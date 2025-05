Wie viele Einwohner hat China und warum ist das wichtig?

Von Rhoda Wilson

Die Agenda der Globalisten basiert auf falschen Behauptungen, dass die Welt überbevölkert sei. Ihre Ziele wurden in einem Dokument festgehalten, das den Teilnehmern des Erdgipfels 1992 ausgehändigt wurde. Dieses beunruhigende Dokument befürwortete strenge Maßnahmen zur Bevölkerungskontrolle und eine globale Ressourcenverwaltung durch eine ausgewählte Gruppe mächtiger Nationen.

Das Problem ist, dass die Agenda zur Bevölkerungsreduktion ihren Todeskult auf Schätzungen, Vermutungen, Vorhersagen und Prognosen zur Weltbevölkerung stützt; in Wahrheit weiß jedoch niemand, wie viele Menschen tatsächlich auf der Welt leben. Ein Beispiel dafür ist China, ein Land, das mit 1,4 Milliarden Einwohnern angeblich die zweitgrößte Bevölkerung hat.

In den letzten Monaten hat Lei’s Real Talk eine Reihe von Videos veröffentlicht, in denen sie ihre Untersuchungen darüber erläutert, wie viele Menschen tatsächlich in China leben – es sind bei weitem nicht 1,4 Milliarden und das war auch nie der Fall. Nachfolgend haben wir eine Zusammenfassung der Ergebnisse von Lei’s Real Talk, wie sie auf Reddit veröffentlicht wurden, wiedergegeben.

Warum sollte China seine Bevölkerungszahlen übertreiben? Ein Grund ist die Verteilung internationaler Hilfsgelder und die Frage, ob die Weltbank ein Land als Empfänger oder Geber von Hilfsgeldern einstuft.

Beträgt Chinas tatsächliche Bevölkerungszahl nur 600 bis 800 Millionen? Warum sollte China seine Bevölkerungszahlen übertreiben? Wie sich die Klassifizierungen der Weltbank auf die Entwicklungshilfe auswirken und warum Chinas Bevölkerungszahlen von Bedeutung sind

Beträgt Chinas tatsächliche Bevölkerungszahl nur 600 bis 800 Millionen?

Von NoStop9004, 25. Januar 2025

Die einzige Quelle für die Angabe, dass Chinas Bevölkerung zwischen 1,4 und 1,5 Milliarden Menschen beträgt, ist China selbst. Keine andere Quelle hat diese Angabe jemals bestätigt. Niemand weiß genau, wie viele Menschen tatsächlich in China leben, außer den chinesischen Führern, die die Bevölkerungszahl aus unzähligen Gründen übertreiben könnten, beispielsweise um stärker zu wirken, als sie sind.

Daten aus China gelten seit jeher als unzuverlässig, da es in China keine Demokratie, Transparenz und Pressefreiheit gibt. Demografen wie Yi Fuxian gaben an, dass Chinas Bevölkerung eher bei 1,2 Milliarden als bei den offiziellen 1,4 Milliarden liegt. China hatte von 1979 bis 2015 fast 40 Jahre lang eine Ein-Kind-Politik. Eine Geburtenrate von 2,1 ist erforderlich, um die Bevölkerung konstant zu halten. Wie konnte China also zwischen 1990 und 2020 300 Millionen Menschen hinzugewinnen, wenn die Gesamtgeburtenrate nur bei etwa 1,5 lag? Und diese Zahl basiert auf offiziellen Statistiken – die tatsächliche Geburtenrate könnte laut Experten wie Yi Fuxian sogar bei nur 1,0 liegen.

Die westlichen Länder verzeichneten trotz niedriger Geburtenraten aufgrund der Einwanderung einen Bevölkerungszuwachs. China hat keine Einwanderer, wie konnte also seine Bevölkerung von 1,1 Milliarden im Jahr 1990 auf 1,4 Milliarden im Jahr 2020 ansteigen? Wie konnte China mit einer niedrigen Geburtenrate und ohne massive Einwanderung 300 Millionen Menschen hinzugewinnen?

Einige werden sagen, dass Chinas Bevölkerungswachstum noch Schwung hatte, aber andere Länder wie Indien hatten 1990 860 Millionen Einwohner und 2020 1,4 Milliarden, trotz einer weitaus höheren Geburtenrate von 3,0 und mehr Schwung. Wie ist es möglich, dass Chinas Bevölkerung trotz einer weitaus niedrigeren Geburtenrate und weniger Schwung ähnlich wie in Indien gewachsen ist?

Selbst die Lebenserwartung erklärt dies nicht, da sie in China zwischen 1990 und 2020 nur um 10 Jahre gestiegen ist, während sie in Indien im gleichen Zeitraum um 12 Jahre gestiegen ist.

Die Sterblichkeitsrate in China ist aufgrund der hohen Korruption, Umweltverschmutzung und Selbstmordrate ebenfalls viel höher als in Indien. China hat außerdem mindestens Millionen, wenn nicht sogar Dutzende Millionen oder sogar Hunderte Millionen Menschen durch das Coronavirus verloren und stärker unter Covid gelitten als andere Länder.

Ich werde einige Videos präsentieren, die Sie sich nicht ansehen müssen oder sollten, aber ich empfehle die Videos von Lei’s Real Talk, da sie substanzielle Beweise und Argumente für ihre Behauptungen vorlegt.

Dieses Video mit dem Titel „How I used AI to calculate China’s real population“ (Wie ich mit KI Chinas tatsächliche Bevölkerung berechnet habe) von Lei’s Real Talk besagt, dass bei Verwendung der offiziellen Geburtenrate von 1,7 für den Zeitraum 1990-2020 in ChatGPTs Bevölkerungsrechner die Bevölkerung Chinas von 1,14 Milliarden im Jahr 1990 auf 890 Millionen im Jahr 2020 hätte sinken müssen, anstatt auf 1,41 Milliarden im Jahr 2020. Die gleiche Methode wurde auf Indien angewendet und ergab, dass die Bevölkerung von 870 Millionen auf 1,43 Milliarden hätte ansteigen müssen, was fast der offiziellen Bevölkerungszahl Indiens von 1,38 Milliarden entspricht. Es scheint also, dass die Bevölkerungsstatistiken Indiens genauer sind. Es ist verdächtig, dass China trotz einer deutlich niedrigeren Geburtenrate, einer höheren Auswanderung in andere Länder und einer höheren Sterblichkeitsrate im Jahr 2020 immer noch eine größere Bevölkerung hatte als Indien.

In demselben Video wurde beschlossen, die wahrscheinlich niedrigere als die offiziell gemeldete Geburtenrate für China zwischen 2000 und 2010 von 1,1 zu verwenden, und der Bevölkerungsrechner berechnete, dass die tatsächliche Bevölkerung Chinas für 2020 nur 695 Millionen betrug, im Gegensatz zu den offiziellen 1,41 Milliarden. All dies berücksichtigt nicht die Covid-Todesfälle.

Lei’s Real Talk: Wie ich mithilfe von KI die tatsächliche Bevölkerungszahl Chinas berechnet habe, 15. Dezember 2024 (13 Minuten)

Wenn das obige Video von YouTube entfernt wird, können Sie es auf Rumble HIER ansehen.

Dieses Video – [das Video ist „privat“, siehe HIER] – schätzt, dass China zwischen 200 und 600 Millionen Menschen durch Covid verloren hat. China hatte bereits Anfang 2020, als Covid sich auszubreiten begann, das Verschwinden von mehr als 21 Millionen Mobilfunkkonten erlebt, was auf eine hohe Zahl von Todesfällen durch Covid hindeuten könnte [eher durch Covid-Maßnahmen], und das war erst der Anfang von Covid vor etwa 5 Jahren – seitdem könnten Hunderte Millionen schwacher und gefährdeter alter Menschen an Covid gestorben sein [eher an Covid-Impfstoffen].

Es wird vermutet, dass Chinas Wirtschaft nur 40 % der offiziellen Statistiken ausmacht, da das Wirtschaftswachstum mit einem erhöhten Stromverbrauch korreliert, die von Satelliten gemessene Nachtbeleuchtung in China jedoch nicht mit dem Wirtschaftswachstum korreliert. Dieses Video – „Chinas Wirtschaft ist 60 % kleiner als wir dachten“ – geht näher darauf ein. Wenn Chinas Bevölkerung nur 40 % der offiziellen Zahlen beträgt, würde das erklären, warum Chinas Wirtschaft nur 40 % der offiziellen Wirtschaftsdaten ausmacht.

Geld & Makro: Chinas Wirtschaft ist 60 % kleiner als gedacht, 27. Oktober 2022 (14 Min.)

Das obige Video bezieht sich auf DIESEN Artikel, der Quellenlinks enthält, sowie auf DIESE Berechnungen.

Die Russen führten sogar eine eigene Studie durch, in der sie alle offiziell angegebenen Einwohnerzahlen chinesischer Städte addierten und auf 280 Millionen Einwohner kamen. Unter der Annahme, dass das Verhältnis zwischen Stadt- und Landbewohnern in China etwa 1:1 beträgt, kamen sie zu dem Schluss, dass die tatsächliche Bevölkerung Chinas zwischen 500 und 800 Millionen liegt. Dieses Video von Lei’s Real Talk erklärt dies:

Lei’s Real Talk: Der Beweis, dass Chinas Bevölkerung unter 800 Millionen gesunken ist, 26. Dezember 2024 (12 Minuten)

Wenn das obige Video von YouTube entfernt wird, können Sie es auf Rumble HIER ansehen.

Die Japaner kamen zu dem gleichen Schluss wie die Russen, nachdem sie festgestellt hatten, dass sich der Salzkonsum in China halbiert hatte, was auf einen erheblichen Bevölkerungsrückgang aufgrund der demografischen Krise und der Covid-Todesfälle hindeuten könnte.

Dieses andere Video von Lei’s Real Talk mit dem Titel „Chinas schwindende Bevölkerung und die Lüge von 1,4 Milliarden Menschen“ behauptet, dass 200 bis 500 Millionen Menschen an Covid gestorben sind, und zeigt Videoaufnahmen von entvölkerten Städten und dünn besiedelten ländlichen Gebieten.

Lei’s Real Talk: Chinas schwindende Bevölkerung und die Lüge von 1,4 Milliarden Menschen, 2. März 2025 (53 Minuten)

Dieses Video von Lei’s Real Talk mit dem Titel „The Vanishing Billion: Exposing China’s Population Myth“ (Die verschwindende Milliarde: Chinas Bevölkerungsmythos entlarvt) fasst ihre früheren Videos über Chinas Bevölkerung zusammen und behauptet, dass China möglicherweise nur noch 300 Millionen Einwohner hat.

Lei’s Real Talk: Die verschwundenen Milliarden: Chinas Bevölkerungsmythos entlarvt, 28. Mai 2025 (52 Minuten)

Wenn also die Fertilitätsrate von 1,7 zwischen 1990 und 2020 zugrunde gelegt wird, beträgt die tatsächliche Bevölkerung Chinas nicht 1,5 Milliarden, sondern 900 Millionen. Wenn die Fertilitätsrate zwischen 2000 und 2010 weiter auf 1,1 angepasst wird, beträgt die Bevölkerung 700 Millionen. Berücksichtigt man die 200 bis 500 Millionen Todesfälle durch Covid, dann beträgt die Bevölkerung nur 200 bis 500 Millionen. Man kann den Mittelwert dieses Bereichs nehmen, der bei 350 Millionen liegt. All dies bedeutet, dass die Vereinigten Staaten mehr Einwohner haben könnten als China.

Welche Gegenargumente sprechen dafür, den offiziellen Bevölkerungsstatistiken zu vertrauen? Bislang habe ich keine gehört. Einige sagen, dass die offiziellen Statistiken korrekt sein müssen, aber dieselben Leute liefern keine logischen Gründe dafür. Natürlich könnte die Geburtenrate höher gewesen sein als angegeben. Nicht jeder hat sich an die Ein-Kind-Politik gehalten, und diese Politik galt nur für dicht besiedelte städtische Gebiete und nicht für ländliche Gebiete oder ethnische Minderheiten. Und eine Geburtenrate von 2,1 ist nicht notwendig, da die Bevölkerung immer noch wachsen kann, wenn die Zahl der Geburten die Zahl der Todesfälle übersteigt. Aber könnte Chinas tatsächliche Bevölkerung immer noch einige hundert Millionen weniger als 1,4 Milliarden betragen, etwa 1 bis 1,2 Milliarden? Sehr wahrscheinlich.

Wie wahrscheinlich ist also die Vorstellung, dass China weniger als 400 Millionen Einwohner hat? Es ist möglich, aber unwahrscheinlich. Man muss wissen, dass China bei den Covid-Todeszahlen nicht transparent war. Im Jahr 2020 gab es laut offiziellen Angaben nur 3.000 Covid-Tote in ganz China, obwohl viele Krematorien berichteten, dass sie allein jeweils 2.000 Leichen pro Tag verbrannten. China hat weitere Krematorien eingerichtet, während die durchschnittlichen Städte und Dörfer weit mehr Todesfälle als Geburten meldeten, obwohl China behauptete, dass die Gesamtbevölkerung auf über 1,4 Milliarden angestiegen sei.

Man könnte argumentieren, dass es UNMÖGLICH ist, die Bevölkerung eines Landes in einem solchen Ausmaß über einen so langen Zeitraum hinweg zu fälschen, ohne dass es jemand bemerkt. Aber denken Sie daran: Nur China zählt seine eigene Bevölkerung, buchstäblich niemand sonst darf dies tun. Ich persönlich glaube, dass Chinas Bevölkerung zwischen 1 und 1,2 Milliarden liegt. Was denken Sie? Bitte legen Sie Fakten und logische Argumente vor, wenn Sie Ihre Argumentation untermauern möchten.

Warum sollte China seine Bevölkerungszahlen aufblähen?

Es könnte verschiedene Gründe für die Übertreibung der Bevölkerungszahlen geben, darunter auch als Grundlage für die in unserer Einleitung erwähnte Agenda zur Entvölkerung. Ein weiterer Grund könnte die Verteilung internationaler Hilfsgelder sein, wie in einem Beitrag von NoStop9004 auf Reddit angemerkt wurde:

Longjumping Ebb 3635 auf Reddit 17. April 2025

Was Longjumping Ebb im ersten Absatz anspricht, ist die Klassifizierung oder Einkommensgruppierung von Ländern durch die Weltbank auf der Grundlage des Bruttonationaleinkommens (BNE) pro Kopf. Das BNE pro Kopf der Weltbank hat einen erheblichen Einfluss auf die Verteilung der Hilfe. Die wichtigsten Geber stützen sich stark auf das BNE pro Kopf, um den Finanzbedarf und die Kapazitäten der Empfängerländer zu bestimmen, und reduzieren oft die Hilfe, sobald das BNE pro Kopf eines Landes einen bestimmten Schwellenwert überschreitet.

Laut Wikipedia erhält China im Vergleich zu seiner Wirtschaftsgröße relativ wenig Auslandshilfe. Im Jahr 2001 erhielt China 1,4 Milliarden US-Dollar an Auslandshilfe (etwa 1,10 US-Dollar pro Kopf), was einem Rückgang gegenüber 1999 mit 2,4 Milliarden US-Dollar (1,90 US-Dollar pro Kopf) entspricht. Im Jahr 2003 erhielt China 1,3 Milliarden US-Dollar an Hilfe (etwa 1 US-Dollar pro Kopf). Bis 2011 hatten die Vereinigten Staaten ihre Hilfe für China von USAID auf etwa 12 Millionen US-Dollar reduziert.

Aktuellere Daten zeigen, dass Großbritannien im Jahr 2021 immer noch über 50 Millionen Pfund pro Jahr für Entwicklungshilfe an China ausgab, obwohl China die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist und aus kommerziellen und/oder politischen Gründen in britische Infrastrukturprojekte investiert. In einem 2023 auf der Website der britischen Regierung veröffentlichten Forschungsbericht heißt es:

Die britische Regierung argumentierte, dass China aufgrund seines Wirtschaftswachstums und seiner Fähigkeit, seine Entwicklung selbst zu finanzieren, keine Hilfe mehr benötige. Im Jahr 2009 kam auch der Ausschuss für internationale Entwicklung des Unterhauses zu dem Schluss, dass die Mittel gekürzt werden könnten, erklärte jedoch, dass die Fortsetzung einiger Hilfsmaßnahmen zur Unterstützung einer nachhaltigen und grünen Entwicklung des Landes beitragen würde. China wird heute von der Weltbank als Land mit mittlerem bis hohem Einkommen eingestuft und ist seit 2010 die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Daten der Weltbank zeigen, dass die Armut in China seit den 1970er Jahren erheblich zurückgegangen ist und die chinesische Regierung im Rahmen ihrer Infrastrukturinitiative „Belt and Road“ erhebliche Summen im Ausland investiert. Research Briefing: UK aid and China, britische Regierung, 26. Oktober 2023

Wenn China seit 2010 die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist, warum hat dann eine kleinere Volkswirtschaft wie Großbritannien ihm Entwicklungshilfe gewährt? Wie konnte China damit offenbar davonkommen, ohne dass „reichere“ Geberländer oder die Weltbank ernsthafte Fragen stellten? Ein Artikel des Bretton Woods Project aus dem Jahr 2011 liefert möglicherweise einige Hinweise.

Das Bretton Woods Project stellte fest, dass „China im April 1980 der Weltbank beitrat und seitdem einer ihrer größten Kreditnehmer und Empfänger technischer Hilfe ist. In den letzten Jahren ist China über die Rolle eines reinen Empfängerlandes hinausgewachsen und hat seinen Einfluss innerhalb der Bank ausgebaut … Diese Veränderung zeigt sich in der Ernennung hochrangiger chinesischer Mitarbeiter und in Verschiebungen der Stimmrechte … China beeinflusst die Bank auch indirekt, indem es anderen Entwicklungsländern als alternativer Kreditgeber zur Verfügung steht.“

Unterdessen enthüllte ein Bericht aus dem Jahr 2017, dass China in den 15 Jahren von 2000 bis 2014 354,3 Milliarden Dollar für Entwicklungshilfe ausgegeben hat, eine Summe, die fast den 394,6 Milliarden Dollar entspricht, die die USA im gleichen Zeitraum ausgegeben haben. Die Länder, die am meisten von Chinas Hilfe profitierten, waren Angola, Pakistan und Russland.

„Nur 22 Prozent der Gesamtsumme [394,6 Milliarden Dollar] wurden für öffentliche Entwicklungshilfe (ODA) ausgegeben, ein Fachbegriff für das, was allgemein als ‚Auslandshilfe‘ bezeichnet wird. Zum Vergleich: Rund 93 Prozent der US-Ausgaben für Entwicklungshilfe im Ausland gelten als ODA“, so NPR.

Falls sich jemand fragt: Keine der chinesischen Auslandshilfen geht an Großbritannien. Im Gegensatz zu China erhält das Vereinigte Königreich keine Auslandshilfe, sondern ist selbst ein wichtiger Geber von Auslandshilfe. Der Grund dafür hängt mit der Klassifizierung der Länder durch die Weltbank anhand des Pro-Kopf-BIP zusammen.

Wie sich die Klassifizierungen der Weltbank auf die Hilfe auswirken und warum Chinas Bevölkerungszahl eine Rolle spielt

Das langjährige Ziel der Vereinten Nationen ist, dass „entwickelte“ Länder 0,7 % ihres BNE für ODA aufwenden sollten. Nach Berechnungen der Weltbank ist China kein „entwickeltes“ Land.

Offizielle Entwicklungshilfe („ODA“) oder „globale Hilfe“ ist eine Übertragung von Geld und Ressourcen von überwiegend reicheren Ländern an Entwicklungsländer. China wird nicht zu den „reicheren“ Ländern oder Volkswirtschaften mit hohem Einkommen gezählt, die 0,7 % ihres BNE für Hilfe bereitstellen sollten. Stattdessen wird China als ‚Entwicklungsland‘ und Land mit „oberem mittlerem Einkommen“ eingestuft, das Anspruch auf Hilfe hat.

Wie kann China als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt als Empfänger und nicht als Geber von Entwicklungshilfe eingestuft werden? Ein offensichtlicher Grund ist, dass China seine Bevölkerungszahlen möglicherweise um 30 bis 50 % übertrieben hat. Wenn Chinas Bevölkerung nur halb so groß wäre wie von China angegeben, wäre das Pro-Kopf-Bruttonationaleinkommen doppelt so hoch wie von der Weltbank berechnet.

Jedes Jahr berechnet die Weltbank die Schwellenwerte für das Pro-Kopf-Bruttonationaleinkommen für jede der vier Gruppen neu: Länder mit niedrigem Einkommen (Empfänger von Entwicklungshilfe), Länder mit mittlerem Einkommen (Empfänger von Entwicklungshilfe), Länder mit gehobenem mittlerem Einkommen (Empfänger von Entwicklungshilfe) und Länder mit hohem Einkommen (Geber von Entwicklungshilfe).

Zur Erläuterung der Berechnung des Pro-Kopf-BNE erklärt die Weltbank: „Die Schätzungen des BNE stammen von Ökonomen in den Länderreferaten der Weltbank, die sich in erster Linie auf offizielle Daten der Länder stützen; die Bevölkerungszahl wird von Demografen der Weltbank aus verschiedenen Quellen geschätzt, darunter die alle zwei Jahre erscheinenden Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen.“

Im Jahr 2011 lag die Schwelle für ein mittleres Einkommen bei 3.976 US-Dollar, und bei einem Pro-Kopf-BNE von 12.275 US-Dollar wurde ein Land als „reicheres“ Land eingestuft und hatte keinen Anspruch auf Hilfe. Das Pro-Kopf-BNE Chinas betrug 4.930 US-Dollar.

Laut dem Nationalen Statistikamt Chinas betrug die Gesamtbevölkerung des chinesischen Festlands Ende 2011 1,3 Milliarden Menschen. Hätte China nur halb so viele Einwohner, also 700 Millionen Menschen, wäre das Pro-Kopf-Bruttonationaleinkommen doppelt so hoch gewesen wie von der Weltbank berechnet. Mit einem Pro-Kopf-Bruttonationaleinkommen von 9.860 £ wäre China immer noch als Land mit mittlerem Einkommen eingestuft worden und hätte Anspruch auf Auslandshilfe gehabt. Doch 12 Jahre später sieht die Lage ganz anders aus.

Im Jahr 2023 berechnete die Weltbank das BNE pro Kopf in China unter Zugrundelegung einer Bevölkerung von 1,41 Milliarden Menschen auf 12.614,10 US-Dollar. Wäre Chinas Bevölkerung nur halb so groß wie von der Kommunistischen Partei Chinas angegeben, d. h. 700 Millionen, hätte das BNE pro Kopf in China 25.228,20 US-Dollar betragen. Das ist fast doppelt so viel wie der Schwellenwert für eine Einstufung als Wirtschaft mit hohem Einkommen (13.205 US-Dollar). Daher hätte China nicht als Empfänger von Hilfe eingestuft werden dürfen, sondern als Geber, wie es bei Großbritannien und anderen „reicheren“ Ländern der Fall ist.

Für 2025 wurde die Schwelle für die Einstufung als Volkswirtschaft mit hohem Einkommen auf ein Pro-Kopf-Bruttonationaleinkommen von 14.005 US-Dollar berechnet, das China je nach Bevölkerungszahl bereits vor Jahren überschritten hat.

Ist es da verwunderlich, dass China weiterhin angibt, seine Bevölkerung um weit über 1 Milliarde Menschen zu betragen?