Wie „Vertrauen in die Daten“, die tödliche Folgen hat

Von The Vigilant Fox

Dies sind die Mechanismen, die hinter den tödlichsten Gräueltaten der Geschichte stehen.

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von A Midwestern Doctor veröffentlicht wurde. Wichtige Details wurden aus Gründen der Klarheit und Wirkung vereinfacht und redaktionell bearbeitet. Lesen Sie den Originalbericht hier.

Die neuseeländischen Behörden verhafteten diesen Mann, weil er die COVID-Impfstoffdaten der Regierung veröffentlicht hatte.

Was er in den Impfstoffchargen aufdeckte, war erschreckend.

Als Barry Young, ein ehemaliger Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums, die Daten untersuchte, stellte er alarmiert fest, dass die Sterblichkeitsrate bei Charge ID 1 bei 21 % lag.

Charge ID 1: Gesamtzahl der Geimpften 711, Zahl der Todesfälle 152, 21,38 % Todesfälle

Charge ID 2 zeigte ähnliche Ergebnisse mit einer Sterblichkeitsrate von 17 % – Gesamtzahl der Geimpften 221, Zahl der Todesfälle 38, 17,19 % Todesfälle

Charge ID 3 folgte dicht dahinter mit einer Sterblichkeitsrate von 15 % – Gesamtzahl der Geimpften 310, Todesfälle 48, 15,48 % Todesfälle

Laut Young sollte die zugrunde liegende Sterblichkeitsrate in Neuseeland nur 0,75 % betragen, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Ergebnisse zufällig auftreten, bei etwa 100 Milliarden zu 1 liegt.

Und dies waren keine Einzelfälle. Zahlreiche andere Chargen wiesen Sterberaten von 4,5 % und mehr auf.

„Statistisch gesehen sagen wir also, dass es keine Chance gibt, dass dieser Impfstoff kein Killer ist“, schlussfolgerte Young.

Anstatt eine dringende Untersuchung auszulösen, lösten diese Daten etwas ganz anderes aus…

Alle großen Gräueltaten haben etwas gemeinsam. Die meisten Menschen innerhalb des Systems dachten, sie würden das Richtige tun.

Nicht weil sie grausam waren, sondern weil Daten, Autorität und Ideologie das menschliche Urteilsvermögen ersetzt hatten.

Jedes System, das massiven Schaden anrichtet, hängt von einer Sache ab: Menschen, die sich an die Regeln halten, anstatt ihrem Gewissen und dem, was sie sehen, zu folgen.

Deshalb sind Whistleblower so gefährlich – und so selten.

Die unangenehmste Lektion der Geschichte ist nicht, dass es böse Menschen gibt.

Sondern dass gewöhnliche Menschen sich fügen, während nur eine winzige Minderheit alles riskiert, um Widerstand zu leisten.

Obwohl sie ihre Karriere, ihren Ruf und ihre Familie verlieren, tritt eine kleine Minderheit von Menschen immer wieder hervor, um Missstände aufzudecken.

Nicht weil es einfach ist. Nicht weil sie dafür belohnt werden.

Sondern weil etwas in ihnen sie nicht schweigen lässt.

Die moderne Gesellschaft sagt uns, dass wir aufgeklärter und ethischer sind, weil wir datengesteuert handeln.

Aber was passiert, wenn die Daten falsch sind? Und was, wenn sie absichtlich falsch sind? Was, wenn sie unvollständig sind? Oder wenn sie dazu verwendet werden, Entscheidungen zu rechtfertigen, die der gelebten Realität widersprechen?

Die Geschichte gibt uns eine unbequeme Antwort.

Eine der größten Gefahren moderner Systeme und ihrer Fixierung auf Daten ist die Abstraktion.

Menschen sind keine Individuen mehr. Sie sind keine Menschen mehr. Stattdessen werden sie zu Statistiken, Modellen, Risikoprofilen und Prognosen.

Sobald das geschieht, lässt sich menschliches Leid erschreckend leicht ignorieren. Und manchmal wird es sogar unsichtbar.

Wenn Institutionen Kennzahlen über Bedeutung stellen, fragen sie nicht mehr: „Schadet das den Menschen?“

Stattdessen fragen sie: „Passt das zu unserem Modell?“ Gelebte Erfahrungen spielen keine Rolle mehr.

Plötzlich werden echte Menschen und ihre Erfahrungen abgetan. Sie sind anekdotisch. Ausreißer. Fehlinformationen. Einfach verwirrt.

Und genau diese Verschiebung lässt den Schaden tödliche Ausmaße annehmen.

Barry Young befand sich in einer schwierigen Situation.

Barry arbeitete direkt mit COVID-Impfdaten, als er Bedenken äußerte, dass die Zahlen auf schwerwiegende Schäden – einschließlich Todesfällen – hindeuteten, die verschleiert statt untersucht wurden.

Anstatt sich mit diesem sehr realen Hinweis auseinanderzusetzen, versuchten die Institutionen, den Überbringer der Botschaft zum Schweigen zu bringen. Die Polizei erschien vor Barrys Haustür.

Das ist weder theoretisch noch neu.

Im Laufe der Geschichte wurde massives menschliches Leid durch Wirtschaftsprognosen, Produktivitätsquoten, ideologische „Notwendigkeit“ und sorgfältig ausgewählte Statistiken gerechtfertigt.

Die Zahlen sehen großartig aus, während die Opfer zwischen den Zeilen der Tabellen verschwinden.

Hier ist die unbequeme Wahrheit:

Die Menschen innerhalb dieser Systeme sehen sich selbst selten als Bösewichte. Sie sehen sich als verantwortungsbewusst, rational und konform. Sie tun etwas für das „höhere Wohl“.

Entmenschlichung fühlt sich nicht grausam an – sie fühlt sich effizient an.

Deshalb ist „Die Sieger schreiben die Geschichtsbücher“ kein Klischee, sondern eine Warnung.

Wenn wir nur bereinigte und beschönigte Erzählungen erben, werden wir nie damit konfrontiert, wie gewöhnliche Menschen davon überzeugt werden, sich damit abzufinden, wie abweichende Meinungen immer zum Schweigen gebracht werden und wie unzumutbarer Schaden normalisiert werden kann.

Wir sind dazu verdammt, es zu wiederholen, wenn die Wahrheit immer verborgen bleibt.

Ein schreckliches und oft nicht anerkanntes Beispiel ist das China der Mao-Ära.

Das Ausmaß des Leids war für Außenstehende – und sogar für viele Insider – nicht offensichtlich, da Ideologie und Zahlen die menschlichen Zeugenaussagen ersetzten.

Die Statistiken besagten, dass Fortschritte erzielt wurden. Die Realität sah jedoch anders aus.

Mao regierte nicht nur mit Gewalt – er regierte durch Abstraktion.

Seine Politik basierte auf zentral gemeldeten Produktionsdaten, von denen jeder wusste, dass sie falsch waren, doch niemand konnte den Kurs korrigieren, ohne buchstäblich sein Leben zu riskieren.

Lokale Beamte fälschten Ernteerträge, um ideologischen Erwartungen gerecht zu werden, und der Staat behandelte Menschen wie Variablen in einer Tabellenkalkulation.

Wenn die Realität mit der Theorie in Konflikt stand, wurde die Realität verworfen.

Dutzende Millionen Menschen hungerten. Nicht weil es keine Lebensmittel gab, sondern weil Daten die direkte Beobachtung durch Menschen ersetzt hatten und abweichende Meinungen mathematisch ausgelöscht worden waren.

Maos Gräueltaten wurden als Fortschritt dargestellt.

Todesfälle wurden auf „vorübergehende Ineffizienzen“, „Konterrevolutionäre“ oder statistische Schwankungen zurückgeführt.

Während der Kulturrevolution wurden persönliche Beziehungen, Geschichte und moralisches Urteilsvermögen den Maßstäben ideologischer Reinheit untergeordnet.

Sobald Menschen auf Zahlen, Kategorien oder Risiken reduziert werden, wird Grausamkeit leicht.

Wenn Systeme die Übereinstimmung mit Datenmodellen über die gelebte Realität stellen, erfordert Massenunheil keine böse Absicht – nur Gehorsam und Schweigen.

Wenn Leiden durch Ideologie gefiltert wird, hören die Menschen auf zu fragen, ob das, was ihnen gesagt wird, wahr ist.

Sie fragen nur noch, ob alles und jedes die Erzählung stützt.

Und sobald diese Erzählungen heilig werden, kann Dissens gefährlich werden.

Die meisten Menschen, die historische Katastrophen erlebt haben, glaubten nicht, dass sie etwas falsch machten.

Sie glaubten, dass sie den Beweisen folgten, den Experten vertrauten und verantwortungsbewusst handelten. Alles für das „höhere Wohl“.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

An dieser Stelle wird das Werk von Ivan Illich unverzichtbar.

Illich warnte davor, dass Institutionen nicht dazu da sind, den Menschen auf unbegrenzte Zeit zu dienen – sie entwickeln sich weiter, um sich selbst zu dienen. Letztendlich existieren sie, um ihre eigene Legitimität zu schützen.

Sobald dies geschieht, wird Schaden nicht behoben, sondern rationalisiert.

Illich warnte davor, dass institutionelle Systeme letztendlich Weisheit durch Verfahren, Urteilsvermögen durch Konformität und Ethik durch Messgrößen ersetzen.

An diesem Punkt wird „seine Arbeit zu tun” zu einer moralischen Fluchtmöglichkeit.

Hier liegt das Paradox:

Gesellschaften loben Whistleblower oft erst, wenn der Schaden unbestreitbar ist. Aber sie bestrafen sie unerbittlich, solange der Schaden noch andauert.

Wir nennen sie Helden – aber erst, wenn es sicher ist.

Hier geht es nicht um eine einzelne Person oder einen einzelnen Skandal. Es geht um ein Muster.

Wenn Daten entmenschlichen, wenn Institutionen das Gewissen außer Kraft setzen, wenn Geschichte vereinfacht wird … Dann wird Massenunheil möglich.

Genau so wiederholen intelligente Gesellschaften Gräueltaten, auch wenn wir das für unmöglich halten.

Die gefährlichste Annahme ist nicht, dass es böse Menschen gibt.

Die gefährlichste Annahme ist, dass wir irgendwie immun gegen ihr Böses wären –

dass wir den Moment erkennen würden, in dem Daten nicht mehr die Realität widerspiegeln, und dass wir etwas dagegen unternehmen würden.

Die Geschichte zeigt etwas anderes.

Wenn Sie vermeiden wollen, dass sich die Geschichte wiederholt, können Sie nicht nur die Ergebnisse oder die bereinigten Zusammenfassungen in Lehrbüchern studieren.

Sie müssen untersuchen, wie die Menschen sich selbst gerechtfertigt haben, während es geschah.