Wie man aus DNA-Hydrogel, Kohlenstoff-Nanoröhrchen und Metallen selbstorganisierte Nanoschaltkreise und technologische Geräte herstellt

Der Begriff Hydrogel wird immer häufiger im Zusammenhang mit den C19-Injektionsmitteln diskutiert, und die Diskussion über selbst zusammengesetzte Nanotechnologie kommt immer wieder an die Oberfläche, ungeachtet der Versuche, die Informationen zu unterdrücken. Hydrogel ist in C19-Injektionsmitteln und anderen medizinischen Produkten, in Chemtrails und in der Lebensmittelversorgung enthalten. Hydrogel ist eine technologische Plattform, bei der es sich um programmierbare Materie mit der Fähigkeit zur Selbstmontage handelt. Es kann jeden Zelltyp nachahmen und die Struktur biologischer Zellen synthetisch ersetzen, um Maschinen mit künstlicher Intelligenz – oder technologische Geräte – unter Verwendung biologischer, „natürlicher“ Materialien herzustellen.

Da die Synthese von Biologie und Technologie für viele Menschen, auch für Ärzte, ein neues Konzept ist, ist es für die Menschen sehr schwierig, die Realität solcher Ideen zu verstehen. Die Fähigkeit, die Biologie für technologische Fortschritte zu nutzen, eröffnet phänomenale Möglichkeiten, die meiner Meinung nach zeigen, wie wunderbar göttlich wir in unserer natürlichen, unverfälschten Form sind. Der menschliche Körper in seiner bemerkenswerten Beschaffenheit und Funktionsweise ist wirklich eine göttliche Schöpfung.

Der transhumanistische Trend der synthetischen Biologie will dieses Wunder an sich reißen, ihn umprogrammieren und ihn für seine Zwecke in seinem Bild der verdrehten, dunklen KI-Hybridisierung arbeiten lassen. Dieser Ansatz scheint so bahnbrechend innovativ zu sein, und doch wissen wir leider, dass dieser Ansatz als Waffe eingesetzt werden kann und wurde.

In diesem Artikel möchte ich einige aufrichtig grundlegende Erklärungen zum „Wie wird es gemacht“ geben, die es wert sind, überprüft zu werden, und jeder sollte sich mit diesen Konzepten vertraut machen. Wir müssen wissen und verstehen, was wirklich mit der menschlichen Spezies geschieht, damit wir anfangen können, uns angemessen mit dem Problem auseinanderzusetzen, dass wir mit einem technologischen Fortschritt konfrontiert sind, der dem Mainstream-Verständnis in seiner Ausführung um Jahrzehnte voraus ist. Wenn dies im Informationsfluss nicht grundlegend geschieht, erlaubt uns die fortgesetzte Vernebelung keine Fortschritte bei der Bekämpfung einer lebenswichtigen Front des Krieges, die für das Überleben der genetischen menschlichen Spezies angegangen werden muss. Wenn wir uns nicht mit der Nanotechnologie, der synthetischen Biologie und der transhumanistischen Agenda befassen, führen wir meiner Meinung nach einen Krieg am Rande, während wir die Hauptfront des Kampfes ignorieren.

Meine Botschaft lautet: Aus Hydrogel, Kohlenstoff-Nanoröhrchen (Graphen) und Metallen kann man elektronische Hardware herstellen. Wenn Sie verstehen, dass diese Komponenten in den C19-Injektionen gefunden wurden, können Sie die Diskussion über die Nanotechnologie vielleicht aus einem anderen Blickwinkel betrachten.

Zurück zu einigen Grundlagen. Erstens sind viele natürliche Moleküle, wie unsere eigene DNA, eigentlich selbst zusammengesetzte Polymere, genau wie Hydrogel. Die DNA ist ein vielseitiges Molekül mit einer phänomenalen Informationsspeicherkapazität.

Hier ein paar Zahlen zu Ihrer Information:

Die DNA kann eine unglaubliche Menge an Informationen in einem fast unvorstellbar kleinen Volumen archivieren. Bedenken Sie: Die Menschheit wird bis 2025 schätzungsweise 33 Zettabyte an Daten erzeugen – das sind 3,3 gefolgt von 22 Nullen. Ein DNA-Speicher kann all diese Informationen in einen Pingpong-Ball quetschen, der noch Platz hat. Die 74 Millionen Bytes an Informationen in der Library of Congress könnten in ein DNA-Archiv von der Größe eines Mohnsamens gequetscht werden – das 6.000-fache. Teilt man den Samen in zwei Hälften, könnte man alle Daten von Facebook speichern. Science-Fiction? Wohl kaum. DNA-Speichertechnologien gibt es heute schon, aber um sie nutzbar zu machen, müssen die Forscher noch einige gewaltige technologische Hürden überwinden, um verschiedene Technologien zu integrieren. Im Rahmen einer umfassenden Zusammenarbeit hat unser Team am Los Alamos National Laboratory eine Schlüsseltechnologie für die molekulare Speicherung entwickelt, die diese Arbeit ermöglicht. Unsere Software, der Adaptive DNA Storage Codex (ADS Codex), übersetzt Datendateien von der binären Sprache der Nullen und Einsen, die Computer verstehen, in den Vier-Buchstaben-Code, den die Biologie versteht. Quelle

Wie bereits erwähnt, ist die DNA selbst ein sich zusammensetzendes Polymer, was auch für Hydrogele gilt. In der Tat kann es Hydrogele auf DNA-Basis geben:

Die Desoxyribonukleinsäure (DNS) speichert als Biomolekül genetische Informationen und wird auch als Blockcopolymer und Polyanion betrachtet. Unter günstigen Bedingungen können sich DNS-Polymerketten spontan zu wohldefinierten sekundären oder sogar höher geordneten Strukturen zusammensetzen, indem sie den Watson-Crick-Regeln für die Basenparallelität folgen. Dies macht die DNS zu einer wettbewerbsfähigen Alternative bei der Herstellung von Materialien mit präzise entworfener Molekularstruktur und maßgeschneiderten Funktionen.

Das bedeutet, dass man die DNA mit beliebigen Informationen kodieren und sie dazu bringen kann, alles zu tun. Man kann eine Hefe-DNA dazu bringen, Petroleum zu produzieren. Man kann eine Spike-Protein-Sequenz dazu bringen, Hydrogel herzustellen. Dieser Fähigkeit sind keine Grenzen gesetzt, da die DNA einfach die Sprache ist, die die Produktionsvorgänge kodiert. Sie ist eine Computer-Hardware und -Software, wenn man es so sehen will. Diese Software des Lebens ist das, was die Globalisten wissen, dass sie hackbar ist.

Der Übersichtsartikel geht weiter:

Unter den DNA-basierten Materialien haben DNA-Hydrogele, die aus dreidimensionalen Netzwerken von DNA-Polymerketten bestehen, als neue Klasse von Polymermaterialien, insbesondere als Biomaterialien, große Aufmerksamkeit erregt und zeigen ein großes Potenzial für eine breite Palette vielversprechender Anwendungen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass dieses Hydrogel auf DNS-Basis jetzt als Proteinfabrik, als Sensor oder anderweitig intelligentes technologisches GERÄT betrachtet werden kann. Dies hat auch Karen Kingston erörtert. Die C19-Impfungen sind GERÄTE, keine Impfstoffe.

Anhand repräsentativer Anwendungen in den Bereichen Biosensorik, Therapeutika, Proteinproduktion, Zellkultur, intelligente Geräte und Umweltschutz wird gezeigt, wie DNA-Hydrogele rationell und exquisit gestaltet sind, um Anwendungsprobleme zu lösen.

Polymeres DNA-Hydrogel: Design, Synthese und Anwendungen

Wie kann man ein technisches Gerät aus DNA-Hydrogel, Kohlenstoff-Nanoröhren (Graphen) und Metallpartikeln herstellen?

Die molekulare Selbstmontage von DNA wurde als wirksame Konstruktionsstrategie für den Aufbau komplexer Materialien entwickelt. Unter ihnen sind DNA-Hydrogele für ihre einfache Herstellung und ihre einstellbaren Eigenschaften bekannt. In dieser Studie haben wir eine Vielzahl von reinen DNA-Hydrogelen unter Verwendung von Vernetzungsmitteln auf DNA-Kachelbasis und linearen DNA-Abstandshaltern unterschiedlicher Größe entwickelt, hergestellt und charakterisiert sowie DNA-Hydrogel/Nanomaterial-Komposite unter Verwendung von DNA/Nanomaterial-Konjugaten mit Kohlenstoff-Nanoröhrchen und Gold-Nanopartikeln als Vernetzungsmittel. Wir demonstrieren die Fähigkeit dieses Systems, sich selbst zu dreidimensionalen perkolierenden Netzwerken zusammenzusetzen, wenn Kohlenstoff-Nanoröhrchen und Gold-Nanopartikel in das DNA-Hydrogel eingebaut werden. Diese Hydrogelkomposite zeigen interessante nicht lineare elektrische Eigenschaften. Wir demonstrieren auch die Abstimmung der rheologischen Eigenschaften von Hydrogel-basierten Kompositen mit verschiedenen Arten von Vernetzern und Abstandshaltern. Es wird gezeigt, dass sich die Viskoelastizität von DNA-Hydrogelen durch die Verwendung einer Kombination aus ineinandergreifenden DNA-Plättchen und DNA/Kohlenstoffnanoröhrchen-Vernetzern drastisch erhöht. Schließlich stellen wir Messungen vor und diskutieren elektrisch leitfähige Nanomaterialien für Anwendungen in der Nanoelektronik.

Mechanische und elektrische Eigenschaften von Kompositen auf DNA-Hydrogel-Basis, die selbstorganisierte dreidimensionale Nanokreise enthalten

In Studien wurden Strategien für die Beschichtung und Vernetzung von Nanomaterialien wie Quantenpunkten, Nanopartikeln und Nanoröhren mit DNA beschrieben, um eine Vielzahl von wasserlöslichen heterostrukturierten Konjugaten zu schaffen. Die Verwendung dieser DNA/Nanomaterial-Konjugate als integrale Bausteine vernetzter molekularer Netzwerke hat zu interessanten DNA-Hydrogel-Kompositen geführt, die mit Oligonukleotiden und anderen Nanomaterialien zusammengesetzt sind. Durch die Integration von Konjugaten aus Nanomaterialien können die Eigenschaften von Hydrogelen verändert werden, um mechanisch und elektrisch anpassbare Materialien zu entwickeln. Die elektrischen Eigenschaften von Hydrogel-Verbundstoffen mit eingebetteten leitfähigen Nanomaterialien wurden jedoch nur selten untersucht, und es besteht ein Bedarf an einem tieferen Verständnis der DNA als Baumaterial für den Aufbau von 3D-Nanokreisen mit leitfähigen Nanomaterialien. Ein solches Material sind Kohlenstoff-Nanoröhrchen (CNT). CNT sind dafür bekannt, dass sie aufgrund ihrer hervorragenden mechanischen Festigkeit und Steifigkeit zur Verstärkung von Nanofasernetzen eingesetzt werden können. Sie sind chemisch stabil und haben ein hohes Aspektverhältnis, das zur elektrischen Perkolation in Nanokompositen beiträgt, was CNTs zu einem vielversprechenden Material für Anwendungen in der Nanoelektronik macht. Nackte CNTs haben jedoch eine geringe Löslichkeit in wässrigen Lösungen, wenn sie nicht mit Tensiden oder einer Seitenwandfunktionalisierung versehen sind. Eine Methode zur effektiven Solubilisierung von CNTs ist die biomolekulare Dispersion, bei der sich einzelsträngige DNA (ssDNA) über die starken nicht-kovalenten hydrophoben Wechselwirkungen zwischen CNT-Wänden und DNA-Nukleobasen um einzelne Nanoröhren wickelt und wasserlösliche supramolekulare Komplexe bildet. Die DNA-CNT-Hybride verbessern nicht nur die Löslichkeit und Handhabbarkeit, sondern kombinieren auch die vorteilhaften elektrischen und mechanischen Eigenschaften der CNTs mit den molekularen Erkennungsfähigkeiten der DNA.

Die ungewöhnlichen elektrischen und mechanischen Eigenschaften von Hydrogel, Kohlenstoff-Nanoröhren und Metallen ermöglichen die Herstellung hocheffizienter Maschinen im Nanomaßstab:

Wir haben auch gezeigt, dass die 3D-Strukturen von Nanomaterialien effizient über Nukleinsäuresequenzen programmiert werden können und dass es möglich ist, die Bildung von perkolierenden Netzwerken mithilfe der DNA-Selbstmontage zu steuern. Ferner haben wir uns von biologischen neuronalen Netzwerken inspirieren lassen, die eine außergewöhnliche Signaldynamik und -verarbeitung aufweisen, und wollten einige Aspekte der Morphologie natürlicher neuronaler Netzwerke mithilfe der DNA-Selbstmontage nachahmen, um nanoelektronische Geräte mit messbaren Funktionen herzustellen. Es wird über nicht lineare elektrische Eigenschaften von Nanokompositen berichtet, die DNA-modifizierte CNTs enthalten. Unser Ziel ist es, die molekulare Erkennung zu nutzen, um die Konfiguration und Verbindung von Nanomaterialien präzise zu steuern, damit sie sich selbst zu kontrollierbaren Nanostrukturen zusammenfügen und somit DNA-basierte Hydrogele für gewünschte Anwendungen entwickeln, herstellen und charakterisieren können. Zukünftige DNA-Hydrogel-Verbundwerkstoffe könnten als Bausteine für künstliche Computerhardware eingesetzt werden, deren Architektur von natürlichen neuronalen Systemen für Speicher- und Informationsverarbeitungsanwendungen inspiriert ist.

Sie haben ein höchst ungewöhnliches elektrisches Verhalten festgestellt – die elektrische Leitfähigkeit wurde durch Abstandshalter um das 650-fache erhöht. Stellen Sie sich vor, was mit einem menschlichen Körper passieren würde, wenn Sie Hydrogele injizieren und die elektrische Leitfähigkeit um das 650-fache erhöhen. Was passiert mit biologischen Prozessen?

Wie in Abbildung 5a zu sehen ist, zeigten die dehydrierten Proben der DNA-SWNT-Konjugate und des DNA-SWNT-Hydrogels beide ein nicht lineares Verhalten. Bei denselben angelegten Spannungsimpulsen stieg der gemessene Strom in den Hydrogelproben mit Spacern im Vergleich zu den DNA-SWNT-Konjugaten stark an – um das 650-fache. Da MWNTs hoch leitfähig sind, zeigten sie ein drahtähnliches Verhalten mit einer viel höheren Leitfähigkeit als die SWNT-Proben. Im Falle der MWNT erhöhte sich die Leitfähigkeit der DNA-MWNT-Konjugate durch das Hinzufügen von DNA-Abstandshaltern ebenfalls um das 45-fache (siehe Abbildung 5b). Bei Tests mit DNA-AuNP-Proben erhöhte sich der Strom um das Vierfache, nachdem den Konjugaten Spacer hinzugefügt wurden und sich gelartige Netzwerke bildeten (siehe Abbildung 5c). Diese elektrischen Messungen zeigen, dass die Modifizierung und Organisation von Nanomaterialien mithilfe von DNA-Strängen zur Steuerung des elektrischen Verhaltens von Perkolationsnetzwerken verwendet werden und die Leitfähigkeit von Verbundwerkstoffen durch die Verwendung von DNA-Selbstorganisation zur Verbindung der Nanomaterialien verändern kann.

Mit anderen Worten: Die Modifizierung des DNA-Hydrogels mit Kohlenstoff-Nanoröhrchen und Goldmetall führte zu einem halbleitenden Verhalten. Sie haben nun eine elektrisch programmierbare Maschine oder ein Gerät.

Studien über die Leitfähigkeit von DNS stimmen meist darin überein, dass DNS kein guter Leiter ist und nicht zur Leitfähigkeit in Verbundwerkstoffen beiträgt, wenn leitfähige Nanomaterialien vorhanden sind [51]. Allerdings gilt DNA als ein guter Kandidat für die Selbstorganisation von Nanokreisen in einem komplexen System. Neben der mechanischen Verstärkung besteht daher ein weiteres Ziel der Integration von Nanomaterialien in die Hydrogel-Verbundwerkstoffe darin, das elektrische Verhalten zu verändern und den Hydrogelen Funktionalität zu verleihen. Deswegen haben wir bei der Herstellung von DNA-SWNT-Konjugaten halbleitende SWNTs verwendet. In einer früheren elektrischen Studie mit einem einzelnen SWNT auf parallelen Goldelektroden [52] zeigten die IV-Kurven eine Sättigung der Leitfähigkeit bei hohen Spannungen

Schlussfolgerungen – Diese Nanotechnologie kann hochwirksame ELEKTRONISCHE HARDWARE schaffen

Wir haben gezeigt, dass die DNA-Selbstorganisation in der Lage ist, perkolierende Netzwerke mit Nanoröhrchen und Nanopartikeln zu integrieren und zu verbinden. Diese ersten Beispiele für biomolekulare Funktionalität durch Design deuten darauf hin, dass die grundlegenden Konzepte der DNA-Selbstorganisation effektiv zur Schaffung komplizierterer Materialien genutzt werden können. Potenziell können Vernetzer wie DNA-umhüllte CNTs verwendet werden, um komplexere Konjugate und Nanostrukturen zu schaffen. Wir können DNA so gestalten, dass wir die Morphologie der Nanoelektronik durch die Verbindung und Anordnung von Nanomaterialien steuern können. Diese Materialien haben das Potenzial für Anwendungen in 3D-integrierten Schaltkreisen und Hardware mit kürzerer Produktionszeit, niedrigeren Kosten, geringerem Stromverbrauch und höherer Energieeffizienz. Elektronische Hardware, die 3D-Integration nutzt und mithilfe der DNA-Nanotechnologie zusammengesetzt wird, könnte bei bestimmten Operationen Rechenkapazitäten erreichen, die über die Leistung hinausgehen, die derzeit von Schaltkreisen erreicht wird, die mit herkömmlichen Lithografietechniken hergestellt.

