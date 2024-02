„Wir sind Friedensfreunde“

Exclusivinterview mit Mohammed Ali Al-Houthi von Ansar Allah über die Aussichten auf eine Eskalation, die Blockade des Jemen und darüber hinaus

Ahmed Abdulkareem

Nach dem Krieg und der Belagerung des Gazastreifens durch Israel, der am 7. Oktober letzten Jahres begann und Zehntausende von Palästinensern das Leben kostete, rief die jemenitische Armee unter Führung von Ansar Allah eine Militäroperation gegen Israel aus. Ihr Ziel: Tel Aviv soll gezwungen werden, seinen zerstörerischen Krieg gegen Gaza einzustellen.

Ansar Allah, dem Hungersnot, Völkermord und die Vertreibung von Zivilisten dank eines jahrzehntelangen Krieges, der von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten gegen sein Volk geführt und von den Vereinigten Staaten von Amerika unterstützt wird, nicht fremd sind, hat den wohl konsequentesten Widerstand gegen Israels blutigen Feldzug im Gazastreifen geleistet und den kühnen und beispiellosen Schritt gewagt, Schiffe im Roten Meer und im Arabischen Meer anzugreifen, die in israelischem Besitz sind oder unter israelischer Flagge fahren.

Ansar Allah, im Westen umgangssprachlich als Houthis bekannt, erklärte die Aktionen als Reaktion auf die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen und versprach, die Angriffe auf Schiffe, die mit Israel in Verbindung stehen, einzustellen, sobald die israelische Aggression aufhört. Dieses Mantra wird von den Anführern der Ansar Allah seit Beginn ihrer Kampagne wiederholt und wurde gegenüber MintPress von Mohammed Ali al-Houthi, dem Vorsitzenden des Obersten Revolutionskomitees der Houthi im Jemen, einem prominenten Mitglied der Ansar Allah-Bewegung und einem wichtigen Entscheidungsträger in der jemenitischen Regierung in Sanaa, bestätigt.

Als Reaktion auf die Kampagne von Ansar Allah gegen Israel entsandten westliche Mächte, insbesondere die Vereinigten Staaten von Amerika, eine große Flottille von Kriegsschiffen unter dem Vorwand, die Freiheit der internationalen Schifffahrt im Roten Meer und im Golf von Aden zu schützen. In den meisten westlichen Medien werden sie als Piraten oder vom Iran unterstützte Milizen abgetan. Das westliche Publikum hat nur selten die Gelegenheit, die ungefilterte Sichtweise der Anführer der Ansar Allah zu erfahren. Aus diesem Grund hat sich Ahmed Abdul-Kareem, Korrespondent von MintPress News, mit dem zweiten Befehlshaber von Ansar Allah, Mohammed Ali al-Houthi, zusammengesetzt, um über die jüngsten Ereignisse im Jemen, im Gazastreifen und im Nahen Osten zu sprechen.

MintPress News: Wie steht Ansar Allah zu der Tötung von drei amerikanischen Soldaten und der Verwundung von mehr als dreißig Soldaten bei dem Angriff auf den Tower 22? Und davor zu zwei U.S. Navy Seals, die nach Angaben der USA beim Ertrinken starben? Was ist der offizielle Standpunkt von Ansar Allah zu deren Tod?

Mohammed Ali al-Houthi: Die Anschläge – die wir als natürliche Reaktion auf die feindseligen Handlungen der Vereinigten Staaten betrachten – sind eine klare Botschaft über das große Ausmaß der Unzufriedenheit in der arabischen Welt gegenüber den Amerikanern aufgrund ihrer falschen Politik, einschließlich der Übernahme des Völkermords in Gaza und der Aggression gegen den Jemen, die ihre Soldaten und Interessen in Gefahr bringt.

Die Amerikaner müssen verstehen, dass jeder, der andere angreift, eine Antwort erhält. Ein arabisches Sprichwort sagt: „Wer an die Tür klopft, wird eine Antwort finden“.

Was die beiden Soldaten betrifft, die Sie in der anderen Hälfte der Frage erwähnt haben, so ist diese Version des Vorfalls eine amerikanische. Wir trauen dem, was Amerika verkündet, nicht. Aber wenn der amerikanische Bericht wahr ist, gibt es vielleicht ein großes Verbrechen, das die Amerikaner zu verbergen versuchen. Sie haben die Nachricht von ihren Soldaten veröffentlicht, um etwas Schlimmeres zu verbergen. Es ist unverständlich, dass eine vollständig vorbereitete Streitmacht nicht weiß, wo ihre Kollegen geblieben sind. Der Vorfall ist zweideutig. Es muss untersucht werden, um aufzudecken, was Amerika verbirgt.

MintPress News: Sie leiden im Jemen unter den Folgen eines seit mehr als acht Jahren andauernden Krieges und haben trotzdem eine fortschrittliche militärische und politische Position der Solidarität mit Gaza eingenommen. Warum haben Sie diese Position eingenommen, und wie reagieren Sie auf Erklärungen der amerikanischen und britischen Regierung, die behaupten, Ihre Position habe nichts mit dem Gazastreifen zu tun?

Mohammed Ali al-Houthi: Zunächst einmal ist unsere Position religiös und humanitär, und wir sehen eine enorme Ungerechtigkeit. Wir kennen das Ausmaß und die Schwere der Massaker, die an der Bevölkerung von Gaza verübt werden. Wir haben unter dem amerikanisch-saudisch-emiratischen Terrorismus einer Koalition gelitten, die einen Krieg begonnen und eine Blockade gegen uns verhängt hat, die immer noch andauert. Daher gehen wir von diesem Standpunkt aus und wollen nicht, dass sich das gleiche Verbrechen wiederholt. Wir reagieren auf die Forderung unseres Volkes, das jeden Freitag zu Millionen auf die Straße geht, um zu demonstrieren. Wir reagieren auch auf die Massen in den arabischen und islamischen Ländern und auf alle freien Menschen, die uns auffordern, ihre palästinensischen Brüder zu verteidigen.

Wir können die tragische humanitäre Situation in Gaza, die sogar vom Internationalen Gerichtshof als Völkermord anerkannt wurde, nicht tatenlos hinnehmen. Deshalb geht unser Schritt in diese Richtung: den Arroganten entgegenzutreten, die sich gegen die Unterdrückten stellen. Die Unterdrückten befinden sich in einer katastrophalen Situation und erleiden entsetzliches menschliches Leid wegen Israel und den Vereinigten Staaten von Amerika, die ihre Unterstützung für das UNRWA [Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge] eingestellt haben, obwohl sie die Unterstützung für das Hilfswerk hätten erhöhen müssen, damit es den Palästinensern weiterhin Brot geben kann.

MintPress News: In den westlichen Medien wird die Blockade des Roten Meeres als Bedrohung der Freiheit der Schifffahrt für alle Schiffe dargestellt, die das Meer befahren. Ist dies richtig? Wenn nicht, welche Länder dürfen die Straße von Bab al-Mandab problemlos befahren, und wie bestimmt die Ansar Allah, welche Schiffe passieren dürfen und welche gestoppt werden?

Mohammed Ali al-Houthi: Es gibt keine Blockade des Roten Meeres, und die in den westlichen Medien verbreitete Behauptung, wir würden die internationale Schifffahrt im Roten Meer behindern und den internationalen Handel gefährden, ist nicht wahr. Die Schifffahrt durch das Rote Meer ist für alle Schiffe sicher, mit Ausnahme derjenigen, die mit Israel in Verbindung stehen. Bis vor kurzem haben 4.874 Schiffe das Rote Meer sicher durchquert, seit wir unsere Operationen angekündigt haben. Täglich passieren etwa 70 Schiffe die Bab al-Mandab [Meerenge] ohne Schaden.

Wir haben immer wieder bestätigt, dass es sich bei den angegriffenen Schiffen nur um Schiffe handelt, die mit „Israel“ in Verbindung stehen, sei es, dass sie die besetzten Häfen ansteuern, sei es, dass sie Israelis gehören oder dass sie in den Hafen von Umm al-Rashash [Hafen von Eilat] einlaufen. Die jemenitischen Streitkräfte bestätigen wiederholt, dass alle Schiffe, die keine Verbindung zu „Israel“ haben, nicht angegriffen werden. Dies bestätigt der offizielle Sprecher der Armee wiederholt in allen veröffentlichten Erklärungen über die Marineoperationen der jemenitischen Streitkräfte.

Wir wollen nicht, dass Bab al-Mandab geschlossen wird und auch nicht, dass das Rote Meer geschlossen wird. Das beweist die Tatsache, dass wir uns darauf beschränkt haben, israelische Schiffe und Schiffe, die in die besetzten palästinensischen Gebiete fahren, ins Visier zu nehmen. Wenn wir Bab al-Mandab hätten schließen wollen, hätte es andere Maßnahmen gegeben, von denen einige einfacher waren als der Abschuss von Raketen.

Was in den westlichen Medien verbreitet wird, ist in Wirklichkeit das Ergebnis einer amerikanischen Täuschung, die darauf bedacht ist, falsche Geschichten über die Ereignisse zu verbreiten, damit sie in den internationalen Medien die Oberhand gewinnen. Die Vereinigten Staaten dämonisieren uns durch die Medien, indem sie ihre falschen Narrative verbreiten, obwohl sie und die Briten die Teufel sind, die sich weigern, den Völkermord in Gaza zu beenden und die Belagerung der Bevölkerung aufzuheben. Sie militarisieren das Rote Meer und setzen die Eskalation und Aggression gegen den Jemen fort.

Was die Identifizierung von Schiffen auf dem Weg nach Israel angeht, so beruht diese auf genauen Informationen des jemenitischen Verteidigungsministeriums. Wenn das Schiff mit Israel in Verbindung gebracht wird, wird es gewarnt, dass es das Rote Meer und die Straße von Bab al-Mandab nicht passieren darf. Lehnt es die Warnung ab – nach Ankündigung, Klärung und Signalen zum Anhalten und Zurückkehren -, wird es ins Visier genommen. Nach den militärischen Daten, denen wir vertrauen, wurde kein Schiff, das nicht auf dem Weg zu israelischen Häfen war, angegriffen. Und weder die Amerikaner noch die Briten haben das Gegenteil beweisen können.

MintPress News: Gibt es Kommunikationskanäle, die Schiffe nutzen können, um Gefahren bei der Durchfahrt durch Bab al-Mandab, das Rote Meer im Allgemeinen, das Arabische Meer und den Golf von Aden zu vermeiden?

Mohammed Ali al-Houthi: Die Marine bestätigt dies und wiederholt es immer wieder in ihren [öffentlichen] Erklärungen, dass es den Kanal Nummer 16 gibt, über den die Kommunikation stattfinden kann. Wir sagen den Schifffahrtsunternehmen (wir haben direkt mit ihnen gesprochen), dass es eine einfache Lösung gibt, die sie nutzen können, indem sie den Satz „Wir haben keine Beziehung zu Israel“ schreiben und sicher passieren können. Wir ermutigen sie auch, Digital Selective Calling zu verwenden [Digital Selective Calling ist eine Technologie, die in der Schiffskommunikation zum Senden von Notsignalen verwendet wird. Sie funktioniert wie eine digitale „Ruftaste“ in Seefunkgeräten].

MintPress News: Die westlichen Länder behaupten, dass ihre Operationen im Roten Meer die Sicherheit der internationalen Schifffahrt gewährleisten sollen. Was ist Ihre Reaktion darauf?

Mohammed Ali al-Houthi: Es ist Amerika, das die internationale Schifffahrt gefährdet, indem es die so genannte „Wohlstandsallianz“ zum Schutz israelischer Schiffe ins Leben ruft, obwohl der passendere Name dafür die „Allianz der Zerstörung, Militarisierung des Roten Meeres und Ausweitung des Konflikts“ wäre.

Ihre Warnungen, ihr wiederholter Medienterrorismus und ihre Botschaften und Anrufe an Schiffe sind die Aktionen, die der weltweiten Schifffahrt und dem Handel schaden, zusätzlich zu ihren militärischen Angriffen auf unser Land.

Das Weiße Haus versucht, die Welt in die Irre zu führen, indem es das Gerücht verbreitet, die Durchfahrt durch Bab al-Mandab sei unsicher. Es übt Druck auf internationale Schifffahrtsunternehmen aus, die keine Verbindung zu Israel haben, damit sie das Rote Meer nicht durchfahren. Dies geschieht, um den Unmut gegen die Jemeniten zu schüren und dem Verbrecher [Benjamin] Netanjahu zu dienen. Wir fordern sie auf, diese Handlungen einzustellen und sich der besten Lösung zuzuwenden, nämlich der Beendigung der Aggression und der Aufhebung der Belagerung der Bevölkerung des Gazastreifens. Die jemenitischen Streitkräfte haben die amerikanischen und britischen Schiffe nur als Reaktion auf deren Aggression und Angriffe auf unser Land angegriffen. Davor hat der Revolutionsführer [Ansar Allah-Führer Abdul-Malik al-Houthi] sie gewarnt, sich nicht im Jemen einzumischen.

MintPress News: Was ist der wahre Grund für die Luftangriffe der USA und Großbritanniens gegen Ansar Allah? Richten sie wirklich Schaden an, und worauf zielen sie eigentlich ab? Sind jemenitische Zivilisten bei diesen Angriffen ums Leben gekommen?

Mohammed Ali al-Houthi: Zunächst einmal ist die amerikanisch-britische Aggression gegen den Jemen nichts Neues. Diese beiden Länder üben seit 2015 eine Aggression gegen die Republik Jemen aus. Es sind die gleichen Aktionen. Wir haben keine Angst vor der Eskalation durch die USA. Wenn die beiden Länder beschließen, auf dem Landweg einzumarschieren, werden sie harte Lektionen lernen, die noch schlimmer sind als die, die sie in Vietnam, Afghanistan und Irak erlebt haben.

Das jemenitische Volk liebt die Freiheit, ist kämpferisch und gut bewaffnet. Die Armee ist gut gerüstet, und die Jemeniten haben viele Möglichkeiten, den Amerikanern in der Region eine strategische Niederlage beizubringen.

Die amerikanisch-britischen Angriffe richteten sich gegen bevölkerte Städte, darunter Sana’a, Saada, Hodeidah, Hajjah und Dhamar. Zuvor hatten sie unsere Patrouillen im Roten Meer ins Visier genommen, wobei eine Reihe von Marinesoldaten ums Leben kamen. Die Angriffe hatten keine Wirkung, und was über ihren Einfluss gesagt wird, ist eine unbegründete Illusion und ein Fehlschlag, Allah dem Allmächtigen sei Dank.

Durch ihre Aggression auf See und ihre Angriffe verteidigen die Amerikaner und die Briten die Verbrecher bei der Fortsetzung des Völkermords in Palästina und der Ermordung von Zivilisten durch den israelischen Feind, ohne dabei gestört zu werden.

Unsere Position in der Republik Jemen hingegen verteidigt die Menschlichkeit. Unsere Operation wird durchgeführt, um den Völkermord und das Töten zu stoppen. Unsere Entscheidung ist die Entscheidung der Menschheit, und es ist die richtige Entscheidung, für die wir Opfer bringen. Die Amerikaner müssen die Warnungen des Anführers [des Anführers der Ansar Allah, Abdul-Malik al-Houthi] ernst nehmen.

MintPress News: In politischen Kreisen der USA und Großbritanniens wird über eine Eskalation des Krieges gegen den Jemen gesprochen, möglicherweise sogar über eine Bodeninvasion des Landes. Wie reagiert die Ansar Allah darauf und wie plant Ansar Allah, ihre militärischen Operationen auszuweiten, falls die USA und Großbritannien eskalieren?

Mohammed Ali al-Houthi: Das jemenitische Volk wünscht sich einen Bodenkrieg, weil es dann mit denjenigen konfrontiert wird, die ihm mehr als neun Jahre lang Leid zugefügt haben. Es wird eine Chance zur Rache sein. Der Anführer der Revolution [Ansar-Allah-Führer Abdul-Malik al-Houthi] sagte: „Wenn die Amerikaner ihre Soldaten in den Jemen schicken, werden sie mit etwas Härterem konfrontiert als mit dem, was sie in Afghanistan und in Vietnam erlitten haben. Wir haben die Kraft, uns dem Feind zu stellen und standhaft zu bleiben; unser Volk hat neun Jahre lang der massiven Aggression standgehalten.“

MintPress News: Wie stehen Sie zu der Entscheidung der Regierung Biden, Ansar Allah als terroristische Organisation einzustufen? Hat diese Entscheidung Auswirkungen auf Sie?

Mohammed Ali al-Houthi: Uns als Terroristen zu bezeichnen, weil wir Gaza unterstützen, ist eine Ehre und ein Stolz. Es ist auch politisch und unmoralisch und hat keine Rechtfertigung. Der Schritt der USA hat keine Auswirkungen auf uns. Wir betreten kein amerikanisches Territorium. Wir haben auch keine Unternehmen oder Bankguthaben im Ausland. Die Lösung liegt darin, die Aggression gegen den Gazastreifen zu beenden und die Einfuhr von Lebensmitteln und Medikamenten zu ermöglichen.

MintPress News: Die westlichen Länder bezeichnen Ansar Allah als die Houthis. Warum tun sie das Ihrer Meinung nach, und was sind die grundlegenden Unterschiede zwischen „Houthi“ und „Ansar Allah“?

Mohammed Ali al-Houthi: Ansar Allah ist nach der Definition des Führers keine Organisation, politische Partei oder Gruppe, wie manche Leute behaupten. Sie sind weder organisiert noch strukturiert. Selbst als der Anführer der Märtyrer, Sayyid Hussein Badreddin al-Houthi [der Gründer von Ansar Allah], begann, die Organisation zu gründen, bildete er keine Einheit nach international bekannten Verfahren (wie Registrierungszentren oder die Ausstellung von Mitgliedsausweisen), wie es die meisten Organisationen, Gruppen und Parteien tun. Vielmehr stellte er ein Projekt vor, in dem sich die Massen verschiedener politischer Ausrichtungen, Zugehörigkeiten und gesellschaftlicher Segmente im Rahmen der in diesem Projekt enthaltenen Positionen bewegten. Man könnte also sagen, dass wir eine weit verbreitete Volksbewegung sind.

Unser Name, Ansar Allah, stammt von einem Titel aus dem Koran, der eine praktische Antwort auf die Weisungen des Allmächtigen Allahs gemäß der Methodik des Heiligen Korans ausdrückt. Wir sind stets bestrebt, „Ansar Allah“ zu sein, indem wir uns für die Belange der Nation einsetzen, die um Allahs willen unterstützt werden müssen.

Der Name „Houthis“ ist kein Name, den wir auf uns anwenden. Wir lehnen es ab, Houthis genannt zu werden. Er stammt nicht von uns. Es ist ein Name, den uns unsere Feinde gegeben haben, um zu versuchen, die breite Masse der jemenitischen Gesellschaft, die zu unserem Projekt gehört, zu verunsichern. Diese Versuche sind in der Tat gescheitert. Unser Volk wurde durch diese Bezeichnung oder andere negative Propaganda nicht beeinflusst. Darauf hat der Führer in einer seiner letzten Reden hingewiesen.

MintPress News: Westliche Länder beschuldigen Ansar Allah, ein Werkzeug des Iran zu sein. Westliche Medien berichteten kürzlich, dass die USA China gebeten haben, Druck auf den Iran auszuüben, um die Ansar Allah von ihrer Blockade des Roten Meeres abzuhalten. Was ist daran wahr, und wie ist das Verhältnis der Ansar Allah zum Iran?

Mohammed Ali al-Houthi: In seiner Rede am vergangenen Donnerstag bestätigte [der Anführer der Ansar Allah, Abdul-Malik al-Houthi], dass die Angriffe der USA und Großbritanniens fehlgeschlagen sind und keine Auswirkungen [auf uns] haben und unsere militärischen Fähigkeiten nicht einschränken werden. Er vertrat die Ansicht, dass „der Versuch Amerikas, China um Hilfe zu bitten, um uns zu überzeugen, unsere Operationen zur Unterstützung Palästinas einzustellen, eines der Zeichen seines Scheiterns ist“.

Er wies auch darauf hin, dass „die Chinesen sich nicht in den Dienst Amerikas stellen werden, weil sie wissen, dass es in ihrem Interesse ist, Amerika nicht zu folgen. China kennt die feindliche Politik Amerikas gegen es. Es kennt sehr gut das Ausmaß der amerikanischen Verschwörung durch das Taiwan-Dilemma.“

Obwohl es die Ankläger sind, die beweisen müssen, was sie sagen, bestätigen wir die amerikanischen Behauptungen als Illusionen. Unsere Entscheidung liegt in unseren eigenen Händen, und die Amerikaner und Israelis wissen das. Wenn sie irgendwelche Anschuldigungen gegen den Iran haben, ist das ihre Sache. Der Iran ist ein souveräner Staat. Wir machen uns nicht die Mühe, auf Feinde zu reagieren. Wir kümmern uns nicht um die Worte des Feindes, solange wir die richtige Position einnehmen.

MintPress News: Zwischen Ansar Allah und der von Saudi-Arabien geführten Koalition ist ein Waffenstillstand geschlossen worden, und es finden derzeit Verhandlungen statt, die von omanischen Vermittlern geführt werden. Wurde der Frieden im Jemen als Druckmittel benutzt, um Ihre Operationen am Roten Meer zu stoppen? Wer behindert den Friedensprozess und eine Einigung zwischen den jemenitischen Parteien?

Mohammed Ali al-Houthi: Zunächst einmal gibt es keinen Waffenstillstand, sondern Deeskalation. Wir hoffen, dass die politische Arbeit fortgesetzt wird, um einen dauerhaften Frieden für die Republik Jemen zu erreichen und die Belagerung aufzuheben.

Zweitens haben wir viele indirekte Botschaften und Drohungen von den Vereinigten Staaten erhalten, darunter die Eröffnung interner Kampffronten, die Verlegung von Fronten, die Behinderung des Friedens, die Einstellung der Hilfe usw., und zwar wegen der Haltung des jemenitischen Volkes, das sich weigert, die Auslöschung des Volkes von Gaza zuzulassen.

Wir sind Friedensfreunde. Wir wollen die Republik Jemen aufbauen. Wir möchten, dass dort Frieden herrscht. Unsere Operationen am Roten Meer finden also im Rahmen der Suche nach Frieden für unsere Brüder in Palästina statt.

Aber wer hat den Frieden im Jemen neun Jahre lang verhindert? War es nicht Amerika, das gedroht hat, ihn zu verhindern? Ja, das war es, wie bereits erklärt.

Wir haben eine Vision für eine umfassende Lösung [im Jemen] vorgelegt, die in den Medien veröffentlicht und den Vereinten Nationen übergeben wurde.

Kürzlich wurde ein Papier [veröffentlicht], dessen Punkte [von allen Parteien] akzeptiert wurden, und diejenigen, die es behinderten, waren die Amerikaner. Genau wie in früheren Verhandlungsrunden behindert Washington auch jetzt den Frieden.

Man beachte, dass sie [die Vereinigten Staaten] in Palästina zwar von Frieden sprechen, aber ihr Vetorecht nutzen, um ein Ende des Krieges zu verhindern. Im Jemen reden sie von Frieden, während sie gleichzeitig [militärische] Operationen gegen die Bevölkerung der Republik Jemen starten.

MintPress News: Gibt es direkte Verhandlungskanäle zwischen Ansar Allah und den Amerikanern? Wie können zukünftige Verhandlungen geführt werden, um die Eskalation in der Region zu verringern?

Mohammed Ali al-Houthi: Wir haben noch nicht direkt mit den Amerikanern verhandelt. Obwohl wir zu direkten Verhandlungen aufgefordert wurden, haben wir abgelehnt. Wir glauben nicht, dass wir einen Dialog mit den Amerikanern führen können, weil wir sie als terroristische Verbrecher betrachten, die alles tun, um Verbrechen und Massaker fortzusetzen. Wenn die Amerikaner hoffen, [mit uns] zu kommunizieren, dann nur über unsere Brüder im Sultanat Oman mit unserem dortigen Verhandlungsteam. Das ist der einzige Weg, auf dem ein Dialog stattfinden kann.

MintPress News: Ansar Allah hat mehrfach erklärt, dass der Grund für ihre Blockade die Solidarität und Hilfe für die Menschen in Gaza sei. Was muss Israel tun, damit Ansar Allah die Blockade und die Angriffe auf israelische Interessen einstellt?

Mohammed Ali al-Houthi: Sie müssen wissen, dass wir noch nie auf Operationen im Roten Meer zurückgegriffen haben, obwohl wir einem großen Krieg ausgesetzt waren, der hauptsächlich von den Vereinigten Staaten unterstützt wurde, aber wir tun es jetzt, um den Völkermord in Gaza zu stoppen. Unsere Operationen werden sofort eingestellt, sobald Medikamente und Lebensmittel in den Gazastreifen gelangen und die Aggression gestoppt wird. Bis dieses noble humanitäre Ziel erreicht ist, werden die bewaffneten Luft-, See- und Landstreitkräfte weiterhin israelische, amerikanische und britische Schiffe angreifen. Sie sehen, die Gleichung und Lösung ist einfach: Lassen Sie Lebensmittel und Medikamente zu den Menschen in Gaza gelangen, und die Aggression wird gestoppt werden.

MintPress News: Sowohl die Vereinigten Staaten als auch Großbritannien haben wiederholt erklärt, dass das, was sie im Roten Meer tun, der Selbstverteidigung und dem Schutz der internationalen Schifffahrt dient. Was ist Ihre Reaktion auf diese Aussagen?

Mohammed Ali al-Houthi: Die Wahrheit ist, dass Washington und London Menschen bombardieren, die tausende Kilometer von ihrem Land entfernt sind. Sie führen eine Aggression gegen ein unabhängiges Land durch, das Mitglied der Vereinten Nationen ist, ohne dass es dafür eine Rechtfertigung, eine Legitimation oder einen Rechtsbezug gibt. Sie führen die Aggression gegen den Jemen nur durch, um den israelischen Feind zu schützen. Es ist sicher und deutlich sichtbar, dass sie sich nicht in einem Verteidigungszustand befinden. Das hätten sie auch sagen können, wenn ihre Schiffe vor der Küste Floridas oder Londons angegriffen worden wären.

Außerdem hat ihre Aggression keine moralische oder humanitäre Rechtfertigung, da sie gekommen sind, um Kriminelle zu verteidigen, damit Israel weiterhin Völkermord in Palästina begehen und Zivilisten töten kann.

Das amerikanische und britische Volk sollte wissen, dass die Regierungen der Vereinigten Staaten und Großbritanniens sich nicht um die Sicherheit der internationalen Schifffahrt im Roten Meer, im Golf von Aden und im Arabischen Meer kümmern. Sie kümmern sich nur um [Benjamin] Netanjahu und ermutigen ihn, den Völkermord an der Bevölkerung von Gaza fortzusetzen, selbst wenn dies auf Kosten der Interessen ihres Volkes und des Lebens ihrer Soldaten geht.

Deshalb sagen wir zu ihnen: Ihr seid diejenigen, die gekommen sind, um die Region zu entflammen, ihr seid diejenigen, die daran arbeiten, die Schifffahrt zu bedrohen, und ihr seid diejenigen, die Gefahr und Terrorismus an das Rote Meer, das Arabische Meer oder den Golf von Aden bringen. Sie müssen mit diesen Praktiken aufhören und dorthin zurückkehren, woher Sie gekommen sind. Das Rote Meer gehört weder den Vereinigten Staaten noch den Briten. Uns ist klar, dass die Politik Amerikas feindlich ist. Es hat Ambitionen im Chinesischen Meer, es hat Ambitionen im Roten Meer, und es konkurriert auch mit Russland in der Arktis.

Ahmed AbdulKareem ist ein jemenitischer Journalist mit Sitz in Sana’a. Er berichtet über den Krieg im Jemen für MintPress News sowie für lokale jemenitische Medien.