp mehr Steuergelder. Ab 1561 wurde die bestehende servicio-Steuer reguliert, und bis 1590 kamen die crusada-Steuer, die excusado-Steuer und die millones-Steuer hinzu.

In einem Zeitraum von 39 Jahren (zwischen 1559 und 1598) stiegen die Steuern um 430%. Obwohl die damalige Elite von der Besteuerung ausgenommen war (die heutige Elite ist nicht offiziell von der Besteuerung ausgenommen), wurde der Durchschnittsbürger so stark besteuert, dass sowohl die Geschäftsexpansion als auch der öffentliche Einkauf drastisch zurückgingen. Die Löhne hielten mit der daraus resultierenden Inflation nicht Schritt. Die Preise für Waren stiegen um 400%, was eine Preisrevolution und eine Steuerrevolution auslöste.

Obwohl Spanien zu dieser Zeit eine Flut von Gold und Silber aus Amerika genoss, floss der erhöhte Reichtum direkt in Philipps Kriegsanstrengungen. Doch die 100.000 Soldaten brachten bald nicht mehr genügend Beute an Philipp zurück, um ihre Auslandseinsätze zu bezahlen.

In einem letzten Versuch, das dem Untergang geweihte Reich zu retten, gab Philipp Staatsanleihen aus, die zwar sofort Geld einbrachten, aber enorme Schulden verursachten, die vermutlich eines Tages zurückgezahlt werden mussten (die Schulden wuchsen auf das 8,8-fache des BIP an).

Spanien erklärte den Bankrott. Der Handel wanderte in andere Länder ab. Das Militär, das an drei Fronten kämpfte, wurde nicht mehr bezahlt, und die militärischen Bestrebungen brachen zusammen.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass Philipp die Kriegsführung nicht einstellte, selbst als das Reich zusammenbrach. Er ließ die Besteuerung nicht sinken. Wie die Herrscher vor und nach ihm, baute er stattdessen stur seine Autokratie aus, während das Reich in den Zusammenbruch schlitterte.

Heutige Reiche

Nochmals, die oben genannten Ereignisse werden Schulkindern nicht als von entscheidender Bedeutung für den Niedergang von Imperien beigebracht, obwohl sie in bemerkenswerter Weise mit dem Niedergang anderer Imperien und dem, was wir heute sehen, übereinstimmen. Die gleichen Ereignisse treten auf und fallen wie Dominosteine, mehr oder weniger der Reihe nach, in jedem Reich, in jedem Zeitalter:

Die Reichweite von Regierungsführern übersteigt in der Regel ihr Fassungsvermögen. Dramatische Expansionen (in der Regel durch Kriege) werden unternommen, ohne einen klaren Plan, wie diese Expansion finanziert werden soll. Die Bevölkerung wird übermäßig besteuert, wenn die Rechnungen für die Expansion fällig werden, ohne Rücksicht darauf, ob sich die Bevölkerung eine höhere Besteuerung leisten kann. Eine hohe Besteuerung führt dazu, dass die Investitionen des privaten Sektors zurückgehen und die Wirtschaft zu schrumpfen beginnt. Die Kosten für Güter steigen, ohne dass die Löhne damit Schritt halten. Die Steuereinnahmen gehen zurück, da die Wirtschaft schrumpft (aufgrund der übermäßigen Besteuerung). Die Steuern werden wieder erhöht, um die Staatseinnahmen aufzustocken. Trotz alledem horten die Regierenden persönlich so viel wie möglich, was die Zirkulation des Wohlstands in der Wirtschaft weiter einschränkt. Die Regierungen geben Anleihen aus und nehmen anderweitig Kredite auf, um die Expansion fortzusetzen, ohne einen Plan für die Rückzahlung zu haben. Dramatische autoritäre Kontrolle wird eingeführt, um sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit weiterhin den Forderungen nachkommt, selbst wenn diese Forderungen von ihr nicht erfüllt werden können. Es kommt zu einem wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruch, der oft durch Unruhen und Aufstände, den Zusammenbruch der Wirtschaft und den Ausstieg derjenigen, die produktiv sind, gekennzeichnet ist. In dieser letzten Periode wendet sich das Imperium gegen sich selbst und behandelt sein Volk als Feind.

Die obige Übersicht legt nahe, dass wir vielleicht besser ausgebildet und weniger geneigt wären, dieselben Fehler zu wiederholen, wenn unsere Schulbücher die zugrundeliegenden Ursachen des Zusammenbruchs von Imperien betonen würden, anstatt die Namen berühmter Generäle und die Daten berühmter Schlachten.

Leider ist dies unwahrscheinlich. Die Chancen stehen gut, dass zukünftige Führer genauso wenig daran interessiert sind, aus der Geschichte zu lernen, wie vergangene Führer. Sie werden Imperien schaffen und sie dann zerstören.

Selbst die informativsten Geschichten über den Niedergang von Imperien, wie z. B. „The Decline and Fall of the Roman Empire“ von Edward Gibbon, werden für die Führer von Imperien nicht von Interesse sein. Sie werden glauben, dass sie über der Geschichte stehen und dass sie, als Einzige, erfolgreich sein werden.

Wenn es etwas zu lernen gibt, dann ist es die Einsicht, dass sich die Führer nicht von ihren Bestrebungen abbringen lassen. Sie werden weiter vorpreschen, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne, ungeachtet der Einwände und Revolten der Bürgerschaft.

Wenn ein Imperium einmal die achte Stufe in obiger Auflistung erreicht hat, kehrt es nie wieder um. Es ist ein „Dead Empire Walking“ und wartet nur noch auf das schmerzhafte Ausspielen der letzten drei Stufen. An diesem Punkt ist es extrem töricht, zu bleiben und „abzuwarten“ in der Hoffnung, dass sich der Niedergang irgendwie umkehren wird. An diesem Punkt könnte es klüger sein, dem Beispiel der Chinesen, der Römer und anderer zu folgen, die sich stattdessen entschieden haben, sich still und leise auf grünere Weiden zu begeben.