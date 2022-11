„Wir sind am Ende einer großen Ära“ -Warnung vor einer „2,5-Quadrillionen-Dollar-Katastrophe, die nur darauf wartet, zu explodieren.“

„Wir sind am Ende einer großen Ära“ – Von Greyerz warnt vor einer „2,5-Quadrillionen-Dollar-Katastrophe“

Egon von Greyerz (EvG) lagert Gold für seine Kunden im größten privaten Goldtresor der Welt, der tief in den Schweizer Alpen liegt. EvG ist ein Finanz- und Edelmetallexperte. EvG ist ein ehemaliger Schweizer Banker und ein Experte für Risiken. Er sagt, dass das Risiko auf den globalen Märkten noch nie so hoch war.

EvG erklärt: „Die Kreditvergabe hat durch Derivate dramatisch zugenommen. Alle Instrumente, die jetzt von Banken, Pensionsfonds und Aktienfonds ausgegeben werden, sind synthetisch. Es gibt fast keine echten zugrunde liegenden Zahlungen mehr…“

Daher schätze ich das Volumen der Derivate auf mindestens 2 Billionen Dollar, und ich denke, das ist wahrscheinlich konservativ. Hinzu kommen Schulden in Höhe von 300 Billionen Dollar und ein paar Hundert Billionen Dollar an ungedeckten Verbindlichkeiten. Wir sprechen also von 2,5 Billionen Dollar, und das bei einem weltweiten BIP von 80 Billionen Dollar. Das ist eine Katastrophe, die nur darauf wartet, zu passieren, und vor allem, weil all dieses geschaffene Geld überhaupt keinen Wert geschaffen hat…