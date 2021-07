«Wir lehnen die Welt, die vor unseren Augen Gestalt annimmt, absolut ab»

Der Philosoph und Europaabgeordnete François-Xavier Bellamy spricht sich im «Le Figaro» deutlich gegen Gesundheitspass und Impfpflicht aus. Loïc Hervé, Senator von Haute-Savoie, pflichtet ihm bei. Von Bon pour la tête

Für Bellamy und Hervé stellt die Tatsache, dass der Zugang zum öffentlichen Raum an die Vorlage von Gesundheitsdaten gebunden ist, eine historische Zäsur dar. Der Eingriff in die Freiheitsrechte stünde in keinem angemessenen Verhältnis zum verfolgten Ziel.

Für die Autoren stellen Impfstoffe einen ungeheuren wissenschaftlichen Fortschritt dar. Aber sie verstehen nicht, warum dies zu der Torheit geführt hat, die wir heute sehen. Sie fügen hinzu: Nach eineinhalb Jahren wissen wir nun Bescheid über das Coronavirus.

Wir wissen, bei welchen Menschen es schwere Erkrankungen verursacht. 93% der Opfer des Coronavirus in Frankreich waren über 65 Jahre alt; 65% hatten einen