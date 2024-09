Wie Katar das Chaos im Nahen Osten verbreitet und den radikalen Islam in Europa anheizt

Wer die internationalen Nachrichten in den vergangenen Jahren aufmerksam verfolgt hat, dem dürfte aufgefallen sein, dass Katar immer wieder in den Schlagzeilen auftaucht und für ein Land mit nur 300.000 Einwohnern eine überragende Rolle in der Weltpolitik spielt.

Zuletzt stand Katar im Rampenlicht, weil es die Führung der Hamas beherbergt und gleichzeitig zusammen mit Ägypten die Hauptrolle bei der Vermittlung eines Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas spielte. Katar diente auch viele Jahre als sicherer Hafen für die Taliban und ermöglichte 2020 ein Friedensabkommen zwischen den USA und der islamistischen Gruppe.

Zwischenzeitlich war Doha auch Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft und stand hinter dem größten Korruptionsskandal in der Geschichte des Europäischen Parlaments, bekannt als “Qatargate”.

Der größte Einfluss Katars besteht jedoch in seiner jahrzehntelangen Kampagne zur Förderung radikaler islamischer Bewegungen und Moscheen im Nahen Osten und in Europa. Katar sponsert nicht nur den Bau riesiger Moscheen und Vereine, sondern betreibt auch eine fortschrittliche Medien- und PR-Kampagne, die einen fruchtbaren Boden für diese ausländischen islamistischen Bewegungen schafft, um in ihren neuen Ländern Fuß zu fassen.

Wir alle kennen die gewalttätigen dschihadistischen Organisationen wie Al-Qaida, ISIS und Hamas. Über die einflussreichste islamistische Organisation, die Muslimbruderschaft, wissen die meisten jedoch nur wenig.

Noch weniger wissen, dass sie über einen Patronagestaat verfügt, der die Propaganda der Muslimbruderschaft in hunderte Millionen Haushalte weltweit verbreitet.

Katar hat den immensen Reichtum, den es durch seine Öl- und Gasvorkommen angehäuft hat, genutzt, um Al Jazeera in ein internationales Medienkonglomerat zu verwandeln, das die Propaganda der Muslimbruderschaft weltweit verbreitet.

Um die Rolle dieser prominenten islamistischen Organisation zu verstehen, ist ein Blick auf ihre Wurzeln notwendig.

Die Muslimbruderschaft ist eng mit drei Akteuren verbunden: Ägypten, Palästina und Katar. Sie wurde 1928 in Ägypten von dem Geistlichen Hassan al-Banna als Reaktion auf die Schwäche der muslimischen Welt gegenüber dem Westen seit der Aufklärung und der industriellen Revolution gegründet. Al-Banna und andere muslimische Islamisten und Modernisten vertraten die Ansicht, dass die muslimische Gemeinschaft schwach sei, weil sie im Laufe der Jahrhunderte korrumpiert worden sei, und sie zum reinen Islam Mohammeds und der ersten Kalifen zurückkehren müsse.

Die Bewegung verbreitete sich wie ein Lauffeuer in Ägypten, und einer ihrer bemerkenswertesten frühen Erfolge war die Beteiligung an der arabischen Revolte in Palästina, die von 1936 bis 1939 dauerte. Obwohl der Aufstand scheiterte, gelang es der Bruderschaft, die Palästinafrage zu einem weitverbreiteten muslimischen Anliegen zu machen. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sie sich dafür ein, dass Amin al-Husseini, der Mufti von Jerusalem, der während des Krieges mit Nazi-Deutschland kollaboriert hatte, in Ägypten Asyl erhielt.

Nach dem Militärputsch von 1952 gegen die ägyptische Monarchie begannen die Militärs, die Bruderschaft als Rivalen und Bedrohung ihrer Herrschaft zu betrachten. Aufgrund des wachsenden Drucks sahen sich viele ihrer wichtigsten ideologischen Führer gezwungen, nach Saudi-Arabien und Katar zu gehen. Yusuf al-Qaradawi war der Bedeutendste unter ihnen. Er wurde 1962 von der Al-Azhar-Universität in Kairo als Leiter des sekundären Instituts für religiöse Studien nach Katar entsandt. Im Jahr 1977 legte er den Grundstein für die Fakultät für Scharia und Islamische Studien an der Universität von Katar. Später moderierte er auf Al-Jazeera die Sendung “Scharia und Leben”, die rund 80 Millionen Zuschauer pro Folge erreichte und ihn zu einer der einflussreichsten muslimischen Stimmen der Welt machte.

Die königliche Familie von Katar, das Haus Al-Thani, nutzt die Muslimbruderschaft seither als Instrument, um die politische Opposition gegen sie zu minimieren. Im Gegenzug dafür, dass die Bruderschaft das Land als Basis für ihre internationalen Operationen nutzen darf, stellt sie sicher, dass es keine auf organisierter Religion basierende politische Bedrohung für die katarische Monarchie gibt.

Leider stehen andere Länder auf der Verliererseite dieses Deals. Katar, Al-Jazeera und die Muslimbruderschaft arbeiteten zusammen, um die Muslimbruderschaft 2011 kurzzeitig an die Macht in Ägypten zu bringen, und haben seit dem Arabischen Frühling, der 2011 begann, im gesamten Nahen Osten islamistisches Chaos gesät. Das ging so weit, dass Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Ägypten und Jordanien 2017 ihre Beziehungen zu Katar abbrachen und eine Blockade gegen das Land verhängten.

Auch Länder in Europa sind betroffen, denn Katar ist Hauptsponsor von Moscheen, in denen die Propaganda der Bruderschaft gelehrt und verbreitet wird. In diesen Moscheen werden viele Muslime radikalisiert und einige sogar überzeugt, sich gewalttätigen dschihadistischen Organisationen anzuschließen. Ein Großteil des Geldes stammt von der Katar Charity, die mindestens 140 Moscheen, Kulturzentren und islamische Schulen in Europa finanziert hat. Eines der bekanntesten Beispiele ist die Megamoschee in Poitiers, in der Nähe des Ortes der Schlacht von Tours und der Schlacht von Poitiers, wo der Frankenherrscher Karl Martell im Jahr 732 das vorrückende muslimische Heer von Abdul al-Rahman aufhielt.

Der größte muslimische Dachverband in Europa ist heute der Rat der Europäischen Muslime, der früher als Föderation Islamischer Organisationen in Europa (FIOE) bekannt war und weithin als Tarnorganisation der Muslimbruderschaft in Europa angesehen wird. Sie gilt weithin als Tarnorganisation der Muslimbruderschaft in Europa. 1997 gründete er den European Council for Fatwa and Research (ECFR), eine private Stiftung islamischer Geistlicher und Gelehrter, die Fatwas für in Europa lebende Muslime herausgibt, um ihnen vorzuschreiben, wie sie ihr Leben zu führen haben.

Es lohnt sich zu fragen, wer in den vergangenen Jahrzehnten den Vorsitz dieser einflussreichen Organisation innehatte. Die Antwort? Yusuf al-Qaradawi, der bis zu seinem Tod im Jahr 2022 von seinem Hauptquartier in Katar aus agierte.

Der radikale Islam in Europa hat sich in den vergangenen 50 Jahren beschleunigt. Wann werden Katar, Al Jazeera, die Muslimbruderschaft, der Rat der europäischen Muslime und der ECFR ihr “Poitiers” auf dem europäischen Kontinent haben?