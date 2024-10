Wir sind wirklich die Bösen und das ist wirklich das böse Imperium

Es kann schön sein, in der westlichen Welt zu leben, aber die westliche Welt ist nicht schön. Unsere ist die brutalste und brutalste Zivilisation auf diesem Planeten, und sie ist nicht einmal nah dran.

Man muss schon einiges lernen und einsehen, um zu verstehen, dass die westliche Zivilisation wirklich die absolut schlechteste ist. Es kann eine Art Hipster-Außenseiter-Tendenz geben, die eigene Gesellschaft härter zu beurteilen als andere, und auf den ersten Blick kann es so aussehen, wenn man sieht, dass westliche Kritiker des westlichen Imperiums die Kriminalität ihrer eigenen Regierung und ihrer Verbündeten viel härter anprangern als Regierungen wie Russland, China oder Iran. Erst wenn man ein wenig recherchiert hat, denkt man: Moment mal, nein, wir sind tatsächlich quantitativ weitaus zerstörerischer als jede andere Machtstruktur auf der Erde, und zwar mit einem extrem großen Abstand. Wir sind wirklich die Bösen. Wir sind wirklich das böse Imperium, und jeder, der unsere Seite als mörderische Monster verunglimpft, hat absolut recht.

Immer wenn ich das sage, sagen die Leute aus dem Westen: „Oh ja, ich würde viel lieber hier leben als dort drüben“ oder „Oh, wenn es hier so schlimm ist, warum leben Sie dann nicht dort drüben?“, aber die Tatsache, dass sie sofort anfangen, darüber zu schwafeln, wo sie lieber leben würden, ist nur ein Symptom dafür, wie krank und verdreht diese Zivilisation ist. Sie sind kognitiv und emotional so weit von der Gewalt und Tyrannei entfernt, die ihre Regierung dem globalen Süden zufügt, dass sie die Frage, welche Länder schlimmer sind als andere, für eine Frage halten, wie angenehm es für sie persönlich wäre, dort zu leben. Das ist wie: Ja, Arschloch, es ist wunderschön, im imperialen Kern zu leben, der die Vorteile von Massenmord und imperialistischer Ausbeutung genießt, und es ist weniger schön, in den Ländern zu leben, in denen der Mord und die Ausbeutung stattfinden. Das ist der ganze verdammte Punkt hier.

Die Demokratische Partei sieht wirklich so aus, als wäre sie bereit, eine weitere leicht zu gewinnende Wahl zu verlieren, indem sie einen weiteren schrecklichen, mörderischen Kandidaten mit einer schrecklichen, mörderischen Politik aufstellt, und dann wieder einmal die Schuld für ihren Verlust auf jeden in Amerika zu schieben, der ein besserer Mensch ist als sie selbst.

Dass ich für meine Artikel immer nach Fotos von Israels Zerstörung des Gazastreifens suchen muss, macht mir klar, dass dies nicht erst im vergangenen Jahr begonnen hat. Ich denke mir immer: „Hier ist eins! Warte, der ist von 2008. Hier ist eins! Nein, das ist von 2014. Oh hey! Bah, nee, anderes Bombardement, 2021.“

Meine erste Begegnung mit Israelis war, als ich in meinen Zwanzigern mit dem Rucksack durch Südamerika reiste, und ich erinnere mich, dass ich schockiert war, wie durchweg furchtbar sie alle waren. Ich schätze, dass sie nach ihrem obligatorischen Militärdienst dazu neigen, eine Weile auf Reisen zu gehen, und wann immer ich ihnen begegnete, waren sie zuverlässig einige der gemeinsten Menschen, denen ich je begegnet war.

Sie waren aber nie böse zu mir. Ich bin ein weißer Westler, und ich hatte nie ein Problem mit ihnen. Sie waren fies zu den verarmten braunhäutigen Menschen, die uns beherbergten. Sie waren unausstehlich und schikanös gegenüber den einheimischen Reiseleitern, sie hinterließen das Haus in einem Chaos und sie versuchten immer, die Einheimischen für ein besseres Geschäft oder zusätzliche Mahlzeiten oder Gefallen zu bescheißen. Einmal brachten sie eine Herberge dazu, für andere israelische Rucksacktouristen ein Schild auf Hebräisch aufzustellen, auf dem hässliche Dinge über unsere Gastgeber standen (sie sagten dem Herbergsbesitzer, es sei eine tolle Kritik), was ich nur weiß, weil sie hysterisch darüber lachten und es mir erzählten. Sie behandelten die Leute, die sich um uns kümmerten, durchweg so, als wären sie viel minderwertiger als wir. Ihre Aufdringlichkeit und ihre Anspruchshaltung waren einfach unglaublich.

Für mich war das eine sehr lehrreiche Erfahrung. Ich wusste, dass die Palästinenser ungerecht behandelt wurden, weil mein Vater mir das gesagt hatte, aber ich hatte auch eine große Liebe zu den Juden und der jüdischen Kultur. Auf meinen Reisen hatte ich Auschwitz und Dachau sowie das Haus von Anne Frank besucht, und ich erinnere mich, dass ich eine romantische Vorstellung von Kibbuzim hatte. Dies war das erste Mal, dass ich direkt mit der Realität konfrontiert wurde, dass es etwas Ungesundes in der israelischen Gesellschaft gibt. Nicht die Juden oder die jüdische Kultur, sondern die jüdischen Israelis.

Jetzt sehe ich jeden Tag Beweise dafür in meinem Nachrichten-Feed, in den IDF-Soldaten, die in der Unterwäsche toter und vertriebener palästinensischer Frauen herumtänzeln, in den KI-Übersetzungen hebräischer Tweets, in den Umfragen, die eine weitverbreitete israelische Zustimmung zu den Gräueltaten in Gaza zeigen, in israelischen TikTok-Videos, die sich über das Leiden der Palästinenser lustig machen, in den Israelis, die in meinen Kommentaren auftauchen und die weltweit schlimmsten Dinge auf die abscheulichste Weise rechtfertigen, die man sich vorstellen kann.

Meine Begegnungen mit Israelis in Südamerika waren ein erster Vorgeschmack auf die hässlichen Dinge, die noch kommen sollten. Alles, was ich damals gesehen habe, habe ich im letzten Jahr auch online gesehen. Ich denke immer wieder an diese unausstehlichen Arschlöcher, die ich vor all den Jahren getroffen habe, und daran, dass sie damals nicht wussten, dass sie mir sehr nützliche Informationen gaben, die ich in der Zukunft nutzen konnte.

Wenn Israel-Befürworter Ihnen sagen, dass Sie die Klappe über Gaza halten sollen, bis Sie in Israel waren und Israelis getroffen haben, ignorieren Sie sie einfach. Gehen Sie nicht nach Israel; Sie sind ein Westler, sie werden nett zu Ihnen sein. Gehen Sie einfach in einen der Touristenorte im globalen Süden, die Israelis gerne besuchen – einen Ort mit vielen braunhäutigen Menschen, die vom Westen kolonialisiert wurden – und beobachten Sie, wie sie die Menschen dort behandeln. Das wird Ihnen zeigen, wie Israelis wirklich sind.