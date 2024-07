Wie man Blutgerinnsel erkennt und ihnen vorbeugt

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Bis zu 900.000 Amerikaner erleiden jedes Jahr eine tiefe Venenthrombose oder Lungenembolie, und bis zu 100.000 sterben an den Folgen

Eine tiefe Venenthrombose kann plötzliche oder allmähliche Schmerzen in einem Bein oder Arm sowie Schwellungen, Druckempfindlichkeit, Rötungen oder Verfärbungen der Haut verursachen

Das häufigste Symptom einer Lungenembolie ist plötzliche Kurzatmigkeit

Fibrinolytika, manchmal auch als Thrombolytika bezeichnet, sind in der Lage, Blutgerinnsel aufzulösen, die Ihre Venen oder Arterien blockieren können

Lumbrokinase ist etwa 300-mal stärker als Serrapeptase und fast 30-mal stärker als Nattokinase, was es zu meiner besten Empfehlung macht, wenn Sie ein fibrinolytisches Enzym verwenden

Ein Blutgerinnsel ist eine Blutmasse, die von einem flüssigen in einen gelartigen oder halbfesten Zustand übergegangen ist. Dieser Prozess, der als Gerinnung bezeichnet wird, ist wichtig, um übermäßige Blutungen bei einer Verletzung zu verhindern. Blutgerinnsel können sich jedoch auch unkontrolliert in den Blutgefäßen bilden, was zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen kann.

Wenn sich ein Blutgerinnsel in einem Blutgefäß bildet und den Blutfluss behindert, nennt man es einen Thrombus. Wenn ein Teil des Gerinnsels abbricht und durch die Blutbahn wandert, wird es zu einem Embolus. Je nachdem, wo diese Gerinnsel auftreten und wohin sie wandern, können sie Krankheiten wie tiefe Venenthrombose, Lungenembolie, Herzinfarkt oder Schlaganfall verursachen.

Jedes Jahr erleiden bis zu 900.000 Amerikaner eine tiefe Venenthrombose oder Lungenembolie, und bis zu 100.000 sterben an den Folgen. Die Kenntnis der Anzeichen und Symptome ist wichtig für eine rasche medizinische Versorgung, während vorbeugende Maßnahmen zur Vermeidung von Blutgerinnseln und deren Komplikationen beitragen können.

Was erhöht Ihr Risiko für Blutgerinnsel?

Venöse Thromboembolien (VTE), zu denen sowohl tiefe Venenthrombosen als auch Lungenembolien gehören, können jeden treffen, sind aber häufiger, wenn Sie kürzlich im Krankenhaus waren oder operiert wurden. Laut den US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) treten 50 % der Blutgerinnsel während oder kurz nach einem Krankenhausaufenthalt oder einer Operation auf.

Wenn Sie sich über längere Zeit nicht bewegen, z. B. bei längerer Bettruhe oder auf Reisen, erhöht sich Ihr Risiko ebenfalls, und die Wahrscheinlichkeit eines Blutgerinnsels ist größer, wenn Sie schon einmal ein solches erlitten haben. Von 10 Menschen, die bereits ein Blutgerinnsel hatten, erleiden drei innerhalb von 10 Jahren ein weiteres. Bestimmte Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck und chronische Entzündungskrankheiten erhöhen ebenfalls das Risiko für Blutgerinnsel. Weitere Risikofaktoren sind:

Schwangerschaft und postpartale Phase

Älteres Alter

Familienanamnese von Blutgerinnseln

Übergewicht oder Fettleibigkeit

Kürzlich aufgetretener oder wiederkehrender Krebs

Verletzungen

Östrogenhaltige Medikamente wie hormonelle Verhütungsmittel oder Hormonersatztherapie

Rauchen

Häufige Anzeichen und Symptome von Blutgerinnseln

Die Anzeichen eines Blutgerinnsels variieren je nach seiner Lage im Körper. Eine tiefe Venenthrombose kann plötzliche oder allmähliche Schmerzen in einem Bein oder Arm sowie Schwellungen, Druckempfindlichkeit, Rötung oder Verfärbung der Haut verursachen. Der Bereich kann sich auch warm anfühlen. Schmerzen aufgrund einer TVT können sich wie Krämpfe anfühlen, beginnen oft in der Wade und können sich beim Stehen, Gehen oder Beugen des Fußes verschlimmern.

„Eine tiefe Venenthrombose im Bein ist die häufigste Form der Venenthrombose und kann zu schweren Erkrankungen, Behinderungen und in einigen Fällen zum Tod führen“, so Dr. Luis Sanchez, Leiter der Gefäßchirurgie an der Universität Washington, in einer Pressemitteilung. „Fast jeder kann diese ernste und vermeidbare Krankheit entwickeln, weshalb es unglaublich wichtig ist, die Risikofaktoren und Warnzeichen zu kennen, wenn man selbst oder ein Angehöriger eine TVT entwickelt.“

Eine Lungenembolie, d. h. eine Verstopfung einer der Lungenarterien, tritt häufig als Folge einer TVT auf, wenn sich ein Teil des Gerinnsels löst und in die Lunge wandert. Die Symptome einer Lungenembolie ähneln oft denen eines Herzinfarkts, und das häufigste Symptom ist plötzliche Kurzatmigkeit.

Auch Schmerzen in der Brust, die sich beim Atmen verschlimmern, Husten – einschließlich Aushusten von Blut -, unregelmäßiger Herzschlag und Benommenheit können auftreten. Bei manchen Menschen treten auch Angstgefühle, Schweißausbrüche, Herzrasen und niedriger Blutdruck auf, und auch Sie können Symptome einer Thrombose haben.

Ein Blutgerinnsel im Gehirn kann einen ischämischen Schlaganfall verursachen, der zu Schwäche im Gesicht, in den Armen oder Beinen, Sprachstörungen, Sehstörungen, starken Kopfschmerzen und Schwindel führt. Auch Blutgerinnsel im Bauchraum können auftreten, obwohl sie seltener sind als Blutgerinnsel in den Beinen oder der Lunge. Zu den Symptomen eines Blutgerinnsels im Bauchraum können starke Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall gehören.

Die Thrombogene Hypothese: Blutgerinnsel können Herzkrankheiten verursachen

In meinem Interview mit Dr. Malcolm Kendrick, einem zertifizierten Hausarzt und Autor des Buches „The Clot Thickens: The Enduring Mystery of Heart Disease“ (Das ewige Geheimnis der Herzkrankheit) erklärt er eine alternative Hypothese zur Ursache von Herzkrankheiten. Im Jahr 1852 entwickelte der Wiener Forscher Karl von Rokitansky die so genannte Verkrustungshypothese für Herzkrankheiten.

Heute ist diese Hypothese in Thrombogene Hypothese umbenannt worden. „Thrombo“ steht für Thrombose, d. h. Blutgerinnsel, und ‚Genese‘ bedeutet die Ursache bzw. den Beginn der Erkrankung. Die thrombogene Hypothese besagt also, dass Blutgerinnsel die grundlegende Pathologie sind, die alle Herzkrankheiten verursacht.

Kurz gesagt, wenn sich ein Blutgerinnsel an der Arterienwand bildet, was aus einer Reihe von Gründen geschehen kann, wird es normalerweise überdeckt und aufgelöst. Problematisch wird es jedoch, wenn das Blutgerinnsel nicht vollständig beseitigt wird und sich ein weiteres Blutgerinnsel in demselben „gefährdeten“ Bereich bildet. Dies wird dann als atherosklerotische Plaque bezeichnet.

„Die atherosklerotische Plaque ist im Grunde eine Anhäufung von Blutgerinnsel, Reparatur, Blutgerinnsel, Reparatur, Blutgerinnsel, Reparatur“, erklärt Kendrick. „Wenn der Blutgerinnungsprozess schneller abläuft als der Reparaturprozess, entsteht eine Plaque, die allmählich wächst und schließlich die Arterienwand verdickt, bis sie sich so weit verengt, dass das letzte Blutgerinnsel auf der bestehenden Plaque zu einem Herzinfarkt oder Schlaganfall führen kann … Wenn man die Plaque durchschneidet und sie betrachtet, sieht sie fast wie Baumringe aus. Man kann sehen, dass es im Laufe der Jahre ein Gerinnsel, eine Reparatur, ein Gerinnsel, eine Reparatur, ein Gerinnsel, eine Reparatur, eine Uhr, eine Reparatur gegeben hat. Es ist allgemein anerkannt, dass ein Blutgerinnsel, das sich auf einer bestehenden Plaque bildet, dazu führt, dass die Plaque an Größe zunimmt. Man kann 10.000 Arbeiten finden, in denen dies bestätigt wird. Was der Mainstream nicht akzeptiert, ist, dass ein Blutgerinnsel an einer gesunden Arterienwand den ganzen Prozess auslösen kann. Alles, was ich den Leuten damit sagen will, ist, dass wir wissen, dass Blutgerinnsel das Endereignis auslösen. Wir wissen, dass Blutgerinnsel das Wachstum von Plaques verursachen. Warum wollen Sie nicht akzeptieren, dass Blutgerinnsel der Auslöser sind? Weil wir dann einen einzigen Prozess haben, und das macht Sinn, weil es zu dem passt, was man sehen kann.” Blutgerinnsel wachsen nicht einfach weiter und weiter. Wenn das so wäre, würde man jedes Mal sterben, wenn man ein Blutgerinnsel hat. Wenn sich ein Gerinnsel bildet, greifen stattdessen andere Prozesse ein, um zu verhindern, dass es zu groß wird, weshalb nicht jedes Blutgerinnsel einen Schlaganfall oder Herzinfarkt verursacht. Sobald sich das Gerinnsel stabilisiert hat und abgeschabt wurde, wird der Bereich von endothelialen Vorläuferzellen bedeckt, die im Knochenmark gebildet werden und im Blutstrom umherschwimmen. Wenn eine Vorläuferzelle einen geschädigten Bereich findet, heftet sie sich mit anderen Zellen an diesen Bereich und bildet eine neue Endothelschicht. Das verbleibende Blutgerinnsel befindet sich nun „innerhalb“ der Arterienwand selbst. Im Grunde ist es also der Reparaturprozess, der zu einer Plaquebildung in der Arterienwand führen kann. Wenn der Schaden die Reparatur übersteigt, kann dies mit der Zeit zu einer Verengung der Arterie und zu einer Verringerung des Blutflusses führen. Blutgerinnsel waren auch ein Kennzeichen in Fällen von schwerem COVID-19. In vielen dieser Fälle erfüllten die Patienten die Kriterien für eine disseminierte intravaskuläre Gerinnung (DIC), d. h. eine systemische Störung, die die Blutgerinnung beeinträchtigt und zu Organdysfunktion und Tod führen kann. Sepsis ist eine der häufigsten Ursachen für DIC, was die schwerwiegenden Folgen verdeutlicht, die auftreten können, wenn die Blutgerinnung im Körper aus dem Ruder läuft. Fibrinolytische Enzyme können helfen, Blutgerinnsel aufzulösen Fibrinolytische Mittel, manchmal auch als Thrombolytika bezeichnet, können Blutgerinnsel auflösen, die Ihre Venen oder Arterien verstopfen. Im Allgemeinen sind saubere Arterien ein Vorteil für Ihre kardiovaskuläre Gesundheit. Dies ist ein Grund, warum Sie fibrinolytische Enzyme wie Lumbrokinase, Nattokinase und Serrapeptase auf Ihrem Radar haben sollten. Lumbrokinase, Serrapeptase und Nattokinase sind proteolytische Enzyme, die als natürliche Antikoagulantien wirken, indem sie Fibrin, das Blutgerinnsel bildet, abbauen. Fibrin, ein Gerinnungsstoff, der den Blutfluss behindert, befindet sich sowohl in der Blutbahn als auch im Bindegewebe, z. B. in den Muskeln. Die Ansammlung von Fibrin ist auch für Narbengewebe verantwortlich. Fibrinolytische Enzyme hemmen die Thrombozytenaggregation und die Bildung von Blutgerinnseln ähnlich wie Aspirin. In einer Tierstudie verhinderte eine Dosis von 500 Milligramm pro Kilogramm (mg/kg) Nattokinase eine verstopfte Arterie vollständig, ebenso wie Aspirin in einer Dosis von 30 mg/kg, was seine Wirksamkeit bei der Verbesserung des Blutflusses beweist. Lumbrokinase ist etwa 300-mal stärker als Serrapeptase und fast 30-mal stärker als Nattokinase, was es zu meiner Top-Empfehlung macht, wenn Sie ein fibrinolytisches Enzym verwenden. Die aus Regenwürmern gewonnene Lumbrokinase ist ein hochwirksames antithrombotisches Mittel, das die Blutviskosität und die Thrombozytenaggregation verringert und gleichzeitig Fibrin abbaut. Fibrinolytische Enzyme sind ideal für den gezielten Einsatz. Wenn Sie beabsichtigen, sie täglich einzunehmen, sollten Sie darauf achten, dass Sie Lumbrokinase abwechselnd mit anderen Enzymtypen wie Nattokinase und Serrapeptase einnehmen, damit Sie keine Überempfindlichkeit oder Allergie gegen sie entwickeln. Außerdem müssen sie auf nüchternen Magen eingenommen werden, mindestens eine Stunde vor oder zwei Stunden nach einer eiweißhaltigen Mahlzeit. Zusätzliche Tipps zur Senkung des Risikos von Blutgerinnseln Zusätzlich zu den fibrinolytischen Enzymen können auch die folgenden Strategien dazu beitragen, Ihr Risiko für Blutgerinnsel zu senken:

– Vermeiden Sie die unnötige Einnahme von nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAIDs) wie Ibuprofen und Naproxen. Sie hemmen zwar wirksam die Entzündung, können aber durch die Blockierung von COX-2 die Thrombozytenaggregation verursachen. Mit anderen Worten: Sie aktivieren das Blutgerinnungssystem, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Blutgerinnseln steigt.

Sie hemmen zwar wirksam die Entzündung, können aber durch die Blockierung von COX-2 die Thrombozytenaggregation verursachen. Mit anderen Worten: Sie aktivieren das Blutgerinnungssystem, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Blutgerinnseln steigt. – Setzen Sie sich ausreichend der Sonne aus – Sonneneinstrahlung löst Stickstoffmonoxid (NO) aus, das zur Erweiterung der Blutgefäße beiträgt und den Blutdruck senkt. NO schützt auch das Endothel und erhöht das Melatonin in den Mitochondrien, um die Energieproduktion der Zellen zu verbessern.

Sonneneinstrahlung löst Stickstoffmonoxid (NO) aus, das zur Erweiterung der Blutgefäße beiträgt und den Blutdruck senkt. NO schützt auch das Endothel und erhöht das Melatonin in den Mitochondrien, um die Energieproduktion der Zellen zu verbessern. – Vermeiden Sie Samenöle und verarbeitete Lebensmittel – Samenöle sind eine Hauptquelle für das Omega-6-Fett Linolsäure (LA). Ein übermäßiger Verzehr wird mit den meisten chronischen Krankheiten in Verbindung gebracht, einschließlich Bluthochdruck, Fettleibigkeit, Insulinresistenz und Diabetes. LA setzt sich in den Zellmembranen fest, verursacht oxidativen Stress und kann dort bis zu sieben Jahre lang verbleiben. Die oxidativen Linolsäuremetaboliten (OXLAMs) sind die Hauptverursacher der Schäden, einschließlich der Endothelschäden, die die Bildung von Blutgerinnseln begünstigen können.

Samenöle sind eine Hauptquelle für das Omega-6-Fett Linolsäure (LA). Ein übermäßiger Verzehr wird mit den meisten chronischen Krankheiten in Verbindung gebracht, einschließlich Bluthochdruck, Fettleibigkeit, Insulinresistenz und Diabetes. LA setzt sich in den Zellmembranen fest, verursacht oxidativen Stress und kann dort bis zu sieben Jahre lang verbleiben. Die oxidativen Linolsäuremetaboliten (OXLAMs) sind die Hauptverursacher der Schäden, einschließlich der Endothelschäden, die die Bildung von Blutgerinnseln begünstigen können. Gehen Sie auf chronischen Stress ein, der sowohl den Blutzucker als auch den Blutdruck erhöht, die Blutgerinnung fördert und Ihre Reparatursysteme beeinträchtigt. Ortisol, ein wichtiges Stresshormon, reduziert die Produktion von Endothelzellen.

der sowohl den Blutzucker als auch den Blutdruck erhöht, die Blutgerinnung fördert und Ihre Reparatursysteme beeinträchtigt. Ortisol, ein wichtiges Stresshormon, reduziert die Produktion von Endothelzellen. Geben Sie das Rauchen auf.

