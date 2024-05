Der Leiter des russischen Grenzdienstes des FSB, Wladimir Kulischow, hat in einem Interview mit Sputnik enthüllt, dass die NATO verstärkt Nuklearübungen in der Nähe russischer Grenzen durchführt. Das schreibt Warnews: Dies stellt eine direkte Bedrohung für die Existenz des russischen Staates dar. NATO-Truppen führen intensive Kampfübungen durch, die auch nukleare Angriffe auf Russland beinhalten. Die Eskalation der Spannungen ist besorgniserregend und erfordert dringende Maßnahmen zum Schutz und zur Sicherheit der russischen Grenzen.

Die Ukrainer haben erneut versucht, russische Frühwarnradare für Atomwaffen anzugreifen – dieses Mal mit NATO-Waffen! Um die Radarstation „Voronezh-DM“ anzugreifen, wurde eine britisch-portugiesische Drohne vom Typ Tekever AR3 eingesetzt. Eine dieser Drohnen wurde über Armawir in der Region Krasnodar abgeschossen. Diese Tekever AR3-Drohnen wurden der Ukraine als Teil eines kürzlichen britischen Militärhilfepakets geliefert. Reuters bestätigte den Angriffsversuch unter Berufung auf einen anonymen ukrainischen Beamten.

🇬🇧🇵🇹🇺🇦⚔️🇷🇺 Ukrainians have once again attempted to strike Russian nuclear early warning radars, this time using NATO-supplied weapons!



In an effort to target the "Voronezh-DM" radar station, a British-Portuguese Tekever AR3 drone was deployed. One of these drones was shot down… pic.twitter.com/3qXCs0mStY