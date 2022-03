Will Polen um jeden Preis ein Krieg zwischen NATO und Russland?

Dass der Westen auf die russische Militäroperation mit Sanktionen reagieren würde, überrascht nicht. Was überrascht ist der unbedingte Wille der polnischen Regierung zur militärischen Eskalation.

Polen ist traditionell einer der radikalsten Vertreter der anti-russischen Front in Europa. Das ist nicht neu. Neu ist, dass die polnische Regierung in ihrer Radikalität offenbar sogar den Selbsterhaltungstrieb über Bord geworfen hat.

Dass der kollektive Westen mit Schaum vorm Mund auf die russische Militäroperation in der Ukraine reagieren würde, war zu erwarten. Zu erwarten waren auch harte Sanktionen, die so weit gehen, dass sie den Westen – genauer gesagt die EU – härter treffen, als Russland. Die EU ist ein Vasall der USA und wird in vorauseilendem Gehorsam untergehen, indem sie die von den USA geforderten Sanktionen auch zum eigenen Schaden umsetzt. Dieser Kamikaze-Kurs war zu erwarten.

Selbstmörderische Sanktionen

Strommangel und kalte Heizungen wegen Gasmangel kann man irgendwie überstehen. Man kann sogar die