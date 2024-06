Wie Videospiele Ihr Gehirn beeinflussen

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Das Spielen von Videospielen kann zu Verbesserungen in den Bereichen Aufmerksamkeit, kognitive Kontrolle und Arbeitsbelastung, visuell-räumliche Fähigkeiten und mehr führen

Videospiele können die belohnungsverarbeitenden Bereiche des Gehirns verändern, was zu einer möglichen Abhängigkeit führen kann, und sie können die Spieler gegenüber Gewalt desensibilisieren

Wenn Sie nachts an Ihrem Fernseher oder Computer Videospiele spielen, sollten Sie Maßnahmen ergreifen, um sich vor dem blauen Licht des Bildschirms zu schützen (z. B. das Tragen einer Blausperrerbrille nach Sonnenuntergang)

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel ist ein Nachdruck. Er wurde ursprünglich am 27. Juli 2017 veröffentlicht.

Videospiele sind ein unglaublich beliebter Zeitvertreib in den USA, mit mehr als 150 Millionen regelmäßigen Nutzern, definiert als diejenigen, die mindestens drei Stunden pro Woche spielen. In der Tat gibt es in der Mehrheit der US-Haushalte (65 %) mindestens eine Person, die regelmäßig Videospiele spielt. Laut den 2017 Essential Facts About the Computer and Video Game Industry der Entertainment Software Association (ESA) ist der typische Gamer 35 Jahre alt und die meisten (72 %) sind 18 Jahre oder älter.

Unter Kindern haben Videospiele einen eher schlechten Ruf, insbesondere wegen der potenziell negativen Auswirkungen, die durch den Kontakt mit gewalttätigem Verhalten verursacht werden. Außerdem gaben 71 % der Eltern gegenüber der ESA an, dass Videospiele eine positive Rolle im Leben ihres Kindes spielen, und 67 % spielen mindestens einmal pro Woche mit ihrem Kind Videospiele. Sicher ist, dass die Branche ein enormes Wachstum erlebt und im Jahr 2016 mehr als 34 Milliarden Dollar Umsatz gemacht hat, so die ESA.

Wenn Sie oder Ihre Kinder regelmäßig Videospiele spielen, gibt es einige Faktoren zu beachten – von den Auswirkungen auf die Zeit, die Sie im Sitzen verbringen, bis hin zur Exposition gegenüber blauem Licht auf dem Bildschirm. Die Forschung unterstreicht auch die sehr realen Veränderungen, die Videospiele in Ihrem Gehirn hervorrufen können – zum Guten oder zum Schlechten.

Videospiele spielen eine komplexe Rolle für die Gesundheit des Gehirns

Eine Meta-Analyse von 116 Studien, die in Frontiers in Human Neuroscience veröffentlicht wurde, untersuchte die “neuronalen Grundlagen des Videospielens” oder die Auswirkungen des Spielens auf das Gehirn. Die Autoren stellten fest:

“Es ist nicht ungewöhnlich, dass man in den Massenmedien sowohl positive als auch negative Behauptungen über die Gesundheit von VG [Videospielen] hört. Meistens handelt es sich dabei um ungeprüfte und sensationslüsterne Behauptungen, die auf “Expertenmeinungen” beruhen, für die es aber keine Beweise gibt. Auf der anderen Seite werden Videospiele immer komplexer (aufgrund der verbesserten Computerhardware) und sprechen nicht nur Kinder, sondern auch ein älteres Publikum an, so dass sich Videospiele im Mainstream-Unterhaltungsbereich durchgesetzt haben. Infolgedessen steigt die Zahl der Menschen, die täglich mehrere Stunden mit dieser Art von Spielen verbringen. Es besteht Interesse daran, die möglichen Auswirkungen einer langfristigen Exposition gegenüber VGs zu erfahren und ob diese Auswirkungen im Allgemeinen positiv (in Form von kognitiven, emotionalen, motivierenden und sozialen Vorteilen) … oder negativ (Exposition gegenüber grafischer Gewalt, Beitrag zu Fettleibigkeit, Sucht, kardio-metabolischen Mängeln usw.) sind.”

Aufgrund des großen Umfangs der Untersuchung haben die Forscher die Studie in sechs Hauptabschnitte unterteilt, die auf verschiedenen kognitiven Funktionen basieren, und konnten sowohl positive als auch negative Auswirkungen von Videospielen auf das Gehirn aufzeigen. Im Einzelnen:

Aufmerksamkeit – Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass Videospiele die Aufmerksamkeit fördern können, und Videospieler zeigen Verbesserungen bei der selektiven Aufmerksamkeit, der geteilten Aufmerksamkeit und der anhaltenden Aufmerksamkeit. “Verbesserungen bei der Bottom-up- und Top-down-Aufmerksamkeit, der Optimierung von Aufmerksamkeitsressourcen, der Integration zwischen Aufmerksamkeits- und sensomotorischen Bereichen und Verbesserungen bei der selektiven und peripheren visuellen Aufmerksamkeit wurden in einer großen Anzahl von Studien festgestellt”, so die Forscher.

– Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass Videospiele die Aufmerksamkeit fördern können, und Videospieler zeigen Verbesserungen bei der selektiven Aufmerksamkeit, der geteilten Aufmerksamkeit und der anhaltenden Aufmerksamkeit. “Verbesserungen bei der Bottom-up- und Top-down-Aufmerksamkeit, der Optimierung von Aufmerksamkeitsressourcen, der Integration zwischen Aufmerksamkeits- und sensomotorischen Bereichen und Verbesserungen bei der selektiven und peripheren visuellen Aufmerksamkeit wurden in einer großen Anzahl von Studien festgestellt”, so die Forscher. Visuell-räumliche Fähigkeiten – Visuell-räumliche Fähigkeiten beziehen sich auf die Fähigkeit, die räumliche Beziehung zwischen Objekten visuell wahrzunehmen. Einige Hirnregionen, die direkt mit visuell-räumlichen und navigatorischen Fähigkeiten in Verbindung stehen, sind bei Videospielern vergrößert, und Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass diese Fähigkeiten bei regelmäßigen Spielern verbessert sein könnten.

– Visuell-räumliche Fähigkeiten beziehen sich auf die Fähigkeit, die räumliche Beziehung zwischen Objekten visuell wahrzunehmen. Einige Hirnregionen, die direkt mit visuell-räumlichen und navigatorischen Fähigkeiten in Verbindung stehen, sind bei Videospielern vergrößert, und Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass diese Fähigkeiten bei regelmäßigen Spielern verbessert sein könnten. Kognitive Arbeitsbelastung – Sie beschreibt die geistigen Ressourcen, die eine Person bei einer bestimmten Aufgabe oder zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigt. Videospiele spielen bei der kognitiven Belastung eine Rolle, so die Forscher: “Insbesondere die Anzahl der gleichzeitig auf dem Bildschirm erscheinenden Reize und die Komplexität der einzelnen Reize scheinen unterschiedliche Reaktionen des Gehirns hervorzurufen.”

– Sie beschreibt die geistigen Ressourcen, die eine Person bei einer bestimmten Aufgabe oder zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigt. Videospiele spielen bei der kognitiven Belastung eine Rolle, so die Forscher: “Insbesondere die Anzahl der gleichzeitig auf dem Bildschirm erscheinenden Reize und die Komplexität der einzelnen Reize scheinen unterschiedliche Reaktionen des Gehirns hervorzurufen.” Kognitive Kontrolle – Zur kognitiven Kontrolle gehören Fähigkeiten wie reaktive und proaktive Hemmung, Aufgabenwechsel und Arbeitsgedächtnis, die alle während einer Videospielsitzung erforderlich sein können. Dies ist ein weiterer Bereich, den Videospiele zu fördern scheinen, wobei die Forscher feststellten, dass “… [Ev]en kurze VG-Trainingsparadigmen Verbesserungen bei Funktionen im Zusammenhang mit der kognitiven Kontrolle, insbesondere dem Arbeitsgedächtnis, zeigten, die mit Veränderungen in präfrontalen [Hirn-]Bereichen verbunden sind.”

– Zur kognitiven Kontrolle gehören Fähigkeiten wie reaktive und proaktive Hemmung, Aufgabenwechsel und Arbeitsgedächtnis, die alle während einer Videospielsitzung erforderlich sein können. Dies ist ein weiterer Bereich, den Videospiele zu fördern scheinen, wobei die Forscher feststellten, dass “… [Ev]en kurze VG-Trainingsparadigmen Verbesserungen bei Funktionen im Zusammenhang mit der kognitiven Kontrolle, insbesondere dem Arbeitsgedächtnis, zeigten, die mit Veränderungen in präfrontalen [Hirn-]Bereichen verbunden sind.” Erwerb von Fertigkeiten – Dies ist ein weiterer Bereich, in dem Videospieler zu profitieren scheinen, da sich der Erwerb von Fertigkeiten nach regelmäßigem Spielen insgesamt verbessert. Den Forschern zufolge “ist es wahrscheinlich, dass die Auseinandersetzung mit einer Aufgabe zunächst zu einem Anstieg der Aktivität in den zugehörigen Regionen führt, aber letztendlich, wenn sich die Leistung nach wiederholter Auseinandersetzung verbessert, werden weniger kortikale Ressourcen für dieselbe Aufgabe benötigt.”

In einer der in die Meta-Analyse einbezogenen Studien wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die beim Spielen von Videospielen erlernten Fähigkeiten auf das wirkliche Leben übertragen werden können:

“Es hat sich gezeigt, dass das Spielen von Videospielen für nur 10-20 Stunden [sic] die Leistung bei einer Reihe von Aufmerksamkeits- und Wahrnehmungsaufgaben … und bei Aufgaben, die eine exekutive Kontrolle erfordern, verbessert. Diese Erkenntnisse haben zur Entwicklung von Videospielen geführt, die angeblich das Gedächtnis, die Aufmerksamkeit, die Verarbeitungsgeschwindigkeit und die Leistung im täglichen Leben verbessern. Die Annahme, die diesen Behauptungen zugrunde liegt, ist, dass die Fähigkeiten, die durch das Training einer Aufgabe (d. h. des Videospiels) erworben wurden, auf andere, nicht trainierte Aufgaben, einschließlich komplexer Aufgaben in der realen Welt, übertragen werden.”

Die Schattenseiten von Videospielen für Ihr Gehirn

Während Videospiele möglicherweise zu Verbesserungen in den Bereichen Aufmerksamkeit, kognitive Kontrolle, visuell-räumliche Fähigkeiten und mehr führen, kann die Kehrseite der Medaille ihre Auswirkungen auf die belohnungsverarbeitenden Bereiche des Gehirns sein. Viele dieser Bereiche sind nachweislich bei Menschen mit Videospielsucht beeinträchtigt, “einer Störung der Impulskontrolle mit psychologischen Folgen, die anderen Suchterkrankungen nicht unähnlich ist, insbesondere stoffungebundenen Süchten wie pathologischem Glücksspiel”, heißt es in der Studie.

Die “Internet-Spielstörung” wurde als neue psychiatrische Diagnose vorgeschlagen, die in die neueste Ausgabe des “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” der American Psychiatric Association aufgenommen werden soll, obwohl andere vorgeschlagen haben, diese Sucht unter der umfassenderen Kategorie der “Internetsucht” zu erfassen.

Interessant ist, dass die Forscher deutliche Unterschiede im Gehirn von Videospielsüchtigen im Vergleich zu professionellen und erfahrenen Spielern feststellten, Unterschiede, die auch dann noch bestehen, wenn man die Zeit berücksichtigt, die sie mit dem Spielen von Videospielen verbringen. Die neuronalen Muster, die bei süchtigen Videospielern zu beobachten sind, deuten auf ein unausgewogenes Belohnungssystem im Gehirn hin.

Ein weiterer potenzieller Nachteil ist die Exposition gegenüber gewalttätigen Inhalten, die in vielen Videospielen für Erwachsene vorkommt. “Es ist wahrscheinlich, dass der wiederholte Kontakt mit gewalttätigen Inhalten Desensibilisierungsprozesse auslöst, die sich auf Regionen auswirken, die mit der Verarbeitung von Emotionen und Aufmerksamkeit verbunden sind”, schreiben die Forscher.

“Es wird angenommen, dass diese Desensibilisierung zu verminderten emotionalen Reaktionen auf Gewaltsituationen führen kann, wodurch Empathie verhindert und die Schwelle für nicht-adaptive, mit Aggressivität verbundene Verhaltensweisen gesenkt wird.”

In einer separaten Studie wurde versucht, einige der Variablen herauszufinden, die das problematische bzw. unproblematische Spielen von Videospielen bei Mittelschülern beeinflussen können, und es zeigte sich, dass Rollenspiele und Ego-Shooter-Spiele am häufigsten für die problematische Nutzung verantwortlich waren. Negative Folgen des Videospielens wurden in dieser Studie häufiger von Mädchen als von Jungen berichtet, darunter:

Probleme beim Essen

Schlaf- und Sehprobleme

Konflikte mit den Eltern

Zeitverlust

Mangelnde Investitionen in die Schule

Fördert das Spielen von Videospielen den Fluss?

Flow ist laut dem Psychologen Mihaly Csikszentmihalyi das Geheimnis des Glücks und tritt auf, wenn man völlig in eine Tätigkeit vertieft ist (oft eine, die Kreativität beinhaltet).

Wenn man in den Fluss eintaucht, wird das Zeitgefühl verzerrt, weil fast alle verfügbaren Gehirnströme der aktuellen Tätigkeit gewidmet sind, sagt Csikszentmihalyi. Achtsamkeit und Meditation können Sie in einen geistigen Flow-Zustand versetzen, aber auch Hobbys, die Ihnen Spaß machen, wie Stricken oder vielleicht Videospiele. Laut der vorgestellten Analyse:

“VGs bieten den geeigneten Kontext, in dem Fluss-Zustände gefördert werden, da kontinuierlich Feedback gegeben wird und der Schwierigkeitsgrad so programmiert ist, dass er progressiv ansteigt, um den wachsenden Fähigkeiten des Spielers zu entsprechen. Daher sind VGs perfekte Kandidaten, um die Komponenten der Fluss-Theorie zu operationalisieren.”

Ein Nachteil könnte sein, dass die Forschung einen Zusammenhang zwischen mehr Fluss-Zuständen und vermehrtem Spielen von Videospielen zeigt, was wiederum dazu führt, dass die Jugendlichen später schlafen gehen und möglicherweise nicht genug Schlaf bekommen.

Eine weitere Studie ergab, dass das Erleben eines Fluss-Zustands während des Spielens von Videospielen auf ein erhöhtes Suchtrisiko hinweisen kann. Die Untersuchung ergab, dass insbesondere ein Fluss-Faktor – die Wahrnehmung einer veränderten Bindung während des Spiels – ein signifikanter Prädiktor für die Videospielsucht ist.

Sind Videospiele, die das Gehirn trainieren, von Vorteil?

Spezielle “Gehirntraining”-Videospiele sind ein schnell wachsender Nischenmarkt, der sich an ältere Amerikaner richtet, die ihr Gedächtnis, ihre Aufmerksamkeit und ihre Problemlösungsfähigkeiten verbessern wollen, indem sie ihrem Gehirn ein mentales “Training” geben. Lumosity ist ein solches Unternehmen, das Gehirntrainingsspiele anbietet, die angeblich wissenschaftlich abgesichert sind, um Ihre kognitiven Fähigkeiten zu verbessern.

Als Forscher das Programm jedoch einem Test unterzogen und einer Gruppe junger Erwachsener 10 Wochen lang entweder Lumosity oder webbasierte Videospiele anboten, die nicht ausdrücklich behaupten, Vorteile für das Gehirntraining zu bieten, waren die Ergebnisse enttäuschend. In der Lumosity-Gruppe wurden keine Vorteile gegenüber der Kontrollgruppe festgestellt. Sie zeigten weder größere Verbesserungen im Gedächtnis, im logischen Denken oder in anderen kognitiven Fähigkeiten, noch eine Verringerung riskanter Entscheidungsfindungen.

Lumos Labs, das Unternehmen hinter Lumosity, wurde 2016 von der US-amerikanischen Federal Trade Commission (FTC) zu einer Geldstrafe von 2 Millionen Dollar verurteilt, weil es irreführende Behauptungen aufgestellt hatte, das Produkt könne altersbedingte Gedächtnisverluste verzögern oder die kognitive Leistungsfähigkeit verbessern.

Jessica Rich, Direktorin des FTC-Büros für Verbraucherschutz, sagte in einer Pressemitteilung: “Lumosity hat die Ängste der Verbraucher vor altersbedingtem kognitiven Abbau ausgenutzt und behauptet, ihre Spiele könnten Gedächtnisverlust, Demenz und sogar Alzheimer verhindern … Aber Lumosity hatte einfach nicht die wissenschaftlichen Grundlagen, um seine Werbung zu stützen.”

Videospiele setzen Sie dem blauen Licht des Bildschirms aus

Die nächtliche Exposition gegenüber Computerbildschirmen mit LED-Hintergrundbeleuchtung oder Fernsehern unterdrückt die Melatoninproduktion und das Gefühl der Schläfrigkeit erheblich. Wenn Ihr Gehirn nachts blaues Licht “sieht”, kann die gemischte Botschaft zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen.

Im Jahr 2011 fanden Forscher beispielsweise heraus, dass die abendliche Exposition gegenüber Computerbildschirmen mit LED-Hintergrundbeleuchtung die zirkadiane Physiologie beeinflusst. Bei 13 jungen Männern führte eine nächtliche fünfstündige Exposition gegenüber einem LED-beleuchteten Bildschirm zu einer signifikanten Unterdrückung der Melatoninproduktion und zu Schläfrigkeit.

Das Problem geht jedoch weit über den Schlaf hinaus. LEDs haben praktisch kein wohltuendes Infrarotlicht und ein Übermaß an blauem Licht, das reaktive Sauerstoffspezies (ROS) erzeugt, die Ihre Sehkraft schädigen und möglicherweise zu altersbedingter Makuladegeneration (AMD) führen, die in den USA die Hauptursache für Erblindung bei älteren Menschen ist. LED-Lichter können auch mitochondriale Dysfunktionen verschlimmern, die zu chronischen Erkrankungen von Stoffwechselstörungen bis hin zu Krebs führen.

Wenn Sie nachts Videospiele spielen, ist es daher wichtig, die Exposition gegenüber blauem Licht zu verhindern. Wenn Sie die Spiele am Computer spielen, können Sie ein Programm installieren, das die Farbtemperatur Ihres Bildschirms automatisch herabsetzt. Wenn Sie Videospiele auf Ihrem Fernseher spielen, sollten Sie nach Sonnenuntergang eine Blaulichtbrille tragen.

Videospiele können die Zahl der sitzenden Tätigkeiten erhöhen

Ein weiteres Problem beim Spielen von Videospielen ist, dass es sich dabei in der Regel um eine sitzende Tätigkeit handelt (mit Ausnahme der neueren Spiele, die körperliche Bewegung fördern). Zu viel sitzende Tätigkeit birgt Risiken für den gesamten Körper, die zu Fettleibigkeit und zunehmenden chronischen Krankheiten in der Kindheit und im Erwachsenenalter beitragen können.

Übermäßiges Sitzen beeinträchtigt zum Beispiel die Herz-Kreislauf- und Stoffwechselfunktionen erheblich. Dadurch erhöht sich das Risiko für Herzinfarkt, Typ-2-Diabetes, Schlaflosigkeit, Arthritis und bestimmte Krebsarten – und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Längeres Sitzen erhöht das Risiko eines vorzeitigen Todes. Dies ist besonders besorgniserregend, wenn man bedenkt, dass man diesen Risiken auch dann ausgesetzt ist, wenn man regelmäßig Sport treibt.

Untersuchungen zeigen sogar, dass bei Jungen im Alter von 15 bis 19 Jahren die gemessene Knochenmineraldichte umso geringer ist, je mehr Zeit sie vor Bildschirmen verbringen, einschließlich des Spielens von Videospielen.

Die übermäßige Nutzung elektronischer Geräte nimmt viele Gelegenheiten, sich mit gewichtstragenden Aktivitäten zu beschäftigen, was für den Aufbau starker Knochen entscheidend ist. Daher ist es wichtig, auf die Zeit zu achten, die man mit dem Spielen von Videospielen verbringt, und dabei häufig die körperliche Position zu wechseln – vom Sitzen über das Stehen bis hin zum Umhergehen.

Insgesamt gesehen können Videospiele ein sicheres und unterhaltsames Hobby sein, das dem Gehirn einige Vorteile bieten kann, aber diese Vorteile müssen gegen die Risiken des Spielens, wie z. B. Sucht und Gewalterfahrung, abgewogen werden. Einiges davon kann durch die Wahl gewaltfreier Spiele gemildert werden, aber es ist trotzdem wichtig, die Zeit, die man mit dem Spielen verbringt, zu begrenzen und sie mit anderen, aktiveren und sozial engagierten Beschäftigungen auszugleichen.

