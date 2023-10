Wie lange werden die Palästinenser noch Märtyrer sein?

Eric Margolis

Es ist kein echter Krieg. Das blutige Gemetzel in Israel und Palästina, das wir jetzt erleben, ist ein großer Gefangenenaufstand, der von Israels militärischer Macht niedergeschlagen wird.

Leichte M-16-Gewehre gegen Merkava-Panzer; selbstgebaute Raketen (kaum mehr als fliegende Rohrbomben) gegen hochmoderne F-15- und F-16-Kampfbomber der USA; ein paar tausend Hamas-Kämpfer gegen 600.000 oder mehr israelische Soldaten und Polizisten, unterstützt von Drohnen und schwerer Artillerie.

Bomben und Raketen aus amerikanischer Produktion zerstören nun das, was von Gaza, einem der am dichtesten besiedelten Orte der Welt, übrig geblieben ist. Israel, das durch einen von der Hamas verübten Angriff auf ein Musikfestival und eine Welle von Raketenangriffen über 1 200 unschuldige Zivilisten zu beklagen hat, schwört den Palästinensern biblische Rache.

Interessanterweise werden die von den USA gelieferten Kampfflugzeuge, Bomben und Raketen, die auf palästinensische Kämpfer und Zivilisten einschlagen, unter Verstoß gegen das US-Waffenkontrollgesetz eingesetzt, das den Einsatz amerikanischer Waffen gegen zivile Ziele verbietet.

Ohne Rücksicht auf das US-Gesetz ist die Regierung Biden in voller Kriegshysterie über Gaza. Die nächsten US-Wahlen rücken näher. Auch die staatlich gelenkten US-Medien sind in vollem Kriegsmodus und stellen die Ereignisse in Gaza als einen Angriff auf die Vereinigten Staaten von Amerika dar.

Die Kriegspartei in Washington schreit nach einem Krieg gegen den Iran, der, soweit wir jetzt wissen, keine primäre Rolle bei den Angriffen in Gaza gespielt hat. Eine solche wird wahrscheinlich von Israels rechtsgerichteten Militanten und Fox News gefunden oder fabriziert werden.

Ich beobachte und schreibe seit etwa 70 Jahren über die Qualen in Palästina. Ich habe beobachtet, wie aus einer kleinen jüdischen Enklave ein mächtiges Sparta mit etwa 200 Atomwaffen und einer beispiellosen Kontrolle über den US-Kongress und die Medien wurde.

Gaza, diese elende, erbärmliche menschliche Müllhalde, ist ein riesiges Freiluftgefängnis, vollgepackt mit 2,2 Millionen palästinensischen Flüchtlingen, die 1948 aus dem neu gegründeten Staat Israel vertrieben wurden. Israel und sein enger Verbündeter Ägypten halten den Gazastreifen an seinen Land- und Seegrenzen eingeschlossen. Die Palästinenser dürfen nur an der Küste fischen. Die Gas- und Ölvorkommen an der Küste wurden von Israel und Ägypten enteignet.

Die Vereinigten Staaten von Amerika, Israels Gönner und Finanzier, freuten sich über die Verlegung ihrer Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem, ein Schritt, der von religiösen Fundamentalisten im Bibelgürtel als entscheidender Schritt zur Rückkehr des christlichen Messias und zum Armageddon angesehen wird, bei dem der Rest von uns, einschließlich der Juden, bei lebendigem Leib verbrannt werden soll. Die amerikanischen Republikaner, die zu einer rechtsextremen theokratischen Partei geworden sind, bejubelten diese gute Nachricht.

Die zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens leben am Rande des Hungertods. Israel rühmt sich offen damit, dass es gerade genug Lebensmittel in die Enklave lässt, um eine völlige Verhungerung zu verhindern. Chemikalien zur Wasseraufbereitung sind verboten. Strom gibt es nur wenige Stunden täglich, weil das Kraftwerk von Israels von den USA unterstützter Luftwaffe bombardiert wurde. In den Krankenhäusern gibt es fast keine Medikamente. Kurzum, es herrschen Kriegsbedingungen in dem Freiluftgefängnis. Selbst die elenden Tiere im Zoo von Gaza verhungern. Berichten zufolge haben Hamas-Kämpfer sogar Katzen und Hunde getötet.

Die intensive Bestrafung des Gazastreifens, die nach internationalem Recht ein Verbrechen darstellt, begann, nachdem die Bevölkerung in einer freien Wahl für die Hamas-Bewegung und gegen die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) gestimmt hatte, die mehr oder weniger von Israel und den Vereinigten Staaten geführt wird. Israel half 1987 bei der Gründung der Hamas, um die PLO zu spalten, versuchte dann aber gemeinsam mit den USA, die Organisation zu zerstören, indem es sie als „terroristisch“ abstempelte.

Israel hat in großem Umfang von den USA gelieferte Waffen und Geld für den Kampf gegen die Hamas im Gazastreifen eingesetzt, ein klarer Verstoß gegen den Arms Export Control Act von 1976, der den Einsatz amerikanischer Waffen gegen die Zivilbevölkerung verbietet.

Es bleibt die Frage, woher all die Palästinenser kommen? Israel hat lange Zeit behauptet, dass es diese Menschen nicht gibt oder dass es sich um eine erfundene Nationalität handelt. Diese Behauptung war von den Israelis, von denen viele aus Russland, Polen und Osteuropa stammten und die biblische Identitäten angenommen und eine direkte Verbindung zu den Hebräern behauptet hatten, die zweitausend Jahre zuvor in der Levante gelebt hatten, ziemlich gewagt.

Als Israel 1948 von den USA und der UNO (mit sowjetischer Unterstützung) gegründet wurde, wurden 750 000 bis eine Million einheimische Palästinenser mit vorgehaltener Waffe aus ihrer angestammten Heimat vertrieben oder durch Massaker und ethnische Säuberungen in Panik versetzt. Ihre Dörfer wurden mit Bulldozern platt gewalzt.

Als Israel 1967 das Westjordanland und die Altstadt von Jerusalem eroberte und annektierte, wurden weitere 500.000 Palästinenser zu Flüchtlingen. Etwa 50.000 bis 250.000 Syrer wurden von Israel aus den strategisch wichtigen Golanhöhen vertrieben. Beduinen wurden aus der israelischen Negev-Wüste vertrieben.

Es gibt nur zwei Möglichkeiten, aus diesem blutigen Schlamassel herauszukommen. Entweder man vertreibt Millionen von Palästinensern in einem Akt des Völkermords in die Wüste oder man schafft einen von den Vereinten Nationen mandatierten, aber durch das Veto der USA und den Widerstand Israels seit langem blockierten palästinensischen Staat.