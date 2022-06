Wir gewöhnen uns an Fake News. Und wir haben den Ukraine-Krieg langsam satt. Hier ist, warum Sie besorgt sein sollten

Journalisten und Kongressabgeordnete scheinen in diesen Tagen nicht in der Lage zu sein, die ungeheuerlichen Mengen an Bargeld und militärischer Ausrüstung, die offenbar in die Ukraine geschickt werden, zu untersuchen und zu hinterfragen. Ein Grund dafür könnte sein, dass sie gar nicht erst dorthin geschickt werden.

Das Gespenst des Kiewer Piloten ist tot, Putin ist tot, ukrainische Soldaten wurden auf der Schlangeninsel abgeschlachtet und 300 Ukrainer kamen bei dem Angriff auf das Theater in Mariupol ums Leben. Welche dieser vier Nachrichten aus den westlichen Medien ist wahr? Tatsächlich sind sie alle völlig falsch, wurden aber als reine Bonafede-Meldungen verbreitet und nicht einmal korrigiert, als die Beweise für das Gegenteil überwältigend waren.

Es scheint, dass die westlichen Medien kein Mea Culpa machen, was Sie beunruhigen sollte, wenn Sie sich darüber Sorgen machen, wie der Krieg in der Ukraine den Weltfrieden, wie wir ihn kennen, bedroht. Wie viel von dem, was wir lesen, ist wirklich wahr? Wie viel davon wird als Tatsache dargestellt, nur weil es von Geheimdiensten an Journalisten weitergegeben wird, die nicht nur in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie sich irren, sondern oft – was noch viel schlimmer ist – eine ruchlose Agenda verfolgen, die auf der dunklen Kunst der Fake News beruht. Wie können britische Journalisten der Mi6 vertrauen, die ihnen erzählt, dass Putin „vielleicht“ tot ist, wenn es ihnen wie gestern vorkommt, dass Assad chemische Waffen auf sein eigenes Volk abwirft (was von der vom Westen unterstützten Chemiewaffenbehörde OPCW als unwahr erwiesen wurde) oder dass Saddam früher Massenvernichtungswaffen besaß. Oder, wenn Sie noch weiter zurückgehen wollen, dass Milosovic hinter dem bosnisch-serbischen Beschuss der Muslime in Sarajewo im Sommer 1995 steckte (in Wirklichkeit war er es nicht).

Das Beunruhigende an der „Berichterstattung“ ist, dass sie nicht mit Vorbehalten versehen ist. Es wird nicht gleich zu Beginn des Textes gesagt: „Wir haben keine Möglichkeit, dies zu überprüfen, und die Agentur, die dies behauptet, bietet uns nicht einmal konkrete Beweise, sondern behauptet lediglich ihre Ansicht“ oder Ähnliches.

Das meiste, was westliche Nachrichtenagenturen tun, ist einfach nur zu behaupten, was ihrer Meinung nach die vorsichtigste Art ist, sich zu schützen, wenn sich das, was sie als sogenannte Nachrichten anbieten, Wochen oder Monate später als völlige Fiktion herausstellt. Die donnernde Schlagzeile auf der CNN-Website, in der behauptet wird, bei dem Bombenanschlag auf das Theater in Mariopol seien 300 Menschen ums Leben gekommen, wird der ukrainischen Regierung zugeschrieben. Mehr wird nicht gesagt. Es wird nicht erwähnt, dass das Zelenski-Regime die Behauptung nicht belegen kann oder will, obwohl Reuters Tage später feststellte, dass überhaupt nicht klar war, ob 300 Menschen ums Leben gekommen waren oder nicht.

Diese Nuancen sind wichtig, da sie die Leser und Zuschauer von der tatsächlichen Wahrheit weg zu der vermeintlichen Wahrheit führen, die die USA und das Vereinigte Königreich als sachliche Nachrichten präsentieren wollen. Die britische Presse hat pflichtbewusst über die Behauptungen des Mi6 berichtet, dass Putin tot sein könnte, und die Öffentlichkeit damit in die Irre geführt, dass es sehr gute Gründe gibt, dies zu glauben, wohl wissend, dass die meisten Leser die Nuancen der Behauptung nicht verdauen und einfach glauben werden, dass die Behauptung wahr ist. Wenn solche „Informationen“ irgendeinen Wert hätten, würde der betreffende Geheimdienst sie sicher nicht mit der ganzen Welt teilen. Das ist nicht das, was Spione tun. Intelligenz, wenn sie fundiert ist, ist als Ware wertvoll. Warum sollte man sie wie billiges Konfetti verstreuen? Die Antwort lautet leider, dass es sich wahrscheinlich um absoluten Unsinn handelt, den sich die Medienexperten des Mi6 und der Regierung ausgedacht haben, um die Ukraine-Geschichte am Leben zu erhalten.

Ja, die Ukraine-Kriegsmüdigkeit setzt bei der britischen Öffentlichkeit recht schnell ein, und die wirkliche Sorge von Boris und seinen Kumpanen ist, dass die Presse das Thema fallen lässt und den zahlreichen Skandalen den Vorzug gibt, die Johnson verfolgen wie ein Schwarm Fliegen einen Kipplaster.

Dies ist einer der Gründe, warum sich die Berichterstattung der Verteidigungskorrespondenten im Vereinigten Königreich und in den USA verändert. Diese Journalisten, die den Ukraine-Krieg oft genug redaktionell aufbereiten, sind pragmatischer geworden, wenn es darum geht, dass Putin gewinnt.

Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. In Wirklichkeit ist das Interesse der britischen Öffentlichkeit an der Ukraine-Berichterstattung in den letzten Wochen dramatisch gesunken, und die Journalisten wollen die Geschichte wiederbeleben. Sie spüren, dass die bigotte, begrenzte Erzählung des Westens schal wird, und rücken deshalb ein wenig von ihrem Kurs ab. Zweitens könnte es sein, dass sie von Boris‘ eigenen Leuten den Hinweis erhalten, dass die Idee eines Zermürbungskrieges nicht tragfähig ist. Das Vereinigte Königreich verfügt sicherlich nicht über das Geld, das sein Regierungschef gerne in den Krieg stecken würde, wenn man bedenkt, dass die Inflation im Land ein Vierzigjahreshoch erreicht hat und ein politischer Tsunami auf Boris zurollt. Und drittens sind die Mainstream-Medien Sklaven der sozialen Medien, und ihre Trends und Hacker beginnen zu bemerken, dass die Leute, die große Mengen an Datenverkehr „beeinflussen“, anfangen, unangenehme Fragen über die Ukraine zu stellen. Zum Beispiel: Wie können wir sicher sein, dass all diese Militärhilfe tatsächlich in der Ukraine ankommt?

Dieser Punkt ist nicht zu verachten. Bislang scheint sich niemand die Mühe gemacht zu haben, den Nachweis zu erbringen, dass tatsächlich eine Lieferbescheinigung vorliegt, was jeden Journalisten, der etwas auf sich hält, skeptisch machen sollte, was das ganze System angeht. Will der US-Kongress, der derzeit Jared Kushners dubiose Geschäfte mit dem saudischen Kronprinzen untersucht, nicht den Nachweis für die Lieferung von Militärgütern im Wert von 30 Milliarden Dollar haben? Ist es nicht etwas verdächtig, dass niemand aus dem gesamten politischen Establishment Washingtons danach fragt?

Nicht wirklich, wenn man sich die dunkle, geschmacklose Welt der Politik ansieht und wie westliche Regierungen Leute dafür bezahlen, ihre Drecksarbeit zu erledigen. Milliardenbeträge in die Taschen amerikanischer Rüstungsunternehmen zu pumpen, hat bestenfalls den Beigeschmack von Korruption. Können wir davon ausgehen, dass dieselben Länder die Bidens mit Schmiergeldern belohnen? Im schlimmsten Fall müssen wir uns nur ansehen, wie die britischen und amerikanischen Geheimdienste Terroristen bezahlen. Ja, Sie haben richtig gelesen. Die Briten und Amerikaner bezahlen Terroristen für ihre Drecksarbeit – von Attentaten und Entführungen bis hin zur Durchführung von Anschlägen unter falscher Flagge, um Ihren Diktator, der sich nicht an ihre Regeln hält, zu stürzen. Wenn Sie das nicht wissen, dann glauben Sie wahrscheinlich immer noch, dass es den Weihnachtsmann gibt und dass OJ unschuldig ist, oder dass es Feen am Ende des Gartens gibt.

Offiziell können sie das Geld der Steuerzahler nicht aushändigen, also werden ausgeklügelte Taktiken entwickelt, die es terroristischen Gruppen, faschistischen Regimen und Mafiaorganisationen ermöglichen, Geld zu „sammeln“. Terroristen erhalten oft Waffen, die sie auf dem Schwarzmarkt verkaufen können, oder sie dürfen mit Drogen handeln, und manchmal wird ihnen sogar geholfen, Rauschgift in die USA zu schmuggeln, als Gegenleistung für die Unterstützung Washingtons oder die Befreiung von Geiseln – und darum ging es 1988 in Lockerbie, was jahrzehntelang vertuscht werden musste. Gehen das Geld und die Waffen, die angeblich in die Ukraine geschickt werden, wirklich dorthin? Oder fließt ein Teil davon in andere „Projekte“ in anderen Teilen der Welt? Weit hergeholt? Nicht wirklich, denn es gibt eine Vorgeschichte dazu. In den 80er Jahren leitete Reagan 18 Millionen Dollar an Bargeld – das ursprünglich für die Iraner zur Befreiung von US-Geiseln bestimmt war – an die Contras in Nicaragua weiter, bis er von Oliver North erwischt wurde. Der Vorwand, alles geheim zu halten, wurde damit begründet, dass die US-Geiseln im Libanon festgehalten würden und jede Öffentlichkeit ihre Sicherheit gefährden würde – und er wäre fast damit durchgekommen. Woher sollen wir bei dieser erbärmlichen Berichterstattung, die heutzutage die Norm ist, wissen, dass Biden nicht dasselbe tut? Nutzt er den Ukraine-Krieg als Vorwand, um andere Projekte zu finanzieren, die der Kongress normalerweise nicht unterstützen würde? Wo sind die Journalisten?