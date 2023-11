Wie man (nicht) den Holocaust relativiert

CJ Hopkins

Okay, ich schulde allen eine Entschuldigung. Ich habe es verstanden. Ich habe das Licht gesehen. Ich habe endlich die wahre Natur meiner Gedankenverbrechen erkannt, und ich übernehme die Verantwortung dafür, und ich stehe bereit, meine Schuld gegenüber der Gesellschaft zu begleichen.

Ich muss dem Staat Israel für diese plötzliche Erkenntnis danken. Es geschah so, dass Gilad Erdan, Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen, und seine Delegation gelbe Davidsterne trugen – diejenigen, die die Nazis die Juden in der Öffentlichkeit tragen ließen – während einer Sitzung des Sicherheitsrats, um eine Aussage zu machen.

Laut The Jerusalem Post verglich Botschafter Erdan dann in seinen Äußerungen den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober mit dem Holocaust.

„Als jüdische Babys in Auschwitz verbrannt wurden, schwieg die Welt, und heute wurden jüdische Babys in Be’eri und den Städten des Südens von der Nazi-Hamas verbrannt – und die Welt schweigt wieder. Ich werde Sie an die Schande Ihres Schweigens erinnern, jedes Mal, wenn Sie mich anschauen“, sagte Arden. „Ich werde den gelben Fleck tragen, bis die Nazi-Hamas eliminiert ist und bis der Sicherheitsrat aufhört zu schweigen und das Massaker vom 7. Oktober verurteilt. Einige von Ihnen haben in den letzten achtzig Jahren nichts gelernt! Einige von Ihnen haben vergessen, warum die Vereinten Nationen gegründet wurden. Also werde ich Sie daran erinnern. Ab heute, jedes Mal, wenn Sie mich anschauen, werden Sie sich erinnern. Als mein Großvater und seine Kinder nach Auschwitz geschickt wurden, schwieg die Welt. Als seine Frau und ihre sieben Kinder in die Gaskammern geschickt wurden, schwieg die Welt. Als ihre Körper zusammen mit Millionen anderer jüdischer Kinder verbrannt wurden, schwieg die Welt“, sagte Erdan und verglich das Schweigen der UNO über das Massaker der Hamas vom 7. Oktober mit dem Schweigen der internationalen Gemeinschaft über die Schrecken des Holocaust.

Offen gesagt war der erste Gedanke, der mir durch den Kopf ging, als ich diesen Artikel der Jerusalem Post las, „Großartig! Hier hat ein israelischer Diplomat genau das getan, wofür ich angeklagt werde, und niemand wird ihn verfolgen! Alles, was ich tun muss, ist, dies dem Berliner Amtsgericht zu melden, und sie werden meinen Fall fallenlassen!“ Aber dann hatte ich meine Erleuchtung.

Genau genommen war meine Erleuchtung, dass ich erkannt habe, dass die beiden Dinge völlig unterschiedlich sind, also Israels Verwendung eines Nazi-Symbols für eine politische Aussage und das, was ich getan habe … nun ja, fast dasselbe. Ich habe den Holocaust nie relativiert, minimiert oder bagatellisiert oder etwas damit verglichen, wie Gilad Erdan es bei den Vereinten Nationen getan hat. Tatsächlich habe ich davor gewarnt. Aber das entbindet mich nicht von meinen Gedankenverbrechen! Nein, ich habe getan, was ich getan habe, und ich werde im Januar vor dem Amtsgericht Berlin dafür zur Verantwortung gezogen!

Für Leser, die mit meinem Fall nicht vertraut sind, habe ich getwittert, dass die Medizin-Masken, die jeder während der Jahre 2020-2022 tragen musste, „ideologische Konformitätssymbole“ seien. Mein Buch „Der Aufstieg des Neuen Normalen Reiches“ mit diesem Cover ist in Deutschland verboten.

Die wichtige Erkenntnis ist, dass ich jetzt verstanden habe, wie völlig falsch (und kriminell) es war, das zu tun, und wie das, was ich getan habe, völlig anders ist als das, was UN-Botschafter Erdan gerade getan hat!

Um ehrlich zu sein, es waren nicht nur diese beiden Tweets. Nein, auf Twitter, Facebook und in meinen Essays und Interviews und im Grunde bei jeder Gelegenheit habe ich zwei Jahre lang den Aufstieg des „Neuen Normalen“ mit dem Aufstieg des Nazi-Deutschland in den 1930er-Jahren verglichen. Ich habe die Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden Formen des Totalitarismus festgestellt: die Ausrufung eines „Ausnahmezustands“ als Vorwand zur Rechtfertigung der Aufhebung von verfassungsmäßigen Rechten und zur Regelung per Dekret; die Propaganda; die Zensur; die Kriminalisierung von Dissens; die obligatorischen Zeichen ideologischer Konformität; die Invasion der körperlichen Autonomie; die Segregation, Dämonisierung und Verfolgung einer Sündenbock-Unterschicht; und so weiter … all die klassischen Merkmale totalitärer Systeme.

Ich verstehe jetzt, wie falsch (und kriminell) das war.

Das Beobachten der Israelis, wie sie bei der Sicherheitsrats-Sitzung ihre gelben Davidsterne hervorzaubern, hat mir verdeutlicht, wann es angemessen ist, Dinge mit den Nazis zu vergleichen.

Korrigieren Sie mich, aber ich glaube, ich habe es jetzt verstanden.

Wenn Regierungen und nicht staatliche Organisationen aufgrund einer völlig fiktiven „apokalyptischen Pandemie“ ein „Neues Normal“ einführen, die Menschen monatelang in ihren Häusern einsperren, sie mit offizieller Propaganda terrorisieren, alle zwingen, medizinisch aussehende Masken zu tragen, um ihre Konformität mit der neuen offiziellen „Realität“ zu zeigen und das Auftreten einer tödlichen Seuche zu erzeugen, politische Proteste verbieten, Dissens zensieren, jeden, der sich der neuen offiziellen Ideologie nicht fügt, segregieren und dämonisieren und anderweitig Gesellschaften in pathologisierte, de facto Polizeistaaten verwandeln, dann sind diese Regierungen und globalen nicht staatlichen Organisationen absolut überhaupt nicht wie die Nazis.

Auf der anderen Seite ist die Hamas, die islamische politische und militärische Organisation, die den Gazastreifen regiert, definitiv genau wie die Nazis … abgesehen davon, dass es nur etwa 25.000 von ihnen gibt und ihr „Reich“ ein kleines Stück Land ist, das seit Jahren von Israel völlig blockiert wird, komplett von einer „Israel-Gaza-Barriere“ umgeben und seit 1967 von der israelischen Armee besetzt ist. Aber abgesehen davon ist die Hamas genau wie die Nazis!

Verstehen Sie, was ich nicht ganz verstanden habe, als ich meine Gedankenverbrechen 2022 getwittert habe, war, dass „genau wie die Nazis“ nichts mit der tatsächlichen Geschichte des Nazi-Deutschland oder des Totalitarismus per se zu tun hat. Ich habe unter der Annahme gehandelt, dass es das tut. Das ist keine Entschuldigung. Ich hätte es besser wissen sollen. Offensichtlich sollte niemand jemals erlaubt sein, den Aufstieg des Nationalsozialismus in Deutschland mit einem anderen totalitären System oder einer Bewegung zu vergleichen, egal wie offensichtlich ähnlich es sein mag. Tatsächlich ist die Geschichte des Aufstiegs des Nationalsozialismus in Deutschland irrelevant für, nun ja, im Grunde alles, es sei denn, Ihre Diskussion beschränkt sich streng auf den Holocaust oder wenn Sie den Holocaust zur Verteidigung des Rechts Israels auf Selbstverteidigung relativieren … in diesem Fall, bitte, holen Sie die gelben Sterne heraus und vergleichen Sie alles mit dem Holocaust.

Ernsthaft, überprüfen Sie meine Argumentation dazu, denn ich möchte es nicht noch einmal falsch machen und einer weiteren Strafverfolgung ausgesetzt sein. Nach meinem neuen post-Erleuchtungsverständnis ist es „Holocaust-Leugnung“, die Einzelheiten des offiziellen Berichts über den Angriff am 7. Oktober zu hinterfragen. Hunderttausende Menschen, die friedlich ihre Unterstützung für die Palästinenser bekunden, sind ein „Hassmarsch“. „Die Holocaust-Leugnung der Hamas führt uns in ein neues dunkles Zeitalter.“ Das Massaker vom 7. Oktober war „Barbarei, die genauso folgenreich ist wie der Holocaust“, oder zumindest genauso barbarisch wie das Massaker von Babi Jar!

Wie schlage ich mich? Habe ich den Holocaust relativiert?

Okay, noch ein Test, nur um sicherzustellen, dass ich mich mit diesem Zeug richtig auseinandersetze. Wenn ich oder jemand, hypothetisch gesprochen, das, was der Staat Israel den Palästinensern im Gazastreifen antut, mit der Liquidierung des Warschauer Ghettos vergleichen würde, wäre das völlig unangemessen, antisemitisch und ein Hassverbrechen, oder? Ich meine, die IDF liquidiert nicht den Streifen. Sie verteidigen Israel gegen die Hamas und tun ihr Bestes, um Zivilisten zu schützen, während sie ganze Viertel in Schutthaufen verwandeln, Tausende Männer, Frauen und Kindern, ganze Großfamilien, die innerhalb der „Israel-Gaza-Barriere“ gefangen sind und keinen Ort haben, an den sie vor dem Massaker fliehen oder sich verstecken können.

Wenn jemand diesen Vergleich ziehen würde, wäre das definitiv eine Relativierung des Holocausts, oder? Das wäre wie eine Aufforderung zur „Auslöschung der Juden“ oder buchstäblich wie Hitler verkleiden und mit Nazi-Parolen in der Öffentlichkeit herumlaufen. Tatsächlich relativiert, minimiert und banalisiert jeder, der den von Israel besetzten Gazastreifen mit dem Warschauer Ghetto oder mit einem anderen Teil eines anderen von den Nazis besetzten Gebiets vergleicht, den Holocaust und sollte von seinem Job entlassen, geächtet und öffentlich als „Hamas-liebender Antisemit“ verurteilt werden.

Helfen Sie mir bitte weiter. Habe ich das Prinzip verstanden?

Ich hoffe es. Alles, was ich in diesem Moment tun kann, ist mich für das, was ich mit all dem, was ich während 2020-2022 über das „Neue Normal Reich“ und den „pathologisierten Totalitarismus“ geschrieben habe, bei den Menschen zu entschuldigen. Und versuchen, mich in den sozialen Medien zu demütigen.

… was bisher ziemlich gut zu klappen scheint.

Wie dem auch sei, es tut mir furchtbar leid. Keine „Relativierung des Holocausts“ mehr für mich! Ich habe erkannt, wie falsch es ist, und wie schrecklich falsch es ist, irgendetwas mit Nazi-Deutschland zu vergleichen, jemals. Ich habe meine Lektion gelernt. Ich bin geheilt! Gepriesen sei Gott!